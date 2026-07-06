Auger-Aliassime sbotta contro Davidovich Fokina (e il regolamento) a Wimbledon: “Se ti sei fatto male, ti ritiri. È una regola vergognosa”

Spesso è stato scritto che Felix Auger-Aliassime è un ottimo giocatore ma carente in carattere, un ragazzo sereno e solare forse un po’ privo di quel fuoco agonistico che contraddistingue i top player. Per una volta il canadese ha tirato fuori gli artigli a Wimbledon, sia nel corso del match contro Davidivich Fokina, vinto al quinto set, che nella press conference post partita. A far discutere l’episodio avvenuto nel quarto set, quando lo spagnolo ha accusato una distorsione alla caviglia che ha portato all’interruzione dell’incontro per ricevere assistenza dallo staff medico del torneo. Una situazione sulla quale il canadese si è espresso con toni molto duri nel post partita. A suo dire la regola è sbagliata e anche il comportamento del rivale non gli è piaciuto, visto che poi ha ripreso ed è riuscito a trascinare il match al quinto set.

“Non voglio entrare nei dettagli di quello che è successo tra me e lui. Se vorrà parlarne, potrà farlo lui, ma conosce perfettamente la mia opinione” tuona Auger-Aliassime. “È una questione sulla quale non sono d’accordo con molte persone che fanno parte del nostro ambiente nel circuito. Chi mi sta intorno sa bene come la penso, ed è questo ciò che conta”.

“Quello che posso dire è che questa regola deve cambiare. Finché resterà così com’è, è ovvio che un giocatore cercherà di sfruttarla a proprio vantaggio. Per me è molto semplice: se ti fai davvero male, qualunque sia l’infortunio, mentre il tuo avversario sta giocando, nel mezzo di un game, con lui al servizio e il cronometro del servizio già in funzione, allora dovresti perdere automaticamente tutti i punti fino a quando non puoi chiamare il fisioterapista. Se il fisioterapista riesce a rimetterti nelle condizioni di giocare, allora disputi il tuo turno di battuta. Se invece l’infortunio è serio, ti ritiri. Ma interrompere il servizio dell’avversario e poter chiamare il fisioterapista in quel momento, per me, è una regola vergognosa. Non conosco nessun altro sport in cui sia consentita una cosa del genere. Lo dico sul serio: è una regola vergognosa.”

Heated exchange of words between Fokina-Auger Aliassime after their R16 Wimbledon match. pic.twitter.com/q2OVRru6U7 — AIB (@timeout_7) July 5, 2026

Dopo aver parlato della bontà della sua prestazione e successo contro Davidovich Fokina, Auger-Aliassime si è detto pronto alla sfida nei quarti di finale contro Djokovic. Una partita molto difficile, che affronterà consapevole di dover giocare al massimo delle proprie possibilità per provare a vincere. “È molto semplice: dovrò esprimere il mio miglior tennis. Non esiste alcuna possibilità di vincere se non gioco al massimo del mio livello” afferma Felix. “Il piano tattico è piuttosto chiaro. Spero di poter dimostrare quanto sono cresciuto come giocatore. È una grande opportunità e un enorme onore disputare questa partita. Giocare un incontro del genere qui è esattamente il tipo di sfida per cui ti alleni e ti prepari ogni giorno”.

“Posso dire soltanto cose positive su Novak” continua il canadese. “Da bambino forse non riuscivo ad apprezzarlo fino in fondo, ma ora che sono un professionista mi rendo conto dell’incredibile mole di lavoro che ha sostenuto nel corso degli anni. Non mi avvicino nemmeno lontanamente a quei livelli. Basta pensarci per rendersi conto di quanto sia straordinario. Nutro un rispetto enorme nei suoi confronti. Inoltre è sempre stato molto generoso con il suo tempo: in diverse occasioni l’ho contattato per chiedergli consigli e fargli domande. Mi piace ascoltare e imparare dai giocatori più esperti e dalle generazioni precedenti. Da questo punto di vista è stato davvero disponibile. Lo rispetto profondamente, non solo come campione, ma anche come persona.”

Auger-Aliassime non ha mai superato la barriera dei quarti di finale a Wimbledon, ci proverà contro il campione di Belgrado, a sua volta a caccia dello Slam n.25. Il serbo si è detto per niente felice del suo livello contro Safiullin. Ci sarà battaglia martedì sui prati londinesi.

Marco Mazzoni