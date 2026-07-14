Circuito WTA - WTA 125 Copertina, WTA

WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

14/07/2026 08:14 Nessun commento
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008
Tyra Caterina Grant ITA, 12.03.2008

🇮🇹
WTA 125 Roma
Roma, Italia  ·  14 Luglio 2026

27°C
Prevalentemente soleggiato e molto caldo  ·  Picco 37°C
CIELO Prevalentemente soleggiato al mattino, poi soleggiato nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
28°
09:00
29°
10:00
32°
11:00
33°
12:00
35°
13:00
36°
14:00
37°
16:00
36°
19:00
33°
22:00
28°
⚠  Allerta gialla per temperature massime estreme: 1° turno sulla terra con caldo intenso
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
☀  Soleggiato
⚠  Allerta caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Court 1 – ore 10:30
Danka Kovinic MNE vs Noemi Basiletti ITA

Il match deve ancora iniziare

Teodora Kostovic SRB vs Jennifer Ruggeri ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Martina Trevisan ITA vs (8) Tyra Caterina Grant ITA

Il match deve ancora iniziare

Alessandra Mazzola ITA vs (4) Lucia Bronzetti ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 10:30
Julia Riera ARG vs (2) Darja Semenistaja LAT

Il match deve ancora iniziare

Fiona Ferro FRA vs Aurora Zantedeschi ITA Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

(7) Nuria Brancaccio ITA vs Jessica Pieri ITA

Il match deve ancora iniziare

Francesca Pace ITA vs Eva Vedder NED

Il match deve ancora iniziare





🇷🇴
WTA 250 Iasi
Iasi, Romania  ·  14 Luglio 2026

🌩
19°C
Temporali al mattino, poi schiarite  ·  Picco 26°C
CIELO Temporali nelle prime ore, poi nuvole intermittenti e tratti soleggiati
PIOGGIA Temporali indicati tra le 09:00 e le 10:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
09:00
🌩
19°
10:00
🌩
20°
11:00
22°
12:00
24°
13:00
25°
14:00
26°
15:00
26°
17:00
25°
20:00
24°
23:00
21°
⚠  Temporali al mattino: 1° turno sulla terra da monitorare nelle prime ore di gioco
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Center Court – ore 11:00
Kaitlin Quevedo ESP vs (6) Elena-Gabriela Ruse ROU

Il match deve ancora iniziare

(9) Yulia Putintseva KAZ vs Claire Liu USA

Il match deve ancora iniziare

Miriam Bulgaru ROU vs Elena Pridankina RUS

Il match deve ancora iniziare

Paula Badosa ESP vs (4) Anhelina Kalinina UKR Non prima 16:30

Il match deve ancora iniziare

Ilinca Amariei ROU vs (8) Elsa Jacquemot FRA

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 11:00
Elina Avanesyan ARM vs Moyuka Uchijima JPN

Il match deve ancora iniziare

Mayar Sherif EGY vs Dalma Galfi HUN

Il match deve ancora iniziare

(3) Oleksandra Oliynykova UKR vs Ipek Oz TUR

Il match deve ancora iniziare

(5) Panna Udvardy HUN vs Leyre Romero Gormaz ESP

Il match deve ancora iniziare

Katarzyna Kawa POL vs Simona Waltert SUI

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 11:00
Emiliana Arango COL vs Tamara Zidansek SLO

Il match deve ancora iniziare

Dominika Salkova CZE vs Alevtina Ibragimova RUS

Il match deve ancora iniziare

Nicole Fossa Huergo ARG / Lara Salden BEL vs Moyuka Uchijima JPN / Emily Webley-Smith GBR

Il match deve ancora iniziare

Angelica Moratelli ITA / Nadia Podoroska ARG vs Mana Ayukawa JPN / Kanako Morisaki JPN

Il match deve ancora iniziare





🇬🇷
WTA 250 Athens
Atene, Grecia  ·  14 Luglio 2026

28°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 33°C
CIELO Soleggiato per tutta la giornata, sereno in serata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 14 Luglio
09:00
28°
10:00
29°
11:00
30°
12:00
31°
13:00
31°
14:00
32°
15:00
33°
17:00
32°
20:00
30°
23:00
25°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo sul cemento: 1° turno con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
WTA 250 · Main Draw
1° Turno · Cemento
R1
☀  Soleggiato
⚠  Caldo
🎾  1° Turno
🏸  Cemento

Center Court – ore 16:30
(3) Barbora Krejcikova CZE vs Viktoriya Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare

(1) Clara Tauson DEN vs Nao Hibino JPN Non prima 18:30

Il match deve ancora iniziare

Maria Timofeeva UZB vs (2) Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare



Grandstand – ore 16:30
Aoi Ito JPN vs Alina Korneeva RUS

Il match deve ancora iniziare

Sapfo Sakellaridi GRE vs Miriana Tona ITA

Il match deve ancora iniziare

(7) Tereza Valentova CZE vs Sofia Costoulas BEL

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 15:00
Rasheeda McAdoo USA / Alana Smith USA vs (2) Xinyu Jiang CHN / (2) Fang-Hsien Wu TPE

Il match deve ancora iniziare

Carole Monnet FRA vs Rebeka Masarova SUI

Il match deve ancora iniziare

Anna Blinkova RUS vs Aliaksandra Sasnovich BLR

Il match deve ancora iniziare

(1) Hao-Ching Chan TPE / (1) Miyu Kato JPN vs Marianne Argyrokastriti GRE / Elina Nepliy RUS

Il match deve ancora iniziare





🇹🇷
WTA 125 Istanbul 2
Istanbul, Turchia  ·  14 Luglio 2026

23°C
Rovesci iniziali, poi soleggiato  ·  Picco 27°C
CIELO Rovesci nelle prime ore, poi schiarite e sole nel pomeriggio
PIOGGIA Possibile rovescio intorno alle 09:00
CAMPO Cemento
CEMENTO

Andamento della giornata — 14 Luglio
09:00
🌧
23°
10:00
24°
11:00
25°
12:00
26°
13:00
26°
14:00
26°
16:00
27°
18:00
26°
21:00
23°
23:00
22°
⚠  Possibile rovescio nelle prime ore, poi condizioni buone: 1° turno MD sul cemento da monitorare all’avvio
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno MD · Cemento
R1
⛅  Sole e nuvole
⚠  Rovesci iniziali
🎾  1° Turno MD
🏸  Cemento

Center Court – ore 12:00
(1) Anastasia Zakharova RUS vs Mariia Tkacheva RUS

Il match deve ancora iniziare

Ayla Aksu TUR vs Vendula Valdmannova CZE

Il match deve ancora iniziare

(5) Polina Iatcenko RUS vs Vera Zvonareva RUS

Il match deve ancora iniziare

Viktoria Hruncakova SVK vs Cagla Buyukakcay TUR Non prima 17:00

Il match deve ancora iniziare



Court A – ore 12:00
Harmony Tan FRA vs Lucie Havlickova CZE

Il match deve ancora iniziare

Deniz Dilek TUR vs Weronika Falkowska POL

Il match deve ancora iniziare

(6) Linda Fruhvirtova CZE vs Xinyu Gao CHN

Il match deve ancora iniziare

Deniz Dilek TUR / Doga Turkmen TUR vs (2) Lucie Havlickova CZE / (2) Gabriela Knutson CZE

Il match deve ancora iniziare



Court B – ore 12:00
Alexandra Shubladze RUS vs Isabella Shinikova BUL

Il match deve ancora iniziare

Daria Khomutsianskaya BLR vs Priska Nugroho INA

Il match deve ancora iniziare

Aliona Falei BLR vs (4) Yue Yuan CHN

Il match deve ancora iniziare

Priska Nugroho INA / Varvara Panshina RUS vs Rina Saigo JPN / Yukina Saigo JPN

Il match deve ancora iniziare





🇦🇹
WTA 125 Kitzbühel
Kitzbühel, Austria  ·  14 Luglio 2026

🌩
16°C
Instabile, temporali nel pomeriggio  ·  Picco 27°C
CIELO Nuvoloso al mattino, prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Rovesci al mattino e in serata, temporali tra le 16:00 e le 17:00
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
🌧
19°
09:00
21°
10:00
22°
11:00
24°
12:00
25°
14:00
27°
16:00
🌩
24°
17:00
🌩
23°
21:00
🌧
18°
22:00
🌧
18°
⚠  Allerta gialla per temporali e caldo: 1° turno sulla terra da monitorare nel pomeriggio
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
WTA 125 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
🌩  Temporali
⚠  Da monitorare
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Grandstand – ore 11:00
Caijsa Hennemann SWE vs (2) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

Mona Barthel GER vs Arabella Koller AUT

Il match deve ancora iniziare

Leonie Rabl AUT vs Arantxa Rus NED

Il match deve ancora iniziare

Julia Grabher AUT / Sinja Kraus AUT vs Michaela Bayerlova CZE / Prarthana Thombare IND

Il match deve ancora iniziare



Küchenmeister – ore 11:00
(5) Marina Bassols Ribera ESP vs Anna-Lena Friedsam GER

Il match deve ancora iniziare

Laura Pigossi BRA vs (6) Laura Samson CZE

Il match deve ancora iniziare

Marina Bassols Ribera ESP / Despina Papamichail GRE vs Anna-Lena Friedsam GER / Ekaterina Perelygina AUT

Il match deve ancora iniziare

Irina Bara ROU / Dalila Jakupovic SLO vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers ESP / (2) Laura Pigossi BRA

Il match deve ancora iniziare



Interwetten – ore 11:00
Martina Colmegna ITA vs Barbora Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare

Maria Lourdes Carle ARG vs Kathinka Von Deichmann LIE

Il match deve ancora iniziare

Vivian Wolff USA vs (7) Jeline Vandromme BEL

Il match deve ancora iniziare

(1) Valeriya Strakhova UKR / (1) Anastasia Tikhonova RUS vs Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA

Il match deve ancora iniziare

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