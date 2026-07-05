Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Bogotà: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Lorenzo Claverie entra con il ranking protetto nelle quali

05/07/2026 07:16 Nessun commento
Lorenzo Claverie nella foto
Lorenzo Claverie nella foto

COL Challenger 75 Bogotà – Tabellone Principale – terra
(1) Nicolas Mejia COL vs Qualifier
Santiago Rodriguez Taverna ARG vs (Alt) Samuel Alejandro Linde Palacios COL
Hernan Casanova ARG vs Qualifier
(WC) Sergio Luis Hernandez Ramirez COL vs (5) Luciano Emanuel Ambrogi ARG

(4) Juan Pablo Varillas PER vs Bruno Fernandez BRA
Valerio Aboian ARG vs Luis Carlos Alvarez MEX
Qualifier vs Matheus Pucinelli De Almeida BRA
Juan Sebastian Gomez COL vs (8) Eduardo Ribeiro BRA

(6) Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Qualifier
Lorenzo Joaquin Rodriguez ARG vs Qualifier
(Alt) Alan Magadan MEX vs Johan Alexander Rodriguez COL
(WC) Juan Sebastian Osorio COL vs (3) Matias Soto CHI

(7) Facundo Mena ARG vs Alafia Ayeni USA
Tristan McCormick USA vs Pedro Sakamoto BRA
Qualifier vs (WC) Samuel Heredia COL
Alex Hernandez MEX vs (2) Nick Hardt DOM


COL Challenger 75 Bogotà – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Conner Huertas del Pino PER vs Tomas Martinez ARG
Fermin Tenti ARG vs (7) Peter Bertran DOM

(2) Dmitry Popko KAZ vs (WC) Mateo Castañeda COL
(WC) Cristian Felipe Sanchez Rojas COL vs (11) Natan Rodrigues BRA

(3) Nicolas Villalon CHI vs Brandon Perez VEN
(WC) Andres Urrea COL vs (8) Felipe Meligeni Alves BRA

(4) Daniel Antonio Nunez CHI vs (PR) Lorenzo Claverie ITA
Christopher Papa USA vs (9) Mwendwa Mbithi USA

(5) Ignacio Monzon ARG vs (WC) Nicolas Hurtado Novoa COL
Salvador Price COL vs (12) Joao Victor Couto Loureiro BRA

(6) Arklon Huertas Del Pino Cordova PER vs Federico Zeballos BOL
Segundo Goity Zapico ARG vs (10) Lucas Andrade Da Silva BRA

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