Djokovic, sconfitto da Sinner a Wimbledon senza strappare un break. L’incredibile dato statistico del serbo negli Slam

L’analisi dei numeri nel tennis è faccenda complessa, perché non è sufficiente tirare le somme per capire quel che è successo in una partita. Il “vate” Rino Tommasi ammoniva tutti i suoi seguaci (e appassionati): i numeri vanno saputi leggere, ed interpretare, per trarne analisi corrette. Uno dei rilievi più significativi di una partita di tennis è quello relativo alle palle break, ottenute e sfruttate. In un gioco dominato dall’incidenza del servizio resta forse il numero più importante di tutti, insieme ai punti vinti sulla prima e seconda di servizio dell’avversario, visto che rispondere bene diventa la chiave d’oro per scappare in vantaggio. In questa specialità Novak Djokovic è davvero una leggenda: forse nessuno ha risposto così bene come lui nel tennis moderno. Agassi aveva un colpo dirompente, come ancor più indietro Connors, o Nadal su terra battuta (e non solo), ma a livello di incidenza in risposta e palle break ottenute – e sfruttate – Novak è davvero insuperabile.

Tuttavia nella semifinale di Wimbledon di ieri a Londra, Jannik Sinner è stato superlativo in ogni aspetto di gioco, tanto da concedere una sola palla break nelle quasi due ore e mezza di gioco, e cancellarla con un Ace. Una bordata di servizio che è stata non solo salvifica ma che ha rappresentato uno schiaffo al morale del serbo, rispedito nella “buca” alla prima occasione di strappare un break al fortissimo italiano, davvero in condizione super. La partita di ieri segna un momento storico, purtroppo in negativo per Djokovic, come riportiamo dall’affidabile account tennistico – statistico “Jeu, Set, Maths”.

Djokovic ha disputato l’ennesima partita a Wimbledon, quindi in un Major, senza ottenere un break su Sinner. È un fatto eccezionale: nella lunghissima, straordinaria carriera del campione di Belgrado, è solo la terza volta che gli capita in un torneo dello Slam, ossia di terminare un match senza aver vinto un game in risposta. La prima volta accadde agli US Open 2006, quando un giovanissimo “Nole” ottenne 5 chance di break contro Lleyton Hewitt, senza riuscire a strappare il break all’australiano; dopo 18 anni è stato di nuovo Sinner a battere il serbo senza concedere nemmeno una palla break, e quindi ovviamente senza cedere un game di battuta all’avversario, nella semifinale degli Australian Open 2024. Il terzo episodio ieri, sul Centre court di Wimbledon, con una chance nel terzo set concessa da Jannik a Novak ma annullata con un Ace al centro, imprendibile (la statistica non include i match non conclusi da Novak per ritiro, o squalifica).

Pour la 3e fois depuis le début de sa carrière en Grand Chelem, Novak Djokovic n’a pas réussi à breaker son adversaire :

▪️ US 2006 vs Lleyton Hewitt (0/5)

▪️ OA 2024 vs Jannik Sinner (0/0)

Wim 2026 vs Jannik Sinner (0/1) ✍️ Hors abandons et disqualification pic.twitter.com/1YL3LA4N08 — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 10, 2026

È un dato statistico enorme: da un lato conferma la forza di Sinner contro Djokovic, ma dall’altro è l’evidenza della grandezza di Novak negli Slam, una carriera insuperabile per i 24 titoli ottenuti in singolare (e 55 semifinali!), con praticamente un break strappato in tutte le partite disputate, eccetto queste tre. Novak in carriera ha disputato 466 partite negli Slam: 115 agli Australian Open, 121 a Roland Garros, 120 a Wimbledon e 110 a US Open. 463 partite con almeno un break ottenuto. Incredibile.

Le parole di Djokovic dopo la sconfitta di ieri hanno mostrato enorme rispetto e considerazione per l’altoatesino, e forse anche l’ammissione che vincere il sospirato 25esimo Major resterà una Chimera. I record di “Nole” sono sterminati: questo dei break ottenuti nei match degli Slam è un’altra perla assoluta. Probabilmente insuperabile. Djokovic può piacere o meno, ma è un Gigante del nostro sport.

Marco Mazzoni