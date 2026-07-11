Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio dell’ 11 Luglio 2026
ATP 250 Gstaad – terra
Q1 Cina – Zahraj 2° inc. ore 12:00
ATP 250 Umag – terra
Q1 Cecchinato – Ajdukovic Inizio 17:00
Q1 Nardi – Guerrieri Inizio 17:00
Q1 Brancaccio – Gomez 2° inc. ore 17:00
CH 75 Bogota – terra
SF Soto – Claverie Inizio 17:00
CH 50 Liege – terra
SF Giustino – Damas 2° inc. ore 12:00
WTA Contrexeville 125 – terra
SF Vandromme – Zantedeschi ore 14:30
WTA 250 Athens – hard
Q1 Rentoumi – Tona 2 incontro dalle 15:00
TAG: Italiani in campo
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