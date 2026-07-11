Challenger Bunschoten: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger Bunschoten – Tabellone Principale – terra
(1) Tomas Barrios Vera vs (WC) Niels Visker
(Alt) Mika Brunold vs Buvaysar Gadamauri
Guy Den Ouden vs Qualifier
Hynek Barton vs (8) Joao Lucas Reis Da Silva
(4) Gilles Arnaud Bailly vs Filippo Romano
Daniel Elahi Galan vs Qualifier
Jay Clarke vs Qualifier
Pedro Boscardin Dias vs (6) Kimmer Coppejans
(5) Tom Gentzsch vs Qualifier
(WC) Pieter De Lange vs Michael Geerts
(JR) Andres Santamarta Roig vs Max Schoenhaus
Max Houkes vs (3) David Jorda Sanchis
(7) Henri Squire vs Qualifier
(SE) Florian Broska vs Petr Bar Biryukov
Matteo Martineau vs Qualifier
(WC) Thijs Boogaard vs (2) Gauthier Onclin
Challenger Bunschoten – Tabellone Qualificazione – terra
(Alt) (1) Dimitar Kuzmanov vs Daniel De Jonge
Amit Vales vs (9) Ryan Nijboer
(2) Denis Yevseyev vs Leonardo Borrelli
Oscar Jose Gutierrez vs (10) Gerard Campana Lee
(3) Mateus Alves vs (Alt) Fons Van Sambeek
Leo Raquillet vs (11) Jan Kumstat
(Alt) (4) Alex Marti Pujolras vs (WC) Abel Forger
(WC) Gijs Brouwer vs (12) Tsung-Hao Huang
(5) Rudolf Molleker vs (WC) Dax Donders
(Alt) Louis Wessels vs (7) Jelle Sels
(6) Maxime Chazal vs Sander Jong
(WC) Manvydas Balciunas vs (8) Mika Petkovic
Center Court – NXT Level – ore 11:00
Mateus Alves vs Fons Van Sambeek
Maxime Chazal vs Sander Jong (Non prima 13:00)
Alex Marti Pujolras vs Abel Forger (Non prima 15:00)
Louis Wessels vs Jelle Sels (Non prima 17:00)
Court 1 – ore 11:00
Leo Raquillet vs Jan Kumstat
Gijs Brouwer vs Tsung-Hao Huang
Denis Yevseyev vs Leonardo Borrelli
Amit Vales vs Ryan Nijboer
Court 2 – ore 11:00
Manvydas Balciunas vs Mika Petkovic
Oscar Jose Gutierrez vs Gerard Campana Lee
Dimitar Kuzmanov vs Daniel De Jonge
Rudolf Molleker vs Dax Donders
TAG: Circuito Challenger
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