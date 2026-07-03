Wimbledon: Il programma completo di Sabato 04 Luglio 2026. In campo 4 azzurri in singolare. Dimitrov vs Berrettini sul Centrale

Centre Court – Ore: 2:30pm

A. Eala vs I. Swiatek

A. Anisimova vs M. Keys

G. Dimitrov vs M. Berrettini

No.1 Court – Ore: 2:00pm

E. Mertens vs E. Rybakina

M. Giron vs A. Zverev

F. Tiafoe vs A. Bublik

No.2 Court – Ore: 12:00am

E. Navarro vs M. Kostyuk

K. Khachanov vs F. Cobolli

T. Fritz vs L. Sonego

No.3 Court – Ore: 12:00am

A. de Minaur vs Z. Svajda

J. Paolini vs M. Sakkari

S. Cirstea vs L. Noskova

Court 12 – Ore: 12:00am

L. Samsonova vs M. Bouzkova

J. Lehecka vs J. Munar

Court 18 – Ore: 12:00am

D. Snigur vs A. Krueger

Z. Bergs vs A. Fery