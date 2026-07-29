WTA 125 Copertina, Entry List, WTA

WTA 125 Varsavia: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

29/07/2026 13:14 Nessun commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998

🎾 WTA 125

VARSAVIA 2026

DAL 2 AGOSTO 2026 • VARSAVIA • CEMENTO OUTDOOR

🇵🇱 WTA 125 VARSAVIA – DAL 2 AGOSTO, CEMENTO

TABELLONE PRINCIPALE

Daria Snigur 🇺🇦 •
Elsa Jacquemot 🇫🇷 •
Lilli Tagger 🇦🇹 •
Simona Waltert 🇨🇭 •
Ella Seidel 🇩🇪 •
Dalma Galfi 🇭🇺 •
Katarzyna Kawa 🇵🇱 •
Yue Yuan 🇨🇳 •
Aliaksandra Sasnovich 🏳️ •
Lucia Bronzetti 🇮🇹
Veronika Podrez 🇺🇦 •
Laura Samson 🇨🇿 •
Lola Radivojevic 🇷🇸 •
Noma Noha Akugue 🇩🇪 •
Rebeka Masarova 🇨🇭 •
Sofia Costoulas 🇧🇪 •
Jeline Vandromme 🇧🇪 •
Linda Fruhvirtova 🇨🇿 •
Linda Klimovicova 🇵🇱 •
Susan Bandecchi 🇨🇭 •
Teodora Kostovic 🇷🇸 •
Joanna Garland 🇹🇼 •
Julia Avdeeva 🏳️ •
Martyna Kubka 🇵🇱 (WC)
Zuzanna Pawlikowska 🇵🇱 (WC)
Gina Feistel 🇵🇱 (WC)
Weronika Falkowska 🇵🇱 (WC)

WILD CARD

Martyna Kubka 🇵🇱 WC
Zuzanna Pawlikowska 🇵🇱 WC
Gina Feistel 🇵🇱 WC
Weronika Falkowska 🇵🇱 WC

QUALIFICAZIONI

Anastasia Gasanova 🏳️ •
Carol Lee 🇲🇵 •
Eleonora Yaneva 🇧🇬 •
Vendula Valdmannova 🇨🇿 •
Aysegul Mert Aksu 🇹🇷 •
Gabriela Knutson 🇨🇿 •
Weronika Ewald 🇵🇱 (WC)
Natalia Paszun 🇵🇱 (WC)

WILD CARD QUALIFICAZIONI

Weronika Ewald 🇵🇱 WC
Natalia Paszun 🇵🇱 WC

ITALIANE PRESENTI

Lucia Bronzetti 🇮🇹 – tabellone principale

RIEPILOGO

1 italiana nel tabellone principale
Lucia Bronzetti presente
WTA 125 sul cemento outdoor
4 wild card nel tabellone principale
2 wild card nelle qualificazioni

TAG: ,