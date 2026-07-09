Sinner – Djokovic sarà trasmessa in diretta su TV8 (e anche la finale maschile domenica prossima)
L’attesa crescente per la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic a Wimbledon è arricchita da una buona notizia per gli appassionati: l’incontro verrà trasmesso in diretta in chiaro sul canale TV8, oltre che sul network a pagamento Sky Sport. Sarà la quarta volta tra l’italiano e il serbo sui prati del più antico torneo al mondo, le prime due sfide se le aggiudicò Novak, mentre la semifinale del 2025 andò a Jannik, poi vincitore del torneo.
La partita è in programma come secondo match dalle ore 14.30, preceduta dalla prima semifinale che vede in campo Zverev (recente campione a Roland Garros) opposto alla rivelazione del torneo Fery, protagonista dell’eliminazione di Cobolli nei quarti.
TV8 ha annunciato che anche la finale maschile di domenica (ore 17) verrà trasmessa in diretta e in chiaro, anche nel caso in cui Sinner dovesse perdere contro Djokovic e quindi non ci sarà un italiano a giocarsi il titolo dei Championships 2026
TAG: Jannik Sinner, Novak Djokovic, TV8, Wimbledon 2026
8 commenti
Non so se sia esatto quello che scrivi,mi sembra che sarà obbligatorio trasmettere le fasi finali a partire dal 2028 forse.
Si è stupenda tutta quanta…seguila su Instragram è molto simpatica e bella
Peccato però… avrebbe dovuto essere la FINALE QS MATCH!
Fantastica notizia! ITALIAAAA UUUUAAAAAUUUU
Bellissima, la mia preferita!
Veramente DEVONO trasmetterlo in chiaro… magari non lo sapete e non ve lo dicono perché temono di perdere abbonati, ma le fasi finali degli slam, se c’è un italiano, da quest’anno vanno obbligatoriamente trasmesse in chiaro per provvedimento dell’Agcom, pena multe salatissime
La Muchova ha vintooooo
tocchiamoci… 😉