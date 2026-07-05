WTA 125 Newport e Contrexeville: I risultati completi con il dettaglio delle Qualificazioni (LIVE)

Rovesci nelle prime ore, poi nuvoloso o prevalentemente nuvoloso
PIOGGIA
Rovesci indicati nelle prime ore della giornata
CAMPO
Erba
ERBA
Andamento della giornata — 5 Luglio
03:00
🌧
22°
04:00
☁
22°
05:00
☁
22°
06:00
☁
22°
07:00
⛅
22°
08:00
⛅
22°
09:00
⛅
23°
10:00
☁
24°
12:00
☁
25°
14:00
☁
26°
⚠ Rovesci nelle prime ore: erba da verificare prima dell’avvio del programma
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Erba
WTA 125 Q1
🌧 Rovesci iniziali ⚠ Da monitorare 🎾 Qualificazioni 🌿 Erba
Center Court 2 – ore 15:30
(1) Momoko Kobori vs Mary Lewis Inizio 15:30
Il match deve ancora iniziare
(2) Sahaja Yamalapalli vs Ekaterina Ovcharenko
Il match deve ancora iniziare
(3) Alana Smith vs Sydney Jara Non prima 17:30
Il match deve ancora iniziare
(4) Ariana Arseneault vs Victoria Osuigwe
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Newport – Tabellone Turno Unico di Qualificazione – erba
(1) Momoko Kobori vs Mary Lewis
(2) Sahaja Yamalapalli vs Ekaterina Ovcharenko
(3) Alana Smith vs (WC) Sydney Jara
(4) Ariana Arseneault vs (WC) Victoria Osuigwe
🇫🇷
WTA 125 Contrexeville
Contrexeville, Francia · 5 Luglio 2026
☀
17°C
Soleggiato e caldo · Picco 29°C
CIELO
Soleggiato al mattino, poi prevalentemente soleggiato e con nubi intermittenti
PIOGGIA
Assente nelle ore indicate
CAMPO
Terra Battuta
TERRA BATTUTA
Andamento della giornata — 5 Luglio
09:00
☀
18°
10:00
☀
21°
11:00
☀
24°
12:00
☀
26°
13:00
⛅
27°
14:00
⛅
28°
15:00
⛅
29°
16:00
⛅
29°
18:00
⛅
28°
21:00
⛅
24°
✅ Nessuna pioggia indicata: condizioni buone per il 1° turno di qualificazione sulla terra
🎾 Programma del giorno — 5 Luglio
🎾
WTA 125 · Qualificazioni
1° Turno Qualificazione · Terra Battuta
WTA 125 Q1
☀ Soleggiato ✅ Asciutto 🎾 Qualificazioni 🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
(1) Polina Kudermetova vs Liv Boulard
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