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WTA 250 Atene: Il Tabellone Principale. Clara Tauson guida il seeding

11/07/2026 17:55 6 commenti
Clara Tauson nella foto - Foto Getty Images
Clara Tauson nella foto - Foto Getty Images

GRE WTA 250 Atene – Tabellone Principale – hard
(1) Clara Tauson DEN vs Ajla Tomljanovic AUS
(WC) Sapfo Sakellaridi GRE vs Qualifier
(WC) Marianne Argyrokastriti GRE vs Qualifier
Qualifier vs (5) Sara Bejlek CZE

(3) Barbora Krejcikova CZE vs Viktoriya Tomova BUL
Carole Monnet FRA vs Rebeka Masarova SUI
(WC) Martha Matoula GRE vs Qualifier
Qinwen Zheng CHN vs (6) Jessica Bouzas Maneiro ESP

(8) Magda Linette POL vs Mai Hontama JPN
(WC) Valentini Grammatikopoulou GRE vs Alycia Parks USA
Qualifier vs Harriet Dart GBR
Polina Kudermetova UZB vs (4) Maria Sakkari GRE

(7) Tereza Valentova CZE vs Sofia Costoulas BEL
Anna Blinkova RUS vs Aliaksandra Sasnovich BLR
Qualifier vs Alina Korneeva RUS
Maria Timofeeva UZB vs (2) Ann Li USA

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6 commenti

Lilly 11-07-2026 21:08

Tauson

Sakkari

Krejcikova
Li

Bejlek
Bouzas
Linette
Sasnovich

 6
Replica | Quota | 0
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atomo 11-07-2026 20:14

KREJCIKOVA

SAKKARI

TAUSON
LI

BEJLEK
ZHENG
LINETTE
VALENTOVA

 5
Replica | Quota | 0
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akgul num.1 11-07-2026 20:02

valentova

zheng

bejlek
sakkari

tauson
krejcikova
linette
li

 4
Replica | Quota | 0
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miky85 11-07-2026 19:29

Sakkari

Krejicikova

Tauson
Li

Bejlek
Zheng
Parks
Sasnovich

 3
Replica | Quota | 0
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Lollo99 11-07-2026 19:28

Sakkari

Krejcikova

Bejlek
Valentova

Tomljanovic
Zheng
Parks
Timofeeva

 2
Replica | Quota | 0
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kaishaku 11-07-2026 19:01

TAUSON

SAKKARI

KREJCIKOVA
LI

BEJLEK
ZHENG
PARKS
VALENTOVA

 1
Replica | Quota | 0
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