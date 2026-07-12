Challenger 75 Granby: Il Tabellone Principale e di Qualificazione
Challenger 75 Granby – Tabellone Principale – hard
(1) Aleksandar Vukic vs Liam Broady
(WC) Nicolas Arseneault vs Andres Martin
Qualifier vs Tyler Zink
Kaichi Uchida vs (8) Alexis Galarneau
(3) August Holmgren vs Yosuke Watanuki
Qualifier vs (PR) Aidan Mayo
(Alt) Yuta Shimizu vs (CO) Jay Friend
(Alt) Justin Boulais vs (6) Zhizhen Zhang
(7) Daniil Glinka vs (Alt) Garrett Johns
Qualifier vs Philip Sekulic
Blaise Bicknell vs Qualifier
Murphy Cassone vs (4) Tristan Schoolkate
(5) Liam Draxl vs Qualifier
(Alt) Daniel Milavsky vs (WC) Duncan Chan
Qualifier vs (WC) Keegan Rice
Fajing Sun vs (2) Arthur Gea
Challenger 75 Granby – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Renta Tokuda vs (WC) Alexander Rozin
Hunter Heck vs (7) Kokoro Isomura
(2) James Trotter vs (WC) Jared Horwood
(Alt) Benjamin Thomas George vs (10) Alan Magadan
(3) Edward Winter vs Justin Roberts
(Alt) Kody Pearson vs (11) Strong Kirchheimer
(4) Dan Martin vs (Alt) Mikael Arseneault
(WC) Volodymyr Gurenko vs (8) Guillaume Dalmasso
(5) Karl Poling vs Matt Kuhar
Kenta Miyoshi vs (9) Bruno Kuzuhara
(6) Cesar Bouchelaghem vs Leo Vithoontien
(WC) Eloi Roux vs (12) Adhithya Ganesan
TAG: Circuito Challenger
6 commenti
DRAXL
ZHANG
BROADY
SCHOOLKATE
GALARNEAU
HOLMGREN
GLINKA
GEA
Galarneau
Draxl
Zhang
Glinka
Vukic
Holmgren
Cassone
Gea
Draxl
Galarneau
Holmgren
Cassone
Vukic
Zhang
Glinka
Gea
gea
zhang
galarneau
schoolkate
vukic
holmgren
glinka
draxl
Vukic
Schoolkate
Holmgren
Gea
Galarneau
Zhang
Glinka
Draxl
ZHANG
DRAXL
VUKIC
SCHOOLKATE
GALARNEAU
HOLMGREN
SEKULIC
GEA