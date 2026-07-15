WTA 250 Amburgo, Praga e WTA 125 Palermo: La situazione aggiornata
🎾 WTA TOUR
AMBURGO, PRAGA E PALERMO 2026
DAL 20 LUGLIO 2026 • TERRA BATTUTA E CEMENTO OUTDOOR
🇩🇪 WTA 250 AMBURGO – DAL 20 LUGLIO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
Chwalinska 🇵🇱 •
Cristian 🇷🇴 •
Oliynykova 🇺🇦 •
Starodubtseva 🇺🇦 •
Golubic 🇨🇭 •
Kalinina 🇺🇦 •
P. Udvardy 🇭🇺 •
Bondar 🇭🇺 •
Korpatsch 🇩🇪 •
Jacquemot 🇫🇷 •
Putintseva 🇰🇿 •
Erjavec 🇸🇮 •
Waltert 🇨🇭 •
Kraus 🇦🇹 •
Arango 🇨🇴 •
Semenistaja 🇱🇻 •
Quevedo 🇪🇸 •
Teichmann 🇨🇭 •
Sorribes Tormo 🇪🇸 PR •
Kovinic 🇲🇪 PR
RITIRATE
Bucsa 🇪🇸 •
Ruse 🇷🇴
QUALIFICAZIONI
Uchijima 🇯🇵 •
Jimenez Kasintseva 🇦🇩 •
Charaeva 🏳️ •
Kawa 🇵🇱 •
Lamens 🇳🇱 •
Juvan 🇸🇮 •
Jeanjean 🇫🇷 •
Badosa 🇪🇸 •
Romero Gormaz 🇪🇸 •
C. Liu 🇺🇸 •
Lazaro Garcia 🇪🇸 •
Noha Akugue 🇩🇪 •
Boisson 🇫🇷 •
Lepchenko 🇺🇸 •
Rus 🇳🇱 •
Avdeeva 🏳️ •
Monnet 🇫🇷 •
Vedder 🇳🇱 •
Pridankina 🏳️ •
Podoroska 🇦🇷 PR
ITALIANE PRESENTI
Nessuna giocatrice italiana presente nel tabellone principale o nelle qualificazioni.
RIEPILOGO
WTA 250 sulla terra battuta •
Nessuna italiana presente •
Bucsa e Ruse ritirate
🇨🇿 WTA 250 PRAGA – DAL 20 LUGLIO, CEMENTO
ENTRY LIST
Bouzkova 🇨🇿 •
Mertens 🇧🇪 •
Krejcikova 🇨🇿 •
Sakkari 🇬🇷 •
Bejlek 🇨🇿 •
Bartunkova 🇨🇿 •
Parry 🇫🇷 •
Bouzas Maneiro 🇪🇸 •
Joint 🇦🇺 •
Linette 🇵🇱 •
Ruzic 🇭🇷 •
Valentova 🇨🇿 •
Lys 🇩🇪 •
Snigur 🇺🇦 •
Parks 🇺🇸 •
Tagger 🇦🇹 •
Timofeeva 🏳️ •
Korneeva 🏳️ •
Tararudee 🇹🇭 •
Seidel 🇩🇪 •
Tomljanovic 🇦🇺 •
Samson 🇨🇿 WC •
Havlickova 🇨🇿 WC •
Oktiabreva 🏳️ WC •
J. Kovackova 🇨🇿 WC
QUALIFICAZIONI
Vandewinkel 🇧🇪 •
P. Kudermetova 🏳️ •
Blinkova 🏳️ •
Y. Yuan 🇨🇳 •
Sasnovich 🇧🇾 •
Salkova 🇨🇿 •
Podrez 🇺🇦 •
Hon 🇦🇺 •
Masarova 🇨🇭 •
Costoulas 🇧🇪 •
L. Fruhvirtova 🇨🇿 •
Bandecchi 🇨🇭 •
Knutson 🇨🇿 •
H. Tan 🇫🇷 •
C. Lee 🇲🇵 •
Hontama 🇯🇵 •
Aksu 🇹🇷 •
Kubka 🇵🇱 •
Z. Bai 🇨🇳 PR •
Mladenovic 🇫🇷 PR •
Palicova 🇨🇿 WC •
A. Kovackova 🇨🇿 WC •
Zoldakova 🇨🇿 WC
ITALIANE PRESENTI
Nessuna giocatrice italiana presente nel tabellone principale o nelle qualificazioni.
RIEPILOGO
WTA 250 sul cemento outdoor •
Nessuna italiana presente •
Quattro wild card ceche nel tabellone principale
🇮🇹 WTA 125 PALERMO – DAL 20 LUGLIO, TERRA BATTUTA
ENTRY LIST
F. Jones 🇬🇧 •
Bronzetti 🇮🇹 •
Zidansek 🇸🇮 •
Bassols Ribera 🇪🇸 •
Radivojevic 🇷🇸 •
Ortenzi 🇦🇷 •
Vandromme 🇧🇪 •
T. Grant 🇺🇸 •
Rakotomanga Rajaonah 🇫🇷 •
Maristany Zuleta de Reales 🇪🇸 •
Ferro 🇫🇷 •
Yaneva 🇧🇬 •
Ruggeri 🇮🇹 •
Gorgodze 🇬🇪 •
Gjorcheska 🇲🇰 •
Tubello 🇫🇷 •
Astakhova 🏳️ •
A. Zolotareva 🏳️ •
E. Andreeva 🏳️ •
Rame 🇫🇷 •
C. Werner 🇩🇪 •
Bulgaru 🇷🇴
QUALIFICAZIONI
Tikhonova 🏳️ •
Ibragimova 🏳️ •
Kabbaj 🇲🇦 •
Spiteri 🇮🇹 •
Urgesi 🇮🇹 •
R. Serban 🇨🇾 •
Y. Ren 🇨🇳 •
Basiletti 🇮🇹 •
Hodzic 🇩🇪 •
Feistel 🇵🇱 •
Toth 🇭🇺 •
Steur 🇩🇪 •
Shinikova 🇧🇬
ITALIANE PRESENTI
Bronzetti 🇮🇹 •
Ruggeri 🇮🇹 •
Spiteri 🇮🇹 (Q) •
Urgesi 🇮🇹 (Q) •
Basiletti 🇮🇹 (Q)
RIEPILOGO ITALIANE
2 italiane nel tabellone principale •
3 italiane nelle qualificazioni •
Lucia Bronzetti guida la pattuglia azzurra •
WTA 125 sulla terra battuta
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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