Combined Canada ATP, Copertina, Entry List, WTA

Masters e WTA 1000 Canada: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

28/07/2026 09:49 Nessun commento
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12 - Foto Getty Images

🎾 ATP MASTERS 1000

MONTREAL 2026

2-13 AGOSTO 2026 • CEMENTO OUTDOOR

🇨🇦 ATP MASTERS 1000 MONTREAL – 2-13 AGOSTO, CEMENTO

ENTRY LIST

Zverev 🇩🇪 (3) •
Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
Shelton 🇺🇸 (5) •
De Minaur 🇦🇺 (6) •
Fritz 🇺🇸 (7) •
Medvedev 🏳️ (9) •
Cobolli 🇮🇹 (10)
Bublik 🇰🇿 (11) •
Ruud 🇳🇴 (12) •
Rublev 🏳️ (13) •
Lehecka 🇨🇿 (14) •
Musetti 🇮🇹 (15)
Darderi 🇮🇹 (16)
Tien 🇺🇸 (17) •
Mensik 🇨🇿 (18) •
Tiafoe 🇺🇸 (19) •
Vacherot 🇲🇨 (20) •
F. Cerundolo 🇦🇷 (21) •
Khachanov 🏳️ (22) •
Fils 🇫🇷 (24) •
Paul 🇺🇸 (25) •
Jodar 🇪🇸 (26) •
Fonseca 🇧🇷 (27) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Norrie 🇬🇧 (29) •
Humbert 🇫🇷 (30) •
Nakashima 🇺🇸 (31) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Buse 🇵🇪 (34) •
Arnaldi 🇮🇹 (35)
Blockx 🇧🇪 (36) •
Bergs 🇧🇪 (37) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Moutet 🇫🇷 (39) •
Mannarino 🇫🇷 (40) •
Shapovalov 🇨🇦 (41) •
J.M. Cerundolo 🇦🇷 (42) •
Collignon 🇧🇪 (43) •
Munar 🇪🇸 (44) •
Majchrzak 🇵🇱 (45) •
Michelsen 🇺🇸 (46) •
Quinn 🇺🇸 (47) •
Hurkacz 🇵🇱 (47) PR
Borges 🇵🇹 (48) •
Kecmanovic 🇷🇸 (50) •
Berrettini 🇮🇹 (51)
Atmane 🇫🇷 (52) •
Marozsan 🇭🇺 (53) •
Van de Zandschulp 🇳🇱 (54) •
Tirante 🇦🇷 (55) •
Hanfmann 🇩🇪 (56) •
Shang 🇨🇳 (57) PR
Baez 🇦🇷 (57) •
Griekspoor 🇳🇱 (58) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (59) •
Landaluce 🇪🇸 (60) •
Altmaier 🇩🇪 (61) •
Cilic 🇭🇷 (62) •
Kopriva 🇨🇿 (64) •
Burruchaga 🇦🇷 (65) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Bellucci 🇮🇹 (67)
Medjedovic 🇷🇸 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69)
Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Carreno Busta 🇪🇸 (71) •
Vallejo 🇵🇾 (72) •
Struff 🇩🇪 (74) IN
Royer 🇫🇷 (75) IN
Fucsovics 🇭🇺 (76) IN
Duckworth 🇦🇺 (79) IN
Van Assche 🇫🇷 (80) IN
Brooksby 🇺🇸 (81) IN

RITIRATI DAL TABELLONE PRINCIPALE

Sinner 🇮🇹 (1)
Djokovic 🇷🇸 (8)
Davidovich Fokina 🇪🇸 (23)
Machac 🇨🇿 (49)
Korda 🇺🇸 (63)
De Jong 🇳🇱 (73)

ALTERNATES

Rune 🇩🇰 (77) •
Cazaux 🇫🇷 (78) •
Hijikata 🇦🇺 (82) •
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83)

QUALIFICAZIONI

Fery 🇬🇧 (36) •
Walton 🇦🇺 (79) •
Merida 🇪🇸 (82) •
Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR
Giron 🇺🇸 (87) •
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (89) •
Halys 🇫🇷 (90) •
Nava 🇺🇸 (91) •
Faria 🇵🇹 (92) •
Diallo 🇨🇦 (93) •
Comesana 🇦🇷 (94) •
Shimabukuro 🇯🇵 (95) •
Hijikata 🇦🇺 (97) •
Trungelliti 🇦🇷 (99) •
Shevchenko 🇰🇿 (100) •
Bonzi 🇫🇷 (102) •
Popyrin 🇦🇺 (103) •
Damm 🇺🇸 (104) •
Spizzirri 🇺🇸 (105) •
Wu 🇨🇳 (106) •
Gaston 🇫🇷 (107) •
Bu 🇨🇳 (109) •
Wong 🇭🇰 (111) •
Kypson 🇺🇸 (112) IN
Vukic 🇦🇺 (113) IN
Svrcina 🇨🇿 (114) IN
Mochizuki 🇯🇵 (115) IN
Llamas Ruiz 🇪🇸 (116) IN

PROMOSSI DALLE QUALIFICAZIONI AL MAIN DRAW

Duckworth 🇦🇺
Royer 🇫🇷
Fucsovics 🇭🇺
Van Assche 🇫🇷
Brooksby 🇺🇸

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

Budkov Kjaer 🇳🇴 (118) •
Droguet 🇫🇷 (119) •
Zheng 🇺🇸 (121) •
Sweeny 🇦🇺 (122) •
Fearnley 🇬🇧 (123)

ITALIANI PRESENTI

Cobolli 🇮🇹 (10)
Musetti 🇮🇹 (15)
Darderi 🇮🇹 (16)
Arnaldi 🇮🇹 (35)
Berrettini 🇮🇹 (51)
Bellucci 🇮🇹 (67)
Sonego 🇮🇹 (69)

ITALIANI RITIRATI

Sinner 🇮🇹 (1)

RIEPILOGO ITALIANI

7 italiani nel tabellone principale
Flavio Cobolli primo azzurro in lista
Jannik Sinner ritirato
Brooksby entra nel main draw al posto di Davidovich Fokina
Llamas Ruiz entra nelle qualificazioni
ATP Masters 1000 sul cemento outdoor

🎾 WTA 1000

TORONTO 2026

DAL 1° AGOSTO 2026 • TORONTO • CEMENTO OUTDOOR

🇨🇦 WTA 1000 TORONTO – DAL 1° AGOSTO, CEMENTO

TABELLONE PRINCIPALE

Sabalenka 🏳️ •
Rybakina 🇰🇿 •
Pegula 🇺🇸 •
Gauff 🇺🇸 •
M. Andreeva 🏳️ •
Noskova 🇨🇿 •
Swiatek 🇵🇱 •
Anisimova 🇺🇸 •
Svitolina 🇺🇦 •
Kostyuk 🇺🇦 •
Osaka 🇯🇵 •
Bencic 🇨🇭 •
Jovic 🇺🇸 •
Cirstea 🇷🇴 •
Shnaider 🏳️ •
Alexandrova 🏳️ •
Kalinskaya 🏳️ •
Bouzkova 🇨🇿 •
Chwalinska 🇵🇱 •
Keys 🇺🇸 •
Mertens 🇧🇪 •
L. Fernandez 🇨🇦 •
E. Navarro 🇺🇸 •
Potapova 🇦🇹 •
Eala 🇵🇭 •
Ostapenko 🇱🇻 •
Tauson 🇩🇰 •
A. Li 🇺🇸 •
Krejcikova 🇨🇿 •
Siniakova 🇨🇿 •
Vekic 🇭🇷 •
Cristian 🇷🇴 •
Sakkari 🇬🇷 •
Xinyu Wang 🇨🇳 •
Siegemund 🇩🇪 •
Samsonova 🏳️ •
Tjen 🇮🇩 •
Frech 🇵🇱 •
Bejlek 🇨🇿 •
Cocciaretto 🇮🇹
Marcinko 🇭🇷 •
Bartunkova 🇨🇿 •
Parry 🇫🇷 •
McNally 🇺🇸 •
Sonmez 🇹🇷 •
Bouzas Maneiro 🇪🇸 •
Oliynykova 🇺🇦 •
Valentova 🇨🇿 •
Starodubtseva 🇺🇦 •
Sierra 🇦🇷 •
Kessler 🇺🇸 •
Gibson 🇦🇺 •
Linette 🇵🇱 •
Boulter 🇬🇧 •
Ruzic 🇭🇷 •
Golubic 🇨🇭 •
Stearns 🇺🇸 •
S. Zhang 🇨🇳 •
Kasatkina 🇦🇺 •
Kalinina 🇺🇦 •
Osorio 🇨🇴 •
P. Udvardy 🇭🇺 •
Rakhimova 🇺🇿 •
Ruse 🇷🇴 •
Birrell 🇦🇺 •
Pliskova 🇨🇿 •
Bondar 🇭🇺 •
Zarazua 🇲🇽 •
Lys 🇩🇪 •
Korpatsch 🇩🇪 •
Townsend 🇺🇸 •
Andreescu 🇨🇦 (WC) •
Cross 🇨🇦 (WC) •
Sebov 🇨🇦 (WC) •
Brace 🇨🇦 (WC) •
Marino 🇨🇦 (WC) •
V. Williams 🇺🇸 (WC)

RITIRATE / NON ISCRITTE

Muchova 🇨🇿 •
Mboko 🇨🇦 •
Paolini 🇮🇹
Baptiste 🇺🇸 •
Raducanu 🇬🇧 •
Yastremska 🇺🇦

QUALIFICAZIONI

A. Krueger 🇺🇸 •
Parks 🇺🇸 •
Maria 🇩🇪 •
Joint 🇦🇺 •
Putintseva 🇰🇿 •
A. Ito 🇯🇵 •
Selekhmeteva 🏳️ •
Xiyu Wang 🇨🇳 •
Korneeva 🏳️ •
Tararudee 🇹🇭 •
Volynets 🇺🇸 •
Kraus 🇦🇹 •
Arango 🇨🇴 •
Blinkova 🏳️ •
Vidmanova 🇨🇿 •
Kenin 🇺🇸 •
Uchijima 🇯🇵 •
P. Kudermetova 🏳️ •
Jeanjean 🇫🇷 •
Sawangkaew 🇹🇭 •
Jimenez Kasintseva 🇦🇩 •
Preston 🇦🇺 •
Sakatsume 🇯🇵 •
Stoiana 🇺🇸 •
Day 🇺🇸 •
Stephens 🇺🇸

ITALIANE PRESENTI

Elisabetta Cocciaretto 🇮🇹 – tabellone principale

ITALIANE RITIRATE / NON ISCRITTE

Jasmine Paolini 🇮🇹

RIEPILOGO ITALIANE

1 italiana nel tabellone principale
Elisabetta Cocciaretto presente
Jasmine Paolini ritirata o non iscritta
WTA 1000 sul cemento outdoor

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