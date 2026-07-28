ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. C’è un interessante Fils vs Jodar a Washington (LIVE)
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Prevalentemente nuvoloso, temporali · Picco 27°C
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⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Stadium – ore 17:00
Kamil Majchrzak vs Tommy Paul
Martin Damm vs Ben Shelton (Non prima 20:30)
Alex de Minaur vs Stefanos Tsitsipas (Non prima 00:00)
John Harris – ore 17:00
Julieta Pareja vs Xinyu Wang
Arthur Fils vs Rafael Jodar (Non prima 18:30)
Nick Kyrgios / Frances Tiafoe vs Francisco Cabral / JJ Tracy
Grandstand – ore 17:00
Adrian Mannarino vs Learner Tien (Non prima 18:30)
Brandon Nakashima vs Tomas Martin Etcheverry
Trevor Svajda vs Jakub Mensik
Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Fernando Romboli / John-Patrick Smith
Court 4 – ore 17:00
Ugo Humbert vs Andres Martin
Alex Michelsen vs Mackenzie McDonald (Non prima 18:30)
Marcos Giron vs Cruz Hewitt
Court 5 – ore 17:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Yuki Bhambri / Michael Venus
Lucas Miedler / Marc Polmans vs Guido Andreozzi / Manuel Guinard
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Parzialmente nuvoloso e caldo · Picco 33°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Estadio Alejandro Burillo – ore 03:00
Sho Shimabukuro vs Rodrigo Pacheco Mendez
Denis Shapovalov vs Rinky Hijikata
Michael Zheng vs Martin Landaluce (Non prima 06:00)
Grandstand – ore 03:00
Moise Kouame vs Edward Winter
Jenson Brooksby vs Corentin Moutet
Ryan Seggerman / Patrik Trhac vs Alex Hernandez / Nicolas Mejia
Cancha 1 – ore 03:00
Aidan Mayo vs James Duckworth
Soonwoo Kwon vs Arthur Gea
Dalibor Svrcina vs Adam Walton
Cancha 2 – ore 03:00
Robert Galloway / Evan King vs Finn Reynolds / James Watt
Ray Ho / Benjamin Kittay vs Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar
Rajeev Ram / Joe Salisbury vs Gonzalo Escobar / Niki Kaliyanda Poonacha
TAG: Circuito ATP
4 commenti
Intanto Tomic, dopo il walkover tattico dall’ultimo turno delle quali, lascia un game al malcapitato messicano.
ognuno faccia le sue considerazioni
Curioso di vedere se Jodar riesce a reggere un poco contro Fils. Ad oggi tutto il buono che ha dimostrato lo ha dimostrato sul rosso sul duro non ancora, ma sicuramente questi mesi ha fatto un salto di qualità.
Per redazione : avete inserito una partita WTA 500 all’interno delle partite ATP 500, in particolare quella tra Pareja e Wang……..
dimitrov ennesimo ritiro 😥