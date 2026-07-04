Challenger 50 Nottingham: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 50 Nottingham – Tabellone Principale – erba
(1) Clement Chidekh vs Maxime Janvier
Alberto Barroso Campos vs Guillaume Dalmasso
Qualifier vs Niels Visker
Lui Maxted vs (6) Antoine Ghibaudo
(3) Yi Zhou vs Robin Catry
Daniel De Jonge vs Emile Hudd
Qualifier vs Qualifier
(WC) Oscar Weightman vs (5) Alastair Gray
(8) Johannus Monday vs (WC) Matthew Summers
Arda Azkara vs (WC) Oliver Bonding
Qualifier vs Qualifier
Patrick Zahraj vs (4) Henry Searle
(7) Filippo Romano vs Max Basing
Mitsuki Wei Kang Leong vs Luca Castelnuovo
Filip Jeff Planinsek vs Igor Marcondes
Qualifier vs (2) Felix Gill
Challenger 50 Nottingham – Tabellone Qualificazione – erba
(1) Ivan Ivanov vs (Alt) Conor Gannon
Zach Stephens vs (7) Dinko Dinev
(2) Ryan Seggerman vs Ali Habib
(WC) James Mackinlay vs (9) Patrick Brady
(3) Theo Papamalamis vs Nicolas Parizzia
(WC) William Jansen vs (11) Sam Ryan Ziegann
(4) Amit Vales vs William Rejchtman Vinciguerra
(WC) Liam Hignett vs (8) Michael Zhu
(5) Matteo Covato vs Jesse Delaney
Vladislav Melnic vs (10) Marcus Walters
(6) Nikola Slavic vs Finn Bass
(WC) Phoenix Weir vs (12) Herman Hoeyeraal
Court 1 – ore 12:00
William Jansen vs Sam Ryan Ziegann
James Mackinlay vs Patrick Brady
Phoenix Weir vs Herman Hoeyeraal
Nikola Slavic vs Finn Bass
Court 3 – ore 12:00
Theo Papamalamis vs Nicolas Parizzia
Ryan Seggerman vs Ali Habib
Amit Vales vs William Rejchtman Vinciguerra
Liam Hignett vs Michael Zhu
Court 4 – ore 12:00
Vladislav Melnic vs Marcus Walters
Matteo Covato vs Jesse Delaney
Zach Stephens vs Dinko Dinev
Ivan Ivanov vs Conor Gannon
TAG: Circuito Challenger
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