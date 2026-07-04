Challenger 75 Trieste: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 75 Trieste – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Andrea Pellegrino vs Max Alcala Gurri
Raul Brancaccio vs Franco Agamenone
Franco Roncadelli vs (WC) Michele Ribecai
Sumit Nagal vs (6) Matej Dodig
(3) Lukas Neumayer vs Andrej Nedic
Guido Ivan Justo vs Qualifier
Henri Squire vs Alvaro Guillen Meza
Qualifier vs (5) Francesco Passaro
(7) Federico Agustin Gomez vs Qualifier
(WC) Juan Cruz Martin Manzano vs Qualifier
(NG) Maxim Mrva vs Qualifier
(Alt) Federico Bondioli vs (4) Joel Schwaerzler
(8) Nikolas Sanchez Izquierdo vs (CO) Dylan Dietrich
Qualifier vs Alex Barrena
Andrea Guerrieri vs (Alt) Oriol Roca Batalla
(Alt) Carlo Alberto Caniato vs (2) Hugo Dellien
Challenger 75 Trieste – Tabellone Qualificazione – terra
Gonzalo Villanueva [1] vs Jozef Kovalik
Lorenzo Berto [WC] vs Lorenzo Bocchi [10]
Enrico Dalla Valle [2] vs Boris Arias [ALT]
Ignacio Carou [ALT] vs Matyas Cerny [12]
Andrei Martin [3] vs Samuel Zannoni [WC]
Leonardo Iemmi [WC] vs Henry Bernet [8]
Georgii Kravchenko [4] vs Nikita Belozertsev
Gabriele Crivellaro [ALT] vs Alan Fernando Rubio Fierros [9]
Oleg Prihodko [5] vs Lorenzo Rottoli [ALT]
Matteo Sciahbasi [ALT] vs Giovanni Oradini [11]
Luca Potenza [6] vs Lorenzo Angelini
Johannes Ingildsen [ALT] vs Pietro Fellin [7]
Center Court – ore 10:00
Gonzalo Villanueva vs Jozef Kovalik
Matteo Sciahbasi vs Giovanni Oradini
Johannes Ingildsen vs Pietro Fellin
Luca Potenza vs Lorenzo Angelini
Court 4 – ore 10:00
Gabriele Crivellaro vs Alan Fernando Rubio Fierros
Oleg Prihodko vs Lorenzo Rottoli
Ignacio Carou vs Matyas Cerny
Enrico Dalla Valle vs Boris Arias
Court 2 – ore 10:00
Georgii Kravchenko vs Alternate
Lorenzo Berto vs Lorenzo Bocchi
Leonardo Iemmi vs Henry Bernet
Andrej Martin vs Samuel Zannoni
TAG: Circuito Challenger
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