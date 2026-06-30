Challenger Cordenons, Bunschoten , Lincoln, Granby e Pozoblanco: Entry List dei tornei (settimana 13-19 Luglio 2026)
🎾 ATP CHALLENGER WEEK 28
ENTRY LIST 2026
13-19 LUGLIO 2026 • CORDENONS • BUNSCHOTEN • LINCOLN • GRANBY • POZOBLANCO
🇮🇹 ATP CHALLENGER 75 CORDENONS – 13-19 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Moreno De Alboran 🇺🇸 PR (185) •
Cadenasso 🇮🇹 (192) •
Mayot 🇫🇷 (201) •
Giustino 🇮🇹 (228) •
Alcala Gurri 🇪🇸 (234) •
Justo 🇦🇷 (238) •
Napolitano 🇮🇹 (241) •
Roncadelli 🇺🇾 (243) •
Barrena 🇦🇷 (247) •
Ribecai 🇮🇹 (259) •
Agamenone 🇮🇹 (265) •
Guillen Meza 🇪🇨 (267) •
Nedic 🇧🇦 (277) •
Feldbausch 🇨🇭 (279) •
Torres 🇦🇷 (281) •
Rehberg 🇩🇪 PR (281) •
Nagal 🇮🇳 (285) •
Cretu 🇷🇴 (287) •
Dietrich 🇨🇭 CO (1) •
Vasami 🇮🇹 JR (5) •
Balshaw 🇫🇷 NG (320)
ALTERNATES
1. Mrva 🇨🇿 (290) •
2. Seyboth Wild 🇧🇷 (292) •
3. Galan 🇨🇴 (294) •
4. Romano 🇮🇹 (301) •
5. Montes-De La Torre 🇪🇸 (312) •
6. Forejtek 🇨🇿 (314) •
7. Balshaw 🇫🇷 (320) •
8. Michalski 🇵🇱 (321) •
9. Vasami 🇮🇹 (335) •
10. Kicker 🇦🇷 (340)
🇳🇱 ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN – 13-19 LUGLIO, TERRA BATTUTA
MAIN DRAW
Barrios Vera 🇨🇱 (135) •
Onclin 🇧🇪 (183) •
Jorda Sanchis 🇪🇸 (186) •
Bailly 🇧🇪 (208) •
Gentzsch 🇩🇪 (217) •
Coppejans 🇧🇪 (222) •
Houkes 🇳🇱 (231) •
Squire 🇩🇪 (235) •
Reis Da Silva 🇧🇷 (236) •
Den Ouden 🇳🇱 (242) •
Boscardin Dias 🇧🇷 (244) •
Clarke 🇬🇧 (245) •
Gadamauri 🇧🇪 (253) •
Barton 🇨🇿 (254) •
Rincon 🇪🇸 (256) •
Dedura 🇩🇪 (262) •
Jianu 🇷🇴 (269) •
Engel 🇩🇪 (272) •
Schoenhaus 🇩🇪 JR (1) •
Santamarta Roig 🇪🇸 JR (10) •
Brunclik 🇨🇿 NG (337)
ALTERNATES
1. Bar Biryukov 🏳️ (275) •
2. Mrva 🇨🇿 (290) •
3. Seyboth Wild 🇧🇷 (292) •
4. Galan 🇨🇴 (294) •
5. Romano 🇮🇹 (301) •
6. Montes-De La Torre 🇪🇸 (312) •
7. Forejtek 🇨🇿 (314) •
8. Roca Batalla 🇪🇸 (316) •
9. Michalski 🇵🇱 (321) •
10. Geerts 🇧🇪 (336)
🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 LINCOLN – 13-19 LUGLIO, CEMENTO
MAIN DRAW
Walton 🇦🇺 (92) •
Spizzirri 🇺🇸 (96) •
Bu 🇨🇳 (107) •
Wong 🇭🇰 (108) •
Fearnley 🇬🇧 (152) •
Echargui 🇹🇳 (155) •
Lajal 🇪🇪 (167) •
Bertola 🇨🇭 (187) •
Smith 🇺🇸 (188) •
Tomic 🇦🇺 (189) •
McCabe 🇦🇺 (207) •
Noguchi 🇯🇵 (214) •
Blanch 🇺🇸 (225) •
Ilagan 🇺🇸 (258) •
Broom 🇬🇧 (274) •
Hussey 🇬🇧 (293) •
Monday 🇬🇧 (295) •
Soto 🇨🇱 (300) •
Gorzny 🇺🇸 CO (2) •
Svajda 🇺🇸 CO (4) •
Kennedy 🇺🇸 NG (414)
ALTERNATES
1. Martinez 🇪🇸 (317) •
2. Shick 🇺🇸 (330) •
3. Zink 🇺🇸 (333) •
4. Pacheco Mendez 🇲🇽 (341) •
5. Wu 🇹🇼 (346) •
6. Matsuoka 🇯🇵 (347) •
7. Krueger 🇺🇸 (350) •
8. Milavsky 🇺🇸 (355) •
9. Castelnuovo 🇨🇭 (360) •
10. Johns 🇺🇸 (378)
🇨🇦 ATP CHALLENGER 75 GRANBY – 13-19 LUGLIO, CEMENTO
MAIN DRAW
Vukic 🇦🇺 (103) •
Gea 🇫🇷 (132) •
Holmgren 🇩🇰 (141) •
Samuel 🇬🇧 (142) •
Schoolkate 🇦🇺 (147) •
Sakamoto 🇯🇵 (148) •
Draxl 🇨🇦 (158) •
Zhang 🇨🇳 (162) •
Glinka 🇪🇪 (171) •
Galarneau 🇨🇦 (184) •
Mmoh 🇺🇸 (194) •
Chidekh 🇫🇷 (205) •
Broady 🇬🇧 (210) •
Uchida 🇯🇵 (255) •
Sun 🇨🇳 (261) •
Watanuki 🇯🇵 (288) •
Cassone 🇺🇸 (291) •
Martin 🇺🇸 (315) •
Bicknell 🇯🇲 (318) •
Sekulic 🇦🇺 (324) •
Friend 🇯🇵 CO (3)
ALTERNATES
1. Mayo 🇺🇸 (329) •
2. Shick 🇺🇸 (330) •
3. Zink 🇺🇸 (333) •
4. Pacheco Mendez 🇲🇽 (341) •
5. Matsuoka 🇯🇵 (347) •
6. Krueger 🇺🇸 (350) •
7. Milavsky 🇺🇸 (355) •
8. Shimizu 🇯🇵 (357) •
9. Castelnuovo 🇨🇭 (360) •
10. Johns 🇺🇸 (378)
🇪🇸 ATP CHALLENGER 75 POZOBLANCO – 13-19 LUGLIO, CEMENTO
MAIN DRAW
Harris 🇬🇧 (140) •
Rodesch 🇱🇺 (179) •
Ficovich 🇦🇷 (198) •
Pavlovic 🇫🇷 (218) •
Gill 🇬🇧 (220) •
Grenier 🇫🇷 (224) •
Crawford 🇬🇧 (232) •
Added 🇫🇷 (237) •
Zhou 🇨🇳 (239) •
Gray 🇬🇧 (268) •
Bertrand 🇫🇷 (284) •
La Serna 🇦🇷 (298) •
Shelbayh 🇯🇴 (299) •
Ghibaudo 🇫🇷 (303) •
Stewart 🇬🇧 (305) •
Santillan 🇯🇵 (310) •
Coulibaly 🇨🇮 (313) •
Zhukayev 🇰🇿 (319) •
Inchauspe 🇫🇷 CO (5) •
Ivanov 🇧🇬 JR (7) •
Tobon 🇨🇴 NG (449)
ALTERNATES
1. Kozlov 🇺🇸 (322) •
2. Pereira 🇵🇹 (328) •
3. Alkaya 🇹🇷 (332) •
4. Geerts 🇧🇪 (336) •
5. Alvarez Varona 🇪🇸 PR (338) •
6. Martineau 🇫🇷 (339) •
7. Erel 🇹🇷 (342) •
8. Castelnuovo 🇨🇭 (360) •
9. Topo 🇩🇪 (364) •
10. Gengel 🇨🇿 (372)
TAG: Circuito Challenger
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