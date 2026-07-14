ATP 250 Umago, Gstaad e Bastad: I risultati completi con il dettaglio del Day 2. In campo 4 azzurri (LIVE)

🇭🇷 ATP 250 Umago Umago, Croazia · 14 Luglio 2026 ⛅ 22°C Parzialmente soleggiato, poi nuvoloso · Picco 32°C CIELO Sole e nuvole al mattino, poi cielo prevalentemente nuvoloso nel pomeriggio PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 14 Luglio 08:00 ☀ 22° 09:00 ⛅ 23° 10:00 ⛅ 25° 11:00 ☁ 26° 12:00 ☁ 28° 13:00 ⛅ 30° 14:00 ⛅ 32° 16:00 ☁ 32° 19:00 ☁ 31° 23:00 ⛅ 25° ⚠ Nessuna pioggia indicata, ma caldo nel pomeriggio: 1° turno sulla terra con temperature elevate 🎾 Programma del giorno — 14 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 1° Turno · Terra Battuta R1 ⛅ Sole e nuvole

⚠ Caldo

🎾 1° Turno

🏀 Terra Battuta

Goran Ivanisevic Stadium – ore 16:00

Matej Dodig vs Pablo Carreno Busta



Il match deve ancora iniziare

Marco Cecchinato vs Roman Andres Burruchaga (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Titouan Droguet vs Alexander Blockx (Non prima 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Studenac Arena – ore 16:00

Alex Molcan vs Valentin Royer



Il match deve ancora iniziare

Ziga Sesko vs Daniel Merida (Non prima 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Fabian Marozsan vs Juan Carlos Prado Angelo (Non prima 19:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 16:00

Marko Topo vs Camilo Ugo Carabelli



Il match deve ancora iniziare

Federico Agustin Gomez vs Niels McDonald



Il match deve ancora iniziare

Siddhant Banthia / Alexander Donski vs Constantin Frantzen / Robin Haase



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 16:00

JiSung Nam / Patrik Niklas-Salminen vs Filip Duda / Michael Vrbensky



Il match deve ancora iniziare

Damir Dzumhur / Stefan Latinovic vs Andres Molteni / Patrik Trhac



Il match deve ancora iniziare

Arthur Reymond / Luca Sanchez vs David Stevenson / Marcus Willis



Il match deve ancora iniziare

Maximo Gonzalez / Santiago Gonzalez vs Pruchya Isaro / Niki Kaliyanda Poonacha



Il match deve ancora iniziare

🇨🇭 ATP 250 Gstaad Gstaad, Svizzera · 14 Luglio 2026 ⛅ 17°C Prevalentemente soleggiato · Picco 29°C CIELO Nuvole intermittenti per gran parte della giornata, con tratti parzialmente soleggiati PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 14 Luglio 08:00 ⛅ 15° 09:00 ⛅ 16° 10:00 ⛅ 18° 11:00 ⛅ 20° 12:00 ⛅ 23° 13:00 ⛅ 26° 14:00 ⛅ 28° 16:00 ⛅ 29° 19:00 ⛅ 27° 23:00 ⛅ 21° ✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 14 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 1° Turno · Terra Battuta R1 ⛅ Sole e nuvole

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🏀 Terra Battuta

Roy Emerson Arena – ore 10:30

Juan Manuel Cerundolo vs Zdenek Kolar



Il match deve ancora iniziare

Jerome Kym vs Dylan Dietrich



Il match deve ancora iniziare

Stefanos Tsitsipas vs Ignacio Buse (Non prima 15:00)



Il match deve ancora iniziare

Jaime Faria vs Stan Wawrinka (Non prima 17:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 10:30

Pedro Martinez vs Yannick Hanfmann



Il match deve ancora iniziare

Lucas Miedler / Marc Polmans vs Raphael Collignon / Arthur Rinderknech



Il match deve ancora iniziare

Federico Cina vs Quentin Halys



Il match deve ancora iniziare

Alexandre Muller vs Aleksandr Shevchenko



Il match deve ancora iniziare

Dylan Dietrich / Dominic Stricker vs Petr Nouza / Neil Oberleitner



Il match deve ancora iniziare

🇸🇪 ATP 250 Bastad Bastad, Svezia · 14 Luglio 2026 ☀ 15°C Soleggiato e asciutto · Picco 25°C CIELO Soleggiato o prevalentemente soleggiato per tutta la giornata PIOGGIA Assente nelle ore indicate CAMPO Terra Battuta TERRA BATTUTA Andamento della giornata — 14 Luglio 08:00 ☀ 12° 09:00 ☀ 14° 10:00 ☀ 17° 11:00 ☀ 20° 12:00 ☀ 22° 13:00 ☀ 24° 14:00 ⛅ 25° 16:00 ⛅ 24° 19:00 ☀ 22° 23:00 ☀ 17° ✅ Nessuna pioggia indicata: 1° turno sulla terra in condizioni buone 🎾 Programma del giorno — 14 Luglio 🎾 ATP 250 · Main Draw 1° Turno · Terra Battuta R1 ☀ Soleggiato

✅ Asciutto

🎾 1° Turno

🏀 Terra Battuta

Centre Court – ore 11:00

Nicolai Budkov Kjaer vs Andrea Pellegrino



Il match deve ancora iniziare

Dalibor Svrcina vs Grigor Dimitrov



Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges vs Moise Kouame



Il match deve ancora iniziare

Max Dahlin vs Sebastian Baez



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 11:00

Sebastian Ofner vs Thiago Agustin Tirante



Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp vs Taro Daniel



Il match deve ancora iniziare

Daniel Altmaier vs Hugo Gaston



Il match deve ancora iniziare

Karol Drzewiecki / Filip Pieczonka vs Jean-Julien Rojer / Theodore Winegar



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 12:00

Adolfo Daniel Vallejo vs Miguel Damas



Il match deve ancora iniziare

Jan Choinski vs Nikoloz Basilashvili



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 12:00

Facundo Diaz Acosta vs Lautaro Midon



Il match deve ancora iniziare

Stefano Travaglia vs Martin Krumich



Il match deve ancora iniziare