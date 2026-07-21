La situazione aggiornata ATP, Copertina, Entry List

ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

21/07/2026 09:17 11 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🎾 ATP TOUR

LOS CABOS E WASHINGTON 2026

27 LUGLIO-2 AGOSTO 2026 • CEMENTO OUTDOOR

🇲🇽 ATP 250 LOS CABOS – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO

ENTRY LIST

Lehecka 🇨🇿 (14) •
Darderi 🇮🇹 (16)
Cerundolo 🇦🇷 (21) •
Khachanov 🏳️ (22) •
Norrie 🇬🇧 (29) •
Navone 🇦🇷 (38) •
Moutet 🇫🇷 (39) •
Shapovalov 🇨🇦 (41) •
Tirante 🇦🇷 (55) •
Baez 🇦🇷 (57) •
Ugo Carabelli 🇦🇷 (59) •
Landaluce 🇪🇸 (60) •
Burruchaga 🇦🇷 (65) •
Kovacevic 🇺🇸 (70) •
Duckworth 🇦🇺 (79) •
Brooksby 🇺🇸 (81) •
Hijikata 🇦🇺 (82) •
Blanch 🇺🇸 (224) NG

ALTERNATES

Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) •
Walton 🇦🇺 (85) •
Nava 🇺🇸 (86) •
Diallo 🇨🇦 (88) •
Shimabukuro 🇯🇵 (90) •
Spizzirri 🇺🇸 (97) •
Shevchenko 🇰🇿 (99) •
Wu 🇨🇳 (102) •
Popyrin 🇦🇺 (103) •
Vukic 🇦🇺 (104)

QUALIFICAZIONI

Mpetshi Perricard 🇫🇷 (83) •
Nava 🇺🇸 (86) •
Diallo 🇨🇦 (88) •
Wong 🇭🇰 (108) •
Svrcina 🇨🇿 (112) •
Gea 🇫🇷 (136) •
Zheng 🇺🇸 (144) •
Lloyd Harris 🇿🇦 (160) •
Mejia 🇨🇴 (165) •
Gojo 🇭🇷 (175) •
Smith 🇺🇸 (186) •
Boyer 🇺🇸 (191) •
Kwon 🇰🇷 (200) •
Tomic 🇦🇺 (204)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

Coppejans 🇧🇪 (222) •
Butvilas 🇱🇹 (225) •
Dougaz 🇹🇳 (227) PR
Ilagan 🇺🇸 (263) •
Shelbayh 🇯🇴 (264) •
Dostanic 🇺🇸 (275) •
Jianu 🇷🇴 (278) •
Bar Biryukov 🏳️ (286) •
Cassone 🇺🇸 (289)
Watanuki 🇯🇵 (294)
Soto 🇨🇱 (296) •
Michalski 🇵🇱 (302)

ITALIANI PRESENTI

Darderi 🇮🇹 (16)

RIEPILOGO ITALIANI

1 italiano nel tabellone principale
Luciano Darderi unico azzurro presente
ATP 250 sul cemento outdoor

🇺🇸 ATP 500 WASHINGTON – 27 LUGLIO-2 AGOSTO, CEMENTO

ENTRY LIST

Auger-Aliassime 🇨🇦 (4) •
De Minaur 🇦🇺 (6) •
Fritz 🇺🇸 (7) •
Medvedev 🏳️ (9) •
Musetti 🇮🇹 (15)
Tien 🇺🇸 (17) •
Mensik 🇨🇿 (18) •
Tiafoe 🇺🇸 (19) •
Fils 🇫🇷 (24) •
Paul 🇺🇸 (25) •
Jodar 🇪🇸 (26) •
Rinderknech 🇫🇷 (28) •
Humbert 🇫🇷 (30) •
Nakashima 🇺🇸 (31) •
Etcheverry 🇦🇷 (32) •
Tabilo 🇨🇱 (33) •
Arnaldi 🇮🇹 (35)
Bergs 🇧🇪 (37) •
Mannarino 🇫🇷 (40) •
Majchrzak 🇵🇱 (45) •
Michelsen 🇺🇸 (46) •
Griekspoor 🇳🇱 (58)

ALTERNATES

Quinn 🇺🇸 (47) •
Machac 🇨🇿 (49) •
Atmane 🇫🇷 (52) •
Shang 🇨🇳 (274) PR 56
Altmaier 🇩🇪 (61) •
Korda 🇺🇸 (63) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Bellucci 🇮🇹 (67)
Medjedovic 🇷🇸 (68) •
Sonego 🇮🇹 (69)

QUALIFICAZIONI

Quinn 🇺🇸 (47) •
Atmane 🇫🇷 (52) •
Shang 🇨🇳 (56) PR
Korda 🇺🇸 (63) •
Svajda 🇺🇸 (66) •
Bellucci 🇮🇹 (67)
Van Assche 🇫🇷 (80) •
Walton 🇦🇺 (85) •
Shimabukuro 🇯🇵 (90) •
Giron 🇺🇸 (92) •
Spizzirri 🇺🇸 (97) •
Wu 🇨🇳 (102) •
Vukic 🇦🇺 (104) •
Damm 🇺🇸 (106) •
Bu 🇨🇳 (107) •
Fery 🇬🇧 (114) •
Opelka 🇺🇸 (115) •
O’Connell 🇦🇺 (124) •
McDonald 🇺🇸 (145) •
Bolt 🇦🇺 (152)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI

Lajovic 🇷🇸 (153) •
Billy Harris 🇬🇧 (155) •
Echargui 🇹🇳 (157) •
Draxl 🇨🇦 (158) •
Cinà 🇮🇹 (174)
Bertola 🇨🇭 (187) •
Ymer 🇸🇪 (188) •
McCabe 🇦🇺 (207) •
Noguchi 🇯🇵 (213) •
Coppejans 🇧🇪 (222)

ITALIANI PRESENTI

Musetti 🇮🇹 (15)
Arnaldi 🇮🇹 (35)
Bellucci 🇮🇹 (67, Q)
Sonego 🇮🇹 (69, ALT)
Cinà 🇮🇹 (174, ALT Q)

RIEPILOGO ITALIANI

2 italiani nel tabellone principale
Mattia Bellucci nelle qualificazioni ma si cancellerà per i noti problemi fisici
Lorenzo Sonego tra gli alternates del tabellone principale
Federico Cinà tra gli alternates delle qualificazioni
ATP 500 sul cemento outdoor

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Il GUEst 21-07-2026 12:14

Scritto da tinapica

Scritto da Sky
Bellucci direttamente a new York o cincinnati ?

@ Sky (#4657006)
Bah… sperando di sbagliarmi, ma non perché egli affretti prematuramente il rientro in campo, a sensazione incompetente mi viene da pensare che l’Olonese ha subìto un infortunio talmente grave da non poter ricominciare a giocare quest’anno.

Ma no dai, ha avuto un infortunio brutto ma non così grave, si parlava di 5 settimane di stop. Il suo allenatore ha recentemente detto che sta andando bene e ha ripreso ad allenarsi con tutore e che puntano a rientrare a Montreal

 11
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Xex (Guest) 21-07-2026 11:57

Scritto da NonSoloSinner

Scritto da Xex
Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.

Un torneo obiettivamente inutile, e non sarei sorpreso se saltasse anche il 500 di Washington per preparare al meglio i 2 mille e lo slam in Nord America… l’importante è che stia bene fisicamente, il resto, scusate la volgarità, non conta un caxxo

Musetti dopo gli stop fisici ha sempre avuto bisogno di una manciata di partite per riprendere ritmo, meglio mettersi alla prova qui che rischiare di uscire subito nei tornei più prestigiosi. Proprio per questo fra i due meglio quello con avversari sulla carta un po’ più morbidi.

 10
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NonSoloSinner (Guest) 21-07-2026 11:36

Scritto da Xex
Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.

Un torneo obiettivamente inutile, e non sarei sorpreso se saltasse anche il 500 di Washington per preparare al meglio i 2 mille e lo slam in Nord America… l’importante è che stia bene fisicamente, il resto, scusate la volgarità, non conta un caxxo

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NonSoloSinner (Guest) 21-07-2026 11:27

Scritto da Betafasan
Cobolli?

Flavio è scarico dopo RG e Wimbledon, a Umago ha rimediato una brutta figura ed avrebbe dovuto fermarsi prima… la programmazione è imprescindibile, nel tennis come in tutti gli sport agonistici

 8
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tinapica 21-07-2026 11:25

Scritto da Sky
Bellucci direttamente a new York o cincinnati ?

@ Sky (#4657006)

Bah… sperando di sbagliarmi, ma non perché egli affretti prematuramente il rientro in campo, a sensazione incompetente mi viene da pensare che l’Olonese ha subìto un infortunio talmente grave da non poter ricominciare a giocare quest’anno.

 7
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NonSoloSinner (Guest) 21-07-2026 11:22

Dopo aver giocato in riserva su terra e saltato il RG e tutta la stagione su erba per l’ennesimo infortunio, un test importante per Musetti… non mi aspetto che rientri a breve in top-10, ma resto fiducioso, se sta bene può far bene anche su cemento

 6
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Betafasan 21-07-2026 10:52

Berretto?

 5
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Betafasan 21-07-2026 10:51

Cobolli?

 4
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Betafasan 21-07-2026 10:51

Speriamo bene in salute per Musetti e Bellucci…e Gigante!

 3
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Xex (Guest) 21-07-2026 10:22

Musetti avrebbe dovuto fare Los Cabos. Rientra dopo mesi e si è scelto quello con l’entry list più tosta. Al 250 sarebbe stato seconda testa di serie e avrebbe beneficiato di un rientro in po’ più morbido come livello degli avversari, fra cui vedo molti specialisti della terra.

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Sky (Guest) 21-07-2026 09:22

Bellucci direttamente a new York o cincinnati ?

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