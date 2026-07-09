Draper accetta la wild card al torneo di Washington

Sembrano arrivare buone notizie sul conto di Jack Draper. Il talento britannico, costantemente bersagliato da infortuni e costretto a saltare last minute l’edizione di Wimbledon in corso, ha accettato la wild card proposta dal torneo ATP 500 di Washington, al via il prossimo 27 luglio, prima tappa dell’estate sul cemento nord americano. Lo rivela Sky Sport UK: per il media londinese, Draper ha continuato la fisioterapia al braccio, per la ricaduta sofferta negli ultimi allenamenti prima di Wimbledon, e la condizione sembra in buona ripresa quindi è ottimista sulla possibilità di tornare in azione tra una ventina di giorni nella capitale statunitense.

Draper era tornato in torneo ad Eastbourne, ritrovando immediatamente un bel livello di gioco che gli ha permesso di arrivare in semifinale, stoppato da Humbert in due set. Quindi, una volta già a Londra in allenamento sui prati di Wimbledon, la doccia fredda: risentimento al braccio, nella stessa area gravemente lesionata nel 2025 e che lo costrinse ad uno stop lunghissimo. Boccone terribilmente amaro da mandar giù, e terzo Slam su tre saltato nel 2026.

Vedremo se questa sarà la volta buona per ritrovarlo stabilmente sul tour. È da vedere se a Washington ci sarà anche Andy Murray al suo fianco. I due avevano trovato una intesa per lavorare assieme sull’erba, Wimbledon incluso; poi il dolore al braccio e quindi niente Championships. Sia Jack che Andy si erano detti assolutamente soddisfatti del lavoro svolto assieme e della chimica scattata, anche in campo. Chissà se Murray sceglierà di proseguire il percorso di rientro con il connazionale.

Mario Cecchi