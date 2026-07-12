Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger 75 Granby: Il Tabellone Principale e di Qualificazione

12/07/2026 08:01 6 commenti
Aleksandar Vukic nella foto - Foto Getty Images
Aleksandar Vukic nella foto - Foto Getty Images

CAN Challenger 75 Granby – Tabellone Principale – hard
(1) Aleksandar Vukic AUS vs Liam Broady GBR
(WC) Nicolas Arseneault CAN vs Andres Martin USA
Qualifier vs Tyler Zink USA
Kaichi Uchida JPN vs (8) Alexis Galarneau CAN

(3) August Holmgren DEN vs Yosuke Watanuki JPN
Qualifier vs (PR) Aidan Mayo USA
(Alt) Yuta Shimizu JPN vs (CO) Jay Friend JPN
(Alt) Justin Boulais CAN vs (6) Zhizhen Zhang CHN

(7) Daniil Glinka EST vs (Alt) Garrett Johns USA
Qualifier vs Philip Sekulic AUS
Blaise Bicknell JAM vs Qualifier
Murphy Cassone USA vs (4) Tristan Schoolkate AUS

(5) Liam Draxl CAN vs Qualifier
(Alt) Daniel Milavsky USA vs (WC) Duncan Chan CAN
Qualifier vs (WC) Keegan Rice CAN
Fajing Sun CHN vs (2) Arthur Gea FRA



CAN Challenger 75 Granby – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Renta Tokuda JPN vs (WC) Alexander Rozin CAN
Hunter Heck USA vs (7) Kokoro Isomura JPN

(2) James Trotter JPN vs (WC) Jared Horwood CAN
(Alt) Benjamin Thomas George CAN vs (10) Alan Magadan MEX

(3) Edward Winter AUS vs Justin Roberts BAH
(Alt) Kody Pearson AUS vs (11) Strong Kirchheimer USA

(4) Dan Martin CAN vs (Alt) Mikael Arseneault CAN
(WC) Volodymyr Gurenko CAN vs (8) Guillaume Dalmasso FRA

(5) Karl Poling USA vs Matt Kuhar USA
Kenta Miyoshi JPN vs (9) Bruno Kuzuhara USA

(6) Cesar Bouchelaghem FRA vs Leo Vithoontien JPN
(WC) Eloi Roux CAN vs (12) Adhithya Ganesan USA

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6 commenti

brunodalla 12-07-2026 12:19

DRAXL

ZHANG

BROADY
SCHOOLKATE

GALARNEAU
HOLMGREN
GLINKA
GEA

 6
Replica | Quota | 0
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Lollo99 12-07-2026 12:17

Galarneau

Draxl

Zhang
Glinka

Vukic
Holmgren
Cassone
Gea

 5
Replica | Quota | 0
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miky85 12-07-2026 11:15

Draxl

Galarneau

Holmgren
Cassone

Vukic
Zhang
Glinka
Gea

 4
Replica | Quota | 0
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brizz 12-07-2026 11:10

gea

zhang

galarneau
schoolkate

vukic
holmgren
glinka
draxl

 3
Replica | Quota | 0
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akgul num.1 12-07-2026 10:25

Vukic

Schoolkate

Holmgren
Gea

Galarneau
Zhang
Glinka
Draxl

 2
Replica | Quota | 0
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patrick 12-07-2026 10:04

ZHANG

DRAXL

VUKIC
SCHOOLKATE

GALARNEAU
HOLMGREN
SEKULIC
GEA

 1
Replica | Quota | 0
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