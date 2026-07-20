Sinner diventa il decimo giocatore nella storia per settimane da N.1 ATP

81: sono le settimane passate da Jannik Sinner come n.1 nel ranking ATP, una posizione oggi saldissima visti i suoi 13.450 punti, ben 4.970 più del secondo, Alexander Zverev, tornato alla seconda piazza dopo il sorpasso su Alcaraz dopo la finale di Wimbledon. Sinner con ottantuno settimane da leader nella classifica mondiale raggiunge un traguardo significativo: è il decimo giocatore nella storia, da quando il ranking è stilato al computer (1973), con più settimane trascorse in cima alla classifica. Questa settimana infatti ha staccato Lletyton Hewitt, arrivato a 80 settimane.

Questi i dieci giocatori per con più settimane da n.1:

1 – Djokovic – 428 settimane

2 – Federer – 310

3 – Sampras – 286

4 – Lendl – 270

5 – Connors – 268

6 – Nadal – 209

7 – McEnroe – 170

8 – Borg – 109

9 – Agassi – 101

10 – Sinner – 81

Jannik divenne n.1 del mondo il 10 giugno 2024, e restò sul trono del tennis maschile per 65 settimane consecutive, fino al 7 settembre 2025; la sconfitta sofferta lo scorso anno nella finale di US Open per mano di Carlos Alcaraz costò all’italiano anche il primato in classifica, sorpassato proprio dal rivale spagnolo per 8 settimane. Infatti Sinner tornò n.1 per una settimana dopo il successo al Masters 1000 di Parigi, dal 3 al 9 novembre 2025. Alcaraz con i punti conquistati con la finale alle Finals di Torino scalzò nuovamente Sinner e chiuse il 2025 da leader nel ranking. Jannik ha quindi operato il contro sorpasso con la vittoria a Monte Carlo 2026 (proprio battendo Carlos in finale), tornando n.1 del mondo lo scorso 13 aprile, con una striscia aperta di 15 settimane, e un totale di 81 in carriera.

Visto l’enorme gap su tutti gli avversari, e l’incertezza della condizione di Alcaraz (sembra prossimo il suo rientro) con pure i 2000 punti da difendere a New York, la posizione di leader in classifica di Sinner è sicura per molte settimane a venire. Ne servono altre venti per agganciare il nono posto di Agassi: il sorpasso sul Kid di Las Vegas potrebbe verificarsi il prossimo 7 dicembre e il sorpasso il 14 dicembre, mentre per puntare a scalzare Borg a 109 settimane è necessario attendere i risultati in autunno di Jannik (quando scalerà 3500 punti conquistati tra Pechino, Vienna, Parigi Indoor e le Finals di Torino) e anche agli Australian Open 2027, Intanto l’azzurro può godersi una estate, e un autunno, tranquillo e saldo da n.1 ATP.

Marco Mazzoni