Zverev sorpassa Alcaraz: Carlos rischia di trovare Sinner già in semifinale allo US Open
La qualificazione di Alexander Zverev alla finale di Wimbledon 2026 ha una conseguenza immediata anche per Carlos Alcaraz. Il tedesco supera infatti lo spagnolo nel ranking ATP e conquista la seconda posizione mondiale, facendo scivolare il murciano al numero 3.
Un sorpasso che potrebbe pesare parecchio nei prossimi mesi. Più che la posizione in classifica, infatti, a preoccupare Alcaraz sono le conseguenze che questa avrà sui tabelloni dei principali appuntamenti della tournée nordamericana.
Carlos ha già comunicato che non giocherà il Masters 1000 di Montreal e tornerà direttamente a Cincinnati. Non avrà quindi la possibilità di guadagnare punti nella settimana precedente e, da terza testa di serie, potrebbe trovare in semifinale uno tra Jannik Sinner e lo stesso Zverev, a seconda del sorteggio.
Il problema principale riguarda lo US Open
Il vero tema, però, riguarda lo US Open. Al momento è molto probabile che Alcaraz arrivi a New York come terza testa di serie. Lo spagnolo dovrà difendere i 1.000 punti conquistati con il titolo di Cincinnati nella scorsa stagione, mentre Zverev ne metterà in gioco soltanto 400, quelli relativi alla semifinale raggiunta nel torneo statunitense.
Per questo motivo, appare complicato che il tedesco possa perdere la seconda posizione prima del sorteggio dell’ultimo Slam dell’anno.
Essere il numero 3 del seeding cambierebbe molto lo scenario per Alcaraz. Non avrebbe più la certezza di evitare i primi due giocatori del ranking fino alla finale e avrebbe il 50% di possibilità di finire nella metà di tabellone di Sinner. I due principali favoriti per il titolo potrebbero quindi affrontarsi già in semifinale.
Alcaraz può ancora riprendersi il numero 2, ma serve un incastro complicato
Le possibilità di recuperare la seconda posizione mondiale prima dello US Open esistono ancora, ma sono ridotte. Zverev dovrebbe perdere la finale di Wimbledon e fermarsi prima delle semifinali a Montreal, mentre Alcaraz sarebbe obbligato a confermare il titolo di Cincinnati.
Soltanto con questa combinazione Carlos tornerebbe numero 2 del mondo in tempo per il sorteggio di New York, evitando così un possibile confronto con Sinner prima della finale.
La lotta per la seconda posizione acquista dunque un’importanza enorme alla vigilia della tournée sul cemento nordamericano. Non è soltanto una questione di prestigio o di punti: evitare Sinner fino all’ultimo atto potrebbe cambiare completamente il cammino di Alcaraz allo US Open.
N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri.
Francesco Paolo Villarico
TAG: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Ranking ATP
Credo che manco ci sarà Alcaraz a NY
Naturalmente dipenderà tantissimo dalle sue condizioni fisiche, non è detto ci sia e in tal caso sarà da verificare la tenuta del polso.
Troverebbe Sinner di sicuro, becca sempre il peggiore semifinalista possibile nei sorteggi, vedrete che Alcaraz sarà dal lato del tabellone di Jannik.
Figurarzi se alcatraz rientra in ameriga…
Penso che rientrerà a gennaio , articolo inutile .
Jannik deve vincere domani e anche lo us open ….poi nel 2027 torna l urlatore in canotta e sarà molto molto molto piu difficile…..purtroppo
Jannik deve vincere domani e anche lo us open ….poi nel 2027 torna l urlatore in canotta e sarà molto molto molto piu difficile…..purtroppo
Resta da vedere se Alcaraz ci sarà a New York, e se sarà in condizione. Anche se avesse ricevuto il via libera ad allenarsi a intensità massima mancano solo nove settimane, Carlos deve anche ricostruire la muscolatura. Sarebbe già tanto se facesse i quarti a Flushing Meadows.
non andrà agli US open
Per come sta messo sarà già molto se potrà partecipare. Altro che semifinale.