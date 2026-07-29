Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger San Marino, Vancouver, Bonn, Liberec e Samsun: I risultati completi del Day 3 (LIVE)

29/07/2026 11:58 Nessun commento
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso
Marco Cecchinato nella foto - Foto Francesco Peluso

🇸🇲
Challenger 125 San Marino
San Marino  ·  29 Luglio 2026

23°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 28°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Luglio
09:00
19°
10:00
21°
11:00
23°
12:00
25°
13:00
27°
14:00
27°
15:00
28°
17:00
27°
21:00
25°
23:00
23°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme nell’area: 2° turno sulla terra con caldo da gestire
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

16:00 Poljicak M. CRO – Basilashvili N. GEO
16:00 Prado Angelo J. C. BOL – Dellien H. BOL
18:30 Muller A. FRA – Cecchinato M. ITA
20:30 Diaz Acosta F. ARG – Forti F. ITA




🇩🇪
Challenger 75 Bonn
Bonn, Germania  ·  29 Luglio 2026

24°C
Soleggiato, molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Luglio
09:00
19°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
27°
13:00
30°
14:00
34°
15:00
35°
17:00
37°
21:00
32°
23:00
27°
⚠  Allarme caldo dalle 11:00 alle 19:00: 2° turno sulla terra in condizioni molto pesanti
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
⚠  Caldo forte
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Set 2 Choinski J. GBR – Barrena A. ARG 1-0 (6-3, 0-0)
Set 2 Wallin O. SWE – Carballes Baena R. ESP 1-0 (6-3, 0-0)
14:00 Moller E. DEN – Mackenzie J. GER
17:00 McDonald N. GER – Rodionov J. AUT





🇹🇷
Challenger 50 Samsun
Samsun, Turchia  ·  29 Luglio 2026

🌧
26°C
Sole e nuvole, rovesci a tratti  ·  Picco 28°C
CIELO Nuvole intermittenti e tratti soleggiati, con rovesci tra primo pomeriggio e metà pomeriggio
PIOGGIA Rovesci indicati alle 13:00, 14:00 e 15:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 29 Luglio
10:00
26°
11:00
26°
12:00
26°
13:00
🌧
26°
14:00
🌧
26°
15:00
🌧
28°
16:00
27°
18:00
26°
21:00
23°
23:00
21°
⚠  Possibili rovesci tra primo e metà pomeriggio: 2° turno sul cemento da monitorare
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
ATP Challenger 50 · Main Draw
2° Turno · Cemento
2T
🌧  Rovesci
⚠  Da monitorare
🎾  2° Turno
🏸  Cemento

12:10 Debru G. FRA – Bax F. FRA
13:30 Sinclair C. NMI – Matsuda K. JPN
16:00 Kuzmanov D. BUL – Inchauspe P. FRA
18:00 Albot R. MDA – Erel Y. TUR





🇨🇿
Challenger 75 Liberec
Liberec, Repubblica Ceca  ·  29 Luglio 2026

18°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 29°C
CIELO Prevalentemente soleggiato per gran parte della giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 29 Luglio
09:00
15°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
26°
14:00
27°
15:00
27°
17:00
29°
21:00
23°
23:00
20°
✅  Nessuna pioggia indicata: 2° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
ATP Challenger 75 · Main Draw
2° Turno · Terra Battuta
2T
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  2° Turno
🏀  Terra Battuta

Set 1 Kicker N. ARG – Ferreira Silva F. POR 0-0 (2-5)
Set 2 Kumstat J. CZE – Seyboth Wild T. BRA 1-0 (6-4, 2-0)
12:30 Schwaerzler J. J. AUT – Krumich M. CZE
14:00 Brunclik P. CZE – Nagal S. IND




🇨🇦
Challenger 125 Vancouver
Vancouver, Canada  ·  29 Luglio 2026

16°C
Prevalentemente sereno, poi nuvole intermittenti  ·  Picco 22°C
CIELO Prevalentemente sereno nelle prime ore, poi nuvole intermittenti in mattinata
PIOGGIA Breve rovescio indicato nella notte, poi assente nelle ore successive disponibili
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 29 Luglio
00:00
16°
01:00
15°
02:00
🌧
15°
04:00
14°
06:00
14°
08:00
16°
09:00
17°
10:00
19°
11:00
19°
✅  Dopo un breve rovescio notturno non sono indicate precipitazioni: 1° – 2° turno sul cemento in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 29 Luglio
🎾
ATP Challenger 125 · Main Draw
1° – 2° Turno · Cemento
1T/2T
⛅  Nuvole intermittenti
✅  In miglioramento
🎾  1° – 2° Turno
🏸  Cemento

19:00 Broady L. GBR – Hara Friend J. D. JPN
19:00 Lajal M. EST – Zhu E. USA
19:00 Milavsky D. USA – Zhou Y. CHN
19:00 Watanuki Y. JPN – Matsuoka H. JPN
20:30 Holmgren A. DEN – Shick B. USA
20:30 Trotter J. K. JPN – Zink T. USA
20:30 Wolf J.J. USA – Zhang Z. CHN
22:00 Bonzi B. FRA – Mmoh M. USA
22:00 Wendelken H. GBR – Rice K. CAN

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