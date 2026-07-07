L’amarezza di De Minaur dopo la sconfitta a Wimbledon: “Mi ha distrutto dentro. Un paio d’anni fa mi sentivo più vicino ai miei traguardi, ora li vedo lontani e dubito di me stesso”

La sconfitta è una grande motivazione a spingere ancor di più e migliorarsi, ma… quando arriva troppo di frequente o addirittura diventa una costante nei massimi appuntamenti non solo è un boccone amarissimo da mandare giù ma può diventare il detonatore di dubbi su te stesso, sulla reale capacità di arrivare dove vorresti essere. Questo ha vivendo Alex De Minaur, ancora una volta incapace di continuare la sua corsa negli Slam, dove mai ha superato la barriera dei quarti di finale. A Wimbledon 2026 aveva una buona chance per tornare nei quarti contro Flavio Cobolli, e l’australiano ha lottato come un leone, ma non è bastato. L’italiano è stato più bravo a tirar fuori qualcosa in più nei momenti decisivi, rimontare break di svantaggio e vincere in tre set. Una sconfitta diventata un pugno allo stomaco per “Demon”, tanto che nella conferenza stampa la sua amarezza è venuta fuori senza filtri. Le sue parole sono dure con se stesso, e non lasciano presagire nulla di buono. In lui sembra stia per prendere il sopravvento una sensazione terribile per uno sportivo: la presa di coscienza di limiti non superabili, con il crollo della motivazione lì ad un passo…

“È una sconfitta dura. C’è ben poco da dire. Nel complesso, non ho espresso il livello che mi aspettavo da me stesso” esordisce De Minaur nella press conference del lunedì Wimbledon. “Dove penso di aver perso la partita? Se devo semplificare al massimo, direi che uno di noi è sceso in campo per vincere la partita, mentre l’altro è sceso in campo per non perderla. Credo sia abbastanza evidente chi abbia interpretato quale ruolo”.

L’aspetto più duro della sconfitta di Alex è stata la passività mostrata in diversi passaggi chiave della partita, quando Cobolli ha rischiato per prendersi il punto, mentre De Minaur è rimasto troppo attendista. Un attitudine che, riflettendo a freddo “Mi distrugge dentro. Questa è la verità” continua l’australiano. “Dedico tantissime ore al mio lavoro, ci sono anni e anni di sacrifici per arrivare ad avere occasioni come questa. E poi, quando arriva il momento di farsi trovare pronto, non riuscirci è qualcosa che ti spezza davvero. È durissima da accettare. (…) Il tennis è uno sport davvero particolare. Credo che, se avessi giocato come so fare, questo fosse un confronto che mi si adattava bene, soprattutto su questa superficie. Penso di avere molte soluzioni per metterlo in difficoltà. Ma se non esprimo il mio livello e, anzi, finisco per ostacolarmi da solo, allora diventa tutto molto complicato. Flavio, e gli va riconosciuto, ha saputo alzare il livello nei momenti decisivi, ha trovato colpi pesanti quando contava davvero, ed è lì che si è fatta la differenza. Come me lo spiego? Molto semplicemente: mentalmente non sono stato abbastanza forte”.

Un’altra sconfitta molto dolorosa. “Purtroppo ho la sensazione che continuino ad arrivare. Non è facile conviverci. Ci sono periodi della carriera in cui senti di avere davanti delle opportunità, di poter fare il salto di qualità, di raggiungere un livello superiore, di diventare una versione ancora migliore di te stesso. Quando però continui a fermarti a un passo dal traguardo, inizi inevitabilmente a dubitare di te stesso. Ti chiedi se riuscirai mai a fare quel salto, a superare quella barriera. Probabilmente è un mix tra il fatto che sono molto severo con me stesso e quello di essere anche realistico. So di essere in un’ottima posizione, ma il fatto di desiderare qualcosa di più e di non riuscire a ottenerlo è una battaglia con cui convivo ogni giorno. Questa è soltanto un’altra sconfitta che si aggiunge alla lista. Come superarla? Non lo so. Adesso starò fermo per un po’, non giocherò tornei nell’immediato.

Ma queste delusioni si accumulano. Gli obiettivi, le convinzioni, i sogni che hai iniziano lentamente ad affievolirsi, oppure sembrano allontanarsi sempre di più. Ho la sensazione che un paio d’anni fa fossi decisamente più vicino a quei traguardi. Oggi, invece, mi sembra che siano un po’ più lontani”.

Alex de Minaur admits that big changes are needed to fulfil his potential 👀 'I'm not handling the situation well enough' 😔 ↳ Wimbledon. Every Match. Live & On Demand. Centre Court in 4K.#StanSportAU #Wimbledon pic.twitter.com/4hp9PhFmsF — Stan Sport (@StanSportAU) July 7, 2026

Amarezza anche guardando al suo futuro: “Non ho alternative. Non è che possa dire: Basta, smetto e appendo la racchetta al chiodo. Adesso è tutto molto fresco e fa malissimo. Ma mi rialzerò. Sono un competitivo fino al midollo, quindi mi rialzerò e mi concederò un’altra occasione. Vorrei solo che, prima o poi, arrivasse qualcosa che continui ad alimentare quella speranza. Perché questo è uno sport davvero durissimo da affrontare quando inizi a non avere più speranza. Penso che tutto dipenda da me e da come ho gestito determinate situazioni. Perché, dal punto di vista del tennis, il livello c’è. Ci siamo allenati tante volte in questo tipo di confronto e mi sono sempre sentito molto bene. Ci eravamo allenati anche prima dell’inizio del torneo.

Il problema è stato scendere in campo oggi con la sensazione di avere il peso del mondo sulle spalle. È questo il vero problema. Me lo sono creato da solo. Devo imparare a gestirlo meglio, altrimenti non riuscirò mai a raggiungere gli obiettivi e i sogni che mi sono prefissato. È davvero così semplice.

Credo di avere il tennis per vincere partite di questo livello. Credo di avere il tennis per fare tanta strada in un torneo come questo, se soltanto riuscissi a giocare senza preoccuparmi di tutto il resto. Non ci sono riuscito, ed è per questo che oggi mi trovo in questa situazione. Adesso ho due possibilità: migliorare sotto questo aspetto oppure continuare a ottenere gli stessi risultati, ancora e ancora”.

“Proverò a fare è tornare alla mia vita normale. Ho alcuni eventi molto importanti che mi aspettano a breve e sono cose che mi rendono davvero felice.

Credo che il modo migliore per andare avanti sia concentrare le mie energie su qualcosa di positivo. Spero che questo mi aiuti a lasciarmi questa sconfitta alle spalle e a guardare avanti, verso ciò che verrà dopo” conclude De Minaur.

Marco Mazzoni