Alcaraz, il recupero continua (video)
È di ieri l’annuncio del forfait di Carlos Alcaraz al Masters 1000 canadese, notizia che ha un po’ spento l’entusiasmo dei suoi milioni di tifosi dopo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna che riportavano di un consulto decisivo (previsto per oggi) che potrebbe accedere il semaforo verde alla ripresa totale degli allenamenti, anche a più alta intensità. Manca Alcaraz sul tour e nei grandi tornei: si sente l’assenza della sua allegria e brillantezza, di quel gioco velocissimo e aggressivo fatto di accelerazioni micidiali e fantasia, unico ed elettrizzante, che esalta il pubblico come pochi altri. Forse, come nessun altro. Carlos in campo regala spettacolo e gioia, la sua assenza è pesata molto negli ultimi mesi e tutti lo aspettano con impazienza, inclusi tanti sostenitori di Jannik Sinner che vogliono seguire altre pagine di una rivalità bellissima.
Carlos manca, e parimenti continua il silenzio totale sulle condizioni del murciano, ma almeno via social continua a postare settimanalmente foto e video che lo ritraggono in palestra e ora anche in campo, presso la Academy sorta da poco e che porta il suo nome. Ancora l’intensità degli impatti con la racchetta è scolastica, alla ricerca di movimenti fluidi, rotondi ma senza alcuno sforzo e impatti secchi e decisi con la palla, ma è la conferma che il percorso di rientro all’attività continua e quel sospirato momento si avvicina.
Il video che riportiamo, pubblicato giovedì sera sulla propria pagina Instagram, recita come commento “Sulla strada giusta”. Curioso come in alcune sessioni di lavoro lo spagnolo utilizzi un telaio con una sezione dell’ovale tagliata, in modo da poter simulare l’impatto con la palla sostenuta da un paletto, come si vede in uno dei video pubblicati.
Visualizza questo post su Instagram
In Spagna i media attendono qualche comunicazione dopo il consulto medico previsto oggi, e spostano la data del possibile rientro al Masters 1000 di Cincinnati, ultima fermata sul cemento nord americano prima di US Open. Sembra difficile che Carlos, fermo da aprile col “crack” patito a Barcellona contro Virtanen, possa scegliere di rientrare direttamente allo Slam di New York, giocando match 3 set su 5 senza aver disputato prima almeno un torneo. Altri sono più cauti, ipotizzano che US Open sia ancora prematuro che ormai il 2026 sia un’annata persa, magari con qualche appuntamento in autunno (e le Finals) per preparare adeguatamente il ritorno, tirato a lucido, in Australia nel 2027.
Ormai anche il ranking di Carlos subirà sicuri contraccolpi: Zverev è a un passo e il sorpasso è cosa quasi certa, mentre Jannik Sinner veleggia sicuro sul trono, lontanissimo. Oltretutto Alcaraz avrà in scadenza tra agosto e settembre ben 3000 punti accumulati tra Cincinnati e US Open, tornei vinti nel 2025. Ma l’obiettivo è solo e soltanto uno: ritrovare la completa salute per ricominciare a giocare a tennis. Con la sua qualità, ritrovando la massima efficienza, i risultati arriveranno.
Marco Mazzoni
TAG: Carlos Alcaraz, Marco Mazzoni, Video
Forza Carlos forza. Abbiamo tutti bisogno di te, compreso Jan.
Onestamente se riprenderà gli allenamenti a piena intensità solo da lunedì vuol dire che siamo ancora in alto mare.
È un grande passo avanti certo, ma per essere pienamente competitivo ci vorrà un altro mese minimo.
Carlone sta meglio con i capelli lunghi, avendo tratti molto decisi nel viso che vengono accentuati dalla testa rasata
I video in cui simula il gioco con questa racchetta senza incordatura e quello in cui palleggia (solo di rovescio!) al muro con una forza tipo mini-tennis mi hanno colpito in modo davvero doloroso, perché amo il tennis ed ammiro Carlos, che è uno dei più grandi campioni di sempre, un patrimonio di tutto lo sport.
Appunto sulla base delle immagini – quindi dei fatti – è impossibile ipotizzare il rientro nelle gare prima di 4-5 mesi, perché passare da uno sforzo di quasi ZERO a quello di circa 100 kg – come accade con un servizio da oltre 200 kmh o un dritto di chiusura da 100 mph – significa avere MOLTA STRADA ancora da percorrere.
L’importante è che il recupero venga fatto senza fretta e con la massima cautela, perché Alcaraz è giovanissimo e soprattutto rappresenta un TALENTO di livello inarrivabile (per favore non fate paragoni con Jodar, che sarebbero improponibili).
Forza Carlitos !!!!
Deve tagliarsi i capelli. Così non lo riconosce nessuno. Pensano che è uno che hanno dato una w.c e lo battono facile
curiosità: se Carlos non dovesse più giocare nel 2026, è qualificato di diritto alle finals in quanto vincitore slam anche in caso non sia tra i primi 8?
se non sbaglio c’era una regola istituita in passato nei casi di Goran Ivanisevic e Thomas Johansson che non figuravano tra i primi 8 ma non ricordo i dettagli
La data è abbastanza irrilevante per il 2026 perché se si allena ancora con racchette speciali non è che torna subito e bastona i top attuali rischiando tutto com dritto assassino dei tempi d’oro o servendo spezzando il polso alla Djokovic. Occorre anche un periodo di ridefinizione dei gesti tecnici.
Carletto Carletto era abbastanza sicuro che la separazione da Ferrero avrebbe causato qualche problema ed infatti così è stato perché probabilmente la gestione della programmazione del fisico non sono stati ottimali e ora se ne pagano le conseguenze
Alcaraz se dovesse tornare, avrà quella remora mentale sullo stressare il polso e rischiare nuovi stop….non sarà più lo stesso, anche pensando a delPotro