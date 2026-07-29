Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi del Day 3 (LIVE)
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23°C
Soleggiato e asciutto · Picco 28°C
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09:00
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19°
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10:00
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21°
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11:00
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23°
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12:00
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25°
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13:00
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27°
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14:00
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27°
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15:00
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28°
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17:00
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27°
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21:00
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25°
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23:00
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23°
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⚠ Caldo
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
16:00 Poljicak M. – Basilashvili N. –
16:00 Prado Angelo J. C. – Dellien H. –
18:30 Muller A. – Cecchinato M. –
20:30 Diaz Acosta F. – Forti F. –
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24°C
Soleggiato, molto caldo · Picco 37°C
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09:00
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19°
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10:00
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22°
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11:00
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24°
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12:00
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27°
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13:00
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30°
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14:00
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34°
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15:00
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35°
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17:00
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37°
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21:00
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32°
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23:00
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27°
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⚠ Caldo forte
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Set 2 Choinski J. – Barrena A. 1-0 (6-3, 0-0)
Set 2 Wallin O. – Carballes Baena R. 1-0 (6-3, 0-0)
14:00 Moller E. – Mackenzie J. –
17:00 McDonald N. – Rodionov J. –
|🌧
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26°C
Sole e nuvole, rovesci a tratti · Picco 28°C
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10:00
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15:00
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28°
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16:00
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18:00
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26°
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21:00
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23°
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23:00
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21°
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⚠ Da monitorare
🎾 2° Turno
🏸 Cemento
12:10 Debru G. – Bax F. –
13:30 Sinclair C. – Matsuda K. –
16:00 Kuzmanov D. – Inchauspe P. –
18:00 Albot R. – Erel Y. –
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18°C
Soleggiato e asciutto · Picco 29°C
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09:00
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15°
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10:00
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11:00
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12:00
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23°
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13:00
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14:00
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27°
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15:00
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27°
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17:00
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29°
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21:00
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23°
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23:00
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20°
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✅ Asciutto
🎾 2° Turno
🏀 Terra Battuta
Set 1 Kicker N. – Ferreira Silva F. 0-0 (2-5)
Set 2 Kumstat J. – Seyboth Wild T. 1-0 (6-4, 2-0)
12:30 Schwaerzler J. J. – Krumich M. –
14:00 Brunclik P. – Nagal S. –
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16°C
Prevalentemente sereno, poi nuvole intermittenti · Picco 22°C
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00:00
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16°
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01:00
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02:00
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04:00
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08:00
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09:00
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✅ In miglioramento
🎾 1° – 2° Turno
🏸 Cemento
19:00 Broady L. – Hara Friend J. D. –
19:00 Lajal M. – Zhu E. –
19:00 Milavsky D. – Zhou Y. –
19:00 Watanuki Y. – Matsuoka H. –
20:30 Holmgren A. – Shick B. –
20:30 Trotter J. K. – Zink T. –
20:30 Wolf J.J. – Zhang Z. –
22:00 Bonzi B. – Mmoh M. –
22:00 Wendelken H. – Rice K. –
TAG: Circuito Challenger
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