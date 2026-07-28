Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. C’è un interessante Fils vs Jodar a Washington (LIVE)

28/07/2026 08:55 4 commenti
Arthur Fils FRA, 2004.06.12 - Foto Getty Images
Arthur Fils FRA, 2004.06.12 - Foto Getty Images

🇺🇸
ATP 500 Washington
Washington, USA  ·  28 Luglio 2026

🌩
25°C
Prevalentemente nuvoloso, temporali  ·  Picco 27°C
CIELO Prevalentemente nuvoloso e nuvoloso nelle prime ore, con temporali in tarda mattinata
PIOGGIA Temporali indicati intorno alle 11:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 28 Luglio
05:00
22°
06:00
21°
07:00
22°
08:00
22°
09:00
23°
10:00
24°
11:00
🌩
25°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
27°
⚠  Temporali in tarda mattinata: 1° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
ATP 500 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Stadium – ore 17:00
Kamil Majchrzak POL vs Tommy Paul USA

Il match deve ancora iniziare

Martin Damm USA vs Ben Shelton USA (Non prima 20:30)

Il match deve ancora iniziare

Alex de Minaur AUS vs Stefanos Tsitsipas GRE (Non prima 00:00)

Il match deve ancora iniziare



John Harris – ore 17:00
Julieta Pareja USA vs Xinyu Wang CHN

Il match deve ancora iniziare

Arthur Fils FRA vs Rafael Jodar ESP (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Nick Kyrgios AUS / Frances Tiafoe USA vs Francisco Cabral POR / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 17:00
Adrian Mannarino FRA vs Learner Tien USA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Brandon Nakashima USA vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Il match deve ancora iniziare

Trevor Svajda USA vs Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare

Sadio Doumbia FRA / Fabien Reboul FRA vs Fernando Romboli BRA / John-Patrick Smith AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 17:00
Ugo Humbert FRA vs Andres Martin USA

Il match deve ancora iniziare

Alex Michelsen USA vs Mackenzie McDonald USA (Non prima 18:30)

Il match deve ancora iniziare

Marcos Giron USA vs Cruz Hewitt AUS

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 17:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Yuki Bhambri IND / Michael Venus NZL

Il match deve ancora iniziare

Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS vs Guido Andreozzi ARG / Manuel Guinard FRA

Il match deve ancora iniziare





🇲🇽
ATP 250 Los Cabos
Los Cabos, Messico  ·  28 Luglio 2026

28°C
Parzialmente nuvoloso e caldo  ·  Picco 33°C
CIELO Temporali nella notte, poi condizioni prevalentemente serene e parzialmente soleggiate dalla mattina
PIOGGIA Temporali solo intorno a mezzanotte, poi assenti nelle ore successive indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 28 Luglio
04:00
27°
05:00
26°
06:00
27°
07:00
28°
08:00
30°
09:00
31°
10:00
32°
11:00
33°
✅  Nessuna pioggia indicata dalla mattina: 1° turno sul cemento con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 28 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
1T
⛅  Parzialmente soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00
Sho Shimabukuro JPN vs Rodrigo Pacheco Mendez MEX

Il match deve ancora iniziare

Denis Shapovalov CAN vs Rinky Hijikata AUS

Il match deve ancora iniziare

Michael Zheng USA vs Martin Landaluce ESP (Non prima 06:00)

Il match deve ancora iniziare




Grandstand – ore 03:00
Moise Kouame FRA vs Edward Winter AUS
Il match deve ancora iniziare

Jenson Brooksby USA vs Corentin Moutet FRA

Il match deve ancora iniziare

Ryan Seggerman USA / Patrik Trhac USA vs Alex Hernandez MEX / Nicolas Mejia COL

Il match deve ancora iniziare




Cancha 1 – ore 03:00
Aidan Mayo USA vs James Duckworth AUS
Il match deve ancora iniziare

Soonwoo Kwon KOR vs Arthur Gea FRA

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Adam Walton AUS

Il match deve ancora iniziare



Cancha 2 – ore 03:00
Robert Galloway USA / Evan King USA vs Finn Reynolds NZL / James Watt NZL

Il match deve ancora iniziare

Ray Ho TPE / Benjamin Kittay USA vs Jean-Julien Rojer NED / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare

Rajeev Ram USA / Joe Salisbury GBR vs Gonzalo Escobar ECU / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare

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4 commenti

italo (Guest) 28-07-2026 10:05

Intanto Tomic, dopo il walkover tattico dall’ultimo turno delle quali, lascia un game al malcapitato messicano.
ognuno faccia le sue considerazioni

 4
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Calvin (Guest) 28-07-2026 09:45

Curioso di vedere se Jodar riesce a reggere un poco contro Fils. Ad oggi tutto il buono che ha dimostrato lo ha dimostrato sul rosso sul duro non ancora, ma sicuramente questi mesi ha fatto un salto di qualità.

 3
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Giuliano da Viareggio (Guest) 28-07-2026 09:29

Per redazione : avete inserito una partita WTA 500 all’interno delle partite ATP 500, in particolare quella tra Pareja e Wang……..

 2
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Laura (Guest) 28-07-2026 09:21

dimitrov ennesimo ritiro 😥

 1
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