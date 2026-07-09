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Wimbledon: Il programma di Venerdì 10 Luglio 2026. A sorpresa Sinner vs Djokovic sarà la seconda semifinale
09/07/2026 14:23 44 commenti
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Fery vs A. Zverev
J. Sinner vs vs N. Djokovic
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
@ Alex77 (#4650734)
I grandi anziani vanno tutelati.
Ma nei contratti TV ci sono delle clausole, per gestire casi di questo genere.
E poi il cliente va tenuto buono.
Come mai altrimenti in tutti i tornei gli orari delle varie partite vengono decisi giorno per giorno sulla base di chi deve giocare?
Risolviamo la questione chiedendo a Trump l’order of play e tanto che ci siamo il risultato delle due partite.
@ Scaino (#4650829)
Si, ma chi li acquista, poi fa il prezzo degli spot anche in base all’ora in cui vengono trasmessi. Uno spot in onda alle 18:30 o alle 19:30 non costa come uno trasmesso alle 15:00
Ragazzi è solo una questione commerciale. La gente che torna dal lavoro potrà vedere in tv la partita che avrà un notevole seguito. Ammesso che Zverev chiuda in 2 ore iniziando alle 14:40, prima delle 17 (le 16 locali) non iniziano. Quindi le fasi decisive della partita di Sinner saranno giusto all’ora di cena.
Sinner Djiokovic anche in chiaro su tv8, ufficiale
@ MarcoP (#4650823)
“Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV”
Credo che agli organizzatori non dovrebbe interessare l’audience Tv perché i diritti televisivi sono già stati venduti da tempo.
Per tradizione (e a Wimbledon la tradizione è un dogma) i semifinalisti della parte alta giocano prima perché hanno avuto un giorno in più di riposo.
Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV.
Quindi quando vogliono le tradizioni si cambiano….!
Anch’io penso che il livello medio di Zverev sia inscalfibile per Coso Fery
Vedi che nel tardo pomeriggio fa ancora più caldo quindi non sarà un bene per Sinner
Mi è sempre stato detto che con l’avanzare dell’età aumenta la resistenza fisica allo sforzo prolungato mentre diminuisce un po’ la velocità, lo scatto, l’esplosività.
Tranquillo finisce rapido, tipo un’ora e mezza. Zverev lo distrugge il Mochizuki franco inglese..
Per me scelta che favorisce di più Sinner.
Entrambi soffrono il caldo e ad una certa il tetto viene chiuso favorendo così Sinner (Djokovic si è più volte lamentato di aver giocato sempre indoor quasi).
Secondo me il motivo è semplicemente commerciale. Orario più facile da vendere al mercato mondiale e quindi mettono la SF con i due nomi più riconosciuti.
Non comprendo il titolo dell articolo.
Perché a sorpresa? Mi pare che anche a ranking il match in prime time doveva per forza essere dioko/Jan
Bravo concordo con te. Ma Sinner visto fino ad ora è un lontano parente di quel Sinner…ovviamente vorrei sbagliarmi di brutto…vediamo dai
Se l’anglofrancese continua a giocare come contro Dimitrov e Cobolli vince il torneo.
ah quindi “con Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole” intendevi che soffre di fotofobia, o forse i raggi UV gli causano reazioni allergiche?
Evidentemente anche 3/4 ore possono aiutare sei hai 39 anni e reduce da una maratona, tutto fa brodo.. se no perché questa scelta degli organizzatori, controcorrente?
Di primo acchitto anche io ho pensato a un favore fatto a Djokovic, però pensandoci meglio Jannik avrebbe sofferto l’eventuale caldo maggiore della prima semifinale anche più del serbo..
Rimane il fatto che per battere Novak deve alzare il livello mostrato finora dove,servizio a parte, nella risposta e soprattutto nello scambio da fondo non è stato convincente
Infatti io non ho parlato di chi soffra il caldo.
Nole può tutto.
Diciamola così: è un caso lampante di noblesse oblige. L’appeal dell’incontro Sinner vs Djokovic è mille volte più grande di Fery vs Zverev.
Poi evidentemente il vecchietto dopo 5 ore un quarto aveva bisogno di un occhio di riguardo, e questo fatto di giocare presumibilmente dopo l’ora del te è un vantaggio anche per Jannik. Insomma, l’unico che potrebbe storcere il naso è Sacha, mentre l’outsider non si fa certo questi problemi.
@ PIF (#4650763)
La penso come te, hanno voluto salvaguardare entrambi
Il problema è nel caldo che spaventa Sinner o concedere qualche ora di recupero in più a Djokovic?
Chissà…
Un occhio di riguardo per l’italiano Jannik?
La sensazione è che gli organizzatori inglesi gli vorrebbero mettere un dito… nell’occhio, se possibile!
Questi italiani, buoni solo per fare i camerieri, si permettono pure di chiedere l’aumento ai padroni 🙁
Ahahahah 😀
Dovesse andare lungo l’incontro precedente, una parte di Sinner Djokovic si giocherebbe indoor
Mi sembra che se c’è uno che non ama particolarmente il caldo sia Sinner
meglio cosi torno a casa e la vedo dall’inizio
tutto per favorire l’inglese.
mi secca dirlo, ma forza zverev…
Se Sinner gioca al suo livello, Djiokovic é difficile regga più di un’ora e mezza
Sbaglio o non era Jan quello che soffriva il caldo? Ottima scelta. L’AO 2026 grida ancora vendetta il simpaticone non avrà scampo questa volta.
No trip’s for cat’s
Uguale uguale
@ Di Passaggio (#4650750)
Si l’ho detto io svariate volte
Una scelta che non mi aspettavo, essendo la parte alta del tabellone.
È sempre accaduto il contrario.
Se Nole non ce la fa qui, non ce la fa più. È mai stato detto?
Di pomeriggio tardi, sul suo campo preferito, contro un Sinner non stratosferico, in vista di un finalista basso da mangiarsi come un’aletta di pollo…
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.
non comprendo che vantaggio possa avere Nole… comunque saranno entrambi riposati dopo due giorni di pausa
Insomma, vero che Zverev e Fery hanno vinto in 3 set ieri quindi non dovrebbero avere problemi di affaticamento ma trovo comunque strano questo scambio
Meglio così… dovrebbe giocare il tardo pomeriggio, quando farà meno caldo, e sappiamo bene che Jannik soffre il caldo
Fatevi due domande, anzi solo una.
Effettivamente è un po’ strano, visto che gli altri semifinalisti hanno giocato ieri e loro l’altro ieri!
Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane