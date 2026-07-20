Sinner diventa il decimo giocatore nella storia per settimane da N.1 ATP
81: sono le settimane passate da Jannik Sinner come n.1 nel ranking ATP, una posizione oggi saldissima visti i suoi 13.450 punti, ben 4.970 più del secondo, Alexander Zverev, tornato alla seconda piazza dopo il sorpasso su Alcaraz dopo la finale di Wimbledon. Sinner con ottantuno settimane da leader nella classifica mondiale raggiunge un traguardo significativo: è il decimo giocatore nella storia, da quando il ranking è stilato al computer (1973), con più settimane trascorse in cima alla classifica. Questa settimana infatti ha staccato Lletyton Hewitt, arrivato a 80 settimane.
Questi i dieci giocatori per con più settimane da n.1:
1 – Djokovic – 428 settimane
2 – Federer – 310
3 – Sampras – 286
4 – Lendl – 270
5 – Connors – 268
6 – Nadal – 209
7 – McEnroe – 170
8 – Borg – 109
9 – Agassi – 101
10 – Sinner – 81
Jannik divenne n.1 del mondo il 10 giugno 2024, e restò sul trono del tennis maschile per 65 settimane consecutive, fino al 7 settembre 2025; la sconfitta sofferta lo scorso anno nella finale di US Open per mano di Carlos Alcaraz costò all’italiano anche il primato in classifica, sorpassato proprio dal rivale spagnolo per 8 settimane. Infatti Sinner tornò n.1 per una settimana dopo il successo al Masters 1000 di Parigi, dal 3 al 9 novembre 2025. Alcaraz con i punti conquistati con la finale alle Finals di Torino scalzò nuovamente Sinner e chiuse il 2025 da leader nel ranking. Jannik ha quindi operato il contro sorpasso con la vittoria a Monte Carlo 2026 (proprio battendo Carlos in finale), tornando n.1 del mondo lo scorso 13 aprile, con una striscia aperta di 15 settimane, e un totale di 81 in carriera.
Visto l’enorme gap su tutti gli avversari, e l’incertezza della condizione di Alcaraz (sembra prossimo il suo rientro) con pure i 2000 punti da difendere a New York, la posizione di leader in classifica di Sinner è sicura per molte settimane a venire. Ne servono altre venti per agganciare il nono posto di Agassi: il sorpasso sul Kid di Las Vegas potrebbe verificarsi il prossimo 7 dicembre e il sorpasso il 14 dicembre, mentre per puntare a scalzare Borg a 109 settimane è necessario attendere i risultati in autunno di Jannik (quando scalerà 3500 punti conquistati tra Pechino, Vienna, Parigi Indoor e le Finals di Torino) e anche agli Australian Open 2027, Intanto l’azzurro può godersi una estate, e un autunno, tranquillo e saldo da n.1 ATP.
Marco Mazzoni
TAG: Classifica ATP, Jannik Sinner, Marco Mazzoni, Ranking ATP, Record
Senza la squalifica, probabilmente non avrebbe mai lasciato il n.1.
Ma nooo…
…nel caso di Sinner non si può parlare certo di un GOAT…
… piuttosto di PUPPY!!!
Ahahahah 😀
È ironia? O è un commento serio?
Sinner non ci pensa ma secondo me ha piacere nel vedere questi numeri, secondo me ora oltre ad aver messo nel mirino lo US OPEN, sta anche pensando anche alle 101 di Agassi. La mentalità del fuoriclasse, Sinner secondo me vuole battere ogni record possibile.
Per favore, no.
Quando parliamo di numeri di titoli, devi fare l’incipit: il GOAT ha 72 grandi titoli, non avrai altro GOAT all’infuori di lui.
Dopo, solo dopo, potrai renderci partecipi dei numeri.
Per ora…
Intanto complimenti a lui perché ha solo 25 anni e ai suoi allenatori perché tre anni fa non aveva ancora vinto nulla (il suo primo mille sarebbe stato Toronto 23). Se ci si pensa é un percorso incredibile.
Per quanto riguarda il cobteggio su Agassi, non conviene fare calcoli sulle uscite, ma direttamente sulla race: se é numero uno a fine anno supera André. Adesso ha 1410 punti di vantaggio su Zverev e 4300 su Alcaraz. Diciamo solo che é molto favorito
Con questo dato, a cui si aggiungono 5 Slam (100 vittorie in Slam e finali in tutti gli Slam), 2 Finals (senza perdere 1 set), 2 Davis Cup, tutti i Masters 1000, 30 titoli, circa 70 milioni di premi, ecco che qualcuno potrebbe anche pensare che Sinner sia un CAMPIONE.
Mi sbaglio?
L’Alieno regna sul Mondo terreno
Mancano 28 settimane alla fine degli AO27… A meno di guerra globale termonucleare appaia o supera borg, no dico BORG eh, all’ottavo posto… Stay tuned… Jannik, il mio sogno che si avvera, dopo aver visto da bambino Panatta vincere a Parigi
Senza l’ingiusta sospensione avrebbe già superato Agassi e probabilmente Borg…ma è solo questione di tempo….