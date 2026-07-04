Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 125 Braunschweig: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

04/07/2026 19:20 1 commento
Il diritto di Samuele Pieri (foto Milesi)
Il diritto di Samuele Pieri (foto Milesi)

GER Challenger 125 Braunschweig – Tabellone Principale – terra
(1) Roman Andres Burruchaga ARG vs (WC) Max Schoenhaus GER
Laslo Djere SRB vs Gonzalo Bueno PER
Daniel Rincon ESP vs Tom Gentzsch GER
Qualifier vs (5) Sebastian Ofner AUT

(4) Jan Choinski GBR vs Qualifier
(Alt) Max Hans Rehberg GER vs (NG) Moise Kouame FRA
Diego Dedura GER vs Clement Tabur FRA
Qualifier vs (7) Dalibor Svrcina CZE

(6) Nikoloz Basilashvili GEO vs Vilius Gaubas LTU
Qualifier vs Facundo Diaz Acosta ARG
(WC) Niels McDonald GER vs Keegan Smith USA
Martin Krumich CZE vs (3) Francisco Comesana ARG

(8) Hugo Gaston FRA vs Qualifier
Timofey Skatov KAZ vs Qualifier
(SE) Marvin Moeller GER vs (WC) Benito Sanchez Martinez GER
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs (2) Adolfo Daniel Vallejo PAR


GER Challenger 125 Braunschweig – Tabellone Qualificazione – terra
Thiago Seyboth Wild [1] BRA vs Oliver Majdandzic [WC] GER
Vincent Marysko [WC] GER vs Viktor Durasovic [9] NOR

Andrey Chepelev [2] RUS vs John Sperle GER
Kenny De Schepper FRA vs Denis Yevseyev [7] [ALT] KAZ

Norbert Gombos [3] SVK vs Marc Majdandzic [WC] GER
Orlando Luz [ALT] BRA vs Alejo Sanchez Quilez [12] ESP

Raphael Perot [4] FRA vs Jannik Opitz GER
Laurenz Blickwede [WC] GER vs Mika Petkovic [11] GER

Samuele Pieri [5] ITA vs Noel Larwig GER
Stefan Seifert GER vs Rudolf Molleker [10] GER

Dimitar Kuzmanov [6] BUL vs Rafael Matos [ALT] BRA
Kacper Szymkowiak POL vs Robert Strombachs [8] LAT

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1 commento

patrick 04-07-2026 20:12

VALLEJO

BURRUCHAGA

KOUAME
DIAZ

OFNER
DEDURA
COMESANA
SKATOV

 1
Replica | Quota | 0
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