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Zverev sorpassa Alcaraz: Carlos rischia di trovare Sinner già in semifinale allo US Open

11/07/2026 09:07 10 commenti
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images
Alexander Zverev nella foto - Foto Getty Images

La qualificazione di Alexander Zverev alla finale di Wimbledon 2026 ha una conseguenza immediata anche per Carlos Alcaraz. Il tedesco supera infatti lo spagnolo nel ranking ATP e conquista la seconda posizione mondiale, facendo scivolare il murciano al numero 3.

Un sorpasso che potrebbe pesare parecchio nei prossimi mesi. Più che la posizione in classifica, infatti, a preoccupare Alcaraz sono le conseguenze che questa avrà sui tabelloni dei principali appuntamenti della tournée nordamericana.

Carlos ha già comunicato che non giocherà il Masters 1000 di Montreal e tornerà direttamente a Cincinnati. Non avrà quindi la possibilità di guadagnare punti nella settimana precedente e, da terza testa di serie, potrebbe trovare in semifinale uno tra Jannik Sinner e lo stesso Zverev, a seconda del sorteggio.

Il problema principale riguarda lo US Open

Il vero tema, però, riguarda lo US Open. Al momento è molto probabile che Alcaraz arrivi a New York come terza testa di serie. Lo spagnolo dovrà difendere i 1.000 punti conquistati con il titolo di Cincinnati nella scorsa stagione, mentre Zverev ne metterà in gioco soltanto 400, quelli relativi alla semifinale raggiunta nel torneo statunitense.

Per questo motivo, appare complicato che il tedesco possa perdere la seconda posizione prima del sorteggio dell’ultimo Slam dell’anno.

Essere il numero 3 del seeding cambierebbe molto lo scenario per Alcaraz. Non avrebbe più la certezza di evitare i primi due giocatori del ranking fino alla finale e avrebbe il 50% di possibilità di finire nella metà di tabellone di Sinner. I due principali favoriti per il titolo potrebbero quindi affrontarsi già in semifinale.

Alcaraz può ancora riprendersi il numero 2, ma serve un incastro complicato

Le possibilità di recuperare la seconda posizione mondiale prima dello US Open esistono ancora, ma sono ridotte. Zverev dovrebbe perdere la finale di Wimbledon e fermarsi prima delle semifinali a Montreal, mentre Alcaraz sarebbe obbligato a confermare il titolo di Cincinnati.

Soltanto con questa combinazione Carlos tornerebbe numero 2 del mondo in tempo per il sorteggio di New York, evitando così un possibile confronto con Sinner prima della finale.

La lotta per la seconda posizione acquista dunque un’importanza enorme alla vigilia della tournée sul cemento nordamericano. Non è soltanto una questione di prestigio o di punti: evitare Sinner fino all’ultimo atto potrebbe cambiare completamente il cammino di Alcaraz allo US Open.

Legend - Ultimo aggiornamento: 11-07-26 09:34

N.B. La presente classifica è aggiornata in tempo reale con i punti conquistati nei tornei dello Slam, ATP, WTA, Challenger e ITF (maschili e femminili). I punti dei tornei ITF Future maschili e quelli femminili con un montepremi inferiore a 50.000$ sono computati dall'ATP e WTA con una settimana di ritardo. La presente classifica rispecchia questa particolarità, aggiungendo così i punti ITF acquisiti nei tornei della scorsa settimana e non nei tornei della settimana in corso, come avviene per tutti gli altri.

Pos LIVE
Posizione attuale, differenza
-
Nome giocatore
Nazione
Punti LIVE
Punti attuali
Punti in entrata
Nome torneo
Punti in uscita
Nome torneo
1
1, 0
Best: 1
Jannik Sinner
ITA, 16.08.2001
12750
13450
+1300 (Finale)
Wimbledon
-2000 (W)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
2
3, +1
Best: 2
Alexander Zverev
GER, 20.04.1997
8480
7190
+1300 (Finale)
Wimbledon
-10 (R128)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
3
2, -1
Best: 1
Carlos Alcaraz
ESP, 05.05.2003
8160
9460
-
-1300 (F)
Wimbledon (30-06-2025)
BEST RANKING
4
4, 0
Best: 5
Felix Auger-Aliassime
CAN, 08.08.2000
4740
4390
+400 (Quarti di finale)
Wimbledon (Eliminato)
-50 (R64)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
BEST RANKING
5
6, +1
Best: 6
Alex de Minaur
AUS, 17.02.1999
4110
4110
+200 (Ottavi)
Wimbledon (Eliminato)
-200 (R16)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
6
5, -1
Best: 5
Ben Shelton
USA, 09.10.2002
3770
4160
+10 (Primo turno)
Wimbledon (Eliminato)
-400 (QF)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
7
8, +1
Best: 1
Novak Djokovic
SRB, 22.05.1987
3760
3760
+800 (Semifinale)
Wimbledon (Eliminato)
-800 (SF)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
8
9, +1
Best: 1
Daniil Medvedev
RUS, 11.02.1996
3670
3580
+100 (Terzo turno)
Wimbledon (Eliminato)
-10 (R128)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
BEST RANKING
9
10, +1
Best: 12
Flavio Cobolli
ITA, 06.05.2002
3460
3460
+400 (Quarti di finale)
Wimbledon (Eliminato)
-400 (QF)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
10
7, -3
Best: 4
Taylor Fritz
USA, 28.10.1997
3365
3765
+400 (Quarti di finale)
Wimbledon (Eliminato)
-800 (SF)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
11
11, 0
Best: 10
Alexander Bublik
KAZ, 17.06.1997
2810
2620
+200 (Ottavi)
Wimbledon (Eliminato)
-10 (R128)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
12
14, +2
Best: 12
Jiri Lehecka
CZE, 08.11.2001
2510
2360
+200 (Ottavi)
Wimbledon (Eliminato)
-50 (R64)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
13
12, -1
Best: 2
Casper Ruud
NOR, 22.12.1998
2435
2425
+10 (Primo turno)
Wimbledon (Eliminato)
-0 (-)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
14
15, +1
Best: 5
Lorenzo Musetti
ITA, 03.03.2002
2325
2325
+10 (R64)
ATP Masters 1000 Cincinnati [SUBENTRO]
-10 (R128)
Wimbledon (30-06-2025)
BEST RANKING
15
17, +2
Best: 18
Learner Tien
USA, 02.12.2005
2270
2270
+50 (Secondo turno)
Wimbledon (Eliminato)
-50 (R64)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
16
13, -3
Best: 5
Andrey Rublev
RUS, 20.10.1997
2230
2420
+10 (Primo turno)
Wimbledon (Eliminato)
-200 (R16)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
17
19, +2
Best: 10
Frances Tiafoe
USA, 20.01.1998
2230
2180
+100 (Terzo turno)
Wimbledon (Eliminato)
-50 (R64)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
18
16, -2
Best: 16
Luciano Darderi
ITA, 14.02.2002
2210
2300
+10 (Primo turno)
Wimbledon (Eliminato)
-100 (R32)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
19
18, -1
Best: 12
Jakub Mensik
CZE, 01.09.2005
2205
2255
+50 (Secondo turno)
Wimbledon (Eliminato)
-100 (R32)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset
20
23, +3
Best: 14
Alejandro Davidovich Fokina
ESP, 05.06.1999
2160
2060
+200 (Ottavi)
Wimbledon (Eliminato)
-100 (R32)
Wimbledon (30-06-2025)
Reset



Francesco Paolo Villarico

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stefano2 11-07-2026 09:46

Credo che manco ci sarà Alcaraz a NY

 10
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Intenditore 11-07-2026 09:37

Naturalmente dipenderà tantissimo dalle sue condizioni fisiche, non è detto ci sia e in tal caso sarà da verificare la tenuta del polso.

 9
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Intenditore 11-07-2026 09:36

Troverebbe Sinner di sicuro, becca sempre il peggiore semifinalista possibile nei sorteggi, vedrete che Alcaraz sarà dal lato del tabellone di Jannik.

 8
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Greg (Guest) 11-07-2026 09:33

Figurarzi se alcatraz rientra in ameriga…

 7
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Lorenzo (Guest) 11-07-2026 09:26

Penso che rientrerà a gennaio , articolo inutile .

 6
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Onurb (Guest) 11-07-2026 09:25

Jannik deve vincere domani e anche lo us open ….poi nel 2027 torna l urlatore in canotta e sarà molto molto molto piu difficile…..purtroppo

 5
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Onurb (Guest) 11-07-2026 09:25

Jannik deve vincere domani e anche lo us open ….poi nel 2027 torna l urlatore in canotta e sarà molto molto molto piu difficile…..purtroppo

 4
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JOA20 (Guest) 11-07-2026 09:19

Resta da vedere se Alcaraz ci sarà a New York, e se sarà in condizione. Anche se avesse ricevuto il via libera ad allenarsi a intensità massima mancano solo nove settimane, Carlos deve anche ricostruire la muscolatura. Sarebbe già tanto se facesse i quarti a Flushing Meadows.

 3
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ospite1 (Guest) 11-07-2026 09:19

non andrà agli US open

 2
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Sudtyrol (Guest) 11-07-2026 09:12

Per come sta messo sarà già molto se potrà partecipare. Altro che semifinale.

 1
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