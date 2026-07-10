Alcaraz, il recupero continua (video)

È di ieri l’annuncio del forfait di Carlos Alcaraz al Masters 1000 canadese, notizia che ha un po’ spento l’entusiasmo dei suoi milioni di tifosi dopo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna che riportavano di un consulto decisivo (previsto per oggi) che potrebbe accedere il semaforo verde alla ripresa totale degli allenamenti, anche a più alta intensità. Manca Alcaraz sul tour e nei grandi tornei: si sente l’assenza della sua allegria e brillantezza, di quel gioco velocissimo e aggressivo fatto di accelerazioni micidiali e fantasia, unico ed elettrizzante, che esalta il pubblico come pochi altri. Forse, come nessun altro. Carlos in campo regala spettacolo e gioia, la sua assenza è pesata molto negli ultimi mesi e tutti lo aspettano con impazienza, inclusi tanti sostenitori di Jannik Sinner che vogliono seguire altre pagine di una rivalità bellissima.

Carlos manca, e parimenti continua il silenzio totale sulle condizioni del murciano, ma almeno via social continua a postare settimanalmente foto e video che lo ritraggono in palestra e ora anche in campo, presso la Academy sorta da poco e che porta il suo nome. Ancora l’intensità degli impatti con la racchetta è scolastica, alla ricerca di movimenti fluidi, rotondi ma senza alcuno sforzo e impatti secchi e decisi con la palla, ma è la conferma che il percorso di rientro all’attività continua e quel sospirato momento si avvicina.

Il video che riportiamo, pubblicato giovedì sera sulla propria pagina Instagram, recita come commento “Sulla strada giusta”. Curioso come in alcune sessioni di lavoro lo spagnolo utilizzi un telaio con una sezione dell’ovale tagliata, in modo da poter simulare l’impatto con la palla sostenuta da un paletto, come si vede in uno dei video pubblicati.

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In Spagna i media attendono qualche comunicazione dopo il consulto medico previsto oggi, e spostano la data del possibile rientro al Masters 1000 di Cincinnati, ultima fermata sul cemento nord americano prima di US Open. Sembra difficile che Carlos, fermo da aprile col “crack” patito a Barcellona contro Virtanen, possa scegliere di rientrare direttamente allo Slam di New York, giocando match 3 set su 5 senza aver disputato prima almeno un torneo. Altri sono più cauti, ipotizzano che US Open sia ancora prematuro che ormai il 2026 sia un’annata persa, magari con qualche appuntamento in autunno (e le Finals) per preparare adeguatamente il ritorno, tirato a lucido, in Australia nel 2027.

Ormai anche il ranking di Carlos subirà sicuri contraccolpi: Zverev è a un passo e il sorpasso è cosa quasi certa, mentre Jannik Sinner veleggia sicuro sul trono, lontanissimo. Oltretutto Alcaraz avrà in scadenza tra agosto e settembre ben 3000 punti accumulati tra Cincinnati e US Open, tornei vinti nel 2025. Ma l’obiettivo è solo e soltanto uno: ritrovare la completa salute per ricominciare a giocare a tennis. Con la sua qualità, ritrovando la massima efficienza, i risultati arriveranno.

Marco Mazzoni