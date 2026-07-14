ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo 4 azzurri (LIVE)
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22°C
Parzialmente soleggiato, poi nuvoloso · Picco 32°C
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⚠ Caldo
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Matej Dodig vs Pablo Carreno Busta
Marco Cecchinato vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 18:00)
Titouan Droguet vs Alexander Blockx (Non prima 21:00)
Studenac Arena – ore 16:00
Alex Molcan vs Valentin Royer
Ziga Sesko vs Daniel Merida (Non prima 18:00)
Fabian Marozsan vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 19:30)
Court 1 – ore 16:00
Marko Topo vs Camilo Ugo Carabelli
Federico Agustin Gomez vs Niels McDonald
Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Court 2 – ore 16:00
JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Filip Duda / Michael Vrbensky
Damir Dzumhur / Stefan Latinovic vs Andres Molteni / Patrik Trhac
Arthur Reymond / Luca Sanchez vs David Stevenson / Marcus Willis
Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha
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17°C
Prevalentemente soleggiato · Picco 29°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Roy Emerson Arena – ore 10:30
Juan Manuel Cerundolo vs Zdenek Kolar
Jerome Kym vs Dylan Dietrich
Stefanos Tsitsipas vs Ignacio Buse (Non prima 15:00)
Jaime Faria vs Stan Wawrinka (Non prima 17:30)
Court 1 – ore 10:30
Pedro Martinez vs Yannick Hanfmann
Lucas Miedler / Marc Polmans vs Raphael Collignon / Arthur Rinderknech
Federico Cina vs Quentin Halys
Alexandre Muller vs Aleksandr Shevchenko
Dylan Dietrich / Dominic Stricker vs Petr Nouza / Neil Oberleitner
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15°C
Soleggiato e asciutto · Picco 25°C
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✅ Asciutto
🎾 1° Turno
🏀 Terra Battuta
Centre Court – ore 11:00
Nicolai Budkov Kjaer vs Andrea Pellegrino
Dalibor Svrcina vs Grigor Dimitrov
Nuno Borges vs Moise Kouame
Max Dahlin vs Sebastian Baez
Court 1 – ore 11:00
Sebastian Ofner vs Thiago Agustin Tirante
Botic van de Zandschulp vs Taro Daniel
Daniel Altmaier vs Hugo Gaston
Karol Drzewiecki / Filip Pieczonka vs Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar
Court 2 – ore 12:00
Adolfo Daniel Vallejo vs Miguel Damas
Jan Choinski vs Nikoloz Basilashvili
Court 3 – ore 12:00
Facundo Diaz Acosta vs Lautaro Midon
Stefano Travaglia vs Martin Krumich
TAG: Circuito ATP
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