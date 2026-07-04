Il circuito Challenger cresce, ma il rischio è un tennis sempre più livellato verso il basso?

Il circuito Challenger è sempre stato l’anello intermedio del tennis professionistico. Non il grande palcoscenico dell’ATP Tour, ma nemmeno il livello di ingresso rappresentato dai tornei Futures. Per anni è stato il passaggio vero, quello in cui un giocatore doveva dimostrare di essere pronto per confrontarsi con il tennis dei grandi.

Oggi, però, la crescita numerica del circuito impone una riflessione. Nel 2006 i tornei Challenger erano circa 160. Nel 2026, invece, l’ATP ha annunciato nel novembre scorso un’espansione fino a 265 eventi quest’anno, con l’introduzione di 50 nuovi Challenger 50. Sulla carta è una notizia positiva: più tornei, più montepremi, più possibilità per i giocatori di competere e guadagnare punti.

Ma non tutto può essere letto in modo entusiastico. Il rischio è che il Challenger Tour, aumentando così tanto il numero degli eventi, perda progressivamente la sua funzione originaria. Un tempo il Challenger era un circuito intermedio, una vera anticamera dell’ATP Tour. Oggi, soprattutto nella fascia più bassa, alcuni tornei sembrano avvicinarsi molto più ai vecchi Futures che ai Challenger di una volta.

Il problema non è soltanto economico o organizzativo. È anche tecnico. Se il numero dei tornei cresce troppo, il livello medio tende inevitabilmente ad abbassarsi. Più eventi significano più tabelloni da riempire, più punti da distribuire e più possibilità di costruire una classifica attraverso percorsi meno selettivi. Il risultato può essere una distorsione evidente: giocatori con ranking interessanti, ma non sempre corrispondenti al loro reale valore tecnico e con difficoltà a capire il valore del ranking.

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda la geografia del circuito. Molti tornei si disputano ormai in Paesi lontani, spesso con campi di partecipazione molto simili tra loro. In alcune aree del mondo capita di vedere gli stessi gruppi di giocatori affrontarsi per settimane consecutive, accumulando punti in contesti molto specifici e non sempre paragonabili alla difficoltà di un Challenger europeo o nordamericano di alto livello.

Questo non significa che quei tornei non abbiano valore. Anzi, l’allargamento del calendario può aiutare molti giocatori a sostenere una carriera altrimenti complicata, soprattutto dal punto di vista economico. Ma il punto è un altro: se il ranking deve rappresentare davvero il livello di un tennista, il sistema deve evitare che i punti vengano distribuiti in modo troppo generoso o troppo disomogeneo.

La crescita del montepremi e delle opportunità è sicuramente un passo avanti per chi vive lontano dai riflettori del circuito maggiore. Tuttavia, un calendario così ampio rischia di trasformare il Challenger Tour in un circuito meno selettivo rispetto al passato. E quando il livello intermedio si abbassa, tutto il sistema può risentirne.

Il pericolo è un tennis più largo, ma non necessariamente più forte. Più giocatori possono entrare nel circuito, più carriere possono prolungarsi, più Paesi possono ospitare eventi. Ma se la quantità cresce più della qualità, il risultato può essere un livellamento verso il basso, con classifiche più affollate e meno rappresentative della reale competitività internazionale.

Il circuito challenger resta fondamentale per il tennis. È lì che si formano i giocatori, che si costruiscono le carriere e che molti giovani provano a fare il salto. Ma proprio per questo dovrebbe restare un filtro severo, non diventare una copia più ricca e più numerosa dei Futures. La sfida dell’ATP sarà questa: far crescere il circuito senza svuotarlo del suo significato, oppure si vuole proprio quello rendere il circuito challenger vuoto accorpandolo praticamente ai future e facendo così solo una strategia politica più che di miglioramento per il tennis.

Perché più tornei non significano automaticamente più qualità. E il tennis, per continuare a produrre giocatori davvero pronti per l’alto livello, ha bisogno non solo di opportunità, ma anche di selezione, difficoltà e valore reale dei risultati.





Francesco Paolo Villarico