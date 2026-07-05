Wimbledon 2026 - Day 7 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Oggi in campo anche Jannik Sinner che sfida il nipponico Mochizuki (LIVE)

05/07/2026 07:53 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🇬🇧
Wimbledon
Londra, Regno Unito  ·  5 Luglio 2026

16°C
Prevalentemente nuvoloso  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso per gran parte della giornata, schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 5 Luglio
08:00
20°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
28°
16:00
30°
18:00
30°
21:00
27°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il quarto turno sull’erba
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
Wimbledon · Tabellone Principale
4° Turno · Erba
WIM R4
☁  Prevalentemente nuvoloso
✅  Asciutto
🔥  Caldo
🎾  4° Turno
🌿  Erba

Centre Court – Ore: 2:30pm
R. Safiullin IOA vs N. Djokovic SRB

Il match deve ancora iniziare

A. Sabalenka IOA vs N. Osaka JPN

Il match deve ancora iniziare

J. Sinner ITA vs S. Mochizuki JPN

Il match deve ancora iniziare



No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Pegula USA vs I. Jovic USA

Il match deve ancora iniziare

F. Auger-Aliassime CAN vs A. Davidovich Fokina ESP

Il match deve ancora iniziare

B. Bencic SUI vs C. Gauff USA

Il match deve ancora iniziare



No.2 Court – Ore: 12:00am
H. Heliovaara FIN / H. Patten GBR vs A. Pavlasek CZE / P. Rikl CZE

Il match deve ancora iniziare

K. Muchova CZE vs B. Krejcikova CZE

Il match deve ancora iniziare

H. Hurkacz POL vs J. Struff GER

Il match deve ancora iniziare



No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Hsieh TPE / X. Wang CHN vs E. Mertens BEL / S. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

Y. Starodubtseva UKR / P. Stearns USA vs A. Muhammad USA / F. Stollar HUN

Il match deve ancora iniziare

M. Willis GBR / H. Watson GBR vs C. Harrison USA / S. Zhang CHN

Il match deve ancora iniziare

V. Gonzalez-Galino ESP vs C. Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 12 – Ore: 12:00am
S. Aoyama JPN / E. Liang TPE vs K. Birrell AUS / T. Gibson AUS

Il match deve ancora iniziare

C. Osorio COL / S. Sierra ARG vs E. Perez AUS / D. Schuurs NED

Il match deve ancora iniziare

L. Glasspool GBR / T. Mihalikova SVK vs E. Roger-Vasselin FRA / L. Siegemund GER

Il match deve ancora iniziare

F. Cabral POR / E. Perez AUS vs B. Harris GBR / F. Christie GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 18 – Ore: 12:00am
M. Stojsavljevic GBR vs W. Newman USA

Il match deve ancora iniziare

M. Ceban GBR vs G. Goode USA

Il match deve ancora iniziare

A. Molteni ARG / D. Jurak Schreiber CRO vs A. Olivetti FRA / V. Zvonareva IOA

Il match deve ancora iniziare

J. Salisbury GBR / L. Fernandez CAN vs B. Jones GBR / M. Lumsden GBR

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – Ore: 12:00am
M. Antonius USA vs R. Lawlor GBR

Il match deve ancora iniziare

G. Popa ROU vs K. Efremova FRA

Il match deve ancora iniziare

M. Makarova IOA vs E. Griffiths GBR

Il match deve ancora iniziare

L.Channon GBR vs M. Sik AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – Ore: 12:00am
R. Ciurnelli ITA vs D. Kisimov BUL

Il match deve ancora iniziare

C. Hoo USA vs M. Knight GBR

Il match deve ancora iniziare

L. Storck Franca BRA vs J. Mackenzie GER

Il match deve ancora iniziare

J. Kovackova CZE vs L. Chang USA

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – Ore: 12:00am
F. De Bresser NED vs N. Lagaev CAN

Il match deve ancora iniziare

C. Doig RSA vs E. Gonzalez ESP

Il match deve ancora iniziare

A. Sushkova UKR vs M. Thamm GER

Il match deve ancora iniziare

O.Page GBR vs O. Ogunsakin NGR

Il match deve ancora iniziare

T. Behrmann AUT vs D. Zhalgasbay KAZ

Il match deve ancora iniziare



Court 7 – Ore: 12:00am
J. Lee USA vs Y. Alexandrescou FRA

Il match deve ancora iniziare

A. Pircher AUT vs S. Bielinska UKR

Il match deve ancora iniziare

M. Domenc FRA vs E. Camacho ECU

Il match deve ancora iniziare

O. Traynor USA vs N. Leme Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare



Court 8 – Ore: 12:00am
D. Britton GBR vs S. Larraya Guidi ARG

Il match deve ancora iniziare

F. Thomas SUI vs R. Neimanis LAT

Il match deve ancora iniziare

H. Smart GBR vs R. Alame AUS

Il match deve ancora iniziare

S. Suljic SLO vs S. Azam USA

Il match deve ancora iniziare

V. Sekerkova CZE vs C. Clarke USA

Il match deve ancora iniziare



Court 9 – Ore: 12:00am
K. Chen TPE vs N. Belozertsev UZB

Il match deve ancora iniziare

I. Marinkovic SWE vs Y. Shao CHN

Il match deve ancora iniziare

V. Reddy USA vs Z. Sesko SLO

Il match deve ancora iniziare

I. Pistola ITA vs P. Pinera Celorio ESP

Il match deve ancora iniziare

A. Pushkareva IOA vs Y. Lin CHN

Il match deve ancora iniziare



Court 14 – Ore: 12:00am
R. Ho TPE / H. Jebens GER vs G. Andreozzi ARG / M. Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare

I. Neel EST / G. Olmos MEX vs U. Eikeri NOR / Q. Gleason USA

Il match deve ancora iniziare

G. Andreozzi ARG / A. Sutjiadi INA vs J. Tracy USA / A. Danilina KAZ

Il match deve ancora iniziare

E. King USA / G. Dabrowski CAN vs H. Nys MON / Q. Gleason USA

Il match deve ancora iniziare



Court 15 – Ore: 12:00am
D. Zoldakova CZE vs R. Yoshida JPN

Il match deve ancora iniziare

S. Rybkin IOA vs K. Watanabe JPN

Il match deve ancora iniziare

V. Reisach GER vs J. Bolivar Idarraga COL

Il match deve ancora iniziare

P. Berezina IOA vs J. Preston USA

Il match deve ancora iniziare

S. Hettlerova CZE vs J. Hazelitt USA

Il match deve ancora iniziare



Court 16 – Ore: 12:00am
M. Gribaldo ITA vs J. Secord USA

Il match deve ancora iniziare

C. Esquiva Banuls ESP vs K. Zajickova CZE

Il match deve ancora iniziare

E. Combs USA vs A. Lacinova LAT

Il match deve ancora iniziare

L. Sloboda SVK vs Z. Nurlanuly KAZ

Il match deve ancora iniziare

R. Tabata JPN vs J. Kusy CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 17 – Ore: 12:00am
K. Krawietz GER / T. Puetz GER vs F. Cabral POR / L. Miedler AUT

Il match deve ancora iniziare

K. Piter POL / A. Siskova CZE vs J. Maleckova CZE / M. Skoch CZE

Il match deve ancora iniziare

N. Fossa Huergo ARG / T. Korpatsch GER vs L. Noskova CZE / R. Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

A. Vavassori ITA / S. Errani ITA vs M. Polmans AUS / S. Hunter AUS

Il match deve ancora iniziare

S. Doumbia FRA / F. Reboul FRA vs S. Gille BEL / S. Verbeek NED

Il match deve ancora iniziare

TAG: ,

3 commenti

il capitano 05-07-2026 08:24

Scritto da Laura
Certo un tabellone ostico per jannik

Hai ragione, Hurkacz, Djokovic e Aliassime sono delle mezze pipe.

 3
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: JannikUberAlles
Laura (Guest) 05-07-2026 08:11

Certo un tabellone ostico per jannik

 2
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
il capitano 05-07-2026 08:10

Da samurai a fare l’harakiri potrebbe essere un attimo. Speriamo. Forza Jannik, cintura nera di secondo dan.

 1
Replica | Quota | 3
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Tennista dastrapazzo, Silvy__89, JannikUberAlles