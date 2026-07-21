ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
🎾 ATP TOUR
LOS CABOS E WASHINGTON 2026
27 LUGLIO-2 AGOSTO 2026 • CEMENTO OUTDOOR
🇲🇽 ATP 250 LOS CABOS – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO
ENTRY LIST
Lehecka 🇨🇿 (14) •
Darderi 🇮🇹 (16) •
Cerundolo 🇦🇷 (21) •
Khachanov 🏳️ (22) •
Norrie 🇬🇧 (29) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Moutet 🇫🇷 (39) •
Shapovalov 🇨🇦 (41) •
Tirante 🇦🇷 (55) •
Baez 🇦🇷 (57) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (59) •
Landaluce 🇪🇸 (60) •
Burruchaga 🇦🇷 (65) •
Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Duckworth 🇦🇺 (79) •
Brooksby 🇺🇸 (81) •
Hijikata 🇦🇺 (82) •
Blanch 🇺🇸 (224) NG
ALTERNATES
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) •
Walton 🇦🇺 (85) •
Nava 🇺🇸 (86) •
Diallo 🇨🇦 (88) •
Shimabukuro 🇯🇵 (90) •
Spizzirri 🇺🇸 (97) •
Shevchenko 🇰🇿 (99) •
Wu 🇨🇳 (102) •
Popyrin 🇦🇺 (103) •
Vukic 🇦🇺 (104)
QUALIFICAZIONI
Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) •
Nava 🇺🇸 (86) •
Diallo 🇨🇦 (88) •
Wong 🇭🇰 (108) •
Svrcina 🇨🇿 (112) •
Gea 🇫🇷 (136) •
Zheng 🇺🇸 (144) •
Lloyd Harris 🇿🇦 (160) •
Mejia 🇨🇴 (165) •
Gojo 🇭🇷 (175) •
Smith 🇺🇸 (186) •
Boyer 🇺🇸 (191) •
Kwon 🇰🇷 (200) •
Tomic 🇦🇺 (204)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
Coppejans 🇧🇪 (222) •
Butvilas 🇱🇹 (225) •
Dougaz 🇹🇳 (227) PR •
Ilagan 🇺🇸 (263) •
Shelbayh 🇯🇴 (264) •
Dostanic 🇺🇸 (275) •
Jianu 🇷🇴 (278) •
Bar Biryukov 🏳️ (286) •
Cassone 🇺🇸 (289) •
Watanuki 🇯🇵 (294) •
Soto 🇨🇱 (296) •
Michalski 🇵🇱 (302)
ITALIANI PRESENTI
Darderi 🇮🇹 (16)
RIEPILOGO ITALIANI
1 italiano nel tabellone principale •
Luciano Darderi unico azzurro presente •
ATP 250 sul cemento outdoor
🇺🇸 ATP 500 WASHINGTON – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO
ENTRY LIST
Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
De Minaur 🇦🇺 (6) •
Fritz 🇺🇸 (7) •
Medvedev 🏳️ (9) •
Musetti 🇮🇹 (15) •
Tien 🇺🇸 (17) •
Mensik 🇨🇿 (18) •
Tiafoe 🇺🇸 (19) •
Fils 🇫🇷 (24) •
Paul 🇺🇸 (25) •
Jodar 🇪🇸 (26) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Humbert 🇫🇷 (30) •
Nakashima 🇺🇸 (31) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Bergs 🇧🇪 (37) •
Mannarino 🇫🇷 (40) •
Majchrzak 🇵🇱 (45) •
Michelsen 🇺🇸 (46) •
Griekspoor 🇳🇱 (58)
ALTERNATES
Quinn 🇺🇸 (47) •
Machac 🇨🇿 (49) •
Atmane 🇫🇷 (52) •
Shang 🇨🇳 (274) PR 56 •
Altmaier 🇩🇪 (61) •
Korda 🇺🇸 (63) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Bellucci 🇮🇹 (67) •
Medjedovic 🇷🇸 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69)
QUALIFICAZIONI
Quinn 🇺🇸 (47) •
Atmane 🇫🇷 (52) •
Shang 🇨🇳 (56) PR •
Korda 🇺🇸 (63) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Bellucci 🇮🇹 (67) •
Van Assche 🇫🇷 (80) •
Walton 🇦🇺 (85) •
Shimabukuro 🇯🇵 (90) •
Giron 🇺🇸 (92) •
Spizzirri 🇺🇸 (97) •
Wu 🇨🇳 (102) •
Vukic 🇦🇺 (104) •
Damm 🇺🇸 (106) •
Bu 🇨🇳 (107) •
Fery 🇬🇧 (114) •
Opelka 🇺🇸 (115) •
O’Connell 🇦🇺 (124) •
McDonald 🇺🇸 (145) •
Bolt 🇦🇺 (152)
ALTERNATES QUALIFICAZIONI
Lajovic 🇷🇸 (153) •
Billy Harris 🇬🇧 (155) •
Echargui 🇹🇳 (157) •
Draxl 🇨🇦 (158) •
Cinà 🇮🇹 (174) •
Bertola 🇨🇭 (187) •
Ymer 🇸🇪 (188) •
McCabe 🇦🇺 (207) •
Noguchi 🇯🇵 (213) •
Coppejans 🇧🇪 (222)
ITALIANI PRESENTI
Musetti 🇮🇹 (15) •
Arnaldi 🇮🇹 (35) •
Bellucci 🇮🇹 (67, Q) •
Sonego 🇮🇹 (69, ALT) •
Cinà 🇮🇹 (174, ALT Q)
RIEPILOGO ITALIANI
2 italiani nel tabellone principale •
Mattia Bellucci nelle qualificazioni ma si cancellerà per i noti problemi fisici •
Lorenzo Sonego tra gli alternates del tabellone principale •
Federico Cinà tra gli alternates delle qualificazioni •
ATP 500 sul cemento outdoor
TAG: ATP 250 Los Cabos, ATP 250 Los Cabos 2026, ATP 500 Washington, ATP 500 Washington 2026
Ma no dai, ha avuto un infortunio brutto ma non così grave, si parlava di 5 settimane di stop. Il suo allenatore ha recentemente detto che sta andando bene e ha ripreso ad allenarsi con tutore e che puntano a rientrare a Montreal
Musetti dopo gli stop fisici ha sempre avuto bisogno di una manciata di partite per riprendere ritmo, meglio mettersi alla prova qui che rischiare di uscire subito nei tornei più prestigiosi. Proprio per questo fra i due meglio quello con avversari sulla carta un po’ più morbidi.
Un torneo obiettivamente inutile, e non sarei sorpreso se saltasse anche il 500 di Washington per preparare al meglio i 2 mille e lo slam in Nord America… l’importante è che stia bene fisicamente, il resto, scusate la volgarità, non conta un caxxo
Flavio è scarico dopo RG e Wimbledon, a Umago ha rimediato una brutta figura ed avrebbe dovuto fermarsi prima… la programmazione è imprescindibile, nel tennis come in tutti gli sport agonistici
@ Sky (#4657006)
Bah… sperando di sbagliarmi, ma non perché egli affretti prematuramente il rientro in campo, a sensazione incompetente mi viene da pensare che l’Olonese ha subìto un infortunio talmente grave da non poter ricominciare a giocare quest’anno.
Dopo aver giocato in riserva su terra e saltato il RG e tutta la stagione su erba per l’ennesimo infortunio, un test importante per Musetti… non mi aspetto che rientri a breve in top-10, ma resto fiducioso, se sta bene può far bene anche su cemento
Berretto?
Cobolli?
Speriamo bene in salute per Musetti e Bellucci…e Gigante!
Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.
Bellucci direttamente a new York o cincinnati ?