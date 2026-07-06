Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Trieste, Braunschweig, Newport, Iasi, Bogotà, Liegi e Nottingham: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

06/07/2026 08:43 Nessun commento
Raul Brancaccio nella foto
Raul Brancaccio nella foto

🇮🇹
Challenger 75 Trieste
Trieste, Italia  ·  6 Luglio 2026

24°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente soleggiato, con nubi intermittenti nelle ore centrali
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Luglio
09:00
23°
10:00
25°
11:00
28°
12:00
30°
13:00
30°
14:00
29°
15:00
30°
16:00
29°
18:00
28°
21:00
26°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per qualificazioni e 1° turno MD sulla terra
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 75 Q / R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Q + R1 MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 10:00
Gonzalo Villanueva ARG vs Lorenzo Bocchi ITA

Il match deve ancora iniziare

Luca Potenza ITA vs Pietro Fellin ITA (Non prima 11:30)

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Michele Ribecai ITA (Non prima 14:00)

Il match deve ancora iniziare

Sumit Nagal IND vs Matej Dodig CRO (Non prima 16:45)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 10:00
Georgii Kravchenko UKR vs Gabriele Crivellaro ITA

Il match deve ancora iniziare

Enrico Dalla Valle ITA vs Ignacio Carou URU

Il match deve ancora iniziare

Henri Squire GER vs Alvaro Guillen Meza ECU (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare

Raul Brancaccio ITA vs Franco Agamenone ITA (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:00
Oleg Prihodko MKD vs Giovanni Oradini ITA

Il match deve ancora iniziare

Andrej Martin SVK vs Henry Bernet SUI

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
Challenger 100 Iasi
Iasi, Romania  ·  6 Luglio 2026

19°C
Variabile ma asciutto  ·  Picco 26°C
CIELO Parzialmente soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Luglio
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
13:00
25°
14:00
25°
15:00
26°
16:00
26°
18:00
26°
21:00
22°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per qualificazioni e 1° turno MD sulla terra
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
ATP Challenger 100 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 100 Q / R1
⛅  Variabile
✅  Asciutto
🎾  Q + R1 MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 12:30
Mathys Erhard FRA vs Nitin Kumar Sinha IND

Il match deve ancora iniziare

David Poljak CZE vs Stefan Horia Haita ROU

Il match deve ancora iniziare

Radu Mihai Papoe ROU vs Lautaro Midon ARG (Non prima 17:00)

Il match deve ancora iniziare

Stefan Palosi ROU vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 12:30
Alex Marti Pujolras ESP vs Samir Hamza Reguig ALG

Il match deve ancora iniziare

Alexander Donski BUL vs Jiri Cizek CZE

Il match deve ancora iniziare

Maks Kasnikowski POL vs Federico Cina ITA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare

Genaro Alberto Olivieri ARG vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:30
Marcelo Zormann BRA vs S D Prajwal Dev IND

Il match deve ancora iniziare

Olle Wallin SWE vs Maximilian Neuchrist AUT

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Thomas Faurel FRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare





🇧🇪
Challenger 50 Liege
Liege, Belgio  ·  6 Luglio 2026

🌧
19°C
Pioggia leggera iniziale, poi schiarite  ·  Picco 30°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso in avvio, poi nuvole intermittenti e schiarite
PIOGGIA Pioggia leggera indicata nelle condizioni iniziali
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Luglio
09:00
19°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
28°
16:00
29°
17:00
30°
20:00
27°
⚠  Pioggia leggera iniziale: programma da monitorare nelle prime ore
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 50 Q / R1
🌧  Pioggia iniziale
⚠  Da monitorare
🎾  Q + R1 MD
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Gerard Campana Lee KOR vs Michiel De Krom NED

Il match deve ancora iniziare

Kai Wehnelt GER vs Martin Van Der Meerschen BEL (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Maxime Chazal FRA vs Emilien Demanet BEL (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Andres Santamarta Roig ESP vs Gilles Arnaud Bailly BEL (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
Luca Staeheli SUI vs Fryderyk Lechno-Wasiutynski POL

Il match deve ancora iniziare

Leo Raquillet FRA vs Franco Ribero ARG

Il match deve ancora iniziare

Miguel Damas ESP vs Harold Huens BEL (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 11:00
Ryan Nijboer NED vs Kasra Rahmani IRI

Il match deve ancora iniziare

Tsung-Hao Huang TPE vs Saba Purtseladze GEO (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Sergey Fomin UZB vs Manas Dhamne IND (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare





🇩🇪
Challenger 125 Braunschweig
Braunschweig, Germania  ·  6 Luglio 2026

🌧
16°C
Rovesci e nuvole  ·  Picco 23°C
CIELO Nuvoloso per gran parte della giornata
PIOGGIA Rovesci indicati al mattino, a metà giornata e nel pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Luglio
09:00
🌧
16°
10:00
17°
11:00
18°
12:00
🌧
18°
13:00
🌧
19°
14:00
20°
16:00
🌧
21°
18:00
22°
19:00
23°
21:00
21°
⚠  Rovesci a più riprese: qualificazioni e 1° turno MD da monitorare
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 125 Q / R1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Q + R1 MD
🏀  Terra Battuta

Tenzer Center Court – ore 11:30
Samuele Pieri ITA vs Rudolf Molleker GER

Il match deve ancora iniziare

Jannik Opitz GER vs Mika Petkovic GER

Il match deve ancora iniziare

Max Hans Rehberg GER vs Moise Kouame FRA (Non prima 15:30)

Il match deve ancora iniziare



Clamex Court – ore 11:30
Thiago Seyboth Wild BRA vs Vincent Marysko GER

Il match deve ancora iniziare

Andrey Chepelev RUS vs Denis Yevseyev KAZ

Il match deve ancora iniziare



Ecovis Court – ore 11:30
Norbert Gombos SVK vs Orlando Luz BRA

Il match deve ancora iniziare

Dimitar Kuzmanov BUL vs Robert Strombachs LAT

Il match deve ancora iniziare





🇬🇧
Challenger 50 Nottingham 4
Nottingham, Regno Unito  ·  6 Luglio 2026

19°C
Nuvole e schiarite  ·  Picco 26°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso al mattino, poi nuvole intermittenti e cielo nuvoloso
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Luglio
08:00
17°
09:00
19°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
16:00
26°
18:00
24°
21:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per qualificazioni e 1° turno MD sull’erba
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Erba
CH 50 Q / R1
⛅  Nuvole e schiarite
✅  Asciutto
🎾  Q + R1 MD
🌿  Erba

Court 2 – ore 12:00
Theo Papamalamis FRA vs William Jansen GBR

Il match deve ancora iniziare

Ivan Ivanov BUL vs Dinko Dinev BUL

Il match deve ancora iniziare

Daniel De Jonge NED vs Emile Hudd GBR (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Lui Maxted GBR vs Antoine Ghibaudo FRA

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 12:00
Jesse Delaney AUS vs Marcus Walters GBR
Il match deve ancora iniziare

Amit Vales ISR vs Michael Zhu USA

Il match deve ancora iniziare

Alberto Barroso Campos ESP vs Guillaume Dalmasso FRA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 12:00
Ryan Seggerman USA vs Patrick Brady GBR
Il match deve ancora iniziare

Finn Bass GBR vs Herman Hoeyeraal NOR

Il match deve ancora iniziare

Clement Chidekh FRA vs Maxime Janvier FRA (Non prima 14:30)

Il match deve ancora iniziare

Oscar Weightman GBR vs Alastair Gray GBR (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
Challenger 125 Newport
Newport, USA  ·  6 Luglio 2026

🌧
20°C
Pioggia persistente  ·  Area 18-20°C
CIELO Coperto e piovoso nella fascia oraria disponibile
PIOGGIA Presente in tutte le ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Luglio
03:00
🌧
19°
05:00
🌧
18°
07:00
🌧
19°
08:00
🌧
19°
09:00
🌧
19°
10:00
🌧
19°
11:00
🌧
19°
12:00
🌧
20°
13:00
🌧
20°
14:00
🌧
20°
⚠  Pioggia continua: programma su erba fortemente a rischio
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Erba
CH 125 Q / R1
🌧  Pioggia
⚠  A rischio
🎾  Q + R1 MD
🌿  Erba

Center Court 1 – ore 17:00
Quinn Vandecasteele USA vs James Trotter JPN

Il match deve ancora iniziare

Mackenzie McDonald USA vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare

Aleksandar Vukic AUS vs Liam Broady GBR

Il match deve ancora iniziare



Center Court 2 – ore 17:00
Andre Ilagan USA vs Alex Rybakov USA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 17:00
Stefan Kozlov USA vs Garrett Johns USA

Il match deve ancora iniziare

Jason Jung TPE vs Hiroki Moriya JPN

Il match deve ancora iniziare

August Holmgren DEN vs Tristan Schoolkate AUS

Il match deve ancora iniziare

it vs Daniel Milavsky USA

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 17:00
Ozan Baris USA vs Tyler Zink USA

Il match deve ancora iniziare

Patrick Maloney USA vs Hayato Matsuoka JPN

Il match deve ancora iniziare

Daniil Glinka EST vs Yunchaokete Bu CHN

Il match deve ancora iniziare





🇨🇴
Challenger 75 Bogota
Bogota, Colombia  ·  6 Luglio 2026

12°C
Nuvoloso, con rovesci  ·  Picco 20°C
CIELO Nuvoloso al mattino, poi nuvole e rovesci a metà giornata
PIOGGIA Rovesci indicati tra tarda mattinata e primo pomeriggio
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Luglio
06:00
12°
07:00
12°
08:00
13°
09:00
15°
10:00
🌧
17°
11:00
🌧
18°
12:00
19°
13:00
🌧
20°
⚠  Rovesci tra tarda mattinata e primo pomeriggio: programma da monitorare
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
CH 75 Q / R1
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  Q + R1 MD
🏀  Terra Battuta

Court KIA – ore 17:00
Dmitry Popko KAZ vs Cristian Felipe Sanchez Rojas COL

Il match deve ancora iniziare

Alan Magadan MEX vs Johan Alexander Rodriguez COL (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Juan Sebastian Gomez COL vs Eduardo Ribeiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Santiago Rodriguez Taverna ARG vs Samuel Alejandro Linde Palacios COL (Non prima 22:00)

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 17:00
Conner Huertas del Pino PER vs Fermin Tenti ARG

Il match deve ancora iniziare

Ignacio Monzon ARG vs Joao Victor Couto Loureiro BRA

Il match deve ancora iniziare

Valerio Aboian ARG vs Luis Carlos Alvarez MEX (Non prima 20:00)

Il match deve ancora iniziare

Juan Pablo Varillas PER vs Bruno Fernandez BRA

Il match deve ancora iniziare




COURT 2 – ore 17:00
Lorenzo Claverie ITA vs Christopher Papa USA
Il match deve ancora iniziare

Brandon Perez VEN vs Felipe Meligeni Alves BRA

Il match deve ancora iniziare

Federico Zeballos BOL vs Lucas Andrade Da Silva BRA

Il match deve ancora iniziare

Alex Hernandez MEX / Rodrigo Pacheco Mendez MEX vs Alafia Ayeni USA / Brandon Perez VEN

Il match deve ancora iniziare

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