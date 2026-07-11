Challenger Bunschoten: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Bunschoten – Tabellone Principale – terra

(1) Tomas Barrios Vera vs (WC) Niels Visker

(Alt) Mika Brunold vs Buvaysar Gadamauri

Guy Den Ouden vs Qualifier

Hynek Barton vs (8) Joao Lucas Reis Da Silva

(4) Gilles Arnaud Bailly vs Filippo Romano

Daniel Elahi Galan vs Qualifier

Jay Clarke vs Qualifier

Pedro Boscardin Dias vs (6) Kimmer Coppejans

(5) Tom Gentzsch vs Qualifier

(WC) Pieter De Lange vs Michael Geerts

(JR) Andres Santamarta Roig vs Max Schoenhaus

Max Houkes vs (3) David Jorda Sanchis

(7) Henri Squire vs Qualifier

(SE) Florian Broska vs Petr Bar Biryukov

Matteo Martineau vs Qualifier

(WC) Thijs Boogaard vs (2) Gauthier Onclin





(Alt) (1) Dimitar Kuzmanovvs Daniel De JongeAmit Valesvs (9) Ryan Nijboer

(2) Denis Yevseyev vs Leonardo Borrelli

Oscar Jose Gutierrez vs (10) Gerard Campana Lee

(3) Mateus Alves vs (Alt) Fons Van Sambeek

Leo Raquillet vs (11) Jan Kumstat

(Alt) (4) Alex Marti Pujolras vs (WC) Abel Forger

(WC) Gijs Brouwer vs (12) Tsung-Hao Huang

(5) Rudolf Molleker vs (WC) Dax Donders

(Alt) Louis Wessels vs (7) Jelle Sels

(6) Maxime Chazal vs Sander Jong

(WC) Manvydas Balciunas vs (8) Mika Petkovic

Mateus Alvesvs Fons Van SambeekMaxime Chazalvs Sander Jong(Non prima 13:00)Alex Marti Pujolrasvs Abel Forger(Non prima 15:00)Louis Wesselsvs Jelle Sels(Non prima 17:00)

Court 1 – ore 11:00

Leo Raquillet vs Jan Kumstat

Gijs Brouwer vs Tsung-Hao Huang

Denis Yevseyev vs Leonardo Borrelli

Amit Vales vs Ryan Nijboer

Court 2 – ore 11:00

Manvydas Balciunas vs Mika Petkovic

Oscar Jose Gutierrez vs Gerard Campana Lee

Dimitar Kuzmanov vs Daniel De Jonge

Rudolf Molleker vs Dax Donders