WTA 125 Varsavia: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 WTA 125
VARSAVIA 2026
DAL 2 AGOSTO 2026 • VARSAVIA • CEMENTO OUTDOOR
🇵🇱 WTA 125 VARSAVIA – DAL 2 AGOSTO, CEMENTO
TABELLONE PRINCIPALE
Daria Snigur 🇺🇦 •
Elsa Jacquemot 🇫🇷 •
Lilli Tagger 🇦🇹 •
Simona Waltert 🇨🇭 •
Ella Seidel 🇩🇪 •
Dalma Galfi 🇭🇺 •
Katarzyna Kawa 🇵🇱 •
Yue Yuan 🇨🇳 •
Aliaksandra Sasnovich 🏳️ •
Lucia Bronzetti 🇮🇹 •
Veronika Podrez 🇺🇦 •
Laura Samson 🇨🇿 •
Lola Radivojevic 🇷🇸 •
Noma Noha Akugue 🇩🇪 •
Rebeka Masarova 🇨🇭 •
Sofia Costoulas 🇧🇪 •
Jeline Vandromme 🇧🇪 •
Linda Fruhvirtova 🇨🇿 •
Linda Klimovicova 🇵🇱 •
Susan Bandecchi 🇨🇭 •
Teodora Kostovic 🇷🇸 •
Joanna Garland 🇹🇼 •
Julia Avdeeva 🏳️ •
Martyna Kubka 🇵🇱 (WC) •
Zuzanna Pawlikowska 🇵🇱 (WC) •
Gina Feistel 🇵🇱 (WC) •
Weronika Falkowska 🇵🇱 (WC)
WILD CARD
Martyna Kubka 🇵🇱 WC •
Zuzanna Pawlikowska 🇵🇱 WC •
Gina Feistel 🇵🇱 WC •
Weronika Falkowska 🇵🇱 WC
QUALIFICAZIONI
Anastasia Gasanova 🏳️ •
Carol Lee 🇲🇵 •
Eleonora Yaneva 🇧🇬 •
Vendula Valdmannova 🇨🇿 •
Aysegul Mert Aksu 🇹🇷 •
Gabriela Knutson 🇨🇿 •
Weronika Ewald 🇵🇱 (WC) •
Natalia Paszun 🇵🇱 (WC)
WILD CARD QUALIFICAZIONI
Weronika Ewald 🇵🇱 WC •
Natalia Paszun 🇵🇱 WC
ITALIANE PRESENTI
Lucia Bronzetti 🇮🇹 – tabellone principale
RIEPILOGO
1 italiana nel tabellone principale •
Lucia Bronzetti presente •
WTA 125 sul cemento outdoor •
4 wild card nel tabellone principale •
2 wild card nelle qualificazioni
TAG: WTA 125 Varsavia, WTA 125 Varsavia 2026
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit