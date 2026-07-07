Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

07/07/2026 08:27 1 commento
Federico Bondioli nella foto
Federico Bondioli nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia  ·  7 Luglio 2026

21°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 31°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Luglio
09:00
21°
10:00
23°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
30°
15:00
31°
16:00
30°
18:00
30°
21:00
27°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno MD sulla terra
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno MD · Terra Battuta
CH 75 R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Federico Agustin Gomez ARG vs Enrico Dalla Valle ITA

ATP Trieste
Federico Agustin Gomez [7]
0
6
3
Enrico Dalla Valle
30
4
3
Mostra dettagli

Pietro Fellin ITA vs Francesco Passaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrea Guerrieri ITA vs Oriol Roca Batalla ESP

Il match deve ancora iniziare

Andrea Pellegrino ITA vs Max Alcala Gurri ESP (Non prima 16:45)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Lukas Neumayer AUT vs Andrej Nedic BIH

ATP Trieste
Lukas Neumayer [3]
15
6
3
Andrej Nedic
0
4
1
Mostra dettagli

Carlo Alberto Caniato ITA vs Hugo Dellien BOL

Il match deve ancora iniziare

Oleg Prihodko MKD vs Alex Barrena ARG

Il match deve ancora iniziare

Juan Cruz Martin Manzano ITA vs Henry Bernet SUI

Il match deve ancora iniziare

Federico Bondioli ITA vs Joel Schwaerzler AUT (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Guido Ivan Justo ARG vs Georgii Kravchenko UKR

ATP Trieste
Guido Ivan Justo
15
6
5
Georgii Kravchenko
30
4
0
Mostra dettagli

Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Dylan Dietrich SUI

Il match deve ancora iniziare

Maxim Mrva CZE vs Gonzalo Villanueva ARG

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA / Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs Zachary Fuchs USA / Wally Thayne USA

Il match deve ancora iniziare

Mario Mansilla Diez ESP / Benjamin Winter Lopez ESP vs Alvaro Guillen Meza ECU / Franco Roncadelli URU

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania  ·  7 Luglio 2026

23°C
Variabile, temporali nel tardo pomeriggio  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvole intermittenti e parzialmente soleggiato nelle ore centrali
PIOGGIA Temporali indicati verso le 17:00 e rovesci in serata
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Luglio
10:00
24°
11:00
25°
12:00
27°
13:00
28°
14:00
28°
15:00
28°
16:00
27°
17:00
26°
20:00
🌧
23°
22:00
21°
⚠  Possibili temporali nel tardo pomeriggio: 1° turno da monitorare
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
ATP Challenger 100 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
CH 100 R1
⛅  Variabile
⚠  Temporali possibili
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:30
Zsombor Piros HUN vs Gabriel Ghetu ROU

Il match deve ancora iniziare

Stefan Horia Haita ROU vs Damir Dzumhur BIH

Il match deve ancora iniziare

Alex Marti Pujolras ESP vs Cezar Cretu ROU (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Valentin Royer FRA vs Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare

Radu Albot MDA / Victor Cornea ROU vs Sergio Martos Gornes ESP / Szymon Walkow POL

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:30
Pedro Martinez ESP vs S D Prajwal Dev IND

Il match deve ancora iniziare

Sascha Gueymard Wayenburg FRA vs Alexander Donski BUL

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Mathys Erhard FRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Frederico Ferreira Silva POR vs Luka Pavlovic FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:30
Tomas Barrios Vera CHI vs Ilia Simakin RUS

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE vs Gustavo Heide BRA

Il match deve ancora iniziare

Samir Hamza Reguig ALG vs Olle Wallin SWE

Il match deve ancora iniziare





🇧🇪
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio  ·  7 Luglio 2026

🌧
20°C
Pioggia leggera iniziale, poi sole velato  ·  Picco 27°C
CIELO Sole velato per gran parte della giornata dopo l’avvio con pioggia leggera
PIOGGIA Pioggia leggera nelle condizioni iniziali, poi assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Luglio
09:00
20°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
26°
16:00
27°
18:00
26°
21:00
23°
⚠  Pioggia leggera iniziale: campo da verificare nelle prime ore, poi situazione in miglioramento
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
CH 50 R1
🌧  Pioggia iniziale
⚠  Da verificare
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Francesco Forti ITA vs Jack Loge BEL

ATP Liege
Francesco Forti
15
2
Jack Loge
15
1
Mostra dettagli

Federico Coria ARG vs Geoffrey Blancaneaux FRA

Il match deve ancora iniziare

Kimmer Coppejans BEL vs Ryan Nijboer NED

Il match deve ancora iniziare

Gauthier Onclin BEL vs Gerard Campana Lee KOR (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Matteo Martineau FRA vs Philip Henning RSA

ATP Liege
Matteo Martineau
40
0
Philip Henning [6]
A
3
Mostra dettagli

Buvaysar Gadamauri BEL vs Luca Staeheli SUI

Il match deve ancora iniziare

Felix Balshaw FRA vs Carlos Sanchez Jover ESP

Il match deve ancora iniziare

Tsung-Hao Huang TPE vs Guy Den Ouden NED

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Hynek Barton CZE vs Sandro Kopp AUT

ATP Liege
Hynek Barton [8]
30
3
Sandro Kopp
40
3
Mostra dettagli

Leo Raquillet FRA vs Lorenzo Giustino ITA

Il match deve ancora iniziare

Pedro Boscardin Dias BRA vs Daniel Michalski POL

Il match deve ancora iniziare

Florian Broska GER vs Kai Wehnelt GER

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania  ·  7 Luglio 2026

🌧
18°C
Nuvoloso con rovesci  ·  Picco 24°C
CIELO Nuvoloso per quasi tutta la giornata
PIOGGIA Rovesci indicati al mattino e di nuovo nel tardo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Luglio
09:00
🌧
19°
10:00
20°
11:00
20°
12:00
21°
13:00
22°
14:00
23°
15:00
24°
17:00
🌧
23°
18:00
🌧
22°
21:00
18°
⚠  Rovesci al mattino e nel tardo pomeriggio: 1° turno da monitorare
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
CH 125 R1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Tenzer Center Court – ore 10:00
Diego Dedura GER vs Clement Tabur FRA

ATP Braunschweig
Diego Dedura
0
6
3
0
Clement Tabur
0
1
6
0
Mostra dettagli

Roman Andres Burruchaga ARG vs Max Schoenhaus GER (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Daniel Rincon ESP vs Tom Gentzsch GER

Il match deve ancora iniziare

Niels McDonald GER vs Keegan Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Marvin Moeller GER vs Benito Sanchez Martinez GER

Il match deve ancora iniziare



Clamex Court – ore 10:00
Norbert Gombos SVK vs Sebastian Ofner AUT

ATP Braunschweig
Norbert Gombos
3
3
Sebastian Ofner [5]
6
6
Vincitore: Ofner
Mostra dettagli

Jan Choinski GBR vs Dimitar Kuzmanov BUL

ATP Braunschweig
Jan Choinski [4]
0
0
Dimitar Kuzmanov
0
0
Mostra dettagli

Rudolf Molleker GER vs Facundo Diaz Acosta ARG

Il match deve ancora iniziare

Martin Krumich CZE vs Francisco Comesana ARG

Il match deve ancora iniziare

Timofey Skatov KAZ vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare



Ecovis Court – ore 10:00
Laslo Djere SRB vs Gonzalo Bueno PER

ATP Braunschweig
Laslo Djere
6
6
Gonzalo Bueno
1
2
Vincitore: Djere
Mostra dettagli

Thiago Seyboth Wild BRA vs Dalibor Svrcina CZE

ATP Braunschweig
Thiago Seyboth Wild
0
0
Dalibor Svrcina [7]
0
0
Mostra dettagli

Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Adolfo Daniel Vallejo PAR

Il match deve ancora iniziare

Hugo Gaston FRA vs Andrey Chepelev RUS

Il match deve ancora iniziare

Nikoloz Basilashvili GEO vs Vilius Gaubas LTU

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito  ·  7 Luglio 2026

16°C
Pioggia leggera iniziale, poi nuvole e schiarite  ·  Picco 25°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con schiarite dal tardo pomeriggio
PIOGGIA Pioggia leggera nelle condizioni iniziali, poi assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Luglio
08:00
17°
09:00
18°
10:00
20°
11:00
21°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
24°
16:00
25°
18:00
24°
21:00
21°
✅  Dopo la pioggia leggera iniziale, nessuna pioggia indicata nelle ore principali: 1° turno sull’erba giocabile
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
1° Turno · Erba
CH 50 R1
☁  Nuvole intermittenti
✅  In miglioramento
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Centre Court – ore 12:00
Filippo Romano ITA vs Max Basing GBR

Il match deve ancora iniziare

Patrick Zahraj GER vs Henry Searle GBR

Il match deve ancora iniziare

Arda Azkara TUR vs Oliver Bonding GBR

Il match deve ancora iniziare

William Jansen GBR vs Felix Gill GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 12:00
Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Luca Castelnuovo SUI

Il match deve ancora iniziare

Ivan Ivanov BUL vs Niels Visker NED

Il match deve ancora iniziare

Marcus Walters GBR vs Amit Vales ISR

Il match deve ancora iniziare

Filip Jeff Planinsek SLO vs Igor Marcondes BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
Yi Zhou CHN vs Robin Catry FRA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Brady GBR vs Herman Hoeyeraal NOR

Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR / James Mackinlay GBR vs Charles Barry IRL / Conor Gannon IRL

Il match deve ancora iniziare

Johannus Monday GBR vs Matthew Summers GBR

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Newport
Newport, USA  ·  7 Luglio 2026

🌧
18°C
Nuvoloso con pioggia  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso, con pioggia in più momenti della giornata
PIOGGIA Pioggia indicata tra notte, mattina e metà giornata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 7 Luglio
02:00
🌧
19°
03:00
🌧
19°
05:00
🌧
19°
07:00
20°
08:00
🌧
20°
09:00
🌧
21°
10:00
21°
11:00
21°
12:00
🌧
22°
13:00
🌧
22°
⚠  Pioggia a più riprese: programma del 1° turno sull’erba da monitorare
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Erba
CH 125 R1
🌧  Pioggia
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Center Court 1 – ore 17:00
Mackenzie McDonald USA vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Liam Broady GBR

Il match deve ancora iniziare



Center Court 2 – ore 17:00
Andre Ilagan USA vs Alex Rybakov USA

Il match deve ancora iniziare



Daniil Glinka EST vs Yunchaokete Bu CHN

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Stefan Kozlov USA vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Maloney USA vs Hayato Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare

it vs Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare

Bernard Tomic AUS vs Braden Shick USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Quinn Vandecasteele USA vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Ozan Baris USA vs Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare




Court 6 – ore 17:00
Jason Jung TPE vs Hiroki Moriya JPN
Il match deve ancora iniziare





🇨🇴
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia  ·  7 Luglio 2026

12°C
Nuvoloso, rovesci a metà giornata  ·  Picco 19°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi parziali schiarite con rovesci isolati
PIOGGIA Rovesci indicati tra tarda mattinata e mezzogiorno
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 7 Luglio
06:00
12°
07:00
13°
08:00
14°
09:00
16°
10:00
17°
11:00
🌧
18°
12:00
🌧
18°
13:00
19°
⚠  Rovesci tra tarda mattinata e mezzogiorno: 1° turno da monitorare
🎾  Programma del giorno — 7 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
CH 75 R1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court KIA – ore 17:00
Lorenzo Claverie ITA vs Samuel Heredia COL

Il match deve ancora iniziare

Nicolas Mejia COL vs Fermin Tenti ARG (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Felipe Meligeni Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Facundo Mena ARG vs Alafia Ayeni USA

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 17:00
Juan Sebastian Osorio COL vs Matias Soto CHI

Il match deve ancora iniziare

Dmitry Popko KAZ vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA

Il match deve ancora iniziare

Hernan Casanova ARG vs Ignacio Monzon ARG

Il match deve ancora iniziare

Tristan McCormick USA vs Pedro Sakamoto BRA

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 17:00
Sergio Luis Hernandez Ramirez COL vs Luciano Emanuel Ambrogi ARG
Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX vs Nick Hardt DOM

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Lucas Andrade Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Bruno Oliveira BRA / Natan Rodrigues BRA vs Conner Huertas del Pino PER / Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

Il match deve ancora iniziare

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1 commento

italo (Guest) 07-07-2026 11:29

quando mi riferivo che l’atp deve istituire un tetto massimo di challenger sia per nazione che per settimana mi riferivo proprio a questo.
7 challenger sono troppi.. falsano il ranking e il valore delle varie entry list sono veramente squilibrate.

 1
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