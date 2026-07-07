Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Federico Bondioli nella foto
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia · 7 Luglio 2026
|☀
|
21°C
Soleggiato e caldo · Picco 31°C
|
|CIELO
|Soleggiato o prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Luglio
|
09:00
⛅
21°
|
10:00
☀
23°
|
11:00
☀
26°
|
12:00
☀
28°
|
13:00
☀
30°
|
14:00
☀
30°
|
15:00
☀
31°
|
16:00
☀
30°
|
18:00
⛅
30°
|
21:00
☁
27°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno MD sulla terra
🎾 Programma del giorno — 7 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno MD · Terra Battuta
|
CH 75 R1
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 1° Turno MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Federico Agustin Gomez vs Enrico Dalla Valle
ATP Trieste
Federico Agustin Gomez [7]
0
6
3
Enrico Dalla Valle•
30
4
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Agustin Gomez
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
2-3 → 3-3
E. Dalla Valle
0-15
0-30
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
2-2 → 2-3
F. Agustin Gomez
15-0
30-0
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
1-2 → 2-2
F. Agustin Gomez
0-1 → 1-1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Agustin Gomez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-4 → 6-4
F. Agustin Gomez
3-4 → 4-4
F. Agustin Gomez
2-3 → 3-3
F. Agustin Gomez
15-0
15-15
15-30
df
30-30
40-30
1-2 → 2-2
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Agustin Gomez
0-1 → 1-1
Pietro Fellin vs Francesco Passaro
Il match deve ancora iniziare
Andrea Guerrieri vs Oriol Roca Batalla
Il match deve ancora iniziare
Andrea Pellegrino vs Max Alcala Gurri (Non prima 16:45)
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 10:00
Lukas Neumayer vs Andrej Nedic
ATP Trieste
Lukas Neumayer [3]•
15
6
3
Andrej Nedic
0
4
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Nedic
15-0
15-15
30-30
40-30
40-40
40-A
2-1 → 3-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Neumayer
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
4-4 → 5-4
A. Nedic
15-0
30-0
30-15
30-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-A
3-4 → 4-4
L. Neumayer
30-0
30-15
30-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
A. Nedic
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
2-3 → 2-4
L. Neumayer
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 2-3
A. Nedic
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Carlo Alberto Caniato vs Hugo Dellien
Il match deve ancora iniziare
Oleg Prihodko vs Alex Barrena
Il match deve ancora iniziare
Juan Cruz Martin Manzano vs Henry Bernet
Il match deve ancora iniziare
Federico Bondioli vs Joel Schwaerzler (Non prima 20:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 10:00
Guido Ivan Justo vs Georgii Kravchenko
ATP Trieste
Guido Ivan Justo
15
6
5
Georgii Kravchenko•
30
4
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Kravchenko
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
40-A
3-0 → 4-0
G. Ivan Justo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Kravchenko
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-4 → 6-4
G. Kravchenko
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
4-3 → 4-4
G. Ivan Justo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Nikolas Sanchez Izquierdo vs Dylan Dietrich
Il match deve ancora iniziare
Maxim Mrva vs Gonzalo Villanueva
Il match deve ancora iniziare
Raul Brancaccio / Nikolas Sanchez Izquierdo vs Zachary Fuchs / Wally Thayne
Il match deve ancora iniziare
Mario Mansilla Diez / Benjamin Winter Lopez vs Alvaro Guillen Meza / Franco Roncadelli
Il match deve ancora iniziare
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania · 7 Luglio 2026
|⛅
|
23°C
Variabile, temporali nel tardo pomeriggio · Picco 28°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti e parzialmente soleggiato nelle ore centrali
|PIOGGIA
|Temporali indicati verso le 17:00 e rovesci in serata
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Luglio
|
10:00
⛅
24°
|
11:00
⛅
25°
|
12:00
⛅
27°
|
13:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
28°
|
15:00
⛅
28°
|
16:00
⛅
27°
|
17:00
⛈
26°
|
20:00
🌧
23°
|
22:00
⛅
21°
⚠ Possibili temporali nel tardo pomeriggio: 1° turno da monitorare
🎾 Programma del giorno — 7 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 100 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 100 R1
⛅ Variabile
⚠ Temporali possibili
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:30
Zsombor Piros vs Gabriel Ghetu
Il match deve ancora iniziare
Stefan Horia Haita vs Damir Dzumhur
Il match deve ancora iniziare
Alex Marti Pujolras vs Cezar Cretu (Non prima 17:00)
Il match deve ancora iniziare
Valentin Royer vs Maximilian Neuchrist
Il match deve ancora iniziare
Radu Albot / Victor Cornea vs Sergio Martos Gornes / Szymon Walkow
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 12:30
Pedro Martinez vs S D Prajwal Dev
Il match deve ancora iniziare
Sascha Gueymard Wayenburg vs Alexander Donski
Il match deve ancora iniziare
Titouan Droguet vs Mathys Erhard (Non prima 15:30)
Il match deve ancora iniziare
Frederico Ferreira Silva vs Luka Pavlovic
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 12:30
Tomas Barrios Vera vs Ilia Simakin
Il match deve ancora iniziare
David Poljak vs Gustavo Heide
Il match deve ancora iniziare
Samir Hamza Reguig vs Olle Wallin
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio · 7 Luglio 2026
|🌧
|
20°C
Pioggia leggera iniziale, poi sole velato · Picco 27°C
|
|CIELO
|Sole velato per gran parte della giornata dopo l’avvio con pioggia leggera
|PIOGGIA
|Pioggia leggera nelle condizioni iniziali, poi assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Luglio
|
09:00
⛅
20°
|
10:00
⛅
22°
|
11:00
⛅
24°
|
12:00
⛅
24°
|
13:00
⛅
25°
|
14:00
⛅
26°
|
15:00
⛅
26°
|
16:00
⛅
27°
|
18:00
⛅
26°
|
21:00
⛅
23°
⚠ Pioggia leggera iniziale: campo da verificare nelle prime ore, poi situazione in miglioramento
🎾 Programma del giorno — 7 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 50 R1
🌧 Pioggia iniziale
⚠ Da verificare
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Francesco Forti vs Jack Loge
ATP Liege
Francesco Forti
15
2
Jack Loge•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Forti
15-0
30-0
30-30
40-30
ace
1-1 → 2-1
J. Loge
15-15
15-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Forti
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
ace
0-0 → 1-0
Federico Coria vs Geoffrey Blancaneaux
Il match deve ancora iniziare
Kimmer Coppejans vs Ryan Nijboer
Il match deve ancora iniziare
Gauthier Onclin vs Gerard Campana Lee (Non prima 18:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 11:00
Matteo Martineau vs Philip Henning
ATP Liege
Matteo Martineau
40
0
Philip Henning [6]•
A
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
P. Henning
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
M. Martineau
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
df
0-0 → 0-1
Buvaysar Gadamauri vs Luca Staeheli
Il match deve ancora iniziare
Felix Balshaw vs Carlos Sanchez Jover
Il match deve ancora iniziare
Tsung-Hao Huang vs Guy Den Ouden
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 11:00
Hynek Barton vs Sandro Kopp
ATP Liege
Hynek Barton [8]•
30
3
Sandro Kopp
40
3
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Barton
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
Leo Raquillet vs Lorenzo Giustino
Il match deve ancora iniziare
Pedro Boscardin Dias vs Daniel Michalski
Il match deve ancora iniziare
Florian Broska vs Kai Wehnelt
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania · 7 Luglio 2026
|🌧
|
18°C
Nuvoloso con rovesci · Picco 24°C
|
|CIELO
|Nuvoloso per quasi tutta la giornata
|PIOGGIA
|Rovesci indicati al mattino e di nuovo nel tardo pomeriggio
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Luglio
|
09:00
🌧
19°
|
10:00
☁
20°
|
11:00
☁
20°
|
12:00
☁
21°
|
13:00
☁
22°
|
14:00
☁
23°
|
15:00
☁
24°
|
17:00
🌧
23°
|
18:00
🌧
22°
|
21:00
☁
18°
⚠ Rovesci al mattino e nel tardo pomeriggio: 1° turno da monitorare
🎾 Programma del giorno — 7 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 125 R1
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Tenzer Center Court – ore 10:00
Diego Dedura vs Clement Tabur
ATP Braunschweig
Diego Dedura•
0
6
3
0
Clement Tabur
0
1
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Tabur
0-15
0-30
15-30
30-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Dedura
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
C. Tabur
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
5-1 → 6-1
C. Tabur
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-0 → 5-1
D. Dedura
0-15
15-15
15-30
df
30-30
ace
2-0 → 3-0
C. Tabur
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Roman Andres Burruchaga vs Max Schoenhaus (Non prima 11:30)
Il match deve ancora iniziare
Daniel Rincon vs Tom Gentzsch
Il match deve ancora iniziare
Niels McDonald vs Keegan Smith
Il match deve ancora iniziare
Marvin Moeller vs Benito Sanchez Martinez
Il match deve ancora iniziare
Clamex Court – ore 10:00
Norbert Gombos vs Sebastian Ofner
ATP Braunschweig
Norbert Gombos
3
3
Sebastian Ofner [5]
6
6
Vincitore: Ofner
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Ofner
15-0
30-15
30-30
40-40
ace
1-2 → 1-3
N. Gombos
15-15
30-30
40-30
ace
ace
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
N. Gombos
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Jan Choinski vs Dimitar Kuzmanov
ATP Braunschweig
Jan Choinski [4]
0
0
Dimitar Kuzmanov
0
0
Rudolf Molleker vs Facundo Diaz Acosta
Il match deve ancora iniziare
Martin Krumich vs Francisco Comesana
Il match deve ancora iniziare
Timofey Skatov vs Mika Petkovic
Il match deve ancora iniziare
Ecovis Court – ore 10:00
Laslo Djere vs Gonzalo Bueno
ATP Braunschweig
Laslo Djere
6
6
Gonzalo Bueno
1
2
Vincitore: Djere
Servizio
Svolgimento
Set 2
G. Bueno
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
5-2 → 6-2
G. Bueno
0-15
15-15
30-30
40-40
40-A
df
3-0 → 4-0
L. Djere
15-0
30-15
30-30
df
30-40
A-40
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Djere
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
4-1 → 5-1
G. Bueno
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
1-1 → 2-1
Thiago Seyboth Wild vs Dalibor Svrcina
ATP Braunschweig
Thiago Seyboth Wild
0
0
Dalibor Svrcina [7]
0
0
Juan Carlos Prado Angelo vs Adolfo Daniel Vallejo
Il match deve ancora iniziare
Hugo Gaston vs Andrey Chepelev
Il match deve ancora iniziare
Nikoloz Basilashvili vs Vilius Gaubas
Il match deve ancora iniziare
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito · 7 Luglio 2026
|☁
|
16°C
Pioggia leggera iniziale, poi nuvole e schiarite · Picco 25°C
|
|CIELO
|Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con schiarite dal tardo pomeriggio
|PIOGGIA
|Pioggia leggera nelle condizioni iniziali, poi assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 7 Luglio
|
08:00
⛅
17°
|
09:00
⛅
18°
|
10:00
⛅
20°
|
11:00
⛅
21°
|
12:00
⛅
22°
|
13:00
⛅
24°
|
14:00
⛅
24°
|
16:00
⛅
25°
|
18:00
⛅
24°
|
21:00
☀
21°
✅ Dopo la pioggia leggera iniziale, nessuna pioggia indicata nelle ore principali: 1° turno sull’erba giocabile
🎾 Programma del giorno — 7 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 50 · Main Draw
1° Turno · Erba
|
CH 50 R1
☁ Nuvole intermittenti
✅ In miglioramento
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Centre Court – ore 12:00
Filippo Romano vs Max Basing
Il match deve ancora iniziare
Patrick Zahraj vs Henry Searle
Il match deve ancora iniziare
Arda Azkara vs Oliver Bonding
Il match deve ancora iniziare
William Jansen vs Felix Gill
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 12:00
Mitsuki Wei Kang Leong vs Luca Castelnuovo
Il match deve ancora iniziare
Ivan Ivanov vs Niels Visker
Il match deve ancora iniziare
Marcus Walters vs Amit Vales
Il match deve ancora iniziare
Filip Jeff Planinsek vs Igor Marcondes
Il match deve ancora iniziare
Court 4 – ore 12:00
Yi Zhou vs Robin Catry
Il match deve ancora iniziare
Patrick Brady vs Herman Hoeyeraal
Il match deve ancora iniziare
Finn Bass / James Mackinlay vs Charles Barry / Conor Gannon
Il match deve ancora iniziare
Johannus Monday vs Matthew Summers
Il match deve ancora iniziare
Challenger 125 Newport
Newport, USA · 7 Luglio 2026
|🌧
|
18°C
Nuvoloso con pioggia · Picco 22°C
|
|CIELO
|Prevalentemente nuvoloso, con pioggia in più momenti della giornata
|PIOGGIA
|Pioggia indicata tra notte, mattina e metà giornata
|CAMPO
|Erba
Andamento della giornata — 7 Luglio
|
02:00
🌧
19°
|
03:00
🌧
19°
|
05:00
🌧
19°
|
07:00
☁
20°
|
08:00
🌧
20°
|
09:00
🌧
21°
|
10:00
☁
21°
|
11:00
☁
21°
|
12:00
🌧
22°
|
13:00
🌧
22°
⚠ Pioggia a più riprese: programma del 1° turno sull’erba da monitorare
🎾 Programma del giorno — 7 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° Turno · Erba
|
CH 125 R1
🌧 Pioggia
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Center Court 1 – ore 17:00
Mackenzie McDonald vs Adam Walton
Il match deve ancora iniziare
Aleksandar Vukic vs Liam Broady
Il match deve ancora iniziare
Center Court 2 – ore 17:00
Andre Ilagan vs Alex Rybakov
Il match deve ancora iniziare
Daniil Glinka vs Yunchaokete Bu
Il match deve ancora iniziare
August Holmgren vs Tristan Schoolkate
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 17:00
Stefan Kozlov vs Garrett Johns
Il match deve ancora iniziare
Patrick Maloney vs Hayato Matsuoka
Il match deve ancora iniziare
vs Daniel Milavsky
Il match deve ancora iniziare
Bernard Tomic vs Braden Shick
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Quinn Vandecasteele vs James Trotter
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 17:00
Ozan Baris vs Tyler Zink
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 17:00
Jason Jung
vs Hiroki Moriya
Il match deve ancora iniziare
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia · 7 Luglio 2026
|☁
|
12°C
Nuvoloso, rovesci a metà giornata · Picco 19°C
|
|CIELO
|Nuvoloso al mattino, poi parziali schiarite con rovesci isolati
|PIOGGIA
|Rovesci indicati tra tarda mattinata e mezzogiorno
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 7 Luglio
|
06:00
☁
12°
|
07:00
☁
13°
|
08:00
☁
14°
|
09:00
⛅
16°
|
10:00
⛅
17°
|
11:00
🌧
18°
|
12:00
🌧
18°
|
13:00
⛅
19°
|
—
ⓘ
—
|
—
ⓘ
—
⚠ Rovesci tra tarda mattinata e mezzogiorno: 1° turno da monitorare
🎾 Programma del giorno — 7 Luglio
|
|
🎾
|
ATP Challenger 75 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
|
CH 75 R1
🌧 Rovesci
⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court KIA – ore 17:00
Lorenzo Claverie vs Samuel Heredia
Il match deve ancora iniziare
Nicolas Mejia vs Fermin Tenti (Non prima 18:30)
Il match deve ancora iniziare
Rodrigo Pacheco Mendez vs Felipe Meligeni Alves
Il match deve ancora iniziare
Facundo Mena vs Alafia Ayeni
Il match deve ancora iniziare
COURT 1 – ore 17:00
Juan Sebastian Osorio vs Matias Soto
Il match deve ancora iniziare
Dmitry Popko vs Matheus Pucinelli De Almeida
Il match deve ancora iniziare
Hernan Casanova vs Ignacio Monzon
Il match deve ancora iniziare
Tristan McCormick vs Pedro Sakamoto
Il match deve ancora iniziare
COURT 2 – ore 17:00
Sergio Luis Hernandez Ramirez
vs Luciano Emanuel Ambrogi
Il match deve ancora iniziare
Alex Hernandez vs Nick Hardt
Il match deve ancora iniziare
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Lucas Andrade Da Silva
Il match deve ancora iniziare
Bruno Oliveira / Natan Rodrigues vs Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova
Il match deve ancora iniziare
1 commento
quando mi riferivo che l’atp deve istituire un tetto massimo di challenger sia per nazione che per settimana mi riferivo proprio a questo.
7 challenger sono troppi.. falsano il ranking e il valore delle varie entry list sono veramente squilibrate.