Us Open: Entry list Md singolare maschile e femminile. Saranno almeno dieci gli azzurri al via
🎾 GRAND SLAM
US OPEN 2026
30 AGOSTO-13 SETTEMBRE 2026 • NEW YORK • CEMENTO OUTDOOR
🇺🇸 US OPEN 2026 – ENTRY LIST MASCHILE
TABELLONE PRINCIPALE
Sinner 🇮🇹 (1) •
Zverev 🇩🇪 (2) •
Alcaraz 🇪🇸 (3) •
Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
De Minaur 🇦🇺 (5) •
Shelton 🇺🇸 (6) •
Djokovic 🇷🇸 (7) •
Medvedev 🏳️ (8) •
Cobolli 🇮🇹 (9) •
Fritz 🇺🇸 (10) •
Bublik 🇰🇿 (11) •
Lehecka 🇨🇿 (12) •
Ruud 🇳🇴 (13) •
Rublev 🏳️ (14) •
Musetti 🇮🇹 (15) •
Tien 🇺🇸 (16) •
Tiafoe 🇺🇸 (17) •
Mensik 🇨🇿 (18) •
Vacherot 🇲🇨 (19) •
Davidovich Fokina 🇪🇸 (20) •
Darderi 🇮🇹 (21) •
Francisco Cerundolo 🇦🇷 (22) •
Fils 🇫🇷 (23) •
Paul 🇺🇸 (24) •
Jodar 🇪🇸 (25) •
Khachanov 🏳️ (26) •
Rinderknech 🇫🇷 (27) •
Fonseca 🇧🇷 (28) •
Humbert 🇫🇷 (29) •
Tabilo 🇨🇱 (30) •
Etcheverry 🇦🇷 (31) •
Nakashima 🇺🇸 (32) •
Arnaldi 🇮🇹 (33) •
Bergs 🇧🇪 (34) •
Buse 🇵🇪 (35) •
Fery 🇬🇧 (36) •
Collignon 🇧🇪 (37) •
Blockx 🇧🇪 (38) •
Norrie 🇬🇧 (39) •
Moutet 🇫🇷 (40) •
Struff 🇩🇪 (41) •
Berrettini 🇮🇹 (42) •
Munar 🇪🇸 (43) •
Michelsen 🇺🇸 (44) •
Quinn 🇺🇸 (45) •
Mannarino 🇫🇷 (46) •
Navone 🇦🇷 (47) •
Borges 🇵🇹 (48) •
Atmane 🇫🇷 (49) •
Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (50) •
Tsitsipas 🇬🇷 (51) •
Hanfmann 🇩🇪 (52) •
Machac 🇨🇿 (53) •
Marozsan 🇭🇺 (54) •
Van de Zandschulp 🇳🇱 (55) •
Baez 🇦🇷 (56) •
Shang 🇨🇳 (56) PR •
Tirante 🇦🇷 (57) •
Kecmanovic 🇷🇸 (58) •
Merida 🇪🇸 (59) •
Burruchaga 🇦🇷 (60) •
Altmaier 🇩🇪 (61) •
Landaluce 🇪🇸 (62) •
Vallejo 🇵🇾 (63) •
Korda 🇺🇸 (64) •
Carreno Busta 🇪🇸 (65) •
Griekspoor 🇳🇱 (66) •
Shapovalov 🇨🇦 (67) •
Kopriva 🇨🇿 (68) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (69) •
Hurkacz 🇵🇱 (70) •
Majchrzak 🇵🇱 (71) •
Medjedovic 🇷🇸 (72) •
Svajda 🇺🇸 (73) •
Brooksby 🇺🇸 (74) •
Royer 🇫🇷 (75) •
Fucsovics 🇭🇺 (76) •
Sonego 🇮🇹 (77) •
Van Assche 🇫🇷 (78) •
Bellucci 🇮🇹 (79) •
Rune 🇩🇰 (80) •
Molcan 🇸🇰 (81) •
Duckworth 🇦🇺 (82) •
Halys 🇫🇷 (83) •
Shevchenko 🇰🇿 (84) •
Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR •
Giron 🇺🇸 (85) •
Cilic 🇭🇷 (86) •
Dzumhur 🇧🇦 (87) •
Faria 🇵🇹 (88) •
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (89) •
Choinski 🇬🇧 (90) •
Prizmic 🇭🇷 (91) •
Diallo 🇨🇦 (92) •
Kovacevic 🇺🇸 (93) •
Safiullin 🏳️ (94) •
Trungelliti 🇦🇷 (95) •
Hijikata 🇦🇺 (96) •
Shimabukuro 🇯🇵 (97) •
De Jong 🇳🇱 (98) •
Walton 🇦🇺 (99) •
Nava 🇺🇸 (100) •
Comesana 🇦🇷 (101) •
Misolic 🇦🇹 (101) PR
ALTERNATES
Vukic 🇦🇺 (102) •
Bonzi 🇫🇷 (103) •
Popyrin 🇦🇺 (104) •
Damm 🇺🇸 (105) •
Wu 🇨🇳 (106) •
Spizzirri 🇺🇸 (107) •
Taberner 🇪🇸 (107) PR •
Diaz Acosta 🇦🇷 (108) •
Gaston 🇫🇷 (109) •
Bu 🇨🇳 (110) •
Cazaux 🇫🇷 (111) •
Wong 🇭🇰 (112) •
Kypson 🇺🇸 (113) •
Droguet 🇫🇷 (114) •
Svrcina 🇨🇿 (115) •
Mochizuki 🇯🇵 (116) •
Llamas Ruiz 🇪🇸 (117) •
Wawrinka 🇨🇭 (118) •
Piros 🇭🇺 (119) •
Zheng 🇺🇸 (120) •
Fearnley 🇬🇧 (121) •
Sweeny 🇦🇺 (122) •
Rocha 🇵🇹 (123) •
Ofner 🇦🇹 (124) •
Virtanen 🇫🇮 (125) •
O’Connell 🇦🇺 (126) •
Samuel 🇬🇧 (127) •
Gaubas 🇱🇹 (128) •
Gea 🇫🇷 (129) •
Basilashvili 🇬🇪 (130) •
Budkov Kjaer 🇳🇴 (131) •
Opelka 🇺🇸 (132) •
Muller 🇫🇷 (133) •
Jacquet 🇫🇷 (134) •
Riedi 🇨🇭 (135) •
Mejia 🇨🇴 (136) •
Heide 🇧🇷 (137) •
Pellegrino 🇮🇹 (138) •
Barrios Vera 🇨🇱 (139) •
McDonald 🇺🇸 (140) •
Garin 🇨🇱 (141) •
Dimitrov 🇧🇬 (142) •
Travaglia 🇮🇹 (143) •
Dellien 🇧🇴 (144) •
Rodionov 🇦🇹 (145) •
Basavareddy 🇺🇸 (146) •
Draper 🇬🇧 (147) •
Sakellaridis 🇬🇷 (148) •
Maestrelli 🇮🇹 (149) •
Lajal 🇪🇪 (150) •
Echargui 🇹🇳 (151) •
Lajovic 🇷🇸 (152) •
Rodesch 🇱🇺 (153) •
Kolar 🇨🇿 (154) •
Billy Harris 🇬🇧 (155) •
Prado Angelo 🇧🇴 (156)
ITALIANI PRESENTI
Sinner 🇮🇹 (1) •
Cobolli 🇮🇹 (9) •
Musetti 🇮🇹 (15) •
Darderi 🇮🇹 (21) •
Arnaldi 🇮🇹 (33) •
Berrettini 🇮🇹 (42) •
Sonego 🇮🇹 (77) •
Bellucci 🇮🇹 (79) •
Pellegrino 🇮🇹 (138, ALT) •
Travaglia 🇮🇹 (143, ALT) •
Maestrelli 🇮🇹 (149, ALT)
RIEPILOGO ITALIANI
8 italiani nel tabellone principale •
3 italiani tra gli alternates •
Jannik Sinner presente da numero 1 •
Grand Slam sul cemento outdoor
🇺🇸 US OPEN 2026 – ENTRY LIST FEMMINILE
TABELLONE PRINCIPALE
Sabalenka 🏳️ (1) •
Rybakina 🇰🇿 (2) •
Pegula 🇺🇸 (3) •
Gauff 🇺🇸 (4) •
Andreeva 🏳️ (5) •
Muchova 🇨🇿 (6) •
Noskova 🇨🇿 (7) •
Swiatek 🇵🇱 (8) •
Anisimova 🇺🇸 (9) •
Svitolina 🇺🇦 (10) •
Kostyuk 🇺🇦 (11) •
Osaka 🇯🇵 (13) •
Bencic 🇨🇭 (14) •
Paolini 🇮🇹 (15) •
Jovic 🇺🇸 (16) •
Cirstea 🇷🇴 (17) •
Shnaider 🏳️ (18) •
Alexandrova 🏳️ (19) •
Kalinskaya 🏳️ (20) •
Bouzkova 🇨🇿 (21) •
Chwalinska 🇵🇱 (22) •
Keys 🇺🇸 (23) •
Mertens 🇧🇪 (24) •
Fernandez 🇨🇦 (25) •
Navarro 🇺🇸 (26) •
Potapova 🇦🇹 (27) •
Eala 🇵🇭 (28) •
Ostapenko 🇱🇻 (29) •
Tauson 🇩🇰 (30) •
A. Li 🇺🇸 (31) •
Krejcikova 🇨🇿 (32) •
Siniakova 🇨🇿 (34) •
Vekic 🇭🇷 (35) •
Cristian 🇷🇴 (36) •
Sakkari 🇬🇷 (37) •
Tjen 🇮🇩 (39) •
Xinyu Wang 🇨🇳 (40) •
Bucsa 🇪🇸 (41) •
Bejlek 🇨🇿 (42) •
Bartunkova 🇨🇿 (43) •
Frech 🇵🇱 (44) •
Marcinko 🇭🇷 (45) •
Kessler 🇺🇸 (46) •
Golubic 🇨🇭 (47) •
Sonmez 🇹🇷 (48) •
Valentova 🇨🇿 (49) •
Ruzic 🇭🇷 (50) •
Linette 🇵🇱 (51) •
Oliynykova 🇺🇦 (52) •
Osorio 🇨🇴 (53) •
Snigur 🇺🇦 (54) •
Sherif 🇪🇬 (55) •
S. Zhang 🇨🇳 (56) •
Kalinina 🇺🇦 (57) •
Stearns 🇺🇸 (58) •
Starodubtseva 🇺🇦 (59) •
Bouzas Maneiro 🇪🇸 (60) •
Parry 🇫🇷 (61) •
Kasatkina 🇦🇺 (62) •
Pliskova 🇨🇿 (63) •
Valentova 🇨🇿 (64) •
Birrell 🇦🇺 (65) •
A. Krueger 🇺🇸 (66) •
Parks 🇺🇸 (67) •
Boulter 🇬🇧 (68) •
Cocciaretto 🇮🇹 (69) •
Samsonova 🏳️ (70) •
Gibson 🇦🇺 (71) •
P. Udvardy 🇭🇺 (72) •
Ruse 🇷🇴 (73) •
Tagger 🇦🇹 (74) •
Korneeva 🏳️ (75) •
Maria 🇩🇪 (76) •
Joint 🇦🇺 (77) •
Rakhimova 🇺🇿 (78) •
Putintseva 🇰🇿 (79) •
Kraus 🇦🇹 (80) •
Korpatsch 🇩🇪 (81) •
Tararudee 🇹🇭 (82) •
Begu 🇷🇴 (82) •
Townsend 🇺🇸 (83) •
Timofeeva 🇺🇿 (84) •
Zarazua 🇲🇽 (85) •
Lys 🇩🇪 (86) •
Sierra 🇦🇷 (87) •
A. Ito 🇯🇵 (87) •
Yastremska 🇺🇦 (88) •
Siegemund 🇩🇪 (89) •
Teichmann 🇨🇭 (89) •
Xiyu Wang 🇨🇳 (90) •
Waltert 🇨🇭 (91) •
Vandewinkel 🇧🇪 (92) •
Badosa 🇪🇸 (93) •
Tomljanovic 🇦🇺 (94) •
Volynets 🇺🇸 (95) •
Arango 🇨🇴 (96) •
Bondar 🇭🇺 (97) •
Selekhmeteva 🇪🇸 (98) •
Erjavec 🇸🇮 (100) •
Sawangkaew 🇹🇭 (100) •
Quevedo 🇪🇸 (101) •
Zakharova 🏳️ (102)
ALTERNATES
Seidel 🇩🇪 (103) •
Jacquemot 🇫🇷 (104) •
Blinkova 🏳️ (105) •
Vidmanova 🇨🇿 (106) •
Podoroska 🇦🇷 (106) SR •
Grabher 🇦🇹 (107) •
Kenin 🇺🇸 (108) •
Semenistaja 🇱🇻 (109) •
Uchijima 🇯🇵 (110) •
P. Kudermetova 🇺🇿 (111) •
Jeanjean 🇫🇷 (112) •
F. Jones 🇬🇧 (113) •
C. Liu 🇺🇸 (114) •
Sun 🇳🇿 (115) •
Charaeva 🇦🇲 (117) •
Preston 🇦🇺 (118) •
Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (119) •
Marino 🇨🇦 (119) SR •
Bronzetti 🇮🇹 (120) •
Y. Yuan 🇨🇳 (121) •
Kartal 🇬🇧 (122) •
Q. Zheng 🇨🇳 (123) •
Stoiana 🇺🇸 (124) •
V. Kudermetova 🏳️ (125) •
Day 🇺🇸 (126) •
Salkova 🇨🇿 (127) •
Vandromme 🇧🇪 (128) •
Pigato 🇮🇹 (129) •
Bassols Ribera 🇪🇸 (130) •
Kawa 🇵🇱 (131) •
Sakatsume 🇯🇵 (132) •
Sasnovich 🏳️ (133) •
Zidansek 🇸🇮 (134) •
Zhu 🇨🇳 (135) •
Sramkova 🇸🇰 (136) •
Vondrousova 🇨🇿 (137) •
Kalieva 🇺🇸 (138) •
E. Jones 🇦🇺 (139) •
Podrez 🇺🇦 (140) •
Burel 🇫🇷 (140) SR •
Stakusic 🇨🇦 (141) •
Stefanini 🇮🇹 (142) •
Dart 🇬🇧 (143) •
Noha Akugue 🇩🇪 (144) •
Lamens 🇳🇱 (145) •
Iatcenko 🏳️ (146) •
Inglis 🇦🇺 (147) •
T. Grant 🇮🇹 (148) •
Haddad Maia 🇧🇷 (149) •
Burrage 🇬🇧 (149) SR •
Samson 🇨🇿 (150) •
Lazaro Garcia 🇪🇸 (151) •
Galfi 🇭🇺 (152) •
Romero Gormaz 🇪🇸 (153) •
Radivojevic 🇷🇸 (154) •
Costoulas 🇧🇪 (155)
ITALIANE PRESENTI
Paolini 🇮🇹 (15) •
Cocciaretto 🇮🇹 (69) •
Bronzetti 🇮🇹 (120, ALT) •
Pigato 🇮🇹 (129, ALT) •
Stefanini 🇮🇹 (142, ALT) •
T. Grant 🇮🇹 (148, ALT)
RIEPILOGO ITALIANE
2 italiane nel tabellone principale •
4 italiane tra le alternates •
Jasmine Paolini presente da numero 15 •
Grand Slam sul cemento outdoor
TAG: Us Open, US Open 2026
3 commenti
Infatti non capisco perché non rientri già a Montreal.
Potrebbe vincere tutti i tornei da qui alla fine dell’anno e riprendersi il primo posto nel ranking! Troppa prudenza.
Inoltre con quella splendida racchetta segata senza corde darebbe veramente una dimostrazione di superiorità.
Alcaraz dovrebbe fare come il buon Draper,ricominciare dai challenger!!
Finché Alcaraz non si riprende il #2 saranno potenzialmente dolori al sorteggio, mentre Zverev siede comodo dall’altro lato. Tutti credono che Alcaraz sarà “fuori uso” per il resto della stagione, ma per quanto rognoso sia il suo problema non si è rotto tutti e quattro gli arti, ed è comunque talmente superiore a tutti che secondo me farà bene fin da subito