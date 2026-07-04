Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 50 Nottingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

04/07/2026 20:00 Nessun commento
Filippo Romano nella foto
Filippo Romano nella foto

GBR Challenger 50 Nottingham – Tabellone Principale – erba
(1) Clement Chidekh FRA vs Maxime Janvier FRA
Alberto Barroso Campos ESP vs Guillaume Dalmasso FRA
Qualifier vs Niels Visker NED
Lui Maxted GBR vs (6) Antoine Ghibaudo FRA

(3) Yi Zhou CHN vs Robin Catry FRA
Daniel De Jonge NED vs Emile Hudd GBR
Qualifier vs Qualifier
(WC) Oscar Weightman GBR vs (5) Alastair Gray GBR

(8) Johannus Monday GBR vs (WC) Matthew Summers GBR
Arda Azkara TUR vs (WC) Oliver Bonding GBR
Qualifier vs Qualifier
Patrick Zahraj GER vs (4) Henry Searle GBR

(7) Filippo Romano ITA vs Max Basing GBR
Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Luca Castelnuovo SUI
Filip Jeff Planinsek SLO vs Igor Marcondes BRA
Qualifier vs (2) Felix Gill GBR


GBR Challenger 50 Nottingham – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Ivan Ivanov BUL vs (Alt) Conor Gannon IRL
Zach Stephens GBR vs (7) Dinko Dinev BUL

(2) Ryan Seggerman USA vs Ali Habib GBR
(WC) James Mackinlay GBR vs (9) Patrick Brady GBR

(3) Theo Papamalamis FRA vs Nicolas Parizzia SUI
(WC) William Jansen GBR vs (11) Sam Ryan Ziegann AUS

(4) Amit Vales ISR vs William Rejchtman Vinciguerra SWE
(WC) Liam Hignett GBR vs (8) Michael Zhu USA

(5) Matteo Covato ITA vs Jesse Delaney AUS
Vladislav Melnic ROU vs (10) Marcus Walters GBR

(6) Nikola Slavic SWE vs Finn Bass GBR
(WC) Phoenix Weir GBR vs (12) Herman Hoeyeraal NOR



Court 1 – ore 12:00
William Jansen GBR vs Sam Ryan Ziegann AUS
James Mackinlay GBR vs Patrick Brady GBR
Phoenix Weir GBR vs Herman Hoeyeraal NOR
Nikola Slavic SWE vs Finn Bass GBR

Court 3 – ore 12:00
Theo Papamalamis FRA vs Nicolas Parizzia SUI
Ryan Seggerman USA vs Ali Habib GBR
Amit Vales ISR vs William Rejchtman Vinciguerra SWE
Liam Hignett GBR vs Michael Zhu USA

Court 4 – ore 12:00
Vladislav Melnic ROU vs Marcus Walters GBR
Matteo Covato ITA vs Jesse Delaney AUS
Zach Stephens GBR vs Dinko Dinev BUL
Ivan Ivanov BUL vs Conor Gannon IRL

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