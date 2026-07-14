WTA 250 Atene, Iasi, WTA 125 Roma, Kitzbuhel, Istanbul: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)
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27°C
Prevalentemente soleggiato e molto caldo · Picco 37°C
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28°
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⚠ Allerta caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Court 1 – ore 10:30
Danka Kovinic vs Noemi Basiletti
Teodora Kostovic vs Jennifer Ruggeri Non prima 16:00
Martina Trevisan vs (8) Tyra Caterina Grant
Alessandra Mazzola vs (4) Lucia Bronzetti
Court 2 – ore 10:30
Julia Riera vs (2) Darja Semenistaja
Fiona Ferro vs Aurora Zantedeschi Non prima 16:00
(7) Nuria Brancaccio vs Jessica Pieri
Francesca Pace vs Eva Vedder
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19°C
Temporali al mattino, poi schiarite · Picco 26°C
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⚠ Da monitorare
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Center Court – ore 11:00
Kaitlin Quevedo vs (6) Elena-Gabriela Ruse
(9) Yulia Putintseva vs Claire Liu
Miriam Bulgaru vs Elena Pridankina
Paula Badosa vs (4) Anhelina Kalinina Non prima 16:30
Ilinca Amariei vs (8) Elsa Jacquemot
Court 5 – ore 11:00
Elina Avanesyan vs Moyuka Uchijima
Mayar Sherif vs Dalma Galfi
(3) Oleksandra Oliynykova vs Ipek Oz
(5) Panna Udvardy vs Leyre Romero Gormaz
Katarzyna Kawa vs Simona Waltert
Court 6 – ore 11:00
Emiliana Arango vs Tamara Zidansek
Dominika Salkova vs Alevtina Ibragimova
Nicole Fossa Huergo / Lara Salden vs Moyuka Uchijima / Emily Webley-Smith
Angelica Moratelli / Nadia Podoroska vs Mana Ayukawa / Kanako Morisaki
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28°C
Soleggiato e asciutto · Picco 33°C
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⚠ Caldo
🎾 1° Turno
🏸 Cemento
Center Court – ore 16:30
(3) Barbora Krejcikova vs Viktoriya Tomova
(1) Clara Tauson vs Nao Hibino Non prima 18:30
Maria Timofeeva vs (2) Ann Li
Grandstand – ore 16:30
Aoi Ito vs Alina Korneeva
Sapfo Sakellaridi vs Miriana Tona
(7) Tereza Valentova vs Sofia Costoulas
Court 3 – ore 15:00
Rasheeda McAdoo / Alana Smith vs (2) Xinyu Jiang / (2) Fang-Hsien Wu
Carole Monnet vs Rebeka Masarova
Anna Blinkova vs Aliaksandra Sasnovich
(1) Hao-Ching Chan / (1) Miyu Kato vs Marianne Argyrokastriti / Elina Nepliy
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23°C
Rovesci iniziali, poi soleggiato · Picco 27°C
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23°
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22°
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⚠ Rovesci iniziali
🎾 1° Turno MD
🏸 Cemento
Center Court – ore 12:00
(1) Anastasia Zakharova vs Mariia Tkacheva
Ayla Aksu vs Vendula Valdmannova
(5) Polina Iatcenko vs Vera Zvonareva
Viktoria Hruncakova vs Cagla Buyukakcay Non prima 17:00
Court A – ore 12:00
Harmony Tan vs Lucie Havlickova
Deniz Dilek vs Weronika Falkowska
(6) Linda Fruhvirtova vs Xinyu Gao
Deniz Dilek / Doga Turkmen vs (2) Lucie Havlickova / (2) Gabriela Knutson
Court B – ore 12:00
Alexandra Shubladze vs Isabella Shinikova
Daria Khomutsianskaya vs Priska Nugroho
Aliona Falei vs (4) Yue Yuan
Priska Nugroho / Varvara Panshina vs Rina Saigo / Yukina Saigo
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16°C
Instabile, temporali nel pomeriggio · Picco 27°C
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🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Grandstand – ore 11:00
Caijsa Hennemann vs (2) Sinja Kraus
Mona Barthel vs Arabella Koller
Leonie Rabl vs Arantxa Rus
Julia Grabher / Sinja Kraus vs Michaela Bayerlova / Prarthana Thombare
Küchenmeister – ore 11:00
(5) Marina Bassols Ribera vs Anna-Lena Friedsam
Laura Pigossi vs (6) Laura Samson
Marina Bassols Ribera / Despina Papamichail vs Anna-Lena Friedsam / Ekaterina Perelygina
Irina Bara / Dalila Jakupovic vs (2) Yvonne Cavalle-Reimers / (2) Laura Pigossi
Interwetten – ore 11:00
Martina Colmegna vs Barbora Palicova
Maria Lourdes Carle vs Kathinka Von Deichmann
Vivian Wolff vs (7) Jeline Vandromme
(1) Valeriya Strakhova / (1) Anastasia Tikhonova vs Alicia Barnett / Elixane Lechemia
TAG: Circuito WTA, WTA 125
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