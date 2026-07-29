Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (Live)

29/07/2026 09:17 3 commenti
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren
Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren

🇺🇸
WTA 500 Washington
Washington, USA  ·  29 Luglio 2026

22°C
Prevalentemente sereno, poi nuvole intermittenti  ·  Picco 30°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti tra tarda mattinata e primo pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 29 Luglio
05:00
21°
06:00
20°
07:00
21°
08:00
22°
09:00
24°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
28°
14:00
29°
15:00
30°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
WTA 500 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
⛅  Nuvole intermittenti
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Stadium – ore 16:00
(7) Leylah Fernandez CAN vs Alexandra Eala PHI Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Ashlyn Krueger USA vs (3) Naomi Osaka JPN Non prima 23:30

Il match deve ancora iniziare



John Harris – ore 16:00
Xinyu Wang CHN vs Liudmila Samsonova RUS Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

(8) Emma Navarro USA vs Elisabetta Cocciaretto ITA Non prima 19:00

Il match deve ancora iniziare

Diana Shnaider RUS / Venus Williams USA vs Qianhui Tang CHN / Yifan Xu CHN Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 16:00
Clervie Ngounoue USA / Alana Smith USA vs (2) Erin Routliffe NZL / (2) Aldila Sutjiadi INA Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

(3) Janice Tjen INA / (3) Shuai Zhang CHN vs Miyu Kato JPN / Giuliana Olmos MEX

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania  ·  29 Luglio 2026

20°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 30°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Luglio
11:00
23°
12:00
26°
13:00
27°
14:00
28°
15:00
29°
16:00
30°
17:00
30°
18:00
29°
21:00
22°
23:00
18°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:00
(1) Kaitlin Quevedo ESP vs Irene Burillo ESP Inizio 10:00

WTA Targu Mures 125
Kaitlin Quevedo [1]
0
7
6
0
Irene Burillo
0
5
1
0
Vincitore: Quevedo
Mostra dettagli

Elena Ruxandra Bertea ROU vs (8) Carole Monnet FRA Non prima 11:30

WTA Targu Mures 125
Elena Ruxandra Bertea
0
0
Carole Monnet [8]
0
0
Mostra dettagli

Sara Sorribes Tormo ESP vs Caijsa Hennemann SWE Non prima 15:00

Il match deve ancora iniziare

Dalila Spiteri ITA / Ekaterina Yashina RUS vs (4) Irina Bara ROU / (4) Naima Karamoko SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 10:00
Alice Rame FRA vs Margaux Rouvroy FRA Inizio 10:00

WTA Targu Mures 125
Alice Rame
0
6
6
0
Margaux Rouvroy
0
2
4
0
Vincitore: Rame
Mostra dettagli

Alevtina Ibragimova RUS / Amarissa Toth HUN vs Lucija Ciric Bagaric CRO / Angelica Moratelli ITA

WTA Targu Mures 125
Alevtina Ibragimova / Amarissa Toth
15
0
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
15
1
Mostra dettagli

Aneta Laboutkova CZE / Carole Monnet FRA vs Alesia Breaz ROU / Rachel Gailis USA

Il match deve ancora iniziare





🇺🇸
WTA 250 Memphis
Memphis, USA  ·  29 Luglio 2026

🌩
27°C
Nuvoloso, temporali nelle prime ore  ·  Picco 32°C
CIELO Nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti tra mattina e primo pomeriggio
PIOGGIA Temporali indicati alle 05:00 e 06:00, poi assenti nelle ore successive disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 29 Luglio
05:00
🌩
26°
06:00
🌩
26°
07:00
25°
08:00
26°
09:00
27°
10:00
28°
11:00
29°
12:00
30°
13:00
31°
14:00
32°
⚠  Temporali nelle prime ore: 2° turno sul cemento da monitorare in avvio di giornata
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

Court 1 – ore 17:00
Iryna Shymanovich BLR vs Katie Volynets USA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

(5) Camila Osorio COL vs Anastasia Zakharova RUS

Il match deve ancora iniziare

(4) Zeynep Sonmez TUR vs Elvina Kalieva USA

Il match deve ancora iniziare

Tatjana Maria GER vs Renata Zarazua MEX Non prima 00:00

Il match deve ancora iniziare

(4) Mariia Kozyreva RUS / (4) Maia Lumsden GBR vs Alexa Guarachi CHI / Catherine Harrison USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 17:00
Ankita Raina IND / Astra Sharma AUS vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA Inizio 17:00

Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS / Talia Gibson AUS vs (2) Hao-Ching Chan TPE / (2) Maya Joint AUS

Il match deve ancora iniziare

Nika Radisic SLO / Iryna Shymanovich BLR vs Sofia Johnson GBR / Aran Teixido Garcia ESP

Il match deve ancora iniziare

(1) Storm Hunter AUS / (1) Desirae Krawczyk USA vs Eudice Chong HKG / Eri Hozumi JPN Non prima 20:00

Il match deve ancora iniziare





🇨🇦
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  29 Luglio 2026

16°C
Parzialmente nuvoloso, breve rovescio notturno  ·  Picco 20°C
CIELO Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti e parzialmente soleggiato a mezzogiorno
PIOGGIA Breve rovescio indicato alle 02:00, poi assente nelle ore successive disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 29 Luglio
01:00
15°
02:00
🌧
15°
03:00
15°
04:00
14°
06:00
14°
08:00
16°
09:00
17°
10:00
19°
11:00
19°
12:00
20°
✅  Dopo un breve rovescio notturno non sono indicate precipitazioni: 1° – 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° – 2° Turno · Cemento
1T/2T
⛅  Nuvole intermittenti
✅  In miglioramento
🎾  1° – 2° Turno
🏸  Cemento

Centre Court – ore 18:00
(1) Moyuka Uchijima JPN vs Hayu Kinoshita JPN Inizio 18:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Harriet Dart GBR vs Emma Si Yu Dong CAN

Il match deve ancora iniziare



Artemis Gold – ore 18:00
Hong Yi Cody Wong HKG vs (5) Himeno Sakatsume JPN Non prima 20:00

WTA Vancouver 125
Hong Yi Cody Wong
0
6
1
Himeno Sakatsume [5]
0
2
3
Mostra dettagli

Nao Hibino JPN vs (2) Mananchaya Sawangkaew THA

Il match deve ancora iniziare

(6) Emerson Jones AUS vs Madison Brengle USA Non prima 00:30

Il match deve ancora iniziare

Priscilla Hon AUS vs (3) Taylah Preston AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 18:00
Mai Hontama JPN vs Jia-Jing Lu CHN

Il match deve ancora iniziare

Jia-Jing Lu CHN / Valeria Savinykh RUS vs Sabastiani Leon MEX / Ellie Schoppe USA

Il match deve ancora iniziare




Court 2 – ore 18:00
Greet Minnen BEL vs (8) Maddison Inglis AUS
Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 18:00
Lizette Cabrera AUS vs Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare

it vs it

Il match deve ancora iniziare

Avery Alexander CAN / Ana Grubor CAN vs Mia Kupres CAN / Raphaelle Lacasse CAN

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

tinapica 29-07-2026 12:14

@ tinapica (#4660075)

…in diretta alle 17 su TeleBinaghi.
Ma a quell’ora vorrei andare in piscina a nuotare…
Poi c’è la Coccia contro Emma Navarro: Forza Coccia!

 3
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tinapica 29-07-2026 12:11

Interessante la sfida filippinicida (perché di questo si tratta…) tra la mia beniamina Fernandez e la rampante Eala.
Ancor di più dopo le roboanti dichiarazioni di quest’ultima sulla “filippinità”.
Tra l’altro mi pare sia solo la seconda, o terza, volta che si incontrano.
Incontro dall’esito incerto.
Forza Leila!

 2
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tinapica 29-07-2026 12:05

Certo che se Margò le prende (almeno la prima partita, 2-6; stiamo a vedere la seconda…) anche da Alice Rame (Gaz! Chi è costei?!?) speranze per lei ce n’è ben poche!
Trattandosi di Rame si potrebbe osare che “le ha fatto un paiolo tanto!” e ci vorrebbe la faccina che ride, ma non ho voglia di riderle dietro.
Poi magari lo ribalta…ma nel frattempo tutte le speranze del rovescio monomane femminili sono concentrate nella mano di Lilli.

 1
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