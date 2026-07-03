Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 03 Luglio 2026

Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Wimbledon – erba
R32 Sinner – Brooksby 2° inc. ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
R64 Errani /Paolini vs Kozyreva /Shymanovich 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Milano – terra
QF Heide – Dalla Valle Inizio 10:00
ATP Milan
Gustavo Heide [5]•
0
7
3
Enrico Dalla Valle
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Dalla Valle
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
G. Heide
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 3-2
E. Dalla Valle
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
2-1 → 2-2
G. Heide
15-0
15-15
30-15
30-30
df
30-40
df
40-40
A-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
1-1 → 2-1
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
0*-2
1-2*
2-2*
3*-2
4*-2
5-2*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
E. Dalla Valle
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
5-5 → 5-6
E. Dalla Valle
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
G. Heide
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-4 → 4-4
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-2 → 2-3
G. Heide
15-0
ace
30-0
ace
40-0
40-15
1-2 → 2-2
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
QF Basile – Cecchinato Non prima 11:30
Il match deve ancora iniziare
SF Basile /Martin Manzano – Banthia /Kadhe 4° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
QF Diaz Acosta – Martin Manzano Inizio 11:30
ATP Milan
Facundo Diaz Acosta [3]•
15
6
1
Juan Cruz Martin Manzano
0
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
F. Diaz Acosta
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
5-0 → 6-0
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
3-0 → 4-0
J. Cruz Martin Manzano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-0 → 2-0
F. Diaz Acosta
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
SF Forti /Romano – Kravchenko /Sanchez Quilez 3° inc. ore 10:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Troyes – terra
QF Giustino – Marcondes Inizio 10:00
ATP Troyes
Lorenzo Giustino [1]
15
4
7
1
Igor Marcondes•
40
6
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
3-1*
3*-2
3*-3
4-3*
ace
4-4*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
L. Giustino
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
5-6 → 6-6
I. Marcondes
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
5-5 → 5-6
I. Marcondes
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-4 → 4-5
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
4-3 → 4-4
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
2-3 → 3-3
I. Marcondes
0-15
df
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
L. Giustino
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
I. Marcondes
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
ace
1-1 → 1-2
L. Giustino
15-0
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
ace
0-1 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
I. Marcondes
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-4 → 4-5
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
3-4 → 4-4
I. Marcondes
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
1-3 → 2-3
L. Giustino
15-0
15-15
df
30-15
ace
40-15
0-3 → 1-3
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
df
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-1 → 0-2
I. Marcondes
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Si vocifera di San Donato…
Si sicuramente, mi chiedo dove potrebbero farli, penso sia più fattibile nell’hinterland milanese che in città
Nel caso li dovranno fare apposta, pare chiaro.
La direzione intrapresa è questa.
Fino all’anno scorso era gratis fino al venerdì (escluso).
Quest’anno hanno anticipato il pagamento di due giorni, lasciando gratis solo le qualificazioni ed il primo turno (spalmato su due giorni).
Se dà un’occhiata al Sito del torneo vedrà che oltre ai biglietti di solo ingresso, già non a buon mercato (23€€ i QdF oggi, 27 le SF domani, 33 la finale, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita), propongono ingressi a più di 100€€ per accedere ad un’area riservata dove, immagino, circolino anche i giocatori.
Ivi è prevista anche la possibilità di mangiare ma non è specificato se il ristoro (non so se sia definibile come un vero e proprio ristorante) sia incluso nel prezzo o sia a parte: la differenza non sarebbe da poco.
Gli anni scorsi (a differenza di altri tornei, ad esempio Monza che è di livello superiore, dove si avverte chiaro il relativo olezzo sub nasale) si poteva accedere ovunque (tranne le aree da fruire ginnicamente come piscina e palestra, logicamente riservate a chi abbia la tessera del circolo) ed eventualmente prendere qualcosa da bere e da mangiare sedendosi comodamente (mentre a Monza si mangia e beve solo in piedi, roba peraltro di discutibile qualità a prezzi non modici), a prezzi non stracciati ma comunque non esagerati (mi pare di avere speso meno di 20€€ per un panino, un calice di vino servito ed un caffè).
Probabilmente la contemporaneità a Uuimbeldon (che peraltro, a riuscire a trovare i biglietti, ha prezzi superiori, ma non esageratamente…) deve aver dato loro un po’ alla testa e se la sono montata come la panna con cui guarnire le fragole…
Io non vedo l’ora che arrivi questo 250 su erba a Milano, sono disposto a prendermi la settimana intera di ferie per quando succederà, ma allo stesso tempo sono un po’ perplesso e molto incuriosito di dove potrebbero farlo. Sicuramente mi sbaglierò, ma non mi vengono in mente campi in erba qua in città e dintorni
Ancora non ufficializzato, dal 2028 , in una delle settimane immediatamente precedenti, dovrebbe esserci il 250 su erba (!!!).
Sperando che poi il Presidentissimo riesca col tempo a spostarne i relativi diritti verso un torneo (torneo, non ricca esibizione di fine stagione…quella resti pure a Torino) al coperto, che si riallacci al prestigio del perduto evento che per alcune decadi fu.
Certo che sotto questo sole solo il masochismo può giustificare la seduta sugli spalti roventi per ore ed ore a guardare due (ancor più masochisti, ma almeno di mestiere) che si bombardano di palline gialle…
Fino a qualche anno fa era gratis tutto il torneo (visto Volandri, Quinzi e altri), poi hanno iniziato a far pagare dalle semifinali (vista la finale Passaro-Coria), adesso tutto a pagamento?
Peccato che si paghi l’ingresso: lo scontro diretto tra i due rovesci monomani italiani, e relative teste calde, aggratis l’avrei visto volentieri.
Avrei anche pagato fino ad una quindicina di €€ (invece l’ingresso costa più di 20) se non ci fosse il solleone di luglio. Sotto questo sole…solo aggratis!
Forza PiGi!
Questo challenger su terra, durante Wimbledon, di media caratura (a essere buoni), in una torrida Milano, mi mette sempre un senso di grande tristezza. Possibile che a Milano non si riesca più a organizzare un evento tennistico degno di questo nome? Vediamo adesso se riuscirà a ospitare almeno qualche edizione della finals
purtroppo si… a me questo genere di tennisti non piace
Per Basile-Cecchinato, servono un paio di bodyguard alte due metri
Sono due fumantini
Spero che Basile riesca a farcela col Cec, avanti le nuove generazioni!