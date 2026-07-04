Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Trieste: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

04/07/2026 20:29 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

ITA Challenger 75 Trieste – Tabellone Principale – terra
(WC) (1) Andrea Pellegrino ITA vs Max Alcala Gurri ESP
Raul Brancaccio ITA vs Franco Agamenone ITA
Franco Roncadelli URU vs (WC) Michele Ribecai ITA
Sumit Nagal IND vs (6) Matej Dodig CRO

(3) Lukas Neumayer AUT vs Andrej Nedic BIH
Guido Ivan Justo ARG vs Qualifier
Henri Squire GER vs Alvaro Guillen Meza ECU
Qualifier vs (5) Francesco Passaro ITA

(7) Federico Agustin Gomez ARG vs Qualifier
(WC) Juan Cruz Martin Manzano ITA vs Qualifier
(NG) Maxim Mrva CZE vs Qualifier
(Alt) Federico Bondioli ITA vs (4) Joel Schwaerzler AUT

(8) Nikolas Sanchez Izquierdo ESP vs (CO) Dylan Dietrich SUI
Qualifier vs Alex Barrena ARG
Andrea Guerrieri ITA vs (Alt) Oriol Roca Batalla ESP
(Alt) Carlo Alberto Caniato ITA vs (2) Hugo Dellien BOL



ITA Challenger 75 Trieste – Tabellone Qualificazione – terra
Gonzalo Villanueva [1] ARG vs Jozef Kovalik SVK
Lorenzo Berto [WC] ITA vs Lorenzo Bocchi [10] ITA

Enrico Dalla Valle [2] ITA vs Boris Arias [ALT] BOL
Ignacio Carou [ALT] URU vs Matyas Cerny [12] CZE

Andrei Martin [3] SVK vs Samuel Zannoni [WC] ITA
Leonardo Iemmi [WC] ITA vs Henry Bernet [8] SUI

Georgii Kravchenko [4] UKR vs Nikita Belozertsev RUS
Gabriele Crivellaro [ALT] ITA vs Alan Fernando Rubio Fierros [9] MEX

Oleg Prihodko [5] UKR vs Lorenzo Rottoli [ALT] ITA
Matteo Sciahbasi [ALT] ITA vs Giovanni Oradini [11] ITA

Luca Potenza [6] ITA vs Lorenzo Angelini ITA
Johannes Ingildsen [ALT] DEN vs Pietro Fellin [7] ITA



Center Court – ore 10:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Jozef Kovalik SVK
Matteo Sciahbasi ITA vs Giovanni Oradini ITA
Johannes Ingildsen DEN vs Pietro Fellin ITA
Luca Potenza ITA vs Lorenzo Angelini ITA

Court 4 – ore 10:00
Gabriele Crivellaro ITA vs Alan Fernando Rubio Fierros MEX
Oleg Prihodko MKD vs Lorenzo Rottoli ITA
Ignacio Carou URU vs Matyas Cerny CZE
Enrico Dalla Valle ITA vs Boris Arias BOL

Court 2 – ore 10:00
Georgii Kravchenko UKR vs Alternate it
Lorenzo Berto ITA vs Lorenzo Bocchi ITA
Leonardo Iemmi ITA vs Henry Bernet SUI
Andrej Martin SVK vs Samuel Zannoni ITA

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