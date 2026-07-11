Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio dell’ 11 Luglio 2026

11/07/2026 07:34 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

SUI ATP 250 Gstaad – terra
Q1 Cina ITA – Zahraj GER 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



CRO ATP 250 Umag – terra
Q1 Cecchinato ITA – Ajdukovic CRO Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Nardi ITA – Guerrieri ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Q1 Brancaccio ITA – Gomez ARG 2° inc. ore 17:00

Il match deve ancora iniziare



COL CH 75 Bogota – terra
SF Soto CHI – Claverie ITA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare



BEL CH 50 Liege – terra
SF Giustino ITA – Damas ESP 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



FRA WTA Contrexeville 125 – terra
SF Vandromme BEL – Zantedeschi ITA ore 14:30

Il match deve ancora iniziare



GRE WTA 250 Athens – hard
Q1 Rentoumi GRE – Tona ITA 2 incontro dalle 15:00

Il match deve ancora iniziare

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