WTA 500 Washington, WTA 250 Memphis, WTA 125 Targu Mures e Vancouver: I risultati completi con il dettaglio del Day 3 (Live)

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Patrick Boren
WTA 500 Washington
Washington, USA · 29 Luglio 2026
|⛅
|
22°C
Prevalentemente sereno, poi nuvole intermittenti · Picco 30°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti tra tarda mattinata e primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 29 Luglio
|
05:00
☁
21°
|
06:00
☁
20°
|
07:00
☁
21°
|
08:00
☁
22°
|
09:00
☁
24°
|
10:00
⛅
25°
|
11:00
⛅
26°
|
12:00
⛅
28°
|
14:00
⛅
29°
|
15:00
⛅
30°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 29 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 500 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
2T
⛅ Nuvole intermittenti
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Stadium – ore 16:00
(7) Leylah Fernandez vs Alexandra Eala Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
Ashlyn Krueger vs (3) Naomi Osaka Non prima 23:30
Il match deve ancora iniziare
John Harris – ore 16:00
Xinyu Wang vs Liudmila Samsonova Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(8) Emma Navarro vs Elisabetta Cocciaretto Non prima 19:00
Il match deve ancora iniziare
Diana Shnaider / Venus Williams vs Qianhui Tang / Yifan Xu Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:00
Clervie Ngounoue
/ Alana Smith
vs (2) Erin Routliffe
/ (2) Aldila Sutjiadi Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
(3) Janice Tjen / (3) Shuai Zhang vs Miyu Kato / Giuliana Olmos
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Targu Mures
Targu Mures, Romania · 29 Luglio 2026
|☀
|
20°C
Soleggiato e asciutto · Picco 30°C
|
|CIELO
|Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
|PIOGGIA
|Assente nelle ore indicate
|CAMPO
|Terra Battuta
Andamento della giornata — 29 Luglio
|
11:00
☀
23°
|
12:00
☀
26°
|
13:00
☀
27°
|
14:00
☀
28°
|
15:00
☀
29°
|
16:00
☀
30°
|
17:00
☀
30°
|
18:00
☀
29°
|
21:00
☀
22°
|
23:00
☀
18°
✅ Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 29 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
|
2T
☀ Soleggiato
✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:00
(1) Kaitlin Quevedo vs Irene Burillo Inizio 10:00
WTA Targu Mures 125
Kaitlin Quevedo [1]•
0
7
6
0
Irene Burillo
0
5
1
0
Vincitore: Quevedo
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Irene Burillo
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-1 → 5-1
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-1 → 4-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Irene Burillo
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
6-5 → 7-5
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
5-5 → 6-5
Irene Burillo
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-5 → 5-5
Kaitlin Quevedo
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
3-5 → 4-5
Irene Burillo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-5 → 3-5
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
Irene Burillo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-3 → 0-4
Irene Burillo
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Kaitlin Quevedo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Elena Ruxandra Bertea vs (8) Carole Monnet Non prima 11:30
WTA Targu Mures 125
Elena Ruxandra Bertea
0
0
Carole Monnet [8]
0
0
Sara Sorribes Tormo vs Caijsa Hennemann Non prima 15:00
Il match deve ancora iniziare
Dalila Spiteri / Ekaterina Yashina vs (4) Irina Bara / (4) Naima Karamoko
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 10:00
Alice Rame vs Margaux Rouvroy Inizio 10:00
WTA Targu Mures 125
Alice Rame
0
6
6
0
Margaux Rouvroy
0
2
4
0
Vincitore: Rame
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Alice Rame
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 6-4
Margaux Rouvroy
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
Alice Rame
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-3 → 4-4
Margaux Rouvroy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 4-1
Alice Rame
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
2-1 → 3-1
Margaux Rouvroy
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
Alice Rame
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Margaux Rouvroy
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-0 → 4-1
Margaux Rouvroy
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-0 → 3-0
Alice Rame
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 2-0
Alevtina Ibragimova / Amarissa Toth vs Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
WTA Targu Mures 125
Alevtina Ibragimova / Amarissa Toth•
15
0
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Alevtina Ibragimova / Amarissa Toth
Lucija Ciric Bagaric / Angelica Moratelli
0-0 → 0-1
Aneta Laboutkova / Carole Monnet vs Alesia Breaz / Rachel Gailis
Il match deve ancora iniziare
WTA 250 Memphis
Memphis, USA · 29 Luglio 2026
|🌩
|
27°C
Nuvoloso, temporali nelle prime ore · Picco 32°C
|
|CIELO
|Nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti tra mattina e primo pomeriggio
|PIOGGIA
|Temporali indicati alle 05:00 e 06:00, poi assenti nelle ore successive disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 29 Luglio
|
05:00
🌩
26°
|
06:00
🌩
26°
|
07:00
☁
25°
|
08:00
⛅
26°
|
09:00
⛅
27°
|
10:00
⛅
28°
|
11:00
⛅
29°
|
12:00
⛅
30°
|
13:00
⛅
31°
|
14:00
⛅
32°
⚠ Temporali nelle prime ore: 2° turno sul cemento da monitorare in avvio di giornata
🎾 Programma del giorno — 29 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 250 · Main Draw
2° Turno · Cemento
|
2T
🌩 Temporali
⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
Court 1 – ore 17:00
Iryna Shymanovich vs Katie Volynets Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
(5) Camila Osorio vs Anastasia Zakharova
Il match deve ancora iniziare
(4) Zeynep Sonmez vs Elvina Kalieva
Il match deve ancora iniziare
Tatjana Maria vs Renata Zarazua Non prima 00:00
Il match deve ancora iniziare
(4) Mariia Kozyreva / (4) Maia Lumsden vs Alexa Guarachi / Catherine Harrison
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 17:00
Ankita Raina / Astra Sharma vs Carmen Corley / Ivana Corley Inizio 17:00
Il match deve ancora iniziare
Ekaterina Alexandrova / Talia Gibson vs (2) Hao-Ching Chan / (2) Maya Joint
Il match deve ancora iniziare
Nika Radisic / Iryna Shymanovich vs Sofia Johnson / Aran Teixido Garcia
Il match deve ancora iniziare
(1) Storm Hunter / (1) Desirae Krawczyk vs Eudice Chong / Eri Hozumi Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
WTA 125 Vancouver
Vancouver, Canada · 29 Luglio 2026
|⛅
|
16°C
Parzialmente nuvoloso, breve rovescio notturno · Picco 20°C
|
|CIELO
|Parzialmente nuvoloso nelle prime ore, poi nuvole intermittenti e parzialmente soleggiato a mezzogiorno
|PIOGGIA
|Breve rovescio indicato alle 02:00, poi assente nelle ore successive disponibili
|CAMPO
|Cemento
Andamento della giornata — 29 Luglio
|
01:00
☀
15°
|
02:00
🌧
15°
|
03:00
⛅
15°
|
04:00
⛅
14°
|
06:00
☁
14°
|
08:00
⛅
16°
|
09:00
⛅
17°
|
10:00
⛅
19°
|
11:00
⛅
19°
|
12:00
⛅
20°
✅ Dopo un breve rovescio notturno non sono indicate precipitazioni: 1° – 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾 Programma del giorno — 29 Luglio
|
|
🎾
|
WTA 125 · Main Draw
1° – 2° Turno · Cemento
|
1T/2T
⛅ Nuvole intermittenti
✅ In miglioramento
🎾 1° – 2° Turno
🏸 Cemento
Centre Court – ore 18:00
(1) Moyuka Uchijima vs Hayu Kinoshita Inizio 18:00
Il match deve ancora iniziare
(7) Harriet Dart vs Emma Si Yu Dong
Il match deve ancora iniziare
Artemis Gold – ore 18:00
Hong Yi Cody Wong vs (5) Himeno Sakatsume Non prima 20:00
WTA Vancouver 125
Hong Yi Cody Wong•
0
6
1
Himeno Sakatsume [5]
0
2
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
Himeno Sakatsume
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Hong Yi Cody Wong
0-1 → 1-1
Himeno Sakatsume
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Hong Yi Cody Wong
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-2 → 6-2
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
4-2 → 5-2
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
Himeno Sakatsume
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Hong Yi Cody Wong
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-2 → 2-2
Himeno Sakatsume
1-1 → 1-2
Hong Yi Cody Wong
0-1 → 1-1
Himeno Sakatsume
0-0 → 0-1
Nao Hibino vs (2) Mananchaya Sawangkaew
Il match deve ancora iniziare
(6) Emerson Jones vs Madison Brengle Non prima 00:30
Il match deve ancora iniziare
Priscilla Hon vs (3) Taylah Preston
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 18:00
Mai Hontama vs Jia-Jing Lu
Il match deve ancora iniziare
Jia-Jing Lu / Valeria Savinykh vs Sabastiani Leon / Ellie Schoppe
Il match deve ancora iniziare
Court 2 – ore 18:00
Greet Minnen
vs (8) Maddison Inglis
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 18:00
Lizette Cabrera vs Sofia Costoulas
Il match deve ancora iniziare
vs
Il match deve ancora iniziare
Avery Alexander / Ana Grubor vs Mia Kupres / Raphaelle Lacasse
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
@ tinapica (#4660075)
…in diretta alle 17 su TeleBinaghi.
Ma a quell’ora vorrei andare in piscina a nuotare…
Poi c’è la Coccia contro Emma Navarro: Forza Coccia!
Interessante la sfida filippinicida (perché di questo si tratta…) tra la mia beniamina Fernandez e la rampante Eala.
Ancor di più dopo le roboanti dichiarazioni di quest’ultima sulla “filippinità”.
Tra l’altro mi pare sia solo la seconda, o terza, volta che si incontrano.
Incontro dall’esito incerto.
Forza Leila!
Certo che se Margò le prende (almeno la prima partita, 2-6; stiamo a vedere la seconda…) anche da Alice Rame (Gaz! Chi è costei?!?) speranze per lei ce n’è ben poche!
Trattandosi di Rame si potrebbe osare che “le ha fatto un paiolo tanto!” e ci vorrebbe la faccina che ride, ma non ho voglia di riderle dietro.
Poi magari lo ribalta…ma nel frattempo tutte le speranze del rovescio monomane femminili sono concentrate nella mano di Lilli.