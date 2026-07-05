WTA 125 Contrexeville: Il Tabellone Principale. Due azzurre al via
WTA 125 Contrexeville – Tabellone Principale – terra
(1) Petra Marcinko vs (WC) Clara Burel
Elina Avanesyan vs Qualifier
(WC) Amandine Hesse vs Barbora Palicova
Yasmine Kabbaj vs (5) Mayar Sherif
(4) Francesca Jones vs Alice Rame
Qualifier vs Leolia Jeanjean
Alice Tubello vs Yufei Ren
Caroline Werner vs (8) Dominika Salkova
(7) Julia Grabher vs Rebeka Masarova
Francesca Curmi vs (WC) Oceane Dodin
Jeline Vandromme vs Qualifier
Qualifier vs (3) Oksana Selekhmeteva
(6) Anna Blinkova vs Erika Andreeva
Maria Lourdes Carle vs Laura Pigossi
Angela Fita Boluda vs Lisa Pigato
Aurora Zantedeschi vs (2/WC) Elsa Jacquemot
TAG: WTA 125
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