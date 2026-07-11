Zverev sorpassa Alcaraz: Carlos rischia di trovare Sinner già in semifinale allo US Open

La qualificazione di Alexander Zverev alla finale di Wimbledon 2026 ha una conseguenza immediata anche per Carlos Alcaraz. Il tedesco supera infatti lo spagnolo nel ranking ATP e conquista la seconda posizione mondiale, facendo scivolare il murciano al numero 3.

Un sorpasso che potrebbe pesare parecchio nei prossimi mesi. Più che la posizione in classifica, infatti, a preoccupare Alcaraz sono le conseguenze che questa avrà sui tabelloni dei principali appuntamenti della tournée nordamericana.

Carlos ha già comunicato che non giocherà il Masters 1000 di Montreal e tornerà direttamente a Cincinnati. Non avrà quindi la possibilità di guadagnare punti nella settimana precedente e, da terza testa di serie, potrebbe trovare in semifinale uno tra Jannik Sinner e lo stesso Zverev, a seconda del sorteggio.

Il problema principale riguarda lo US Open

Il vero tema, però, riguarda lo US Open. Al momento è molto probabile che Alcaraz arrivi a New York come terza testa di serie. Lo spagnolo dovrà difendere i 1.000 punti conquistati con il titolo di Cincinnati nella scorsa stagione, mentre Zverev ne metterà in gioco soltanto 400, quelli relativi alla semifinale raggiunta nel torneo statunitense.

Per questo motivo, appare complicato che il tedesco possa perdere la seconda posizione prima del sorteggio dell’ultimo Slam dell’anno.

Essere il numero 3 del seeding cambierebbe molto lo scenario per Alcaraz. Non avrebbe più la certezza di evitare i primi due giocatori del ranking fino alla finale e avrebbe il 50% di possibilità di finire nella metà di tabellone di Sinner. I due principali favoriti per il titolo potrebbero quindi affrontarsi già in semifinale.

Alcaraz può ancora riprendersi il numero 2, ma serve un incastro complicato

Le possibilità di recuperare la seconda posizione mondiale prima dello US Open esistono ancora, ma sono ridotte. Zverev dovrebbe perdere la finale di Wimbledon e fermarsi prima delle semifinali a Montreal, mentre Alcaraz sarebbe obbligato a confermare il titolo di Cincinnati.

Soltanto con questa combinazione Carlos tornerebbe numero 2 del mondo in tempo per il sorteggio di New York, evitando così un possibile confronto con Sinner prima della finale.

La lotta per la seconda posizione acquista dunque un’importanza enorme alla vigilia della tournée sul cemento nordamericano. Non è soltanto una questione di prestigio o di punti: evitare Sinner fino all’ultimo atto potrebbe cambiare completamente il cammino di Alcaraz allo US Open.

Legend - Ultimo aggiornamento: 11-07-26 09:34 N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri. Pos LIVE Posizione attuale, differenza - Nome giocatore Nazione Punti LIVE Punti attuali Punti in entrata Nome torneo Punti in uscita Nome torneo 1 1, 0 Best: 1 Jannik Sinner ITA, 16.08.2001 12750 13450 +1300 (Finale) Wimbledon -2000 (W) Wimbledon (30-06-2025) Finale Vittoria Reset 2 3, +1 Best: 2 Alexander Zverev GER, 20.04.1997 8480 7190 +1300 (Finale) Wimbledon -10 (R128) Wimbledon (30-06-2025) Finale Vittoria Reset 3 2, -1 Best: 1 Carlos Alcaraz ESP, 05.05.2003 8160 9460 - -1300 (F) Wimbledon (30-06-2025) Reset BEST RANKING 4 4, 0 Best: 5 Felix Auger-Aliassime CAN, 08.08.2000 4740 4390 +400 (Quarti di finale) Wimbledon (Eliminato) -50 (R64) Wimbledon (30-06-2025) Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset BEST RANKING 5 6, +1 Best: 6 Alex de Minaur AUS, 17.02.1999 4110 4110 +200 (Ottavi) Wimbledon (Eliminato) -200 (R16) Wimbledon (30-06-2025) Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 6 5, -1 Best: 5 Ben Shelton USA, 09.10.2002 3770 4160 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -400 (QF) Wimbledon (30-06-2025) Primo turno Secondo turno Terzo turno Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 7 8, +1 Best: 1 Novak Djokovic SRB, 22.05.1987 3760 3760 +800 (Semifinale) Wimbledon (Eliminato) -800 (SF) Wimbledon (30-06-2025) Semifinale Finale Vittoria Reset 8 9, +1 Best: 1 Daniil Medvedev RUS, 11.02.1996 3670 3580 +100 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -10 (R128) Wimbledon (30-06-2025) Terzo turno Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset BEST RANKING 9 10, +1 Best: 12 Flavio Cobolli ITA, 06.05.2002 3460 3460 +400 (Quarti di finale) Wimbledon (Eliminato) -400 (QF) Wimbledon (30-06-2025) Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 10 7, -3 Best: 4 Taylor Fritz USA, 28.10.1997 3365 3765 +400 (Quarti di finale) Wimbledon (Eliminato) -800 (SF) Wimbledon (30-06-2025) Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 11 11, 0 Best: 10 Alexander Bublik KAZ, 17.06.1997 2810 2620 +200 (Ottavi) Wimbledon (Eliminato) -10 (R128) Wimbledon (30-06-2025) Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 12 14, +2 Best: 12 Jiri Lehecka CZE, 08.11.2001 2510 2360 +200 (Ottavi) Wimbledon (Eliminato) -50 (R64) Wimbledon (30-06-2025) Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 13 12, -1 Best: 2 Casper Ruud NOR, 22.12.1998 2435 2425 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -0 (-) Wimbledon (30-06-2025) Primo turno Secondo turno Terzo turno Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 14 15, +1 Best: 5 Lorenzo Musetti ITA, 03.03.2002 2325 2325 +10 (R64) ATP Masters 1000 Cincinnati [SUBENTRO] -10 (R128) Wimbledon (30-06-2025) Reset BEST RANKING 15 17, +2 Best: 18 Learner Tien USA, 02.12.2005 2270 2270 +50 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -50 (R64) Wimbledon (30-06-2025) Secondo turno Terzo turno Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 16 13, -3 Best: 5 Andrey Rublev RUS, 20.10.1997 2230 2420 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -200 (R16) Wimbledon (30-06-2025) Primo turno Secondo turno Terzo turno Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 17 19, +2 Best: 10 Frances Tiafoe USA, 20.01.1998 2230 2180 +100 (Terzo turno) Wimbledon (Eliminato) -50 (R64) Wimbledon (30-06-2025) Terzo turno Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 18 16, -2 Best: 16 Luciano Darderi ITA, 14.02.2002 2210 2300 +10 (Primo turno) Wimbledon (Eliminato) -100 (R32) Wimbledon (30-06-2025) Primo turno Secondo turno Terzo turno Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 19 18, -1 Best: 12 Jakub Mensik CZE, 01.09.2005 2205 2255 +50 (Secondo turno) Wimbledon (Eliminato) -100 (R32) Wimbledon (30-06-2025) Secondo turno Terzo turno Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset 20 23, +3 Best: 14 Alejandro Davidovich Fokina ESP, 05.06.1999 2160 2060 +200 (Ottavi) Wimbledon (Eliminato) -100 (R32) Wimbledon (30-06-2025) Ottavi Quarti di finale Semifinale Finale Vittoria Reset





Francesco Paolo Villarico