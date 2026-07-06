WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Bastad, Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

06/07/2026 08:31 Nessun commento
Tatjana Maria nella foto
Tatjana Maria nella foto

🇺🇸
WTA 125 Newport
Newport, USA  ·  6 Luglio 2026

🌧
20°C
Pioggia persistente  ·  Area 18-20°C
CIELO Coperto e piovoso per l’intera fascia oraria disponibile
PIOGGIA Presente in tutte le ore indicate
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 6 Luglio
03:00
🌧
19°
05:00
🌧
18°
07:00
🌧
19°
08:00
🌧
19°
09:00
🌧
19°
10:00
🌧
19°
11:00
🌧
19°
12:00
🌧
20°
13:00
🌧
20°
14:00
🌧
20°
⚠  Pioggia continua: programma del 1° turno fortemente a rischio
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Erba
R1
🌧  Pioggia
⚠  A rischio
🎾  1° Turno
🌿  Erba

Center Court 1 – ore 17:00
Olivia Lincer USA vs (2) Tatjana Maria GER

Il match deve ancora iniziare

Lea Ma USA vs Clervie Ngounoue USA

Il match deve ancora iniziare




Center Court 2 – ore 19:00
Madison Brengle USA vs Ana Sofia Sánchez MEX
Il match deve ancora iniziare

(3) Katie Volynets USA vs Ariana Arseneault CAN

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Sayaka Ishii JPN vs (8) Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

Kylie Collins USA vs Alana Smith USA

Il match deve ancora iniziare

Mananchaya Sawangkaew THA / Hong Yi Cody Wong HKG vs (2) Kayla Cross CAN / (2) Anna Rogers USA

Il match deve ancora iniziare





🇫🇷
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia  ·  6 Luglio 2026

18°C
Caldo e asciutto  ·  Picco 33°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte del giorno, poi schiarite in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Luglio
09:00
22°
10:00
24°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
29°
14:00
31°
15:00
32°
16:00
32°
17:00
33°
18:00
33°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni ottime per turno di qualificazione e 1° turno MD sulla terra
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni / Main Draw
Turno Qualificazione · 1° Turno MD · Terra Battuta
Q / R1
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  Quali + R1 MD
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Liv Boulard FRA vs (6) Yelyzaveta Kotliar UKR

Il match deve ancora iniziare

Amandine Hesse FRA vs Barbora Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare

(6) Anna Blinkova RUS vs Erika Andreeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Francesca Curmi MLT vs Oceane Dodin FRA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
(2) Amandine Monnot FRA vs (8) Maria Sara Popa ROU
Il match deve ancora iniziare

(7) Julia Grabher AUT vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare

Caroline Werner GER vs (8) Dominika Salkova CZE

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
(3) Alicia Herrero Linana ESP vs (5) Lucie Nguyen Tan FRA
Il match deve ancora iniziare

Astrid Lew Yan Foon FRA vs (7) Diana Martynov FRA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
WTA 125 Bastad
Bastad, Svezia  ·  6 Luglio 2026

14°C
Nuvoloso e fresco  ·  Picco 16°C
CIELO Nuvole intermittenti al mattino, poi prevalentemente nuvoloso o nuvoloso
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 6 Luglio
09:00
14°
10:00
15°
11:00
15°
12:00
15°
13:00
16°
14:00
16°
15:00
16°
16:00
16°
18:00
15°
20:00
14°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno sulla terra
🎾  Programma del giorno — 6 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
☁  Nuvoloso
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
(1) Oleksandra Oliynykova UKR vs Moyuka Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare

(6) Emiliana Arango COL vs Lea Nilsson SWE

Il match deve ancora iniziare

Marina Bassols Ribera ESP vs Paula Badosa ESP

Il match deve ancora iniziare

Tiana Tian Deng SWE vs (8) Kaitlin Quevedo ESP

Il match deve ancora iniziare




Court 1 – ore 11:00
Noma Noha Akugue GER vs Irene Burillo ESP
Il match deve ancora iniziare

Martha Matoula GRE vs (3) Yulia Putintseva KAZ

Il match deve ancora iniziare

(4) Simona Waltert SUI vs Katarzyna Kawa POL

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 11:00
Miriam Bulgaru ROU vs Valeriya Strakhova UKR
Il match deve ancora iniziare

Leyre Romero Gormaz ESP vs (7) Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare

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