Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Bunschoten: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

11/07/2026 21:10 1 commento
Filippo Romano nella foto
Filippo Romano nella foto

NED Challenger Bunschoten – Tabellone Principale – terra
(1) Tomas Barrios Vera CHI vs (WC) Niels Visker NED
(Alt) Mika Brunold SUI vs Buvaysar Gadamauri BEL
Guy Den Ouden NED vs Qualifier
Hynek Barton CZE vs (8) Joao Lucas Reis Da Silva BRA

(4) Gilles Arnaud Bailly BEL vs Filippo Romano ITA
Daniel Elahi Galan COL vs Qualifier
Jay Clarke GBR vs Qualifier
Pedro Boscardin Dias BRA vs (6) Kimmer Coppejans BEL

(5) Tom Gentzsch GER vs Qualifier
(WC) Pieter De Lange NED vs Michael Geerts BEL
(JR) Andres Santamarta Roig ESP vs Max Schoenhaus GER
Max Houkes NED vs (3) David Jorda Sanchis ESP

(7) Henri Squire GER vs Qualifier
(SE) Florian Broska GER vs Petr Bar Biryukov RUS
Matteo Martineau FRA vs Qualifier
(WC) Thijs Boogaard NED vs (2) Gauthier Onclin BEL



NED Challenger Bunschoten – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Dimitar Kuzmanov BUL vs Daniel De Jonge NED
Amit Vales ISR vs (9) Ryan Nijboer NED

(2) Denis Yevseyev KAZ vs Leonardo Borrelli ITA
Oscar Jose Gutierrez ESP vs (10) Gerard Campana Lee KOR

(3) Mateus Alves BRA vs (Alt) Fons Van Sambeek NED
Leo Raquillet FRA vs (11) Jan Kumstat CZE

(Alt) (4) Alex Marti Pujolras ESP vs (WC) Abel Forger NED
(WC) Gijs Brouwer NED vs (12) Tsung-Hao Huang TPE

(5) Rudolf Molleker GER vs (WC) Dax Donders NED
(Alt) Louis Wessels GER vs (7) Jelle Sels NED

(6) Maxime Chazal FRA vs Sander Jong NED
(WC) Manvydas Balciunas NED vs (8) Mika Petkovic GER




Center Court – NXT Level – ore 11:00
Mateus Alves BRA vs Fons Van Sambeek NED
Maxime Chazal FRA vs Sander Jong NED (Non prima 13:00)
Alex Marti Pujolras ESP vs Abel Forger NED (Non prima 15:00)
Louis Wessels GER vs Jelle Sels NED (Non prima 17:00)

Court 1 – ore 11:00
Leo Raquillet FRA vs Jan Kumstat CZE
Gijs Brouwer NED vs Tsung-Hao Huang TPE
Denis Yevseyev KAZ vs Leonardo Borrelli ITA
Amit Vales ISR vs Ryan Nijboer NED

Court 2 – ore 11:00
Manvydas Balciunas NED vs Mika Petkovic GER
Oscar Jose Gutierrez ESP vs Gerard Campana Lee KOR
Dimitar Kuzmanov BUL vs Daniel De Jonge NED
Rudolf Molleker GER vs Dax Donders NED

TAG:

1 commento

brizz 11-07-2026 22:34

barrios

jorda

coppejans
squire

den ouden
galan
gentzsch
onclin

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