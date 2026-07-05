Challenger 75 Bogotà: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Lorenzo Claverie entra con il ranking protetto nelle quali
Challenger 75 Bogotà – Tabellone Principale – terra
(1) Nicolas Mejia vs Qualifier
Santiago Rodriguez Taverna vs (Alt) Samuel Alejandro Linde Palacios
Hernan Casanova vs Qualifier
(WC) Sergio Luis Hernandez Ramirez vs (5) Luciano Emanuel Ambrogi
(4) Juan Pablo Varillas vs Bruno Fernandez
Valerio Aboian vs Luis Carlos Alvarez
Qualifier vs Matheus Pucinelli De Almeida
Juan Sebastian Gomez vs (8) Eduardo Ribeiro
(6) Rodrigo Pacheco Mendez vs Qualifier
Lorenzo Joaquin Rodriguez vs Qualifier
(Alt) Alan Magadan vs Johan Alexander Rodriguez
(WC) Juan Sebastian Osorio vs (3) Matias Soto
(7) Facundo Mena vs Alafia Ayeni
Tristan McCormick vs Pedro Sakamoto
Qualifier vs (WC) Samuel Heredia
Alex Hernandez vs (2) Nick Hardt
Challenger 75 Bogotà – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Conner Huertas del Pino vs Tomas Martinez
Fermin Tenti vs (7) Peter Bertran
(2) Dmitry Popko vs (WC) Mateo Castañeda
(WC) Cristian Felipe Sanchez Rojas vs (11) Natan Rodrigues
(3) Nicolas Villalon vs Brandon Perez
(WC) Andres Urrea vs (8) Felipe Meligeni Alves
(4) Daniel Antonio Nunez vs (PR) Lorenzo Claverie
Christopher Papa vs (9) Mwendwa Mbithi
(5) Ignacio Monzon vs (WC) Nicolas Hurtado Novoa
Salvador Price vs (12) Joao Victor Couto Loureiro
(6) Arklon Huertas Del Pino Cordova vs Federico Zeballos
Segundo Goity Zapico vs (10) Lucas Andrade Da Silva
TAG: Circuito Challenger
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