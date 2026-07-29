Alcaraz, nuovo video con allenamento più intenso (video)

Finalmente buone notizie sul fronte “caldissimo” di Carlos Alcaraz. Continua il silenzio da parte dello spagnolo, infortunato al polso dallo scorso aprile, e da parte del suo team, ma almeno via social è tornato a pubblicare un video che lo ritrae in campo in allenamento, colpendo una serie di diritti non alla massima velocità ma almeno a discreta intensità, entrando pianamente nella palla. Una sessione di lavoro all’interno della sua accademia, su di un campo al coperto – lo stesso dei giorni scorsi – ma con una forza negli impatti decisamente migliore. Riportiamo qua la clip video dal profilo Instagram del n.3 del mondo.

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Nel video allegato come testo c’è solo la emoticon di una clessidra, che ovviamente scandisce il tempo che manca per il suo rientro. Non ci sono altri indizi o indicazioni, quindi al momento è prematuro stappare la bottiglia e pensare ad un sicuro rientro per il Masters 1000 di Cincinnati, quello che in Spagna da giorni è considerato l’obiettivo di Carlos. Ma è certamente un segnale molto positivo in merito al suo recupero che salutiamo con grande gioia. Alcaraz manca al tour, manca la sua classe, energia e spettacolo in campo. Speriamo che il peggio per lui sia alle spalle e che il count down per il pieno rientro in attività sia davvero iniziato.

Marco Mazzoni