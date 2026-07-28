US Open, polemiche sul doppio misto: Sakkari e Khachanov contestano la lista iniziale

La prima lista delle coppie iscritte al doppio misto dello US Open 2026 ha già generato alcune polemiche. Gli ultimi a manifestare pubblicamente il proprio disappunto sono stati Maria Sakkari e Karen Khachanov, i cui nomi non compaiono tra quelli annunciati inizialmente dagli organizzatori.

La loro assenza, tuttavia, non equivale ancora a un’esclusione dal torneo. La finestra per le iscrizioni resterà aperta fino al 17 agosto e soltanto allora verranno stabilite le sei coppie ammesse direttamente attraverso la somma delle classifiche individuali di singolare.

Lo scambio ironico sui social

La protesta è cominciata con un messaggio della tennista greca rivolto al collega russo: «Sembra che non abbiamo superato il taglio». Khachanov ha risposto con evidente sarcasmo: «Capisco. A quanto pare bisogna essere nella Top 10 per poter giocare».

Poche parole, sufficienti però a rendere evidente il malumore dei due giocatori. Sakkari e Khachanov sembrano aver interpretato la lista pubblicata come una prima selezione, mettendo in dubbio la linearità dei criteri adottati.

L’annuncio della USTA, però, riguarda le prime 16 coppie iscritte e non il tabellone definitivo. Nessuna di queste formazioni, con la possibile eccezione di quelle praticamente certe di rientrare tra le prime sei per classifica combinata, ha ancora ottenuto formalmente l’accesso diretto.

Il confronto con le altre coppie iscritte

A suscitare particolare perplessità è stata la presenza nell’elenco di Elena-Gabriela Ruse e Nuno Borges, entrambi collocati più in basso nel ranking rispetto a Sakkari e Khachanov.

Il confronto, tuttavia, non dimostra necessariamente l’esistenza di una selezione discrezionale. Ruse e Borges figurano nell’elenco perché hanno presentato la propria iscrizione, ma la loro partecipazione al tabellone principale non è ancora garantita. Se al termine previsto non rientreranno tra le sei migliori coppie per classifica combinata, dovranno ricevere una wild card oppure conquistare un posto attraverso le qualificazioni.

La pubblicazione di una lista parziale senza una distinzione immediatamente percepibile tra coppie iscritte e coppie ammesse può comunque aver generato confusione. Una comunicazione più chiara avrebbe probabilmente evitato almeno una parte delle polemiche.

Come verranno assegnati i 16 posti

Il tabellone principale sarà composto da 16 coppie. Sei posti saranno assegnati direttamente alle formazioni con la migliore somma delle classifiche di singolare alla chiusura delle iscrizioni, fissata per il 17 agosto.

Altre otto coppie verranno selezionate discrezionalmente dagli organizzatori attraverso altrettante wild card. Gli ultimi due posti saranno invece conquistati in un torneo di qualificazione a otto squadre, in programma il 24 agosto. Anche le qualificazioni comprenderanno sei ammissioni dirette e due wild card.

Il ranking combinato rappresenta dunque il criterio per l’accesso diretto, ma non l’unico modo per entrare nel tabellone. La USTA conserva infatti un ampio margine di scelta nell’assegnazione degli inviti, attraverso i quali potrà privilegiare campioni, specialisti del doppio, coppie statunitensi o abbinamenti ritenuti particolarmente interessanti per il pubblico.

Un formato spettacolare, ma con pochi posti disponibili

Il tabellone ridotto aumenta inevitabilmente la competizione per l’accesso. La volontà di riunire i nomi più importanti dei circuiti ATP e WTA ha prodotto una prima lista ricca di campioni, ma rischia di lasciare fuori giocatori di alto livello che avrebbero una classifica sufficiente per partecipare a un torneo dal formato tradizionale.

Proprio questa scarsità di posti rende indispensabile comunicare con precisione ogni fase della procedura. Le coppie ammesse direttamente devono essere distinte da quelle semplicemente iscritte, mentre l’assegnazione delle wild card resterà inevitabilmente legata alle valutazioni discrezionali e promozionali degli organizzatori.

La situazione è ancora aperta

Sakkari e Khachanov non possono dunque essere considerati definitivamente esclusi. La coppia ha ancora la possibilità di iscriversi entro il termine previsto e provare a ottenere l’ammissione diretta attraverso il ranking combinato. In alternativa, potrebbe ricevere una wild card o entrare nel tabellone delle qualificazioni.

La loro reazione ha comunque riportato l’attenzione sulla necessità di spiegare meglio il funzionamento di una competizione profondamente rinnovata. Il doppio misto dello US Open non è ancora cominciato, ma tra liste provvisorie, criteri di accesso e scelte discrezionali ha già generato un dibattito destinato a proseguire.





Francesco Paolo Villarico