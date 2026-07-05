Wimbledon: le sfide degli ottavi finale, con molti match interessanti e la prospettiva di una semi Jannik vs. Nole

Otto partite tra sedici giocatori, con la suggestione di una possibile super semifinale tra Sinner e Djokovic, rivincita della sfida 2025 ma anche degli Australian Open dello scorso gennaio. I Championships entrano nella seconda settimana, con alcuni big persi per strada e diversi match molto interessanti all’orizzonte, con ancora due italiani in corsa, Sinner e Cobolli. È interessante analizzare il tabellone del più importante appuntamento stagionale dopo tre match, cercando di capire chi ha mostrato il tennis migliore e chi invece deve salire di livello per continuare la strada nel torneo. Gli ottavi di finale scattano oggi con quattro match della parte alta del draw, capeggiata da Jannik, il campione in carica. Lo attende un avversario a lui sconosciuto, il sorprendente e talentuoso giapponese Mochizuki.

Ovvio che Sinner sia nettamente favorito, ma di sicuro il il giapponese ci proverà a tutta, senza alcun timore riverenziale e nulla da perdere. A suo favore il titolo junior nel torneo e un gioco che si esalta su erba, poco potente ma estremante rapido, offensivo, perfetto per andare in anticipo sui rimbalzi bassi e non sempre regolari dei prati. Possibile che proverà ad attaccare l’azzurro con la determinazione di un “samurai”, dritto all’obiettivo costi quel che costi, tuttavia la qualità mostrata da Sinner al servizio nei primi tre match e il miglioramento complessivo nei colpi – in particolare il diritto, più potente e “centrato” – dovrebbero mettere il n.1 a riparo da brutte sorprese. Resta un match da giocare, da affrontare con assoluta concentrazione e da sfruttare al massimo per aggiungere fiducia nei colpi e negli schemi, per prepararsi ad un quarto di finale sulla carta più impegnativo.

Chi passa tra Jannik e Shintaro trova il vincente di Hurkacz vs Struff, match discretamente difficile da prevedere. Due servizi super e due storie diverse, accomunate solo da una discreta affinità al gioco su erba vista prepotenza del servizio e l’attitudine offensiva. Se “Hubi” ha ritrovato la massima efficienza fisica dopo i seri problemi al ginocchio, è un avversario tosto a Wimbledon, dove giocò la semifinale 2021 contro Berrettini. Struff è il classico giocatore che non gioca bene tutti i giorni, ma se trova la giornata top al servizio può essere molto scomodo. Possibile sfida tirata, con pochi punti decisivi e tiebreak a go go. Hurkacz è complessivamente può forte, ma resta un match difficilissimo da prevedere. La risposta potrà essere decisiva, visto che entrambi servono molto bene. Un cent sul polacco, o forse di meno…

Altrettanto complicato fare le carte all’ottavo appena sotto nel draw, e in campo oggi, tra Auger-Aliassime e Davidovich Fokina, due accomunati dal doppio cognome e nient’altro. Felix è consistente, continuo, gioca regolare di pressione cercando di prendersi lo spazio sul campo per affondare col diritto, prevedibile ma forte se è in giornata; ADF è l’emblema degli alti e bassi, di mazzate imprendibili come di crolli inspiegabili, spesso nelle fasi calde degli incontri. Viene dal sospirato primo torneo vinto in carriera, è in fiducia e questo potrebbe dargli la spinta per affrontare anche il canadese a braccio sciolto. Sembra il classico match dove l’aspetto mentale la farà da padrone: chi dei due prenderà per primo l’iniziativa senza paura, potrà avere un vantaggio enorme. Felix favorito, ma di poco, a meno che Fokina crolli mentalmente.

C’è invece un chiarissimo favorito nel match che apre il Centre court: Djokovic su Safiullin. Il russo è giocatore inspiegabile, un grandissimo colpitore con impatti pulitissimi, lo si attendeva a ben altra carriera viste le qualità mostrate da junior, ma un carattere non facile e spesso poco avvezzo alla pugna non l’ha aiutato affatto. A Wimbledon ha giocato già molto bene in carriera, mettendo in mostra la velocità del suo braccio ma… sembra quasi impossibile che il suo tennis possa mettere in crisi la sapienza del “Djoker”, che potrebbe esaltarsi sulle traiettorie pulite ma non dirompenti del rivale. La sensazione è che possa finire tanto a poco, per il serbo, e che possa continuare la sua corsa verso una semifinale quasi scontata visto l’ottimo tabellone. Novak fresco in SF, peggior scenario possibile per Sinner… Ma mancano ancora due partite per arrivare a questa potenziale sfida.

Lunedì si giocano i quattro ottavi della parte bassa del draw. Cobolli ha una bella sfida contro De Minaur. È un match giocabile, ma Alex possiede alcune frecce che possono far molto male a Flavio: la risposta, una copertura del campo eccezionale che può neutralizzare gli affondi del romano, ed una attitudine superiore a venire avanti a prendersi il punto. Se Cobolli non servirà molto bene, la risposta di De Minaur potrebbe diventare letale. Servirà grande energia all’italiano, ma anche calma e pazienza perché non sarà facile spaccare lo scambio con una sola bordata contro le difese dell’australiano. Cobolli ce la può fare, ma è un match complicato, come dimostrano i due precedenti vinti entrambi dal “canguro”. Cobolli tuttavia è migliorato tanto dal 2024, sarà una partita elettrizzante, probabilmente lottata palla su palla.

Chi vincerà trova nei quarti una wild card, Dimitrov o il sorprendente Fery. C’è amarezza per la sconfitta di ieri sera di Berrettini, perché affrontare il britannico era il miglior scenario possibile, e sognare un quarto con il “fratellino” Flavio sarebbe stato sublime... Grigor sta giocando molto bene, sembra difficile che Fery lo possa impensierire ma nessuno avrebbe scommesso su tre vittorie del Brit. È una chance clamorosa per il bulgaro per tornare nelle fasi importanti di uno Slam, e che Slam, dopo i mille ritiri nei massimi tornei in tempi recenti. Il tennis di Dimitrov sui prati è una gioia per gli occhi, se si dovesse scegliere tra i non italiani uno da vedere in finale, sarebbe sicuramente lui.

Segue nel tabellone una delle sfide più intriganti in assoluto: Fritz vs Bublik. Che dire: Taylor è forse il vero favorito per arrivare in finale nella parte bassa, però finora non ha convinto a pieno. Momenti di ottimo tennis ma senza quella facilità da fondo campo che nel 2024 l’aveva portato in finale a US Open e alle Finals, sempre stoppato da Jannik. Bublik è l’incarnazione dell’imprevedibilità: se riesce a rispondere alla bordate del californiano potrebbe esserci partita, ed i tagli improvvisi ed attacchi sul lungo linea potrebbero mandare il gioco di Fritz a gambe all’aria. Non è una partita facile da ipotizzare, può accadere di tutto e per questo è assolutamente da non perdere, ha il potenziale per diventare una delle più belle del torneo se Sasha è in vena (e a vedere dal match di terzo turno, sembra proprio di sì).

Ultimo ottavo Zverev vs. Lehecka. Il ceco è uno di migliori colpitori del tour, ma… basta vedere che disastro ha combinato nel finale del terzo set contro Munar per capire i suoi limiti, sotto pressione o quando è chiamato a giocare fuori dalla spinta sul ritmo. Zverev non ha mai giocato bene a Wimbledon ma il sospirato titolo a Roland Garros lo porta per la prima volta in carriera a giocare uno Slam senza il terrore di perdere, e deludere, per l’ennesima volta. Se Sasha serve bene, sembra discretamente favorito, ma Jiri potrebbe trovarsi “in the zone” e attaccare con una rapidità ma mandare in grande sofferenza la tenuta del tedesco. Ma ci riuscirà per tre set?

Marco Mazzoni