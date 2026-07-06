Ecco i gironi del Lampo Trophy 2026: da martedì l’edizione numero 24, fra Brescia e Ospitaletto

La competizione è sempre la stessa, giunta al capitolo numero 24 di una storia di successo, ma ogni anno la sfida si rinnova. Quella del Lampo Trophy 2026 è appena iniziata, con la cerimonia inaugurale e il sorteggio dei gironi della competizione under 12 per nazioni che riporta a Brescia – fra il Tennis Forza e Costanza 1911 (sede di via Signorini) e il Centro Tennis Ospitaletto – alcuni dei migliori talenti del mondo, provenienti da Europa, America e Africa. Sette le nazioni in gara, a caccia dei titoli (maschile e femminile) che nelle ultime due edizioni sono stati entrambi della Corea del Sud, stavolta assente. Martedì la prima della tre giornate dedicate alla fase a gironi, con in palio i posti per il tabellone a eliminazione diretta di venerdì (semifinali) e sabato (finali). Fra le formazioni da tenere d’occhio ci sono naturalmente anche le due dell’Italia: nel maschile a difendere i colori azzurri ci sono il siciliano Giovanni Fazio, l’emiliano Tommaso Migliorini e il veneto Tommaso Radic (capitanati da Maurizio Calcagno); nel femminile l’abruzzese Alice Carlinfante, la toscana Alice Cellai e la piemontese Kristel Fantoni Kaba (guidate da Verdiana Verardi). Proveranno a restituire al nostro paese un successo che manca dal 2019, quando a vincere furono i ragazzi.

L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo A, sui campi del Tennis Forza e Costanza 1911: nel maschile le avversarie saranno Francia, Austria e Messico; nel femminile Francia, Austria e Sudafrica. Nel Gruppo B, invece, a giocarsi i due posti per le semifinali saranno – al Centro Tennis Ospitaletto – Canada, Serbia e Slovenia. Dalle 8.45 gli incontri femminili, dalle 14 quelli maschili. Nella prima giornata sono in programma, per la competizione femminile, le sfide Italia-Sudafrica, Francia-Austria e Canada-Slovenia; per la competizione maschile le sfide Italia-Messico, Francia-Austria e Canada-Slovenia. A riposo la Serbia.

LA GUIDA

Torneo maschile

Gruppo A: Italia, Francia, Austria, Messico (Tennis Forza e Costanza)

Gruppo B: Canada, Serbia, Slovenia (Centro Tennis Ospitaletto)

Torneo femminile

Gruppo A: Italia, Francia, Austria, Sudafrica (Tennis Forza e Costanza)

Gruppo B: Canada, Serbia, Slovenia (Centro Tennis Ospitaletto)

LE FORMAZIONI DELL’ITALIA

Maschile: Giovanni Fazio, Tommaso Migliorini, Tommaso Radic (capitano Maurizio Calcagno)

Femminile: Alice Carlinfante, Alice Cellai, Kristel Fantoni Kaba (capitano Verdiana Verardi)

IL PROGRAMMA

Da martedì 7 a giovedì 9 luglio: gironi di qualificazione. Incontri femminili a partire dalle ore 8.45. Incontri maschili a partire dalle ore 14. Venerdì 10 luglio: semifinali maschili e femminili. Sabato 11 luglio: finali maschili e femminili. Ogni sfida prevede tre incontri: due singolari e un doppio. L’ingresso è gratuito.