Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 15 Luglio 2026

15/07/2026 10:36 4 commenti
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren
Luciano Darderi ITA, 2002.02.14 - Foto Patrick Boren

SWE ATP 250 Bastad – terra
R16 Travaglia ITA – Navone ARG 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Altmaier GER – Darderi ITA 4° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare

QF Pellegrino ITA/Vavassori ITA – Kirkov USA/Stevens NED 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



SUI ATP 250 Gstaad – terra
R16 Collignon BEL – Sonego ITA Inizio 10:30

ATP Gstaad
Raphael Collignon [7]
15
7
1
Lorenzo Sonego
30
6
0
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CRO ATP 250 Umag – terra
R16 Gomez ARG – Arnaldi ITA Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Cobolli ITA – Burruchaga ARG Non prima 18:00

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NED CH 75 Bunschoten – terra
R16 Romano ITA – Galan COL Inizio 11:00
ATP Bunschoten
Filippo Romano
0
5
0
Daniel Elahi Galan
0
7
0
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ITA CH 75 Cordenons – terra
R16 Villanueva ARG – Martin Manzano ITA Inizio 11:00

ATP Cordenons
Gonzalo Villanueva
0
6
1
Juan Cruz Martin Manzano
0
2
0
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R32 Nedic BIH – Dalla Valle ITA Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Napolitano ITA – Barrena ARG 2° inc. ore 14

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R16 Bondioli ITA – Justo ARG Inizio 11:00

ATP Cordenons
Federico Bondioli
0
6
0
Guido Ivan Justo [6]
0
3
0
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R16 Bondioli ITA/Caniato ITA – Mishkin RUS/Shvets RUS 2° inc. ore 13:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Alcala Gurri ESP/Roncadelli URU – Agamenone ITA/Lorusso ITA Inizio 11:00

ATP Cordenons
Max Alcala Gurri / Franco Roncadelli
0
7
0
Franco Agamenone / Lorenzo Lorusso
0
6
0
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R16 Binda ITA/Prihodko MKD – Angelini ITA/Crivellaro ITA 3° inc. ore 11:00

Il match deve ancora iniziare



ITA WTA Roma 125 – terra
2T Radivojevic SRB – Chiesa ITA ore 10:30

WTA Rome 125
Lola Radivojevic [5]
0
2
2
0
Deborah Chiesa
0
6
6
0
Vincitore: Chiesa
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2T Jones GBR – Urgesi ITA ore 16:00

Il match deve ancora iniziare

QF Radivojevic SRB/Spiteri ITA – Brancaccio ITA/Grant ITA 2 incontro dalle 16:00

Il match deve ancora iniziare

QF Cascino FRA/Feng CHN – Bronzetti ITA/Trevisan ITA 2 incontro dalle 16:00

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4 commenti

No Way (Guest) 15-07-2026 11:52

Complimenti a Deborah Chiesa, vista dal vivo all’Antico Tiro a Volo. Ha ritrovato la solidità e la potenza dei giorni migliori: davvero brava

 4
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Vasco90 15-07-2026 11:49

Che vittoria deborah

 3
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Albo 15-07-2026 10:55

E forza tutti gli italiani in gioco oggi,dallitf 15 di Gubbio al 250 di Umago

 2
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+1: Vasco90
Albo 15-07-2026 10:54

Forza Romano

 1
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+1: Vasco90