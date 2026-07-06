Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

🇮🇹 Challenger 75 Trieste Trieste, Italia · 6 Luglio 2026 ☀ 24°C Soleggiato e caldo · Picco 30°C CIELO Prevalentemente soleggiato, con nubi intermittenti nelle ore centrali PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 6 Luglio 09:00 ☀ 23° 10:00 ☀ 25° 11:00 ☀ 28° 12:00 ⛅ 30° 13:00 ☀ 30° 14:00 ☀ 29° 15:00 ⛅ 30° 16:00 ☀ 29° 18:00 ⛅ 28° 21:00 ⛅ 26° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per qualificazioni e 1° turno MD sulla terra 🎾 Programma del giorno — 6 Luglio 🎾 ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta CH 75 Q / R1 ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 Q + R1 MD

🏀 Terra Battuta

Center Court – ore 10:00

Gonzalo Villanueva vs Lorenzo Bocchi



Il match deve ancora iniziare

Luca Potenza vs Pietro Fellin (Non prima 11:30)



Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli vs Michele Ribecai (Non prima 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal vs Matej Dodig (Non prima 16:45)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 10:00

Georgii Kravchenko vs Gabriele Crivellaro



Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle vs Ignacio Carou



Il match deve ancora iniziare

Henri Squire vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio vs Franco Agamenone (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 10:00

Oleg Prihodko vs Giovanni Oradini



Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin vs Henry Bernet



Il match deve ancora iniziare

🇷🇴 Challenger 100 Iasi Iasi, Romania · 6 Luglio 2026 ⛅ 19°C Variabile ma asciutto · Picco 26°C CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 6 Luglio 10:00 ⛅ 22° 11:00 ☁ 24° 12:00 ☀ 25° 13:00 ☀ 25° 14:00 ☀ 25° 15:00 ☀ 26° 16:00 ☀ 26° 18:00 ☀ 26° 21:00 ⛅ 22° 23:00 ⛅ 20° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per qualificazioni e 1° turno MD sulla terra 🎾 Programma del giorno — 6 Luglio 🎾 ATP Challenger 100 · Qualificazioni / Main Draw Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta CH 100 Q / R1 ⛅ Variabile

✅ Asciutto

🎾 Q + R1 MD

🏀 Terra Battuta

Center Court – ore 12:30

Mathys Erhard vs Nitin Kumar Sinha



Il match deve ancora iniziare

David Poljak vs Stefan Horia Haita



Il match deve ancora iniziare

Radu Mihai Papoe vs Lautaro Midon (Non prima 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi vs Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – ore 12:30

Alex Marti Pujolras vs Samir Hamza Reguig



Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski vs Jiri Cizek



Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski vs Federico Cina (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri vs Taro Daniel



Il match deve ancora iniziare

Court 6 – ore 12:30

Marcelo Zormann vs S D Prajwal Dev



Il match deve ancora iniziare

Olle Wallin vs Maximilian Neuchrist



Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym vs Thomas Faurel (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

🇧🇪 Challenger 50 Liege Liege, Belgio · 6 Luglio 2026 🌧 19°C Pioggia leggera iniziale, poi schiarite · Picco 30°C CIELO Prevalentemente nuvoloso in avvio, poi nuvole intermittenti e schiarite PIOGGIA Pioggia leggera indicata nelle condizioni iniziali CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 6 Luglio 09:00 ☁ 19° 10:00 ⛅ 21° 11:00 ⛅ 23° 12:00 ⛅ 25° 13:00 ⛅ 26° 14:00 ⛅ 27° 15:00 ⛅ 28° 16:00 ☀ 29° 17:00 ☀ 30° 20:00 ⛅ 27° ⚠ Pioggia leggera iniziale: programma da monitorare nelle prime ore 🎾 Programma del giorno — 6 Luglio 🎾 ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta CH 50 Q / R1 🌧 Pioggia iniziale

⚠ Da monitorare

🎾 Q + R1 MD

🏀 Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00

Gerard Campana Lee vs Michiel De Krom



Il match deve ancora iniziare

Kai Wehnelt vs Martin Van Der Meerschen (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Maxime Chazal vs Emilien Demanet (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Andres Santamarta Roig vs Gilles Arnaud Bailly (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 11:00

Luca Staeheli vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski



Il match deve ancora iniziare

Leo Raquillet vs Franco Ribero



Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas vs Harold Huens (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – ore 11:00

Ryan Nijboer vs Kasra Rahmani



Il match deve ancora iniziare

Tsung-Hao Huang vs Saba Purtseladze (Non prima 12:30)



Il match deve ancora iniziare

Sergey Fomin vs Manas Dhamne (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

🇩🇪 Challenger 125 Braunschweig Braunschweig, Germania · 6 Luglio 2026 🌧 16°C Rovesci e nuvole · Picco 23°C CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata PIOGGIA Rovesci indicati al mattino, a metà giornata e nel pomeriggio CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 6 Luglio 09:00 🌧 16° 10:00 ☁ 17° 11:00 ☁ 18° 12:00 🌧 18° 13:00 🌧 19° 14:00 ☁ 20° 16:00 🌧 21° 18:00 ☁ 22° 19:00 ☁ 23° 21:00 ☁ 21° ⚠ Rovesci a più riprese: qualificazioni e 1° turno MD da monitorare 🎾 Programma del giorno — 6 Luglio 🎾 ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta CH 125 Q / R1 🌧 Rovesci

⚠ Da monitorare

🎾 Q + R1 MD

🏀 Terra Battuta

Tenzer Center Court – ore 11:30

Samuele Pieri vs Rudolf Molleker



Il match deve ancora iniziare

Jannik Opitz vs Mika Petkovic



Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg vs Moise Kouame (Non prima 15:30)



Il match deve ancora iniziare

Clamex Court – ore 11:30

Thiago Seyboth Wild vs Vincent Marysko



Il match deve ancora iniziare

Andrey Chepelev vs Denis Yevseyev



Il match deve ancora iniziare

Ecovis Court – ore 11:30

Norbert Gombos vs Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov vs Robert Strombachs



Il match deve ancora iniziare

🇬🇧 Challenger 50 Nottingham 4 Nottingham, Regno Unito · 6 Luglio 2026 ⛅ 19°C Nuvole e schiarite · Picco 26°C CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo nuvoloso PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 6 Luglio 08:00 ☁ 17° 09:00 ☁ 19° 10:00 ⛅ 21° 11:00 ⛅ 23° 12:00 ⛅ 24° 13:00 ⛅ 25° 14:00 ☁ 26° 16:00 ☁ 26° 18:00 ☁ 24° 21:00 ☁ 21° ✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per qualificazioni e 1° turno MD sull’erba 🎾 Programma del giorno — 6 Luglio 🎾 ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Erba CH 50 Q / R1 ⛅ Nuvole e schiarite

✅ Asciutto

🎾 Q + R1 MD

🌿 Erba

Court 2 – ore 12:00

Theo Papamalamis vs William Jansen



Il match deve ancora iniziare

Ivan Ivanov vs Dinko Dinev



Il match deve ancora iniziare

Daniel De Jonge vs Emile Hudd (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Lui Maxted vs Antoine Ghibaudo



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Jesse Delaneyvs Marcus Walters

Amit Vales vs Michael Zhu



Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos vs Guillaume Dalmasso (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggermanvs Patrick Brady

Finn Bass vs Herman Hoeyeraal



Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh vs Maxime Janvier (Non prima 14:30)



Il match deve ancora iniziare

Oscar Weightman vs Alastair Gray (Non prima 16:30)



Il match deve ancora iniziare

🇺🇸 Challenger 125 Newport Newport, USA · 6 Luglio 2026 🌧 20°C Pioggia persistente · Area 18-20°C CIELO Coperto e piovoso nella fascia oraria disponibile PIOGGIA Presente in tutte le ore indicate CAMPO Erba ERBA Andamento della giornata — 6 Luglio 03:00 🌧 19° 05:00 🌧 18° 07:00 🌧 19° 08:00 🌧 19° 09:00 🌧 19° 10:00 🌧 19° 11:00 🌧 19° 12:00 🌧 20° 13:00 🌧 20° 14:00 🌧 20° ⚠ Pioggia continua: programma su erba fortemente a rischio 🎾 Programma del giorno — 6 Luglio 🎾 ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Erba CH 125 Q / R1 🌧 Pioggia

⚠ A rischio

🎾 Q + R1 MD

🌿 Erba

Center Court 1 – ore 17:00

Quinn Vandecasteele vs James Trotter



Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald vs Adam Walton



Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic vs Liam Broady



Il match deve ancora iniziare

Center Court 2 – ore 17:00

Andre Ilagan vs Alex Rybakov



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 17:00

Stefan Kozlov vs Garrett Johns



Il match deve ancora iniziare

Jason Jung vs Hiroki Moriya



Il match deve ancora iniziare

August Holmgren vs Tristan Schoolkate



Il match deve ancora iniziare

vs Daniel Milavsky



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 17:00

Ozan Baris vs Tyler Zink



Il match deve ancora iniziare

Patrick Maloney vs Hayato Matsuoka



Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka vs Yunchaokete Bu



Il match deve ancora iniziare

🇨🇴 Challenger 75 Bogota Bogota, Colombia · 6 Luglio 2026 ☁ 12°C Nuvoloso, con rovesci · Picco 20°C CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole e rovesci a metà giornata PIOGGIA Rovesci indicati tra tarda mattinata e primo pomeriggio CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 6 Luglio 06:00 ☁ 12° 07:00 ☁ 12° 08:00 ☁ 13° 09:00 ☁ 15° 10:00 🌧 17° 11:00 🌧 18° 12:00 ⛅ 19° 13:00 🌧 20° — ⓘ — — ⓘ — ⚠ Rovesci tra tarda mattinata e primo pomeriggio: programma da monitorare 🎾 Programma del giorno — 6 Luglio 🎾 ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta CH 75 Q / R1 🌧 Rovesci

⚠ Da monitorare

🎾 Q + R1 MD

🏀 Terra Battuta

Court KIA – ore 17:00

Dmitry Popko vs Cristian Felipe Sanchez Rojas



Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan vs Johan Alexander Rodriguez (Non prima 18:30)



Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez vs Eduardo Ribeiro



Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna vs Samuel Alejandro Linde Palacios (Non prima 22:00)



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – ore 17:00

Conner Huertas del Pino vs Fermin Tenti



Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon vs Joao Victor Couto Loureiro



Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian vs Luis Carlos Alvarez (Non prima 20:00)



Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas vs Bruno Fernandez



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Claverievs Christopher Papa

Brandon Perez vs Felipe Meligeni Alves



Il match deve ancora iniziare

Federico Zeballos vs Lucas Andrade Da Silva



Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Alafia Ayeni / Brandon Perez



Il match deve ancora iniziare