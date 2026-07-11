WTA 250 Atene: Il Tabellone Principale. Clara Tauson guida il seeding
WTA 250 Atene – Tabellone Principale – hard
(1) Clara Tauson vs Ajla Tomljanovic
(WC) Sapfo Sakellaridi vs Qualifier
(WC) Marianne Argyrokastriti vs Qualifier
Qualifier vs (5) Sara Bejlek
(3) Barbora Krejcikova vs Viktoriya Tomova
Carole Monnet vs Rebeka Masarova
(WC) Martha Matoula vs Qualifier
Qinwen Zheng vs (6) Jessica Bouzas Maneiro
(8) Magda Linette vs Mai Hontama
(WC) Valentini Grammatikopoulou vs Alycia Parks
Qualifier vs Harriet Dart
Polina Kudermetova vs (4) Maria Sakkari
(7) Tereza Valentova vs Sofia Costoulas
Anna Blinkova vs Aliaksandra Sasnovich
Qualifier vs Alina Korneeva
Maria Timofeeva vs (2) Ann Li
TAG: WTA 250 Atene, WTA 250 Atene 2026
6 commenti
Tauson
Sakkari
Krejcikova
Li
Bejlek
Bouzas
Linette
Sasnovich
KREJCIKOVA
SAKKARI
TAUSON
LI
BEJLEK
ZHENG
LINETTE
VALENTOVA
valentova
zheng
bejlek
sakkari
tauson
krejcikova
linette
li
Sakkari
Krejicikova
Tauson
Li
Bejlek
Zheng
Parks
Sasnovich
Sakkari
Krejcikova
Bejlek
Valentova
Tomljanovic
Zheng
Parks
Timofeeva
TAUSON
SAKKARI
KREJCIKOVA
LI
BEJLEK
ZHENG
PARKS
VALENTOVA