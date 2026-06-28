Alcaraz, primi colpi con la mano destra (video)

Carlos Alcaraz è tornato a colpire la palla con la racchetta usando la mano destra. Il campione di Murcia, fermo dall’infortunio al polso subito a Barcellona lo scorso aprile, ha pubblicato una breve clip su Instagram nella quale lo si vede impugnare la racchetta con la sua mano dominante ed eseguire alcuni colpi, molto blandi e assolutamente senza forzare, ma è un sicuro passo in avanti sulla via del completo recupero e ritorno in campo.

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Non ci sono altre informazioni in merito alle condizioni dello spagnolo. Fin dall’annuncio del ritiro nel 500 catalano tutto il suo team ha mantenuto un riserbo totale, tanto che non è mai stata annunciata una diagnosi ufficiale del problema al polso. Le voci più accreditate parlano di tenosinovite, una severa infiammazione, curabile ma da gestire con grande attenzione. Per questo Carlos è stato costretto a saltare sia Roland Garros che Wimbledon. Dopo aver lasciato il tutore protettivo da qualche giorno – sempre dai video pubblicati in rete – eccolo finalmente con la racchetta in mano. Colpi solo di riscaldamento, per ritrovare la sensazione all’impatto, e magari iniziare a saggiare la stabilità dell’articolazione. Ma è sicuramente una prima ottima notizia, sperando di ritrovarlo prima possibile in torneo.

Mario Cecchi