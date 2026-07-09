Serena Williams punta alla tournée americana: Canada, Cincinnati e US Open nel mirino

Il ritorno di Serena Williams potrebbe non essere ancora finito. Dopo il rientro a Wimbledon 2026, interrotto prima del previsto a causa dei problemi al ginocchio che l’hanno costretta anche a rinunciare al doppio con la sorella Venus Williams, la campionessa statunitense starebbe già guardando alla prossima fase della stagione.

Secondo quanto riportato da Tennis365, Serena avrebbe infatti intenzione di disputare l’intera tournée nordamericana sul cemento, a condizione che il recupero fisico proceda senza complicazioni. Il piano prevederebbe la partecipazione in singolare al WTA 1000 del Canada e al WTA 1000 di Cincinnati, prima del grande obiettivo: lo US Open.

New York rappresenterebbe il vero centro del progetto. Serena vorrebbe arrivare a Flushing Meadows con più partite nelle gambe rispetto a Wimbledon, dove era rientrata praticamente senza una preparazione agonistica completa. Inoltre, nei programmi ci sarebbe anche il ritorno in doppio insieme a Venus, dopo che il sogno di rivedere le sorelle Williams in campo insieme a Londra era stato bloccato dall’infortunio.

La grande incognita resta naturalmente il ginocchio. Tutto dipenderà dagli esami e dalle valutazioni mediche dopo i fastidi accusati durante la sconfitta contro Maya Joint. Se non emergeranno problemi più seri, Serena sarebbe pronta a impostare una preparazione più strutturata, con l’obiettivo di arrivare allo US Open in condizioni migliori.

Il piano è ambizioso, ma anche molto affascinante. A 44 anni, Serena ha mostrato a Wimbledon alcuni lampi del suo tennis, pur in un contesto fisico non ideale. La speranza è che, con più ritmo e maggiore continuità, possa ancora essere competitiva contro avversarie molto più giovani.

Non tutti, però, sono convinti che il cemento possa aiutarla. L’ex tennista Greg Rusedski ha sottolineato come questa superficie possa rappresentare una sfida ancora più dura rispetto all’erba, perché richiede maggiore mobilità, più cambi di direzione e una precisione costante al servizio. Allo stesso tempo, però, ha riconosciuto il valore enorme del tentativo di Serena, ricordando come pochissime leggende avrebbero il coraggio di rimettersi in gioco in questo modo.

Per il momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale dal team della statunitense, ma la possibilità di rivederla nei grandi appuntamenti estivi del circuito WTA sta già generando enorme attesa. La tournée americana potrebbe diventare il vero banco di prova del suo ritorno.

Serena sa che il tempo e il fisico non giocano più dalla sua parte, ma il suo nome continua a spostare l’attenzione del tennis mondiale. Canada, Cincinnati e soprattutto US Open potrebbero rappresentare una nuova tappa di una storia che, anche dopo il rientro complicato di Wimbledon, sembra non essere ancora arrivata alla parola fine.





Marco Rossi