Alexandra Eala rimonta Zheng e rivendica le sue origini: «Questo significa essere filippina»

Alexandra Eala continua ad attirare l’attenzione dentro e fuori dal campo. La filippina, numero 28 del ranking mondiale a 21 anni, ha firmato un’altra vittoria importante al WTA 500 di Washington, rimontando Zheng Qinwen e guadagnandosi la sfida contro la campionessa in carica Leylah Fernandez.

La popolarità di Eala è enorme e ogni sua partita mobilita migliaia di sostenitori, soprattutto all’interno della comunità filippina. Un fenomeno mediatico così imponente ha però alimentato anche le critiche di chi la considera sopravvalutata. I risultati ottenuti finora raccontano una realtà più articolata: la pressione intorno al suo nome è fuori dal comune, ma la crescita tennistica appare evidente.

«Questo è ciò che significa essere filippina»

Anche a Washington, Eala ha potuto contare sul sostegno di numerosi tifosi. Quando le è stato chiesto come riesca a trovare sostenitori filippini praticamente in ogni parte del mondo, la giovane ha risposto con orgoglio e ironia.

«La domanda dovrebbe essere formulata diversamente: questo è ciò che significa essere filippina», ha affermato sorridendo. «La comunità qui a Washington è incredibile. C’è stata un’atmosfera fantastica per entrambe le giocatrici e sono davvero felice di aver conquistato la vittoria».

Eala non rappresenta soltanto se stessa. È diventata il principale riferimento tennistico di un Paese che attendeva da tempo una giocatrice capace di confrontarsi stabilmente con le migliori del mondo. Per questo motivo ogni suo successo assume nelle Filippine una dimensione ben superiore a quella normalmente riservata a una tennista nella stessa posizione di classifica.

La rimonta contro Zheng e il consiglio dell’allenatore

Il successo ottenuto a Washington è significativo soprattutto per il modo in cui è maturato. Eala aveva perso il primo set e si trovava sotto di un break nel secondo, in una situazione particolarmente difficile contro un’avversaria di alto livello.

Durante un confronto con il proprio allenatore, la filippina ha ricevuto un’indicazione semplice ma decisiva: rimanere concentrata su ogni punto e attendere le proprie opportunità.

«Mi ha detto di continuare, perché, se fossi rimasta concentrata su ogni palla, le mie occasioni sarebbero arrivate. E sono arrivate. Come sempre, aveva ragione», ha raccontato Eala.

La giovane non ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, ma ha saputo resistere, cambiare progressivamente l’inerzia della partita e sfruttare il momento favorevole. Una prova di maturità importante per una giocatrice ancora impegnata nel completamento del proprio percorso di crescita.

Eala è davvero sopravvalutata?

La domanda ricorre frequentemente, soprattutto sui social. La copertura mediatica riservata alla filippina è nettamente superiore rispetto a quella ricevuta da molte altre giocatrici con una classifica simile. Questo può alterarne la percezione e generare aspettative sproporzionate.

La popolarità, però, non assegna punti WTA. Essere la numero 28 del mondo a 21 anni richiede risultati, continuità e la capacità di vincere contro avversarie di alto livello. La rimonta su Zheng costituisce un’ulteriore conferma del suo valore.

Eala deve ancora migliorare diversi aspetti del proprio gioco e dimostrare di poter raggiungere con regolarità le fasi decisive dei tornei più importanti. Sarebbe quindi prematuro attribuirle già lo status di futura campionessa Slam, ma risulterebbe altrettanto ingiusto ridurre la sua ascesa a una semplice operazione mediatica.

La filippina sta migliorando nella lettura delle partite, nella gestione delle difficoltà e nella capacità di competere sotto pressione. La sua crescita non è ancora completa, ma procede nella direzione giusta.

Fernandez, un nuovo esame importante

Al prossimo turno Eala affronterà Leylah Fernandez, campionessa in carica a Washington. Si preannuncia un confronto interessante tra due giocatrici mancine, dotate di grande spirito competitivo, velocità negli spostamenti e capacità di anticipare le intenzioni dell’avversaria.

«Sarà un incontro molto difficile. Leylah è una giocatrice incredibile e anche una persona fantastica», ha dichiarato Eala. «Adesso la priorità è recuperare, prendermi cura del corpo e arrivare nelle migliori condizioni possibili».

La sfida contro Fernandez rappresenterà un’altra opportunità per misurare i progressi della filippina e la sua capacità di confermarsi dopo una vittoria prestigiosa.

La risonanza che accompagna Eala continuerà inevitabilmente a dividere le opinioni. Tuttavia, dietro l’entusiasmo del pubblico filippino sta emergendo una giocatrice sempre più completa. Il fenomeno mediatico può apparire sovradimensionato, ma il tennis della numero 28 mondiale offre argomenti concreti per credere che il meglio debba ancora arrivare.





Marco Rossi