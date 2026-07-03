Wimbledon: Il programma completo di Sabato 04 Luglio 2026. In campo 4 azzurri in singolare. Dimitrov vs Berrettini sul Centrale
Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Eala vs I. Swiatek
A. Anisimova vs M. Keys
G. Dimitrov vs M. Berrettini
No.1 Court – Ore: 2:00pm
E. Mertens vs E. Rybakina
M. Giron vs A. Zverev
F. Tiafoe vs A. Bublik
No.2 Court – Ore: 12:00am
E. Navarro vs M. Kostyuk
K. Khachanov vs F. Cobolli
T. Fritz vs L. Sonego
No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur vs Z. Svajda
J. Paolini vs M. Sakkari
S. Cirstea vs L. Noskova
Court 12 – Ore: 12:00am
L. Samsonova vs M. Bouzkova
J. Lehecka vs J. Munar
Court 18 – Ore: 12:00am
D. Snigur vs A. Krueger
Z. Bergs vs A. Fery
TAG: Wimbledon, Wimbledon 2026
5 commenti
Partite belle toste.
Ma sia Matteo che Flavio se la giocano. Sonego salvo miracoli, lo vedo abbastanza chiuso
Menù da indigestione!
Sull’erba preferivo Mensik ma il miglior Berrettini a Wimbledon può battere anche il miglior Dimitrov. Cobolli mi aspetto una lotta a suon di mazzate, pronostico 51 49 per Flavio, speriamo che ce la faccia. Sonego è sfavorito, il suo gioco si adatta bene all’erba ma Fritz è ovviamente più forte, però non si sa mai, proviamoci.
Si meritano il centrale. Sarà una partita molto spettacolare.
Programmone