Sinner – Djokovic sarà trasmessa in diretta su TV8 (e anche la finale maschile domenica prossima)

L’attesa crescente per la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic a Wimbledon è arricchita da una buona notizia per gli appassionati: l’incontro verrà trasmesso in diretta in chiaro sul canale TV8, oltre che sul network a pagamento Sky Sport. Sarà la quarta volta tra l’italiano e il serbo sui prati del più antico torneo al mondo, le prime due sfide se le aggiudicò Novak, mentre la semifinale del 2025 andò a Jannik, poi vincitore del torneo.

La partita è in programma come secondo match dalle ore 14.30, preceduta dalla prima semifinale che vede in campo Zverev (recente campione a Roland Garros) opposto alla rivelazione del torneo Fery, protagonista dell’eliminazione di Cobolli nei quarti.

TV8 ha annunciato che anche la finale maschile di domenica (ore 17) verrà trasmessa in diretta e in chiaro, anche nel caso in cui Sinner dovesse perdere contro Djokovic e quindi non ci sarà un italiano a giocarsi il titolo dei Championships 2026