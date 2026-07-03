Wimbledon 2026 ATP, Copertina, WTA

Wimbledon: Il programma completo di Sabato 04 Luglio 2026. In campo 4 azzurri in singolare. Dimitrov vs Berrettini sul Centrale

03/07/2026 18:12 5 commenti
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12
Matteo Berrettini ITA, 1996.04.12

Centre Court – Ore: 2:30pm
A. Eala PHI vs I. Swiatek POL
A. Anisimova USA vs M. Keys USA
G. Dimitrov BUL vs M. Berrettini ITA

No.1 Court – Ore: 2:00pm
E. Mertens BEL vs E. Rybakina KAZ
M. Giron USA vs A. Zverev GER
F. Tiafoe USA vs A. Bublik KAZ

No.2 Court – Ore: 12:00am
E. Navarro USA vs M. Kostyuk UKR
K. Khachanov IOA vs F. Cobolli ITA
T. Fritz USA vs L. Sonego ITA

No.3 Court – Ore: 12:00am
A. de Minaur AUS vs Z. Svajda USA
J. Paolini ITA vs M. Sakkari GRE
S. Cirstea ROU vs L. Noskova CZE

Court 12 – Ore: 12:00am
L. Samsonova IOA vs M. Bouzkova CZE
J. Lehecka CZE vs J. Munar ESP

Court 18 – Ore: 12:00am
D. Snigur UKR vs A. Krueger USA
Z. Bergs BEL vs A. Fery GBR

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5 commenti

Silvy__89 03-07-2026 20:49

Partite belle toste.
Ma sia Matteo che Flavio se la giocano. Sonego salvo miracoli, lo vedo abbastanza chiuso

 5
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JannikUberAlles 03-07-2026 19:35

Menù da indigestione!

 4
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+1: etberit
Marco Tullio Cicerone 03-07-2026 18:56

Sull’erba preferivo Mensik ma il miglior Berrettini a Wimbledon può battere anche il miglior Dimitrov. Cobolli mi aspetto una lotta a suon di mazzate, pronostico 51 49 per Flavio, speriamo che ce la faccia. Sonego è sfavorito, il suo gioco si adatta bene all’erba ma Fritz è ovviamente più forte, però non si sa mai, proviamoci.

 3
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zedarioz 03-07-2026 18:28

Si meritano il centrale. Sarà una partita molto spettacolare.

 2
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Riku Naito (Guest) 03-07-2026 18:22

Programmone

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