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WTA 125 Contrexeville: Il Tabellone Principale. Due azzurre al via

05/07/2026 15:23 Nessun commento
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani
Lisa Pigato - Foto Mattia Martegani

FRA WTA 125 Contrexeville – Tabellone Principale – terra
(1) Petra Marcinko CRO vs (WC) Clara Burel FRA
Elina Avanesyan ARM vs Qualifier
(WC) Amandine Hesse FRA vs Barbora Palicova CZE
Yasmine Kabbaj MAR vs (5) Mayar Sherif EGY

(4) Francesca Jones GBR vs Alice Rame FRA
Qualifier vs Leolia Jeanjean FRA
Alice Tubello FRA vs Yufei Ren CHN
Caroline Werner GER vs (8) Dominika Salkova CZE

(7) Julia Grabher AUT vs Rebeka Masarova SUI
Francesca Curmi MLT vs (WC) Oceane Dodin FRA
Jeline Vandromme BEL vs Qualifier
Qualifier vs (3) Oksana Selekhmeteva ESP

(6) Anna Blinkova RUS vs Erika Andreeva RUS
Maria Lourdes Carle ARG vs Laura Pigossi BRA
Angela Fita Boluda ESP vs Lisa Pigato ITA
Aurora Zantedeschi ITA vs (2/WC) Elsa Jacquemot FRA

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