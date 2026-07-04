Challenger 125 Braunschweig: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger 125 Braunschweig – Tabellone Principale – terra

(1) Roman Andres Burruchaga vs (WC) Max Schoenhaus

Laslo Djere vs Gonzalo Bueno

Daniel Rincon vs Tom Gentzsch

Qualifier vs (5) Sebastian Ofner

(4) Jan Choinski vs Qualifier

(Alt) Max Hans Rehberg vs (NG) Moise Kouame

Diego Dedura vs Clement Tabur

Qualifier vs (7) Dalibor Svrcina

(6) Nikoloz Basilashvili vs Vilius Gaubas

Qualifier vs Facundo Diaz Acosta

(WC) Niels McDonald vs Keegan Smith

Martin Krumich vs (3) Francisco Comesana

(8) Hugo Gaston vs Qualifier

Timofey Skatov vs Qualifier

(SE) Marvin Moeller vs (WC) Benito Sanchez Martinez

Juan Carlos Prado Angelo vs (2) Adolfo Daniel Vallejo





Challenger 125 Braunschweig – Tabellone Qualificazione – terra

Thiago Seyboth Wild [1] vs Oliver Majdandzic [WC]

Vincent Marysko [WC] vs Viktor Durasovic [9]

Andrey Chepelev [2] vs John Sperle

Kenny De Schepper vs Denis Yevseyev [7] [ALT]

Norbert Gombos [3] vs Marc Majdandzic [WC]

Orlando Luz [ALT] vs Alejo Sanchez Quilez [12]

Raphael Perot [4] vs Jannik Opitz

Laurenz Blickwede [WC] vs Mika Petkovic [11]

Samuele Pieri [5] vs Noel Larwig

Stefan Seifert vs Rudolf Molleker [10]

Dimitar Kuzmanov [6] vs Rafael Matos [ALT]

Kacper Szymkowiak vs Robert Strombachs [8]