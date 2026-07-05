Wimbledon: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Oggi in campo anche Jannik Sinner che sfida il nipponico Mochizuki (LIVE)
|☁
|
16°C
Prevalentemente nuvoloso · Picco 30°C
|
|
08:00
☁
20°
|
09:00
☁
21°
|
10:00
☁
22°
|
11:00
☁
24°
|
12:00
☁
25°
|
13:00
☁
26°
|
14:00
☁
28°
|
16:00
☁
30°
|
18:00
☁
30°
|
21:00
⛅
27°
|
✅ Asciutto
🔥 Caldo
🎾 4° Turno
🌿 Erba
Centre Court – Ore: 2:30pm
R. Safiullin vs N. Djokovic
A. Sabalenka vs N. Osaka
J. Sinner vs S. Mochizuki
No.1 Court – Ore: 2:00pm
J. Pegula vs I. Jovic
F. Auger-Aliassime vs A. Davidovich Fokina
B. Bencic vs C. Gauff
No.2 Court – Ore: 12:00am
H. Heliovaara / H. Patten vs A. Pavlasek / P. Rikl
K. Muchova vs B. Krejcikova
H. Hurkacz vs J. Struff
No.3 Court – Ore: 12:00am
S. Hsieh / X. Wang vs E. Mertens / S. Zhang
Y. Starodubtseva / P. Stearns vs A. Muhammad / F. Stollar
M. Willis / H. Watson vs C. Harrison / S. Zhang
V. Gonzalez-Galino vs C. Hewitt
Court 12 – Ore: 12:00am
S. Aoyama / E. Liang vs K. Birrell / T. Gibson
C. Osorio / S. Sierra vs E. Perez / D. Schuurs
L. Glasspool / T. Mihalikova vs E. Roger-Vasselin / L. Siegemund
F. Cabral / E. Perez vs B. Harris / F. Christie
Court 18 – Ore: 12:00am
M. Stojsavljevic vs W. Newman
M. Ceban vs G. Goode
A. Molteni / D. Jurak Schreiber vs A. Olivetti / V. Zvonareva
J. Salisbury / L. Fernandez vs B. Jones / M. Lumsden
Court 4 – Ore: 12:00am
M. Antonius vs R. Lawlor
G. Popa vs K. Efremova
M. Makarova vs E. Griffiths
L.Channon vs M. Sik
Court 5 – Ore: 12:00am
R. Ciurnelli vs D. Kisimov
C. Hoo vs M. Knight
L. Storck Franca vs J. Mackenzie
J. Kovackova vs L. Chang
Court 6 – Ore: 12:00am
F. De Bresser vs N. Lagaev
C. Doig vs E. Gonzalez
A. Sushkova vs M. Thamm
O.Page vs O. Ogunsakin
T. Behrmann vs D. Zhalgasbay
Court 7 – Ore: 12:00am
J. Lee vs Y. Alexandrescou
A. Pircher vs S. Bielinska
M. Domenc vs E. Camacho
O. Traynor vs N. Leme Da Silva
Court 8 – Ore: 12:00am
D. Britton vs S. Larraya Guidi
F. Thomas vs R. Neimanis
H. Smart vs R. Alame
S. Suljic vs S. Azam
V. Sekerkova vs C. Clarke
Court 9 – Ore: 12:00am
K. Chen vs N. Belozertsev
I. Marinkovic vs Y. Shao
V. Reddy vs Z. Sesko
I. Pistola vs P. Pinera Celorio
A. Pushkareva vs Y. Lin
Court 14 – Ore: 12:00am
R. Ho / H. Jebens vs G. Andreozzi / M. Guinard
I. Neel / G. Olmos vs U. Eikeri / Q. Gleason
G. Andreozzi / A. Sutjiadi vs J. Tracy / A. Danilina
E. King / G. Dabrowski vs H. Nys / Q. Gleason
Court 15 – Ore: 12:00am
D. Zoldakova vs R. Yoshida
S. Rybkin vs K. Watanabe
V. Reisach vs J. Bolivar Idarraga
P. Berezina vs J. Preston
S. Hettlerova vs J. Hazelitt
Court 16 – Ore: 12:00am
M. Gribaldo vs J. Secord
C. Esquiva Banuls vs K. Zajickova
E. Combs vs A. Lacinova
L. Sloboda vs Z. Nurlanuly
R. Tabata vs J. Kusy
Court 17 – Ore: 12:00am
K. Krawietz / T. Puetz vs F. Cabral / L. Miedler
K. Piter / A. Siskova vs J. Maleckova / M. Skoch
N. Fossa Huergo / T. Korpatsch vs L. Noskova / R. Sramkova
A. Vavassori / S. Errani vs M. Polmans / S. Hunter
S. Doumbia / F. Reboul vs S. Gille / S. Verbeek
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
3 commenti
Hai ragione, Hurkacz, Djokovic e Aliassime sono delle mezze pipe.
Certo un tabellone ostico per jannik
Da samurai a fare l’harakiri potrebbe essere un attimo. Speriamo. Forza Jannik, cintura nera di secondo dan.