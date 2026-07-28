Masters e WTA 1000 Canada: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 ATP MASTERS 1000
MONTREAL 2026
2-13 AGOSTO 2026 • CEMENTO OUTDOOR
🇨🇦 ATP MASTERS 1000 MONTREAL – 2-13 AGOSTO, CEMENTO
ENTRY LIST
Zverev 🇩🇪 (3) •
Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
Shelton 🇺🇸 (5) •
De Minaur 🇦🇺 (6) •
Fritz 🇺🇸 (7) •
Medvedev 🏳️ (9) •
Cobolli 🇮🇹 (10) •
Bublik 🇰🇿 (11) •
Ruud 🇳🇴 (12) •
Rublev 🏳️ (13) •
Lehecka 🇨🇿 (14) •
Musetti 🇮🇹 (15) •
Darderi 🇮🇹 (16) •
Tien 🇺🇸 (17) •
Mensik 🇨🇿 (18) •
Tiafoe 🇺🇸 (19) •
Vacherot 🇲🇨 (20) •
F. Cerundolo 🇦🇷 (21) •
Khachanov 🏳️ (22) •
Fils 🇫🇷 (24) •
Paul 🇺🇸 (25) •
Jodar 🇪🇸 (26) •
Fonseca 🇧🇷 (27) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Norrie 🇬🇧 (29) •
Humbert 🇫🇷 (30) •
Nakashima 🇺🇸 (31) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Buse 🇵🇪 (34) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Blockx 🇧🇪 (36) •
Bergs 🇧🇪 (37) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Moutet 🇫🇷 (39) •
Mannarino 🇫🇷 (40) •
Shapovalov 🇨🇦 (41) •
J.M. Cerundolo 🇦🇷 (42) •
Collignon 🇧🇪 (43) •
Munar 🇪🇸 (44) •
Majchrzak 🇵🇱 (45) •
Michelsen 🇺🇸 (46) •
Quinn 🇺🇸 (47) •
Hurkacz 🇵🇱 (47) PR •
Borges 🇵🇹 (48) •
Kecmanovic 🇷🇸 (50) •
Berrettini 🇮🇹 (51) •
Atmane 🇫🇷 (52) •
Marozsan 🇭🇺 (53) •
Van de Zandschulp 🇳🇱 (54) •
Tirante 🇦🇷 (55) •
Hanfmann 🇩🇪 (56) •
Shang 🇨🇳 (57) PR •
Baez 🇦🇷 (57) •
Griekspoor 🇳🇱 (58) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (59) •
Landaluce 🇪🇸 (60) •
Altmaier 🇩🇪 (61) •
Cilic 🇭🇷 (62) •
Kopriva 🇨🇿 (64) •
Burruchaga 🇦🇷 (65) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Bellucci 🇮🇹 (67) •
Medjedovic 🇷🇸 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69) •
Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Carreno Busta 🇪🇸 (71) •
Vallejo 🇵🇾 (72) •
Struff 🇩🇪 (74) IN •
Royer 🇫🇷 (75) IN •
Fucsovics 🇭🇺 (76) IN •
Duckworth 🇦🇺 (79) IN •
Van Assche 🇫🇷 (80) IN •
Brooksby 🇺🇸 (81) IN
RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE
Sinner 🇮🇹 (1) •
Djokovic 🇷🇸 (8) •
Davidovich Fokina 🇪🇸 (23) •
Machac 🇨🇿 (49) •
Korda 🇺🇸 (63) •
De Jong 🇳🇱 (73)
ALTERNATES
Rune 🇩🇰 (77) •
Cazaux 🇫🇷 (78) •
Hijikata 🇦🇺 (82) •
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83)
QUALIFICAZIONI
Fery 🇬🇧 (36) •
Walton 🇦🇺 (79) •
Merida 🇪🇸 (82) •
Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR •
Giron 🇺🇸 (87) •
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (89) •
Halys 🇫🇷 (90) •
Nava 🇺🇸 (91) •
Faria 🇵🇹 (92) •
Diallo 🇨🇦 (93) •
Comesana 🇦🇷 (94) •
Shimabukuro 🇯🇵 (95) •
Hijikata 🇦🇺 (97) •
Trungelliti 🇦🇷 (99) •
Shevchenko 🇰🇿 (100) •
Bonzi 🇫🇷 (102) •
Popyrin 🇦🇺 (103) •
Damm 🇺🇸 (104) •
Spizzirri 🇺🇸 (105) •
Wu 🇨🇳 (106) •
Gaston 🇫🇷 (107) •
Bu 🇨🇳 (109) •
Wong 🇭🇰 (111) •
Kypson 🇺🇸 (112) IN •
Vukic 🇦🇺 (113) IN •
Svrcina 🇨🇿 (114) IN •
Mochizuki 🇯🇵 (115) IN •
Llamas Ruiz 🇪🇸 (116) IN
PROMOSSI DALLE QUALIFICAZIONI AL MAIN DRAW
Duckworth 🇦🇺 •
Royer 🇫🇷 •
Fucsovics 🇭🇺 •
Van Assche 🇫🇷 •
Brooksby 🇺🇸
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
Budkov Kjaer 🇳🇴 (118) •
Droguet 🇫🇷 (119) •
Zheng 🇺🇸 (121) •
Sweeny 🇦🇺 (122) •
Fearnley 🇬🇧 (123)
ITALIANI PRESENTI
Cobolli 🇮🇹 (10) •
Musetti 🇮🇹 (15) •
Darderi 🇮🇹 (16) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Berrettini 🇮🇹 (51) •
Bellucci 🇮🇹 (67) •
Sonego 🇮🇹 (69)
ITALIANI RITIRATI
Sinner 🇮🇹 (1)
RIEPILOGO ITALIANI
7 italiani nel tabellone principale •
Flavio Cobolli primo azzurro in lista •
Jannik Sinner ritirato •
Brooksby entra nel main draw al posto di Davidovich Fokina •
Llamas Ruiz entra nelle qualificazioni •
ATP Masters 1000 sul cemento outdoor
🎾 WTA 1000
TORONTO 2026
DAL 1° AGOSTO 2026 • TORONTO • CEMENTO OUTDOOR
🇨🇦 WTA 1000 TORONTO – DAL 1° AGOSTO, CEMENTO
TABELLONE PRINCIPALE
Sabalenka 🏳️ •
Rybakina 🇰🇿 •
Pegula 🇺🇸 •
Gauff 🇺🇸 •
M. Andreeva 🏳️ •
Noskova 🇨🇿 •
Swiatek 🇵🇱 •
Anisimova 🇺🇸 •
Svitolina 🇺🇦 •
Kostyuk 🇺🇦 •
Osaka 🇯🇵 •
Bencic 🇨🇭 •
Jovic 🇺🇸 •
Cirstea 🇷🇴 •
Shnaider 🏳️ •
Alexandrova 🏳️ •
Kalinskaya 🏳️ •
Bouzkova 🇨🇿 •
Chwalinska 🇵🇱 •
Keys 🇺🇸 •
Mertens 🇧🇪 •
L. Fernandez 🇨🇦 •
E. Navarro 🇺🇸 •
Potapova 🇦🇹 •
Eala 🇵🇭 •
Ostapenko 🇱🇻 •
Tauson 🇩🇰 •
A. Li 🇺🇸 •
Krejcikova 🇨🇿 •
Siniakova 🇨🇿 •
Vekic 🇭🇷 •
Cristian 🇷🇴 •
Sakkari 🇬🇷 •
Xinyu Wang 🇨🇳 •
Siegemund 🇩🇪 •
Samsonova 🏳️ •
Tjen 🇮🇩 •
Frech 🇵🇱 •
Bejlek 🇨🇿 •
Cocciaretto 🇮🇹 •
Marcinko 🇭🇷 •
Bartunkova 🇨🇿 •
Parry 🇫🇷 •
McNally 🇺🇸 •
Sonmez 🇹🇷 •
Bouzas Maneiro 🇪🇸 •
Oliynykova 🇺🇦 •
Valentova 🇨🇿 •
Starodubtseva 🇺🇦 •
Sierra 🇦🇷 •
Kessler 🇺🇸 •
Gibson 🇦🇺 •
Linette 🇵🇱 •
Boulter 🇬🇧 •
Ruzic 🇭🇷 •
Golubic 🇨🇭 •
Stearns 🇺🇸 •
S. Zhang 🇨🇳 •
Kasatkina 🇦🇺 •
Kalinina 🇺🇦 •
Osorio 🇨🇴 •
P. Udvardy 🇭🇺 •
Rakhimova 🇺🇿 •
Ruse 🇷🇴 •
Birrell 🇦🇺 •
Pliskova 🇨🇿 •
Bondar 🇭🇺 •
Zarazua 🇲🇽 •
Lys 🇩🇪 •
Korpatsch 🇩🇪 •
Townsend 🇺🇸 •
Andreescu 🇨🇦 (WC) •
Cross 🇨🇦 (WC) •
Sebov 🇨🇦 (WC) •
Brace 🇨🇦 (WC) •
Marino 🇨🇦 (WC) •
V. Williams 🇺🇸 (WC)
RITIRATE / NON ISCRITTE
Muchova 🇨🇿 •
Mboko 🇨🇦 •
Paolini 🇮🇹 •
Baptiste 🇺🇸 •
Raducanu 🇬🇧 •
Yastremska 🇺🇦
QUALIFICAZIONI
A. Krueger 🇺🇸 •
Parks 🇺🇸 •
Maria 🇩🇪 •
Joint 🇦🇺 •
Putintseva 🇰🇿 •
A. Ito 🇯🇵 •
Selekhmeteva 🏳️ •
Xiyu Wang 🇨🇳 •
Korneeva 🏳️ •
Tararudee 🇹🇭 •
Volynets 🇺🇸 •
Kraus 🇦🇹 •
Arango 🇨🇴 •
Blinkova 🏳️ •
Vidmanova 🇨🇿 •
Kenin 🇺🇸 •
Uchijima 🇯🇵 •
P. Kudermetova 🏳️ •
Jeanjean 🇫🇷 •
Sawangkaew 🇹🇭 •
Jimenez Kasintseva 🇦🇩 •
Preston 🇦🇺 •
Sakatsume 🇯🇵 •
Stoiana 🇺🇸 •
Day 🇺🇸 •
Stephens 🇺🇸
ITALIANE PRESENTI
Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 – tabellone principale
ITALIANE RITIRATE / NON ISCRITTE
Jasmine Paolini 🇮🇹
RIEPILOGO ITALIANE
1 italiana nel tabellone principale •
Elisabetta Cocciaretto presente •
Jasmine Paolini ritirata o non iscritta •
WTA 1000 sul cemento outdoor
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