Us Open 2026 ATP, Copertina, Entry List, WTA

Us Open: Entry list Md singolare maschile e femminile. Saranno almeno dieci gli azzurri al via

22/07/2026 09:06 3 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

🎾 GRAND SLAM

US OPEN 2026

30 AGOSTO-13 SETTEMBRE 2026 • NEW YORK • CEMENTO OUTDOOR

🇺🇸 US OPEN 2026 – ENTRY LIST MASCHILE

TABELLONE PRINCIPALE

Sinner 🇮🇹 (1)
Zverev 🇩🇪 (2) •
Alcaraz 🇪🇸 (3) •
Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
De Minaur 🇦🇺 (5) •
Shelton 🇺🇸 (6) •
Djokovic 🇷🇸 (7) •
Medvedev 🏳️ (8) •
Cobolli 🇮🇹 (9)
Fritz 🇺🇸 (10) •
Bublik 🇰🇿 (11) •
Lehecka 🇨🇿 (12) •
Ruud 🇳🇴 (13) •
Rublev 🏳️ (14) •
Musetti 🇮🇹 (15)
Tien 🇺🇸 (16) •
Tiafoe 🇺🇸 (17) •
Mensik 🇨🇿 (18) •
Vacherot 🇲🇨 (19) •
Davidovich Fokina 🇪🇸 (20) •
Darderi 🇮🇹 (21)
Francisco Cerundolo 🇦🇷 (22) •
Fils 🇫🇷 (23) •
Paul 🇺🇸 (24) •
Jodar 🇪🇸 (25) •
Khachanov 🏳️ (26) •
Rinderknech 🇫🇷 (27) •
Fonseca 🇧🇷 (28) •
Humbert 🇫🇷 (29) •
Tabilo 🇨🇱 (30) •
Etcheverry 🇦🇷 (31) •
Nakashima 🇺🇸 (32) •
Arnaldi 🇮🇹 (33)
Bergs 🇧🇪 (34) •
Buse 🇵🇪 (35) •
Fery 🇬🇧 (36) •
Collignon 🇧🇪 (37) •
Blockx 🇧🇪 (38) •
Norrie 🇬🇧 (39) •
Moutet 🇫🇷 (40) •
Struff 🇩🇪 (41) •
Berrettini 🇮🇹 (42)
Munar 🇪🇸 (43) •
Michelsen 🇺🇸 (44) •
Quinn 🇺🇸 (45) •
Mannarino 🇫🇷 (46) •
Navone 🇦🇷 (47) •
Borges 🇵🇹 (48) •
Atmane 🇫🇷 (49) •
Juan Manuel Cerundolo 🇦🇷 (50) •
Tsitsipas 🇬🇷 (51) •
Hanfmann 🇩🇪 (52) •
Machac 🇨🇿 (53) •
Marozsan 🇭🇺 (54) •
Van de Zandschulp 🇳🇱 (55) •
Baez 🇦🇷 (56) •
Shang 🇨🇳 (56) PR
Tirante 🇦🇷 (57) •
Kecmanovic 🇷🇸 (58) •
Merida 🇪🇸 (59) •
Burruchaga 🇦🇷 (60) •
Altmaier 🇩🇪 (61) •
Landaluce 🇪🇸 (62) •
Vallejo 🇵🇾 (63) •
Korda 🇺🇸 (64) •
Carreno Busta 🇪🇸 (65) •
Griekspoor 🇳🇱 (66) •
Shapovalov 🇨🇦 (67) •
Kopriva 🇨🇿 (68) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (69) •
Hurkacz 🇵🇱 (70) •
Majchrzak 🇵🇱 (71) •
Medjedovic 🇷🇸 (72) •
Svajda 🇺🇸 (73) •
Brooksby 🇺🇸 (74) •
Royer 🇫🇷 (75) •
Fucsovics 🇭🇺 (76) •
Sonego 🇮🇹 (77)
Van Assche 🇫🇷 (78) •
Bellucci 🇮🇹 (79)
Rune 🇩🇰 (80) •
Molcan 🇸🇰 (81) •
Duckworth 🇦🇺 (82) •
Halys 🇫🇷 (83) •
Shevchenko 🇰🇿 (84) •
Kokkinakis 🇦🇺 (84) PR
Giron 🇺🇸 (85) •
Cilic 🇭🇷 (86) •
Dzumhur 🇧🇦 (87) •
Faria 🇵🇹 (88) •
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (89) •
Choinski 🇬🇧 (90) •
Prizmic 🇭🇷 (91) •
Diallo 🇨🇦 (92) •
Kovacevic 🇺🇸 (93) •
Safiullin 🏳️ (94) •
Trungelliti 🇦🇷 (95) •
Hijikata 🇦🇺 (96) •
Shimabukuro 🇯🇵 (97) •
De Jong 🇳🇱 (98) •
Walton 🇦🇺 (99) •
Nava 🇺🇸 (100) •
Comesana 🇦🇷 (101) •
Misolic 🇦🇹 (101) PR

ALTERNATES

Vukic 🇦🇺 (102) •
Bonzi 🇫🇷 (103) •
Popyrin 🇦🇺 (104) •
Damm 🇺🇸 (105) •
Wu 🇨🇳 (106) •
Spizzirri 🇺🇸 (107) •
Taberner 🇪🇸 (107) PR
Diaz Acosta 🇦🇷 (108) •
Gaston 🇫🇷 (109) •
Bu 🇨🇳 (110) •
Cazaux 🇫🇷 (111) •
Wong 🇭🇰 (112) •
Kypson 🇺🇸 (113) •
Droguet 🇫🇷 (114) •
Svrcina 🇨🇿 (115) •
Mochizuki 🇯🇵 (116) •
Llamas Ruiz 🇪🇸 (117) •
Wawrinka 🇨🇭 (118) •
Piros 🇭🇺 (119) •
Zheng 🇺🇸 (120) •
Fearnley 🇬🇧 (121) •
Sweeny 🇦🇺 (122) •
Rocha 🇵🇹 (123) •
Ofner 🇦🇹 (124) •
Virtanen 🇫🇮 (125) •
O’Connell 🇦🇺 (126) •
Samuel 🇬🇧 (127) •
Gaubas 🇱🇹 (128) •
Gea 🇫🇷 (129) •
Basilashvili 🇬🇪 (130) •
Budkov Kjaer 🇳🇴 (131) •
Opelka 🇺🇸 (132) •
Muller 🇫🇷 (133) •
Jacquet 🇫🇷 (134) •
Riedi 🇨🇭 (135) •
Mejia 🇨🇴 (136) •
Heide 🇧🇷 (137) •
Pellegrino 🇮🇹 (138)
Barrios Vera 🇨🇱 (139) •
McDonald 🇺🇸 (140) •
Garin 🇨🇱 (141) •
Dimitrov 🇧🇬 (142) •
Travaglia 🇮🇹 (143)
Dellien 🇧🇴 (144) •
Rodionov 🇦🇹 (145) •
Basavareddy 🇺🇸 (146) •
Draper 🇬🇧 (147) •
Sakellaridis 🇬🇷 (148) •
Maestrelli 🇮🇹 (149)
Lajal 🇪🇪 (150) •
Echargui 🇹🇳 (151) •
Lajovic 🇷🇸 (152) •
Rodesch 🇱🇺 (153) •
Kolar 🇨🇿 (154) •
Billy Harris 🇬🇧 (155) •
Prado Angelo 🇧🇴 (156)

ITALIANI PRESENTI

Sinner 🇮🇹 (1)
Cobolli 🇮🇹 (9)
Musetti 🇮🇹 (15)
Darderi 🇮🇹 (21)
Arnaldi 🇮🇹 (33)
Berrettini 🇮🇹 (42)
Sonego 🇮🇹 (77)
Bellucci 🇮🇹 (79)
Pellegrino 🇮🇹 (138, ALT)
Travaglia 🇮🇹 (143, ALT)
Maestrelli 🇮🇹 (149, ALT)

RIEPILOGO ITALIANI

8 italiani nel tabellone principale
3 italiani tra gli alternates
Jannik Sinner presente da numero 1
Grand Slam sul cemento outdoor

🇺🇸 US OPEN 2026 – ENTRY LIST FEMMINILE

TABELLONE PRINCIPALE

Sabalenka 🏳️ (1) •
Rybakina 🇰🇿 (2) •
Pegula 🇺🇸 (3) •
Gauff 🇺🇸 (4) •
Andreeva 🏳️ (5) •
Muchova 🇨🇿 (6) •
Noskova 🇨🇿 (7) •
Swiatek 🇵🇱 (8) •
Anisimova 🇺🇸 (9) •
Svitolina 🇺🇦 (10) •
Kostyuk 🇺🇦 (11) •
Osaka 🇯🇵 (13) •
Bencic 🇨🇭 (14) •
Paolini 🇮🇹 (15)
Jovic 🇺🇸 (16) •
Cirstea 🇷🇴 (17) •
Shnaider 🏳️ (18) •
Alexandrova 🏳️ (19) •
Kalinskaya 🏳️ (20) •
Bouzkova 🇨🇿 (21) •
Chwalinska 🇵🇱 (22) •
Keys 🇺🇸 (23) •
Mertens 🇧🇪 (24) •
Fernandez 🇨🇦 (25) •
Navarro 🇺🇸 (26) •
Potapova 🇦🇹 (27) •
Eala 🇵🇭 (28) •
Ostapenko 🇱🇻 (29) •
Tauson 🇩🇰 (30) •
A. Li 🇺🇸 (31) •
Krejcikova 🇨🇿 (32) •
Siniakova 🇨🇿 (34) •
Vekic 🇭🇷 (35) •
Cristian 🇷🇴 (36) •
Sakkari 🇬🇷 (37) •
Tjen 🇮🇩 (39) •
Xinyu Wang 🇨🇳 (40) •
Bucsa 🇪🇸 (41) •
Bejlek 🇨🇿 (42) •
Bartunkova 🇨🇿 (43) •
Frech 🇵🇱 (44) •
Marcinko 🇭🇷 (45) •
Kessler 🇺🇸 (46) •
Golubic 🇨🇭 (47) •
Sonmez 🇹🇷 (48) •
Valentova 🇨🇿 (49) •
Ruzic 🇭🇷 (50) •
Linette 🇵🇱 (51) •
Oliynykova 🇺🇦 (52) •
Osorio 🇨🇴 (53) •
Snigur 🇺🇦 (54) •
Sherif 🇪🇬 (55) •
S. Zhang 🇨🇳 (56) •
Kalinina 🇺🇦 (57) •
Stearns 🇺🇸 (58) •
Starodubtseva 🇺🇦 (59) •
Bouzas Maneiro 🇪🇸 (60) •
Parry 🇫🇷 (61) •
Kasatkina 🇦🇺 (62) •
Pliskova 🇨🇿 (63) •
Valentova 🇨🇿 (64) •
Birrell 🇦🇺 (65) •
A. Krueger 🇺🇸 (66) •
Parks 🇺🇸 (67) •
Boulter 🇬🇧 (68) •
Cocciaretto 🇮🇹 (69)
Samsonova 🏳️ (70) •
Gibson 🇦🇺 (71) •
P. Udvardy 🇭🇺 (72) •
Ruse 🇷🇴 (73) •
Tagger 🇦🇹 (74) •
Korneeva 🏳️ (75) •
Maria 🇩🇪 (76) •
Joint 🇦🇺 (77) •
Rakhimova 🇺🇿 (78) •
Putintseva 🇰🇿 (79) •
Kraus 🇦🇹 (80) •
Korpatsch 🇩🇪 (81) •
Tararudee 🇹🇭 (82) •
Begu 🇷🇴 (82) •
Townsend 🇺🇸 (83) •
Timofeeva 🇺🇿 (84) •
Zarazua 🇲🇽 (85) •
Lys 🇩🇪 (86) •
Sierra 🇦🇷 (87) •
A. Ito 🇯🇵 (87) •
Yastremska 🇺🇦 (88) •
Siegemund 🇩🇪 (89) •
Teichmann 🇨🇭 (89) •
Xiyu Wang 🇨🇳 (90) •
Waltert 🇨🇭 (91) •
Vandewinkel 🇧🇪 (92) •
Badosa 🇪🇸 (93) •
Tomljanovic 🇦🇺 (94) •
Volynets 🇺🇸 (95) •
Arango 🇨🇴 (96) •
Bondar 🇭🇺 (97) •
Selekhmeteva 🇪🇸 (98) •
Erjavec 🇸🇮 (100) •
Sawangkaew 🇹🇭 (100) •
Quevedo 🇪🇸 (101) •
Zakharova 🏳️ (102)

ALTERNATES

Seidel 🇩🇪 (103) •
Jacquemot 🇫🇷 (104) •
Blinkova 🏳️ (105) •
Vidmanova 🇨🇿 (106) •
Podoroska 🇦🇷 (106) SR
Grabher 🇦🇹 (107) •
Kenin 🇺🇸 (108) •
Semenistaja 🇱🇻 (109) •
Uchijima 🇯🇵 (110) •
P. Kudermetova 🇺🇿 (111) •
Jeanjean 🇫🇷 (112) •
F. Jones 🇬🇧 (113) •
C. Liu 🇺🇸 (114) •
Sun 🇳🇿 (115) •
Charaeva 🇦🇲 (117) •
Preston 🇦🇺 (118) •
Jimenez Kasintseva 🇦🇩 (119) •
Marino 🇨🇦 (119) SR
Bronzetti 🇮🇹 (120)
Y. Yuan 🇨🇳 (121) •
Kartal 🇬🇧 (122) •
Q. Zheng 🇨🇳 (123) •
Stoiana 🇺🇸 (124) •
V. Kudermetova 🏳️ (125) •
Day 🇺🇸 (126) •
Salkova 🇨🇿 (127) •
Vandromme 🇧🇪 (128) •
Pigato 🇮🇹 (129)
Bassols Ribera 🇪🇸 (130) •
Kawa 🇵🇱 (131) •
Sakatsume 🇯🇵 (132) •
Sasnovich 🏳️ (133) •
Zidansek 🇸🇮 (134) •
Zhu 🇨🇳 (135) •
Sramkova 🇸🇰 (136) •
Vondrousova 🇨🇿 (137) •
Kalieva 🇺🇸 (138) •
E. Jones 🇦🇺 (139) •
Podrez 🇺🇦 (140) •
Burel 🇫🇷 (140) SR
Stakusic 🇨🇦 (141) •
Stefanini 🇮🇹 (142)
Dart 🇬🇧 (143) •
Noha Akugue 🇩🇪 (144) •
Lamens 🇳🇱 (145) •
Iatcenko 🏳️ (146) •
Inglis 🇦🇺 (147) •
T. Grant 🇮🇹 (148)
Haddad Maia 🇧🇷 (149) •
Burrage 🇬🇧 (149) SR
Samson 🇨🇿 (150) •
Lazaro Garcia 🇪🇸 (151) •
Galfi 🇭🇺 (152) •
Romero Gormaz 🇪🇸 (153) •
Radivojevic 🇷🇸 (154) •
Costoulas 🇧🇪 (155)

ITALIANE PRESENTI

Paolini 🇮🇹 (15)
Cocciaretto 🇮🇹 (69)
Bronzetti 🇮🇹 (120, ALT)
Pigato 🇮🇹 (129, ALT)
Stefanini 🇮🇹 (142, ALT)
T. Grant 🇮🇹 (148, ALT)

RIEPILOGO ITALIANE

2 italiane nel tabellone principale
4 italiane tra le alternates
Jasmine Paolini presente da numero 15
Grand Slam sul cemento outdoor

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3 commenti

JS (Guest) 22-07-2026 12:26

Scritto da Xex
Finché Alcaraz non si riprende il #2 saranno potenzialmente dolori al sorteggio, mentre Zverev siede comodo dall’altro lato. Tutti credono che Alcaraz sarà “fuori uso” per il resto della stagione, ma per quanto rognoso sia il suo problema non si è rotto tutti e quattro gli arti, ed è comunque talmente superiore a tutti che secondo me farà bene fin da subito

Infatti non capisco perché non rientri già a Montreal.
Potrebbe vincere tutti i tornei da qui alla fine dell’anno e riprendersi il primo posto nel ranking! Troppa prudenza.
Inoltre con quella splendida racchetta segata senza corde darebbe veramente una dimostrazione di superiorità.

 3
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Supporter dei poeti estinti (Guest) 22-07-2026 11:48

Alcaraz dovrebbe fare come il buon Draper,ricominciare dai challenger!!

 2
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Xex (Guest) 22-07-2026 09:26

Finché Alcaraz non si riprende il #2 saranno potenzialmente dolori al sorteggio, mentre Zverev siede comodo dall’altro lato. Tutti credono che Alcaraz sarà “fuori uso” per il resto della stagione, ma per quanto rognoso sia il suo problema non si è rotto tutti e quattro gli arti, ed è comunque talmente superiore a tutti che secondo me farà bene fin da subito

 1
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