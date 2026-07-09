Wimbledon 2026 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma di Venerdì 10 Luglio 2026. A sorpresa Sinner vs Djokovic sarà la seconda semifinale

09/07/2026 14:23 44 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Fery GBR vs A. Zverev GER
J. Sinner ITA vs vs N. Djokovic SRB

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44 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Northia (Guest) 09-07-2026 17:06

@ Alex77 (#4650734)

I grandi anziani vanno tutelati.

 44
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MarcoP 09-07-2026 16:42

Scritto da Scaino
@ MarcoP (#4650823)
“Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV”
Credo che agli organizzatori non dovrebbe interessare l’audience Tv perché i diritti televisivi sono già stati venduti da tempo.

Ma nei contratti TV ci sono delle clausole, per gestire casi di questo genere.
E poi il cliente va tenuto buono.

Come mai altrimenti in tutti i tornei gli orari delle varie partite vengono decisi giorno per giorno sulla base di chi deve giocare?

 43
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IlCera (Guest) 09-07-2026 15:46

Risolviamo la questione chiedendo a Trump l’order of play e tanto che ci siamo il risultato delle due partite.

 42
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+1: walden
-1: JannikUberAlles
zedarioz 09-07-2026 15:37

@ Scaino (#4650829)

Si, ma chi li acquista, poi fa il prezzo degli spot anche in base all’ora in cui vengono trasmessi. Uno spot in onda alle 18:30 o alle 19:30 non costa come uno trasmesso alle 15:00

 41
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zedarioz 09-07-2026 15:35

Ragazzi è solo una questione commerciale. La gente che torna dal lavoro potrà vedere in tv la partita che avrà un notevole seguito. Ammesso che Zverev chiuda in 2 ore iniziando alle 14:40, prima delle 17 (le 16 locali) non iniziano. Quindi le fasi decisive della partita di Sinner saranno giusto all’ora di cena.

 40
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NICK (Guest) 09-07-2026 15:34

Sinner Djiokovic anche in chiaro su tv8, ufficiale

 39
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+1: Rovescio al tramonto
Scaino 09-07-2026 15:27

@ MarcoP (#4650823)

“Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV”

Credo che agli organizzatori non dovrebbe interessare l’audience Tv perché i diritti televisivi sono già stati venduti da tempo.

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MarcoP 09-07-2026 15:15

Scritto da Roberto Toscano
Non comprendo il titolo dell articolo.
Perché a sorpresa? Mi pare che anche a ranking il match in prime time doveva per forza essere dioko/Jan

Per tradizione (e a Wimbledon la tradizione è un dogma) i semifinalisti della parte alta giocano prima perché hanno avuto un giorno in più di riposo.

Immagino che questa volta abbiano prevalso esigenze di audience TV.

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sin&son (Guest) 09-07-2026 15:06

Quindi quando vogliono le tradizioni si cambiano….!

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Spinoza (Guest) 09-07-2026 15:06

Scritto da Giampi

Scritto da Bagel
Dovesse andare lungo l’incontro precedente, una parte di Sinner Djokovic si giocherebbe indoor

Tranquillo finisce rapido, tipo un’ora e mezza. Zverev lo distrugge il Mochizuki franco inglese..

Anch’io penso che il livello medio di Zverev sia inscalfibile per Coso Fery

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Valerio (Guest) 09-07-2026 15:02

Scritto da NonSoloSinner
Meglio così… dovrebbe giocare il tardo pomeriggio, quando farà meno caldo, e sappiamo bene che Jannik soffre il caldo

Vedi che nel tardo pomeriggio fa ancora più caldo quindi non sarà un bene per Sinner

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Scaino 09-07-2026 15:01

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Mi è sempre stato detto che con l’avanzare dell’età aumenta la resistenza fisica allo sforzo prolungato mentre diminuisce un po’ la velocità, lo scatto, l’esplosività.

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Giampi 09-07-2026 15:00

Scritto da Bagel
Dovesse andare lungo l’incontro precedente, una parte di Sinner Djokovic si giocherebbe indoor

Tranquillo finisce rapido, tipo un’ora e mezza. Zverev lo distrugge il Mochizuki franco inglese..

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+1: Peter Parker
SlamdogMillionaire (Guest) 09-07-2026 14:59

Per me scelta che favorisce di più Sinner.
Entrambi soffrono il caldo e ad una certa il tetto viene chiuso favorendo così Sinner (Djokovic si è più volte lamentato di aver giocato sempre indoor quasi).

 31
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-1: Giuseppespartano
IvanIlTerribile (Guest) 09-07-2026 14:57

Secondo me il motivo è semplicemente commerciale. Orario più facile da vendere al mercato mondiale e quindi mettono la SF con i due nomi più riconosciuti.

 30
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+1: MarcoP, Mats
Roberto Toscano (Guest) 09-07-2026 14:57

Non comprendo il titolo dell articolo.
Perché a sorpresa? Mi pare che anche a ranking il match in prime time doveva per forza essere dioko/Jan

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king_scipion66 09-07-2026 14:57

Scritto da NICK

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Se Sinner gioca al suo livello, Djiokovic é difficile regga più di un’ora e mezza

Bravo concordo con te. Ma Sinner visto fino ad ora è un lontano parente di quel Sinner…ovviamente vorrei sbagliarmi di brutto…vediamo dai

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mats (Guest) 09-07-2026 14:46

Se l’anglofrancese continua a giocare come contro Dimitrov e Cobolli vince il torneo.

 27
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mats (Guest) 09-07-2026 14:44

Scritto da Rovescio al tramonto

Scritto da walden

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Mi sembra che se c’è uno che non ama particolarmente il caldo sia Sinner

Infatti io non ho parlato di chi soffra il caldo.

ah quindi “con Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole” intendevi che soffre di fotofobia, o forse i raggi UV gli causano reazioni allergiche?

 26
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+1: Rovescio al tramonto
Alex77 (Guest) 09-07-2026 14:44

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Alex77
Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane

non comprendo che vantaggio possa avere Nole… comunque saranno entrambi riposati dopo due giorni di pausa

Evidentemente anche 3/4 ore possono aiutare sei hai 39 anni e reduce da una maratona, tutto fa brodo.. se no perché questa scelta degli organizzatori, controcorrente?

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Shazamino (Guest) 09-07-2026 14:42

Di primo acchitto anche io ho pensato a un favore fatto a Djokovic, però pensandoci meglio Jannik avrebbe sofferto l’eventuale caldo maggiore della prima semifinale anche più del serbo..
Rimane il fatto che per battere Novak deve alzare il livello mostrato finora dove,servizio a parte, nella risposta e soprattutto nello scambio da fondo non è stato convincente

 24
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Rovescio al tramonto 09-07-2026 14:41

Scritto da walden

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Mi sembra che se c’è uno che non ama particolarmente il caldo sia Sinner

Infatti io non ho parlato di chi soffra il caldo.

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Rovescio al tramonto 09-07-2026 14:40

Scritto da OspiteSgradito
Una scelta che non mi aspettavo, essendo la parte alta del tabellone.
È sempre accaduto il contrario.

Nole può tutto.

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Tennislover (Guest) 09-07-2026 14:36

Diciamola così: è un caso lampante di noblesse oblige. L’appeal dell’incontro Sinner vs Djokovic è mille volte più grande di Fery vs Zverev.
Poi evidentemente il vecchietto dopo 5 ore un quarto aveva bisogno di un occhio di riguardo, e questo fatto di giocare presumibilmente dopo l’ora del te è un vantaggio anche per Jannik. Insomma, l’unico che potrebbe storcere il naso è Sacha, mentre l’outsider non si fa certo questi problemi.

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+1: MarcoP, Mats
Andy.Fi (Guest) 09-07-2026 14:33

@ PIF (#4650763)

La penso come te, hanno voluto salvaguardare entrambi

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+1: MarcoP
JannikUberAlles 09-07-2026 14:30

Il problema è nel caldo che spaventa Sinner o concedere qualche ora di recupero in più a Djokovic?

Chissà…

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JannikUberAlles 09-07-2026 14:30

Un occhio di riguardo per l’italiano Jannik?

La sensazione è che gli organizzatori inglesi gli vorrebbero mettere un dito… nell’occhio, se possibile!

Questi italiani, buoni solo per fare i camerieri, si permettono pure di chiedere l’aumento ai padroni 🙁

Ahahahah 😀

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Bagel 09-07-2026 14:23

Dovesse andare lungo l’incontro precedente, una parte di Sinner Djokovic si giocherebbe indoor

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+1: MarcoP
walden 09-07-2026 14:04

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Mi sembra che se c’è uno che non ama particolarmente il caldo sia Sinner

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+1: Peter Parker, Mats
Laura (Guest) 09-07-2026 13:55

meglio cosi torno a casa e la vedo dall’inizio

 15
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+1: Peter Parker
Semmy (Guest) 09-07-2026 13:54

tutto per favorire l’inglese.
mi secca dirlo, ma forza zverev…

 14
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+1: Victor
NICK (Guest) 09-07-2026 13:53

Scritto da Rovescio al tramonto
Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

Se Sinner gioca al suo livello, Djiokovic é difficile regga più di un’ora e mezza

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+1: Peter Parker
PIF (Guest) 09-07-2026 13:52

Sbaglio o non era Jan quello che soffriva il caldo? Ottima scelta. L’AO 2026 grida ancora vendetta il simpaticone non avrà scampo questa volta.

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+1: Peter Parker
Nike (Guest) 09-07-2026 13:50

No trip’s for cat’s
Uguale uguale

 11
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+1: Inox, renzopii
Inox 09-07-2026 13:49

@ Di Passaggio (#4650750)

Si l’ho detto io svariate volte

 10
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OspiteSgradito (Guest) 09-07-2026 13:46

Una scelta che non mi aspettavo, essendo la parte alta del tabellone.
È sempre accaduto il contrario.

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Di Passaggio (Guest) 09-07-2026 13:39

Se Nole non ce la fa qui, non ce la fa più. È mai stato detto?
Di pomeriggio tardi, sul suo campo preferito, contro un Sinner non stratosferico, in vista di un finalista basso da mangiarsi come un’aletta di pollo…

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Rovescio al tramonto 09-07-2026 13:35

Bisognava risparmiare a Djokovic di giocare sotto il pieno sole dopo 5 ore di maratona.
Va be, Sinner se ne farà una ragione,non che possa fare altro.

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NonSoloSinner (Guest) 09-07-2026 13:32

Scritto da Alex77
Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane

non comprendo che vantaggio possa avere Nole… comunque saranno entrambi riposati dopo due giorni di pausa

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+1: Mats
JOA20 (Guest) 09-07-2026 13:30

Insomma, vero che Zverev e Fery hanno vinto in 3 set ieri quindi non dovrebbero avere problemi di affaticamento ma trovo comunque strano questo scambio

 5
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+1: MarcoP, Mats
NonSoloSinner (Guest) 09-07-2026 13:29

Meglio così… dovrebbe giocare il tardo pomeriggio, quando farà meno caldo, e sappiamo bene che Jannik soffre il caldo

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+1: Peter Parker
Joe (Guest) 09-07-2026 13:22

Fatevi due domande, anzi solo una.

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Cogi53 09-07-2026 13:21

Effettivamente è un po’ strano, visto che gli altri semifinalisti hanno giocato ieri e loro l’altro ieri!

 2
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+1: Krik Kroc, MarcoP
Alex77 (Guest) 09-07-2026 13:20

Mettiamola così, io vado meglio come orario per cui esulto, ma si tratta di un evidente favore per Nole che va contro la consuetudine, o sbaglio? A parti invertite sarebbe stato fatto? Mah.. non penso sarà determinante, ma l’eccezione rimane

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+1: Cogi53, Rovescio al tramonto, marcauro, Krik Kroc, Navaioh69, MarcoP
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