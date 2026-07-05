WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE)

05/07/2026 06:59 Nessun commento
Victoria Osuigwe - Foto Getty
Victoria Osuigwe - Foto Getty

🇺🇸
WTA 125 Newport
Newport, USA  ·  5 Luglio 2026

🌧
22°C
Pioggia iniziale, poi nuvoloso  ·  Picco 26°C
CIELO Rovesci nelle prime ore, poi nuvoloso o prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA Rovesci indicati nelle prime ore della giornata
CAMPO Erba
ERBA

Andamento della giornata — 5 Luglio
03:00
🌧
22°
04:00
22°
05:00
22°
06:00
22°
07:00
22°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
12:00
25°
14:00
26°
⚠  Rovesci nelle prime ore: erba da verificare prima dell’avvio del programma
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
WTA 125 Q1
🌧  Rovesci iniziali
⚠  Da monitorare
🎾  Qualificazioni
🌿  Erba

Center Court 2 – ore 15:30
(1) Momoko Kobori JPN vs Mary Lewis USA Inizio 15:30

Il match deve ancora iniziare

(2) Sahaja Yamalapalli IND vs Ekaterina Ovcharenko RUS

Il match deve ancora iniziare

(3) Alana Smith USA vs Sydney Jara USA Non prima 17:30

Il match deve ancora iniziare

(4) Ariana Arseneault CAN vs Victoria Osuigwe USA

Il match deve ancora iniziare



USA WTA 125 Newport – Tabellone Turno Unico di Qualificazione – erba
(1) Momoko Kobori JPN vs Mary Lewis USA
(2) Sahaja Yamalapalli IND vs Ekaterina Ovcharenko RUS
(3) Alana Smith USA vs (WC) Sydney Jara USA
(4) Ariana Arseneault CAN vs (WC) Victoria Osuigwe USA





🇫🇷
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia  ·  5 Luglio 2026

17°C
Soleggiato e caldo  ·  Picco 29°C
CIELO Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e con nubi intermittenti
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 5 Luglio
09:00
18°
10:00
21°
11:00
24°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
29°
16:00
29°
18:00
28°
21:00
24°
✅  Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno di qualificazione sulla terra
🎾  Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
WTA 125 Q1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  Qualificazioni
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
(1) Polina Kudermetova UZB vs Liv Boulard FRA

WTA Contrexeville 125
Polina Kudermetova [1]
A
3
Liv Boulard
40
4
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Yana Morderger GER vs (5) Lucie Nguyen Tan FRA

Il match deve ancora iniziare

Michaela Bayerlova CZE vs (7) Diana Martynov FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
(2) Amandine Monnot FRA vs Jasmijn Gimbrere NED

WTA Contrexeville 125
Amandine Monnot [2]
0
5
Jasmijn Gimbrere
0
3
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Yara Bartashevich FRA vs (8) Maria Sara Popa ROU

Il match deve ancora iniziare

(4) Gina Dittmann GER vs Astrid Lew Yan Foon FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 11:00
(3) Alicia Herrero Linana ESP vs Dune Vaissaud FRA

WTA Contrexeville 125
Alicia Herrero Linana [3]
30
4
Dune Vaissaud
0
4
Mostra dettagli

Tayisiya Morderger GER vs (6) Yelyzaveta Kotliar UKR

Il match deve ancora iniziare



WTA 125 Contrexeville – Tabellone Qualificazione – terra
(1) Polina Kudermetova UZB vs Liv Boulard FRA
Tayisiya Morderger GER vs (6) Yelyzaveta Kotliar UKR

(2) Amandine Monnot FRA vs Jasmijn Gimbrere NED
Yara Bartashevich FRA vs (8) Maria Sara Popa ROU

(3) Alicia Herrero Linana ESP vs Dune Vaissaud FRA
Yana Morderger GER vs (5) Lucie Nguyen Tan FRA

(4) Gina Dittmann GER vs Astrid Lew Yan Foon FRA
Michaela Bayerlova CZE vs (7) Diana Martynov FRA

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