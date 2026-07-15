Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Luglio 2026

Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
ATP 250 Bastad – terra
R16 Travaglia – Navone 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Altmaier – Darderi 4° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
QF Pellegrino /Vavassori – Kirkov /Stevens 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
ATP 250 Gstaad – terra
R16 Collignon – Sonego Inizio 10:30
ATP Gstaad
Raphael Collignon [7]
15
7
1
Lorenzo Sonego•
30
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
2-1*
ace
3-1*
4*-1
5*-1
6-1*
ace
6-2*
6-6 → 7-6
R. Collignon
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
5-6 → 6-6
L. Sonego
0-15
df
0-30
df
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
R. Collignon
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
A-40
4-5 → 5-5
L. Sonego
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
R. Collignon
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
df
2-3 → 3-3
R. Collignon
0-15
df
0-30
0-40
15-40
30-40
2-1 → 2-2
ATP 250 Umag – terra
R16 Gomez – Arnaldi Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Cobolli – Burruchaga Non prima 18:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Bunschoten – terra
R16 Romano
– Galan Inizio 11:00
ATP Bunschoten
Filippo Romano•
0
5
0
Daniel Elahi Galan
0
7
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-4 → 5-4
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
F. Romano
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
2-2 → 3-2
D. Elahi Galan
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
2-1 → 2-2
F. Romano
15-0
15-15
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 2-1
F. Romano
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 1-0
CH 75 Cordenons – terra
R16 Villanueva – Martin Manzano Inizio 11:00
ATP Cordenons
Gonzalo Villanueva•
0
6
1
Juan Cruz Martin Manzano
0
2
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Cruz Martin Manzano
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cruz Martin Manzano
0-15
df
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
4-2 → 5-2
G. Villanueva
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
4-1 → 4-2
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
J. Cruz Martin Manzano
15-0
15-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
1-1 → 2-1
J. Cruz Martin Manzano
0-0 → 0-1
R32 Nedic – Dalla Valle Non prima 12:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Napolitano – Barrena 2° inc. ore 14
Il match deve ancora iniziare
R16 Bondioli – Justo Inizio 11:00
ATP Cordenons
Federico Bondioli•
0
6
0
Guido Ivan Justo [6]
0
3
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Ivan Justo
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
5-3 → 6-3
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
4-3 → 5-3
G. Ivan Justo
0-15
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
4-2 → 4-3
G. Ivan Justo
0-15
df
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 3-2
F. Bondioli
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-2 → 2-2
G. Ivan Justo
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
1-1 → 1-2
R16 Bondioli /Caniato – Mishkin /Shvets 2° inc. ore 13:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Alcala Gurri /Roncadelli – Agamenone /Lorusso Inizio 11:00
ATP Cordenons
Max Alcala Gurri / Franco Roncadelli•
0
7
0
Franco Agamenone / Lorenzo Lorusso
0
6
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Alcala Gurri / Roncadelli
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0-0*
1*-0
2*-0
3-0*
4-0*
5*-0
6*-0
ace
6-6 → 7-6
M. Alcala Gurri / Roncadelli
0-15
df
0-30
15-30
40-30
40-40
5-6 → 6-6
F. Agamenone / Lorusso
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
5-5 → 5-6
M. Alcala Gurri / Roncadelli
4-5 → 5-5
F. Agamenone / Lorusso
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-4 → 4-5
M. Alcala Gurri / Roncadelli
3-4 → 4-4
F. Agamenone / Lorusso
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Alcala Gurri / Roncadelli
2-3 → 3-3
F. Agamenone / Lorusso
2-2 → 2-3
M. Alcala Gurri / Roncadelli
2-1 → 2-2
F. Agamenone / Lorusso
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
2-0 → 2-1
M. Alcala Gurri / Roncadelli
1-0 → 2-0
F. Agamenone / Lorusso
0-15
15-15
15-30
df
15-40
df
0-0 → 1-0
R16 Binda /Prihodko – Angelini /Crivellaro 3° inc. ore 11:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Roma 125 – terra
2T Radivojevic – Chiesa ore 10:30
WTA Rome 125
Lola Radivojevic [5]•
0
2
2
0
Deborah Chiesa
0
6
6
0
Vincitore: Chiesa
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Lola Radivojevic
2-5 → 2-6
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-4 → 2-5
Lola Radivojevic
2-3 → 2-4
Deborah Chiesa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 2-3
Lola Radivojevic
1-2 → 2-2
Lola Radivojevic
0-1 → 1-1
Deborah Chiesa
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Lola Radivojevic
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
2-5 → 2-6
Lola Radivojevic
2-3 → 2-4
Lola Radivojevic
1-2 → 2-2
Deborah Chiesa
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
1-1 → 1-2
Lola Radivojevic
0-1 → 1-1
2T Jones – Urgesi ore 16:00
Il match deve ancora iniziare
QF Radivojevic /Spiteri – Brancaccio /Grant 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
QF Cascino /Feng – Bronzetti /Trevisan 2 incontro dalle 16:00
Il match deve ancora iniziare
4 commenti
Complimenti a Deborah Chiesa, vista dal vivo all’Antico Tiro a Volo. Ha ritrovato la solidità e la potenza dei giorni migliori: davvero brava
Che vittoria deborah
E forza tutti gli italiani in gioco oggi,dallitf 15 di Gubbio al 250 di Umago
Forza Romano