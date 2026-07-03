Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio del 03 Luglio 2026

03/07/2026 07:16 13 commenti
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

GBR Wimbledon – erba
R32 Sinner ITA – Brooksby USA 2° inc. ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

R64 Errani ITA/Paolini ITA vs Kozyreva IOA/Shymanovich IOA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Milano – terra
QF Heide BRA – Dalla Valle ITA Inizio 10:00

ATP Milan
Gustavo Heide [5]
0
7
3
Enrico Dalla Valle
0
6
3
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QF Basile ITA – Cecchinato ITA Non prima 11:30

Il match deve ancora iniziare

SF Basile ITA/Martin Manzano ITA – Banthia IND/Kadhe IND 4° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare

QF Diaz Acosta ARG – Martin Manzano ITA Inizio 11:30

ATP Milan
Facundo Diaz Acosta [3]
15
6
1
Juan Cruz Martin Manzano
0
0
1
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SF Forti ITA/Romano ITA – Kravchenko UKR/Sanchez Quilez ESP 3° inc. ore 10:00

Il match deve ancora iniziare



FRA CH 50 Troyes – terra
QF Giustino ITA – Marcondes BRA Inizio 10:00

ATP Troyes
Lorenzo Giustino [1]
15
4
7
1
Igor Marcondes
40
6
6
0
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13 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

tinapica 03-07-2026 12:13

Scritto da Il GUEst

Scritto da tinapica

Scritto da Il GUEst

Scritto da tinapica

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Questo challenger su terra, durante Wimbledon, di media caratura (a essere buoni), in una torrida Milano, mi mette sempre un senso di grande tristezza. Possibile che a Milano non si riesca più a organizzare un evento tennistico degno di questo nome? Vediamo adesso se riuscirà a ospitare almeno qualche edizione della finals

Ancora non ufficializzato, dal 2028 , in una delle settimane immediatamente precedenti, dovrebbe esserci il 250 su erba (!!!).
Sperando che poi il Presidentissimo riesca col tempo a spostarne i relativi diritti verso un torneo (torneo, non ricca esibizione di fine stagione…quella resti pure a Torino) al coperto, che si riallacci al prestigio del perduto evento che per alcune decadi fu.
Certo che sotto questo sole solo il masochismo può giustificare la seduta sugli spalti roventi per ore ed ore a guardare due (ancor più masochisti, ma almeno di mestiere) che si bombardano di palline gialle…

Io non vedo l’ora che arrivi questo 250 su erba a Milano, sono disposto a prendermi la settimana intera di ferie per quando succederà, ma allo stesso tempo sono un po’ perplesso e molto incuriosito di dove potrebbero farlo. Sicuramente mi sbaglierò, ma non mi vengono in mente campi in erba qua in città e dintorni

Nel caso li dovranno fare apposta, pare chiaro.

Si sicuramente, mi chiedo dove potrebbero farli, penso sia più fattibile nell’hinterland milanese che in città

Si vocifera di San Donato…

 13
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Il GUEst 03-07-2026 12:09

Scritto da tinapica

Scritto da Il GUEst

Scritto da tinapica

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Questo challenger su terra, durante Wimbledon, di media caratura (a essere buoni), in una torrida Milano, mi mette sempre un senso di grande tristezza. Possibile che a Milano non si riesca più a organizzare un evento tennistico degno di questo nome? Vediamo adesso se riuscirà a ospitare almeno qualche edizione della finals

Ancora non ufficializzato, dal 2028 , in una delle settimane immediatamente precedenti, dovrebbe esserci il 250 su erba (!!!).
Sperando che poi il Presidentissimo riesca col tempo a spostarne i relativi diritti verso un torneo (torneo, non ricca esibizione di fine stagione…quella resti pure a Torino) al coperto, che si riallacci al prestigio del perduto evento che per alcune decadi fu.
Certo che sotto questo sole solo il masochismo può giustificare la seduta sugli spalti roventi per ore ed ore a guardare due (ancor più masochisti, ma almeno di mestiere) che si bombardano di palline gialle…

Io non vedo l’ora che arrivi questo 250 su erba a Milano, sono disposto a prendermi la settimana intera di ferie per quando succederà, ma allo stesso tempo sono un po’ perplesso e molto incuriosito di dove potrebbero farlo. Sicuramente mi sbaglierò, ma non mi vengono in mente campi in erba qua in città e dintorni

Nel caso li dovranno fare apposta, pare chiaro.

Si sicuramente, mi chiedo dove potrebbero farli, penso sia più fattibile nell’hinterland milanese che in città

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tinapica 03-07-2026 11:59

Scritto da Il GUEst

Scritto da tinapica

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Questo challenger su terra, durante Wimbledon, di media caratura (a essere buoni), in una torrida Milano, mi mette sempre un senso di grande tristezza. Possibile che a Milano non si riesca più a organizzare un evento tennistico degno di questo nome? Vediamo adesso se riuscirà a ospitare almeno qualche edizione della finals

Ancora non ufficializzato, dal 2028 , in una delle settimane immediatamente precedenti, dovrebbe esserci il 250 su erba (!!!).
Sperando che poi il Presidentissimo riesca col tempo a spostarne i relativi diritti verso un torneo (torneo, non ricca esibizione di fine stagione…quella resti pure a Torino) al coperto, che si riallacci al prestigio del perduto evento che per alcune decadi fu.
Certo che sotto questo sole solo il masochismo può giustificare la seduta sugli spalti roventi per ore ed ore a guardare due (ancor più masochisti, ma almeno di mestiere) che si bombardano di palline gialle…

Io non vedo l’ora che arrivi questo 250 su erba a Milano, sono disposto a prendermi la settimana intera di ferie per quando succederà, ma allo stesso tempo sono un po’ perplesso e molto incuriosito di dove potrebbero farlo. Sicuramente mi sbaglierò, ma non mi vengono in mente campi in erba qua in città e dintorni

Nel caso li dovranno fare apposta, pare chiaro.

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tinapica 03-07-2026 11:57

Scritto da Zedarioz

Scritto da tinapica
Peccato che si paghi l’ingresso: lo scontro diretto tra i due rovesci monomani italiani, e relative teste calde, aggratis l’avrei visto volentieri.
Avrei anche pagato fino ad una quindicina di €€ (invece l’ingresso costa più di 20) se non ci fosse il solleone di luglio. Sotto questo sole…solo aggratis!
Forza PiGi!

Fino a qualche anno fa era gratis tutto il torneo (visto Volandri, Quinzi e altri), poi hanno iniziato a far pagare dalle semifinali (vista la finale Passaro-Coria), adesso tutto a pagamento?

La direzione intrapresa è questa.
Fino all’anno scorso era gratis fino al venerdì (escluso).
Quest’anno hanno anticipato il pagamento di due giorni, lasciando gratis solo le qualificazioni ed il primo turno (spalmato su due giorni).
Se dà un’occhiata al Sito del torneo vedrà che oltre ai biglietti di solo ingresso, già non a buon mercato (23€€ i QdF oggi, 27 le SF domani, 33 la finale, a cui vanno aggiunti i diritti di prevendita), propongono ingressi a più di 100€€ per accedere ad un’area riservata dove, immagino, circolino anche i giocatori.
Ivi è prevista anche la possibilità di mangiare ma non è specificato se il ristoro (non so se sia definibile come un vero e proprio ristorante) sia incluso nel prezzo o sia a parte: la differenza non sarebbe da poco.
Gli anni scorsi (a differenza di altri tornei, ad esempio Monza che è di livello superiore, dove si avverte chiaro il relativo olezzo sub nasale) si poteva accedere ovunque (tranne le aree da fruire ginnicamente come piscina e palestra, logicamente riservate a chi abbia la tessera del circolo) ed eventualmente prendere qualcosa da bere e da mangiare sedendosi comodamente (mentre a Monza si mangia e beve solo in piedi, roba peraltro di discutibile qualità a prezzi non modici), a prezzi non stracciati ma comunque non esagerati (mi pare di avere speso meno di 20€€ per un panino, un calice di vino servito ed un caffè).
Probabilmente la contemporaneità a Uuimbeldon (che peraltro, a riuscire a trovare i biglietti, ha prezzi superiori, ma non esageratamente…) deve aver dato loro un po’ alla testa e se la sono montata come la panna con cui guarnire le fragole…

 10
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Il GUEst 03-07-2026 11:48

Scritto da tinapica

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Questo challenger su terra, durante Wimbledon, di media caratura (a essere buoni), in una torrida Milano, mi mette sempre un senso di grande tristezza. Possibile che a Milano non si riesca più a organizzare un evento tennistico degno di questo nome? Vediamo adesso se riuscirà a ospitare almeno qualche edizione della finals

Ancora non ufficializzato, dal 2028 , in una delle settimane immediatamente precedenti, dovrebbe esserci il 250 su erba (!!!).
Sperando che poi il Presidentissimo riesca col tempo a spostarne i relativi diritti verso un torneo (torneo, non ricca esibizione di fine stagione…quella resti pure a Torino) al coperto, che si riallacci al prestigio del perduto evento che per alcune decadi fu.
Certo che sotto questo sole solo il masochismo può giustificare la seduta sugli spalti roventi per ore ed ore a guardare due (ancor più masochisti, ma almeno di mestiere) che si bombardano di palline gialle…

Io non vedo l’ora che arrivi questo 250 su erba a Milano, sono disposto a prendermi la settimana intera di ferie per quando succederà, ma allo stesso tempo sono un po’ perplesso e molto incuriosito di dove potrebbero farlo. Sicuramente mi sbaglierò, ma non mi vengono in mente campi in erba qua in città e dintorni

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MAURO (Guest) 03-07-2026 11:43

Scritto da tinapica

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Questo challenger su terra, durante Wimbledon, di media caratura (a essere buoni), in una torrida Milano, mi mette sempre un senso di grande tristezza. Possibile che a Milano non si riesca più a organizzare un evento tennistico degno di questo nome? Vediamo adesso se riuscirà a ospitare almeno qualche edizione della finals

Ancora non ufficializzato, dal 2028 , in una delle settimane immediatamente precedenti, dovrebbe esserci il 250 su erba (!!!).
Sperando che poi il Presidentissimo riesca col tempo a spostarne i relativi diritti verso un torneo (torneo, non ricca esibizione di fine stagione…quella resti pure a Torino) al coperto, che si riallacci al prestigio del perduto evento che per alcune decadi fu.
Certo che sotto questo sole solo il masochismo può giustificare la seduta sugli spalti roventi per ore ed ore a guardare due (ancor più masochisti, ma almeno di mestiere) che si bombardano di palline gialle…

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-1: tomasol
tinapica 03-07-2026 11:31

Scritto da Il mio personalissimo cartellino
Questo challenger su terra, durante Wimbledon, di media caratura (a essere buoni), in una torrida Milano, mi mette sempre un senso di grande tristezza. Possibile che a Milano non si riesca più a organizzare un evento tennistico degno di questo nome? Vediamo adesso se riuscirà a ospitare almeno qualche edizione della finals

Ancora non ufficializzato, dal 2028 , in una delle settimane immediatamente precedenti, dovrebbe esserci il 250 su erba (!!!).
Sperando che poi il Presidentissimo riesca col tempo a spostarne i relativi diritti verso un torneo (torneo, non ricca esibizione di fine stagione…quella resti pure a Torino) al coperto, che si riallacci al prestigio del perduto evento che per alcune decadi fu.
Certo che sotto questo sole solo il masochismo può giustificare la seduta sugli spalti roventi per ore ed ore a guardare due (ancor più masochisti, ma almeno di mestiere) che si bombardano di palline gialle…

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Zedarioz (Guest) 03-07-2026 11:18

Scritto da tinapica
Peccato che si paghi l’ingresso: lo scontro diretto tra i due rovesci monomani italiani, e relative teste calde, aggratis l’avrei visto volentieri.
Avrei anche pagato fino ad una quindicina di €€ (invece l’ingresso costa più di 20) se non ci fosse il solleone di luglio. Sotto questo sole…solo aggratis!
Forza PiGi!

Fino a qualche anno fa era gratis tutto il torneo (visto Volandri, Quinzi e altri), poi hanno iniziato a far pagare dalle semifinali (vista la finale Passaro-Coria), adesso tutto a pagamento?

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tinapica 03-07-2026 11:12

Peccato che si paghi l’ingresso: lo scontro diretto tra i due rovesci monomani italiani, e relative teste calde, aggratis l’avrei visto volentieri.
Avrei anche pagato fino ad una quindicina di €€ (invece l’ingresso costa più di 20) se non ci fosse il solleone di luglio. Sotto questo sole…solo aggratis!
Forza PiGi!

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+1: Betafasan
Il mio personalissimo cartellino (Guest) 03-07-2026 10:27

Questo challenger su terra, durante Wimbledon, di media caratura (a essere buoni), in una torrida Milano, mi mette sempre un senso di grande tristezza. Possibile che a Milano non si riesca più a organizzare un evento tennistico degno di questo nome? Vediamo adesso se riuscirà a ospitare almeno qualche edizione della finals

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+1: Betafasan
italo (Guest) 03-07-2026 08:58

Scritto da Harlan
Per Basile-Cecchinato, servono un paio di bodyguard alte due metri
Sono due fumantini

purtroppo si… a me questo genere di tennisti non piace

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Harlan (Guest) 03-07-2026 08:20

Per Basile-Cecchinato, servono un paio di bodyguard alte due metri
Sono due fumantini

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cataflic (Guest) 03-07-2026 07:46

Spero che Basile riesca a farcela col Cec, avanti le nuove generazioni!

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+1: Detuqueridapresencia