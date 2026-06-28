Lo spagnolo è fermo da Barcellona Altro, Copertina, Video

Alcaraz, primi colpi con la mano destra (video)

28/06/2026 15:12 4 commenti
Carlos Alcaraz nel video in allenamento
Carlos Alcaraz nel video in allenamento

Carlos Alcaraz è tornato a colpire la palla con la racchetta usando la mano destra. Il campione di Murcia, fermo dall’infortunio al polso subito a Barcellona lo scorso aprile, ha pubblicato una breve clip su Instagram nella quale lo si vede impugnare la racchetta con la sua mano dominante ed eseguire alcuni colpi, molto blandi e assolutamente senza forzare, ma è un sicuro passo in avanti sulla via del completo recupero e ritorno in campo.

 

 

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Non ci sono altre informazioni in merito alle condizioni dello spagnolo. Fin dall’annuncio del ritiro nel 500 catalano tutto il suo team ha mantenuto un riserbo totale, tanto che non è mai stata annunciata una diagnosi ufficiale del problema al polso. Le voci più accreditate parlano di tenosinovite, una severa infiammazione, curabile ma da gestire con grande attenzione. Per questo Carlos è stato costretto a saltare sia Roland Garros che Wimbledon. Dopo aver lasciato il tutore protettivo da qualche giorno – sempre dai video pubblicati in rete – eccolo finalmente con la racchetta in mano. Colpi solo di riscaldamento, per ritrovare la sensazione all’impatto, e magari iniziare a saggiare la stabilità dell’articolazione. Ma è sicuramente una prima ottima notizia, sperando di ritrovarlo prima possibile in torneo.

Mario Cecchi

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4 commenti

Non_chiamatemi_Yannick_Noah (Guest) 28-06-2026 15:52

Io credo che non ci sia scelta più saggia di quella che ha fatto.
Cercare di evitare di condizionare il suo futuro, allungando al massimo il periodo di stop e di recupero.

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Silvy__89 (Guest) 28-06-2026 15:41

Scritto da renzopii
praticamente parte da zero, sembra un bambino delle scuole tennis

Come chiunque deve rientrare da un infortunio. Piano piano, step by step.
Forza Carlos torna presto, che inizi a mancarci molto

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+1: king_scipion66
pablito 28-06-2026 15:32

Tutto il polso minuto per minuto… 😉

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renzopii 28-06-2026 15:30

praticamente parte da zero, sembra un bambino delle scuole tennis

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