Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
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24°C
Soleggiato e caldo · Picco 30°C
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09:00
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23°
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29°
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28°
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26°
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✅ Asciutto
🎾 Q + R1 MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 10:00
Gonzalo Villanueva vs Lorenzo Bocchi
Luca Potenza vs Pietro Fellin (Non prima 11:30)
Franco Roncadelli vs Michele Ribecai (Non prima 14:00)
Sumit Nagal vs Matej Dodig (Non prima 16:45)
Court 4 – ore 10:00
Georgii Kravchenko vs Gabriele Crivellaro
Enrico Dalla Valle vs Ignacio Carou
Henri Squire vs Alvaro Guillen Meza (Non prima 17:30)
Raul Brancaccio vs Franco Agamenone (Non prima 20:00)
Court 2 – ore 10:00
Oleg Prihodko vs Giovanni Oradini
Andrej Martin vs Henry Bernet
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19°C
Variabile ma asciutto · Picco 26°C
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20°
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✅ Asciutto
🎾 Q + R1 MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 12:30
Mathys Erhard vs Nitin Kumar Sinha
David Poljak vs Stefan Horia Haita
Radu Mihai Papoe vs Lautaro Midon (Non prima 17:00)
Stefan Palosi vs Zdenek Kolar
Court 5 – ore 12:30
Alex Marti Pujolras vs Samir Hamza Reguig
Alexander Donski vs Jiri Cizek
Maks Kasnikowski vs Federico Cina (Non prima 15:30)
Genaro Alberto Olivieri vs Taro Daniel
Court 6 – ore 12:30
Marcelo Zormann vs S D Prajwal Dev
Olle Wallin vs Maximilian Neuchrist
Jerome Kym vs Thomas Faurel (Non prima 15:30)
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19°C
Pioggia leggera iniziale, poi schiarite · Picco 30°C
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27°
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⚠ Da monitorare
🎾 Q + R1 MD
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Gerard Campana Lee vs Michiel De Krom
Kai Wehnelt vs Martin Van Der Meerschen (Non prima 12:30)
Maxime Chazal vs Emilien Demanet (Non prima 15:00)
Andres Santamarta Roig vs Gilles Arnaud Bailly (Non prima 18:00)
Court 2 – ore 11:00
Luca Staeheli vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski
Leo Raquillet vs Franco Ribero
Miguel Damas vs Harold Huens (Non prima 15:00)
Court 4 – ore 11:00
Ryan Nijboer vs Kasra Rahmani
Tsung-Hao Huang vs Saba Purtseladze (Non prima 12:30)
Sergey Fomin vs Manas Dhamne (Non prima 15:00)
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16°C
Rovesci e nuvole · Picco 23°C
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⚠ Da monitorare
🎾 Q + R1 MD
🏀 Terra Battuta
Tenzer Center Court – ore 11:30
Samuele Pieri vs Rudolf Molleker
Jannik Opitz vs Mika Petkovic
Max Hans Rehberg vs Moise Kouame (Non prima 15:30)
Clamex Court – ore 11:30
Thiago Seyboth Wild vs Vincent Marysko
Andrey Chepelev vs Denis Yevseyev
Ecovis Court – ore 11:30
Norbert Gombos vs Orlando Luz
Dimitar Kuzmanov vs Robert Strombachs
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19°C
Nuvole e schiarite · Picco 26°C
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08:00
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21°
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✅ Asciutto
🎾 Q + R1 MD
🌿 Erba
Court 2 – ore 12:00
Theo Papamalamis vs William Jansen
Ivan Ivanov vs Dinko Dinev
Daniel De Jonge vs Emile Hudd (Non prima 14:30)
Lui Maxted vs Antoine Ghibaudo
Court 3 – ore 12:00
Jesse Delaney vs Marcus Walters
Amit Vales vs Michael Zhu
Alberto Barroso Campos vs Guillaume Dalmasso (Non prima 14:30)
Court 4 – ore 12:00
Ryan Seggerman vs Patrick Brady
Finn Bass vs Herman Hoeyeraal
Clement Chidekh vs Maxime Janvier (Non prima 14:30)
Oscar Weightman vs Alastair Gray (Non prima 16:30)
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20°C
Pioggia persistente · Area 18-20°C
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⚠ A rischio
🎾 Q + R1 MD
🌿 Erba
Center Court 1 – ore 17:00
Quinn Vandecasteele vs James Trotter
Mackenzie McDonald vs Adam Walton
Aleksandar Vukic vs Liam Broady
Center Court 2 – ore 17:00
Andre Ilagan vs Alex Rybakov
Court 1 – ore 17:00
Stefan Kozlov vs Garrett Johns
Jason Jung vs Hiroki Moriya
August Holmgren vs Tristan Schoolkate
vs Daniel Milavsky
Court 3 – ore 17:00
Ozan Baris vs Tyler Zink
Patrick Maloney vs Hayato Matsuoka
Daniil Glinka vs Yunchaokete Bu
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12°C
Nuvoloso, con rovesci · Picco 20°C
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🎾 Q + R1 MD
🏀 Terra Battuta
Court KIA – ore 17:00
Dmitry Popko vs Cristian Felipe Sanchez Rojas
Alan Magadan vs Johan Alexander Rodriguez (Non prima 18:30)
Juan Sebastian Gomez vs Eduardo Ribeiro
Santiago Rodriguez Taverna vs Samuel Alejandro Linde Palacios (Non prima 22:00)
COURT 1 – ore 17:00
Conner Huertas del Pino vs Fermin Tenti
Ignacio Monzon vs Joao Victor Couto Loureiro
Valerio Aboian vs Luis Carlos Alvarez (Non prima 20:00)
Juan Pablo Varillas vs Bruno Fernandez
COURT 2 – ore 17:00
Lorenzo Claverie vs Christopher Papa
Brandon Perez vs Felipe Meligeni Alves
Federico Zeballos vs Lucas Andrade Da Silva
Alex Hernandez / Rodrigo Pacheco Mendez vs Alafia Ayeni / Brandon Perez
TAG: Circuito Challenger
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