Challenger 125 Braunschweig: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani
Challenger 125 Braunschweig – Tabellone Principale – terra
(1) Roman Andres Burruchaga vs (WC) Max Schoenhaus
Laslo Djere vs Gonzalo Bueno
Daniel Rincon vs Tom Gentzsch
Qualifier vs (5) Sebastian Ofner
(4) Jan Choinski vs Qualifier
(Alt) Max Hans Rehberg vs (NG) Moise Kouame
Diego Dedura vs Clement Tabur
Qualifier vs (7) Dalibor Svrcina
(6) Nikoloz Basilashvili vs Vilius Gaubas
Qualifier vs Facundo Diaz Acosta
(WC) Niels McDonald vs Keegan Smith
Martin Krumich vs (3) Francisco Comesana
(8) Hugo Gaston vs Qualifier
Timofey Skatov vs Qualifier
(SE) Marvin Moeller vs (WC) Benito Sanchez Martinez
Juan Carlos Prado Angelo vs (2) Adolfo Daniel Vallejo
Challenger 125 Braunschweig – Tabellone Qualificazione – terra
Thiago Seyboth Wild [1] vs Oliver Majdandzic [WC]
Vincent Marysko [WC] vs Viktor Durasovic [9]
Andrey Chepelev [2] vs John Sperle
Kenny De Schepper vs Denis Yevseyev [7] [ALT]
Norbert Gombos [3] vs Marc Majdandzic [WC]
Orlando Luz [ALT] vs Alejo Sanchez Quilez [12]
Raphael Perot [4] vs Jannik Opitz
Laurenz Blickwede [WC] vs Mika Petkovic [11]
Samuele Pieri [5] vs Noel Larwig
Stefan Seifert vs Rudolf Molleker [10]
Dimitar Kuzmanov [6] vs Rafael Matos [ALT]
Kacper Szymkowiak vs Robert Strombachs [8]
TAG: Circuito Challenger
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VALLEJO
BURRUCHAGA
KOUAME
DIAZ
OFNER
DEDURA
COMESANA
SKATOV