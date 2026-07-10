WTA senza padrona: Noskova-Muchova conferma un 2026 da record negli Slam

Il tennis femminile sta vivendo uno dei momenti più aperti e competitivi dell’Era Open. La finale di Wimbledon 2026 tra Linda Noskova e Karolina Muchova non rappresenta soltanto un grande appuntamento per il tennis ceco, ma conferma anche una tendenza sempre più evidente nel circuito WTA: oggi sono tante le giocatrici capaci di arrivare fino in fondo nei tornei più importanti.

Con la finale dell’All England Club, la stagione 2026 diventa infatti l’undicesima dell’Era Open in cui le prime tre finali Slam dell’anno hanno visto protagoniste sei giocatrici diverse.

In Australia, Elena Rybakina ha conquistato il titolo battendo Aryna Sabalenka. Al Roland Garros è stata invece Mirra Andreeva a sollevare il trofeo, superando in finale la polacca Maja Chwalinska. Ora, a Wimbledon, saranno Linda Noskova e Karolina Muchova a contendersi il titolo.

Un dato che racconta perfettamente la profondità del circuito femminile. Non si tratta di un traguardo semplice da raggiungere, anche se negli ultimi anni sta diventando sempre meno raro. Dal 1968 in poi era successo soltanto in dieci stagioni: 1977, 1998, 2004, 2007, 2013, 2014, 2019, 2021, 2022 e 2023. Il 2026 si aggiunge ora a questa lista esclusiva.

Il dato più interessante è che il fenomeno si è verificato quattro volte negli ultimi sei anni, segnale di un equilibrio sempre più marcato ai vertici del tennis femminile. A differenza di altre epoche dominate da una o due figure centrali, oggi il circuito WTA propone un gruppo molto ampio di candidate capaci di vincere un Major.

La finale tra Noskova e Muchova conferma anche l’eccellente momento del tennis ceco. La Repubblica Ceca porta due sue rappresentanti nell’ultimo atto di Wimbledon e ribadisce una tradizione ormai consolidata, che da decenni rende il Paese una delle grandi potenze del tennis femminile.

Per Karolina Muchova si tratta di una nuova occasione per inseguire il primo titolo Slam della carriera, dopo essere già arrivata vicinissima al traguardo al Roland Garros 2023. Il suo tennis completo, fatto di variazioni, intelligenza tattica e capacità di adattarsi alle superfici, l’ha riportata ancora una volta sul palcoscenico più importante.

Dall’altra parte ci sarà Linda Noskova, che a soli 21 anni giocherà la prima finale Slam della sua carriera. Il suo percorso a Wimbledon rappresenta un altro segnale forte del cambio generazionale in corso nel circuito femminile.

Un cambio generazionale già certificato anche dal trionfo di Mirra Andreeva al Roland Garros. La russa, a soli 19 anni, ha già conquistato un titolo del Grande Slam e si è inserita con forza tra le protagoniste della nuova era WTA.

Il 2026 sta quindi raccontando un tennis femminile senza una dominatrice assoluta, ma ricco di storie, volti nuovi e occasioni diverse. Rybakina, Sabalenka, Andreeva, Chwalinska, Noskova e Muchova: sei nomi per tre finali Slam, in una stagione che conferma quanto sia diventato difficile fare pronostici nel circuito WTA.

Wimbledon avrà una campionessa ceca e consegnerà un nuovo capitolo a questa fase di grande equilibrio. Che vinca l’esperienza di Muchova o la freschezza di Noskova, il messaggio resta chiaro: nel tennis femminile di oggi le gerarchie cambiano in fretta e ogni Slam può aprire la porta a una nuova protagonista.





Marco Rossi