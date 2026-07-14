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ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo 4 azzurri (LIVE)

14/07/2026 07:46 Nessun commento
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

🇭🇷
ATP 250 Umago
Umago, Croazia  ·  14 Luglio 2026

22°C
Parzialmente soleggiato, poi nuvoloso  ·  Picco 32°C
CIELO Sole e nuvole al mattino, poi cielo prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
22°
09:00
23°
10:00
25°
11:00
26°
12:00
28°
13:00
30°
14:00
32°
16:00
32°
19:00
31°
23:00
25°
⚠  Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: 1° turno sulla terra con temperature elevate
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
⛅  Sole e nuvole
⚠  Caldo
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00
Matej Dodig CRO vs Pablo Carreno Busta ESP

Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato ITA vs Roman Andres Burruchaga ARG (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet FRA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 21:00)

Il match deve ancora iniziare



Studenac Arena – ore 16:00
Alex Molcan SVK vs Valentin Royer FRA

Il match deve ancora iniziare

Ziga Sesko SLO vs Daniel Merida ESP (Non prima 18:00)

Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan HUN vs Juan Carlos Prado Angelo BOL (Non prima 19:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 16:00
Marko Topo GER vs Camilo Ugo Carabelli ARG

Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez ARG vs Niels McDonald GER

Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia IND / Alexander Donski BUL vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 16:00
JiSung Nam KOR / Patrik Niklas-Salminen FIN vs Filip Duda CZE / Michael Vrbensky CZE

Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur BIH / Stefan Latinovic SRB vs Andres Molteni ARG / Patrik Trhac USA

Il match deve ancora iniziare

Arthur Reymond FRA / Luca Sanchez FRA vs David Stevenson GBR / Marcus Willis GBR

Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez ARG / Santiago Gonzalez MEX vs Pruchya Isaro THA / Niki Kaliyanda Poonacha IND

Il match deve ancora iniziare





🇨🇭
ATP 250 Gstaad
Gstaad, Svizzera  ·  14 Luglio 2026

17°C
Prevalentemente soleggiato  ·  Picco 29°C
CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con tratti parzialmente soleggiati
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
15°
09:00
16°
10:00
18°
11:00
20°
12:00
23°
13:00
26°
14:00
28°
16:00
29°
19:00
27°
23:00
21°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
⛅  Sole e nuvole
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30
Juan Manuel Cerundolo ARG vs Zdenek Kolar CZE

Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym SUI vs Dylan Dietrich SUI

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas GRE vs Ignacio Buse PER (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria POR vs Stan Wawrinka SUI (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Pedro Martinez ESP vs Yannick Hanfmann GER

Il match deve ancora iniziare

Lucas Miedler AUT / Marc Polmans AUS vs Raphael Collignon BEL / Arthur Rinderknech FRA

Il match deve ancora iniziare

Federico Cina ITA vs Quentin Halys FRA

Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller FRA vs Aleksandr Shevchenko KAZ

Il match deve ancora iniziare

Dylan Dietrich SUI / Dominic Stricker SUI vs Petr Nouza CZE / Neil Oberleitner AUT

Il match deve ancora iniziare





🇸🇪
ATP 250 Bastad
Bastad, Svezia  ·  14 Luglio 2026

15°C
Soleggiato e asciutto  ·  Picco 25°C
CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata
PIOGGIA Assente nelle ore indicate
CAMPO Terra Battuta
TERRA BATTUTA

Andamento della giornata — 14 Luglio
08:00
12°
09:00
14°
10:00
17°
11:00
20°
12:00
22°
13:00
24°
14:00
25°
16:00
24°
19:00
22°
23:00
17°
✅  Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone
🎾  Programma del giorno — 14 Luglio
🎾
ATP 250 · Main Draw
1° Turno · Terra Battuta
R1
☀  Soleggiato
✅  Asciutto
🎾  1° Turno
🏀  Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00
Nicolai Budkov Kjaer NOR vs Andrea Pellegrino ITA

Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina CZE vs Grigor Dimitrov BUL

Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Moise Kouame FRA

Il match deve ancora iniziare

Max Dahlin SWE vs Sebastian Baez ARG

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Sebastian Ofner AUT vs Thiago Agustin Tirante ARG

Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp NED vs Taro Daniel JPN

Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier GER vs Hugo Gaston FRA

Il match deve ancora iniziare

Karol Drzewiecki POL / Filip Pieczonka POL vs Jean-Julien Rojer NED / Theodore Winegar USA

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 12:00
Adolfo Daniel Vallejo PAR vs Miguel Damas ESP

Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski GBR vs Nikoloz Basilashvili GEO

Il match deve ancora iniziare



Court 3 – ore 12:00
Facundo Diaz Acosta ARG vs Lautaro Midon ARG

Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia ITA vs Martin Krumich CZE

Il match deve ancora iniziare

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