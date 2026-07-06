WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
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⚠ A rischio
🎾 1° Turno
🌿 Erba
Center Court 1 – ore 17:00
Olivia Lincer vs (2) Tatjana Maria
Lea Ma vs Clervie Ngounoue
Center Court 2 – ore 19:00
Madison Brengle vs Ana Sofia Sánchez
(3) Katie Volynets vs Ariana Arseneault
Court 2 – ore 17:00
Sayaka Ishii vs (8) Kayla Cross
Kylie Collins vs Alana Smith
Mananchaya Sawangkaew / Hong Yi Cody Wong vs (2) Kayla Cross / (2) Anna Rogers
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✅ Asciutto
🎾 Quali + R1 MD
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Liv Boulard vs (6) Yelyzaveta Kotliar
Amandine Hesse vs Barbora Palicova
(6) Anna Blinkova vs Erika Andreeva
Francesca Curmi vs Oceane Dodin Non prima 17:30
Court 1 – ore 11:00
(2) Amandine Monnot vs (8) Maria Sara Popa
(7) Julia Grabher vs Rebeka Masarova
Caroline Werner vs (8) Dominika Salkova
Court 2 – ore 11:00
(3) Alicia Herrero Linana vs (5) Lucie Nguyen Tan
Astrid Lew Yan Foon vs (7) Diana Martynov Non prima 12:30
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Nuvoloso e fresco · Picco 16°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
(1) Oleksandra Oliynykova vs Moyuka Uchijima
(6) Emiliana Arango vs Lea Nilsson
Marina Bassols Ribera vs Paula Badosa
Tiana Tian Deng vs (8) Kaitlin Quevedo
Court 1 – ore 11:00
Noma Noha Akugue vs Irene Burillo
Martha Matoula vs (3) Yulia Putintseva
(4) Simona Waltert vs Katarzyna Kawa
Court 2 – ore 11:00
Miriam Bulgaru vs Valeriya Strakhova
Leyre Romero Gormaz vs (7) Darja Semenistaja
TAG: WTA 125
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