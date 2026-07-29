Chalenger Hagen, Grodzisk, Lexington, Istanbul, Plovdiv: La situazione aggiornata
🎾 ATP CHALLENGER TOUR
WEEK 31 – 2026
3-9 AGOSTO 2026 • HAGEN • GRODZISK • LEXINGTON • ISTANBUL • PLOVDIV
🇩🇪 ATP CHALLENGER 100 HAGEN – TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Jan Choinski 🇬🇧 (75) •
Alex Molcan 🇸🇰 (101) •
Zsombor Piros 🇭🇺 (120) •
Vilius Gaubas 🇱🇹 (128) •
Alexandre Muller 🇫🇷 (132) •
Stefano Travaglia 🇮🇹 (150) •
Zdenek Kolar 🇨🇿 (153) •
Lukas Neumayer 🇦🇹 (162) •
Timofey Skatov 🇰🇿 (163) •
Roberto Carballes Baena 🇪🇸 (165) •
Marco Cecchinato 🇮🇹 (175) •
Jerome Kym 🇨🇭 (186) •
Elmer Moller 🇩🇰 (190) •
Vitaliy Sachko 🇺🇦 (195) •
Lorenzo Giustino 🇮🇹 (196) •
Carlos Taberner 🇪🇸 (197) •
Daniel Rincon 🇪🇸 (205) •
Federico Gomez 🇦🇷 (209) •
Tom Gentzsch 🇩🇪 (212) •
Henri Squire 🇩🇪 (215) •
Laslo Djere 🇷🇸 (220)
ALTERNATES
Raul Brancaccio 🇮🇹 (230) •
Guy Den Ouden 🇳🇱 (231) •
Chun-Hsin Tseng 🇹🇼 (234) •
Max Houkes 🇳🇱 (244) •
Alex Barrena 🇦🇷 (245) •
Pavel Kotov 🏳️ (246) •
Matej Dodig 🇭🇷 (254) •
Buvaysar Gadamauri 🇧🇪 (255) •
Martin Krumich 🇨🇿 (278) •
Juan Pablo Varillas 🇵🇪 (279)
ITALIANI
Stefano Travaglia 🇮🇹 •
Marco Cecchinato 🇮🇹 •
Lorenzo Giustino 🇮🇹 •
Raul Brancaccio 🇮🇹 – alternate
🇵🇱 ATP CHALLENGER 75 GRODZISK – CEMENTO OUTDOOR
ENTRY LIST
Damir Dzumhur 🇧🇦 (108) •
Daniil Glinka 🇪🇪 (167) •
Joel Schwaerzler 🇦🇹 (171) •
Kimmer Coppejans 🇧🇪 (199) •
Harold Mayot 🇫🇷 (200) •
Andrea Guerrieri 🇮🇹 (219) •
Juan Pablo Ficovich 🇦🇷 (224) •
Alejandro Moro Cañas 🇪🇸 (227) •
Frederico Ferreira Silva 🇵🇹 (233) •
Maks Kasnikowski 🇵🇱 (252) •
Michele Ribecai 🇮🇹 (265) •
Philip Henning 🇿🇦 (281) •
Daniel Michalski 🇵🇱 (299) •
Michael Geerts 🇧🇪 (328) •
Facundo Mena 🇦🇷 (331) •
Gonzalo Villanueva 🇦🇷 (352) •
Alex Martinez 🇪🇸 (355) •
Mathys Erhard 🇫🇷 (357) •
Robin Bertrand 🇫🇷 (363) •
Olle Wallin 🇸🇪 (368) •
Marek Gengel 🇨🇿 (373)
ALTERNATES
Ivan Marrero Curbelo 🇪🇸 (376) •
Beibit Zhukayev 🇰🇿 (387) •
Geoffrey Blancaneaux 🇫🇷 (390) •
Santiago Rodriguez Taverna 🇦🇷 (402) •
Pietro Fellin 🇮🇹 (441) •
Iliyan Radulov 🇧🇬 (441) •
Vladyslav Orlov 🇺🇦 (443) •
Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹 (457) •
Viktor Durasovic 🇳🇴 (474) •
Filip Peliwo 🇵🇱 (509)
ITALIANI
Andrea Guerrieri 🇮🇹 •
Michele Ribecai 🇮🇹 •
Pietro Fellin 🇮🇹 – alternate •
Juan Cruz Martin Manzano 🇮🇹 – alternate
🇺🇸 ATP CHALLENGER 75 LEXINGTON – CEMENTO OUTDOOR
ENTRY LIST
Michael Zheng 🇺🇸 (121) •
Dane Sweeny 🇦🇺 (122) •
Toby Samuel 🇬🇧 (129) •
Reilly Opelka 🇺🇸 (131) •
Nicolas Mejia 🇨🇴 (133) •
Tristan Schoolkate 🇦🇺 (148) •
Moez Echargui 🇹🇳 (151) •
Dusan Lajovic 🇷🇸 (152) •
Billy Harris 🇬🇧 (154) •
Mark Lajal 🇪🇪 (159) •
Rei Sakamoto 🇯🇵 (161) •
Alex Bolt 🇦🇺 (166) •
Borna Gojo 🇭🇷 (168) •
Jack Pinnington Jones 🇬🇧 (170) •
Colton Smith 🇺🇸 (181) •
Elias Ymer 🇸🇪 (183) •
Federico Cinà 🇮🇹 (184) •
Lloyd Harris 🇿🇦 (187) •
Sebastian Gorzny 🇺🇸 (CO 2) •
Jay Friend 🇯🇵 (CO 3) •
Moise Kouame 🇫🇷 (NG 211)
ALTERNATES
Michael Mmoh 🇺🇸 (188) •
Chris Rodesch 🇱🇺 (191) •
Liam Broady 🇬🇧 (198) •
Harry Wendelken 🇬🇧 (202) •
Bernard Tomic 🇦🇺 (206) •
Yu Hsiou Hsu 🇹🇼 (210) •
Moise Kouame 🇫🇷 (211) •
Henry Searle 🇬🇧 (214) •
Felix Gill 🇬🇧 (216) •
Hugo Grenier 🇫🇷 (221)
ITALIANI
Federico Cinà 🇮🇹 – entry list
🇹🇷 ATP CHALLENGER 50 ISTANBUL – CEMENTO OUTDOOR
ENTRY LIST
Gabriel Debru 🇫🇷 (239) •
Dan Added 🇫🇷 (243) •
Max Basing 🇬🇧 (261) •
Florent Bax 🇫🇷 (263) •
Fajing Sun 🇨🇳 (273) •
Petr Bar Biryukov 🏳️ (285) •
Juan Manuel La Serna 🇦🇷 (286) •
Ilia Simakin 🏳️ (289) •
Akira Santillan 🇯🇵 (301) •
Mert Alkaya 🇹🇷 (311) •
Hamish Stewart 🇬🇧 (332) •
Yanki Erel 🇹🇷 (341) •
Antoine Ghibaudo 🇫🇷 (359) •
Lucio Ratti 🇦🇷 (372) •
Tiago Pereira 🇵🇹 (379) •
Manas Dhamne 🇮🇳 (381) •
Arthur Weber 🇫🇷 (403) •
Cyril Vandermeersch 🇫🇷 (410) •
Vadym Ursu 🇺🇦 (415) •
Gijs Brouwer 🇳🇱 (415) •
Paul Inchauspe 🇫🇷 (CO 5)
ALTERNATES
Maximus Jones 🇹🇭 (419) •
Lucas Poullain 🇫🇷 (423) •
Semen Pankin 🏳️ (424) •
Adrian Boitan 🇷🇴 (434) •
Iliyan Radulov 🇧🇬 (441) •
Vladyslav Orlov 🇺🇦 (443) •
Denis Yevseyev 🇰🇿 (445) •
Luca Potenza 🇮🇹 (451) •
Viktor Durasovic 🇳🇴 (474) •
Alexander Binda 🇮🇹 (475)
ITALIANI
Luca Potenza 🇮🇹 – alternate •
Alexander Binda 🇮🇹 – alternate
🇧🇬 ATP CHALLENGER 50 PLOVDIV – TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Jay Clarke 🇬🇧 (239) •
Joao Lucas Reis Da Silva 🇧🇷 (250) •
Pedro Boscardin Dias 🇧🇷 (260) •
Franco Agamenone 🇮🇹 (270) •
Filip Cristian Jianu 🇷🇴 (282) •
Sandro Kopp 🇦🇹 (291) •
Daniel Galan 🇨🇴 (304) •
Jonas Forejtek 🇨🇿 (312) •
Petr Brunclik 🇨🇿 (330) •
Murkel Dellien 🇧🇴 (334) •
Hernan Casanova 🇦🇷 (337) •
Oriol Roca Batalla 🇪🇸 (342) •
Ognjen Milic 🇷🇸 (349) •
Eduardo Ribeiro 🇧🇷 (356) •
Carlos Sanchez Jover 🇪🇸 (362) •
Petr Nesterov 🇧🇬 (369) •
Gabriele Piraino 🇮🇹 (375) •
Carlo Alberto Caniato 🇮🇹 (378) •
Radu Mihai Papoe 🇷🇴 (391) •
Yannick Theodor Alexandrescou 🇫🇷 (JR 16) •
Lorenzo Carboni 🇮🇹 (NG 471)
ALTERNATES
Raphael Perot 🇫🇷 (393) •
Georgii Kravchenko 🇺🇦 (398) •
Oleg Prihodko 🇲🇰 (400) •
Samuele Pieri 🇮🇹 (401) •
Jack Loge 🇧🇪 (407) •
Max Hans Rehberg 🇩🇪 (409) •
Valerio Aboian 🇦🇷 (427) •
Sebastian Sorger 🇦🇹 (440) •
Eero Vasa 🇫🇮 (442) •
Vladyslav Orlov 🇺🇦 (443)
ITALIANI
Franco Agamenone 🇮🇹 •
Gabriele Piraino 🇮🇹 •
Carlo Alberto Caniato 🇮🇹 •
Lorenzo Carboni 🇮🇹 •
Samuele Pieri 🇮🇹 – alternate
🇮🇹 RIEPILOGO ITALIANI – CHALLENGER WEEK 31
TABELLONI PRINCIPALI / ENTRY LIST
Hagen: Travaglia, Cecchinato e Giustino •
Grodzisk: Guerrieri e Ribecai •
Lexington: Cinà •
Istanbul: nessun italiano nell’entry list principale •
Plovdiv: Agamenone, Piraino, Caniato e Carboni
ALTERNATES ITALIANI
Hagen: Brancaccio •
Grodzisk: Fellin e Martin Manzano •
Istanbul: Potenza e Binda •
Plovdiv: Pieri
RIEPILOGO GENERALE
10 italiani nelle entry list principali •
6 italiani tra gli alternates •
Cinque tornei ATP Challenger dal 3 al 9 agosto 2026
TAG: Circuito Challenger
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