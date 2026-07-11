Djokovic, sconfitto da Sinner a Wimbledon senza strappare un break. L’incredibile dato statistico del serbo negli Slam
L’analisi dei numeri nel tennis è faccenda complessa, perché non è sufficiente tirare le somme per capire quel che è successo in una partita. Il “vate” Rino Tommasi ammoniva tutti i suoi seguaci (e appassionati): i numeri vanno saputi leggere, ed interpretare, per trarne analisi corrette. Uno dei rilievi più significativi di una partita di tennis è quello relativo alle palle break, ottenute e sfruttate. In un gioco dominato dall’incidenza del servizio resta forse il numero più importante di tutti, insieme ai punti vinti sulla prima e seconda di servizio dell’avversario, visto che rispondere bene diventa la chiave d’oro per scappare in vantaggio. In questa specialità Novak Djokovic è davvero una leggenda: forse nessuno ha risposto così bene come lui nel tennis moderno. Agassi aveva un colpo dirompente, come ancor più indietro Connors, o Nadal su terra battuta (e non solo), ma a livello di incidenza in risposta e palle break ottenute – e sfruttate – Novak è davvero insuperabile.
Tuttavia nella semifinale di Wimbledon di ieri a Londra, Jannik Sinner è stato superlativo in ogni aspetto di gioco, tanto da concedere una sola palla break nelle quasi due ore e mezza di gioco, e cancellarla con un Ace. Una bordata di servizio che è stata non solo salvifica ma che ha rappresentato uno schiaffo al morale del serbo, rispedito nella “buca” alla prima occasione di strappare un break al fortissimo italiano, davvero in condizione super. La partita di ieri segna un momento storico, purtroppo in negativo per Djokovic, come riportiamo dall’affidabile account tennistico – statistico “Jeu, Set, Maths”.
Djokovic ha disputato l’ennesima partita a Wimbledon, quindi in un Major, senza ottenere un break su Sinner. È un fatto eccezionale: nella lunghissima, straordinaria carriera del campione di Belgrado, è solo la terza volta che gli capita in un torneo dello Slam, ossia di terminare un match senza aver vinto un game in risposta. La prima volta accadde agli US Open 2006, quando un giovanissimo “Nole” ottenne 5 chance di break contro Lleyton Hewitt, senza riuscire a strappare il break all’australiano; dopo 18 anni è stato di nuovo Sinner a battere il serbo senza concedere nemmeno una palla break, e quindi ovviamente senza cedere un game di battuta all’avversario, nella semifinale degli Australian Open 2024. Il terzo episodio ieri, sul Centre court di Wimbledon, con una chance nel terzo set concessa da Jannik a Novak ma annullata con un Ace al centro, imprendibile (la statistica non include i match non conclusi da Novak per ritiro, o squalifica).
Pour la 3e fois depuis le début de sa carrière en Grand Chelem, Novak Djokovic n’a pas réussi à breaker son adversaire :
▪️ US 2006 vs Lleyton Hewitt (0/5)
▪️ OA 2024 vs Jannik Sinner (0/0)
Wim 2026 vs Jannik Sinner (0/1)
✍️ Hors abandons et disqualification pic.twitter.com/1YL3LA4N08
— Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) July 10, 2026
È un dato statistico enorme: da un lato conferma la forza di Sinner contro Djokovic, ma dall’altro è l’evidenza della grandezza di Novak negli Slam, una carriera insuperabile per i 24 titoli ottenuti in singolare (e 55 semifinali!), con praticamente un break strappato in tutte le partite disputate, eccetto queste tre. Novak in carriera ha disputato 466 partite negli Slam: 115 agli Australian Open, 121 a Roland Garros, 120 a Wimbledon e 110 a US Open. 463 partite con almeno un break ottenuto. Incredibile.
Le parole di Djokovic dopo la sconfitta di ieri hanno mostrato enorme rispetto e considerazione per l’altoatesino, e forse anche l’ammissione che vincere il sospirato 25esimo Major resterà una Chimera. I record di “Nole” sono sterminati: questo dei break ottenuti nei match degli Slam è un’altra perla assoluta. Probabilmente insuperabile. Djokovic può piacere o meno, ma è un Gigante del nostro sport.
Marco Mazzoni
TAG: Jannik Sinner, Novak Djokovic, Record, statistiche tennis, Wimbledon 2026
Djokovic è ancora fortissimo, ma contro Sinner non può più vincere neanche ad un gioco inventato da Novak, a meno di incastri particolari.
Nulla toglie questo alla sua carriera.
@ Gioco partita e incontro (#4652054)
Insomma…Giocovic è una pippa!
Dove vuole andare?
Ed il fatto che (l’immenso) Laver abbia ottenuti su due sole superfici i suoi due filotti nell’anno solare (tra il primo confrontandosi solo tra dilettanti e l’ultimo vincendo a le Colline Forestali grazie alla dabbenaggine di Toni Rocc che insistette a giocare con le scarpe normali mentre Laver indossò quelle chiodate su una superficie su cui era impossibile stare in piedi)… che importanza volete che abbia?
Borg avrebbe fatte carte false per poter giocare tre Tornei Maggiori su quattro su erba, ma nacque (un po’) troppo tardi.
Idolatro Federer per la sua superiorità stilistica, ma far finta di non vedere che tutte le finali a Uuimbeldon tra lui e Giocovic le abbia vinte il Serbo, così come ignorare che la sola vittoria al Roland Garros arrivò grazie a Soderling che gli ebbe tolto di intralcio NadalParera mentre nelle tre di Giocovic ci sta anche una vittoria in un confronto diretto col Maiorchino, sono chiari sintomi di arrampicata (in malafede) sugli specchi.
Ed il fatto che abbia vinto un incontro più di Federer in quel di Uuimbeldon a me brucia tremendamente, come credo che -per fortuna- a Giocovic brucerà tremendamente di averne vinta una edizione in meno.
Teniamoci, giustamente, la convinzione di aver tifato il più bravo giocatore di ogni epoca (più di Laver? Sì, certo, sempre perché mentre Laver primeggiava su due/una e mezza superfici, Federer lo faceva su tre/due e mezza, dato che come Laver su terra “zoppicava”).
Ma rassegniamoci: non abbiamo tifato il più forte.
Perché offendi il “tennis”? Se tu puoi permettertelo, io mi posso permettere di offendere te, cojone
“Una domanda mi sorge spontanea” (cit.)
Ohibò…
Ma gli altri due Compagni di Merende sono mai stati a una partita dal conquistare il Grande Slam nell’anno ? 🙁
Perchè poi l’AO sarebbe uno Slam “minore” ?
Il Cioccolataio e il Toccafondi avrebbero voluto avere più Slam, più 1000, più settimane da #1, più #1 a fine anno, più Finals, prevalenza negli h2h reciproci ecc., ma non ce l’hanno fatta. 🙁
DJ è venuto a “rompere” il loro “idillio”, con caterve di vittorie ogni dove, Olimpiadi comprese e trionfi che loro si sognano.
GOAT unico, per vittorie,
che sono in bacheca !
Gli pseudo-goat per stile, ecc. li lasciamo ai sogni e alle fantasie di ognuno. 😉
Quante sciocchezze in così tante (troppe?) righe
@ Betafasan (#4652034)
Laver ha realizzato il Grande Slam non una ma due volte mentre Djokovic ha fallito nell’ impresa che sarebbe stata tutt’altro che proibitiva alla luce degli avversari incontrati nelle finali Slam del 2021. Resterà una macchia indelebile nella sua carriera per il modo in cui ha ceduto in finale agli US Open contro Medvedev. Quella partita da sola è sufficiente ad estrometterlo dalla corsa al GOAT. Inoltre a Wimbledon, il tempio del tennis, non solo Federer ha vinto più titoli di Djokovic, ma lo ha fatto anche mostrando un tennis che Novak non sarebbe stato in grado di giocare neppure nei suoi sogni. Davvero troppa la differenza in termini squisitamente tennistici per negare che Roger sia stato un giocatore di un’altra categoria. Al Roland Garros, l’ unico Slam con un appeal paragonabile a Wimbledon, Nadal ha surclassato tutti e Djokovic ha vinto solo quando Rafa non era presente o era infortunato. Neppure agli US Open Djokovic è stato il più vincente. Solo in Australia ha collezionato più trofei rispetto agli altri due fenomeni e purtroppo non sono sufficienti una valanga di vittorie nello Slam meno importante per fare di Djokovic il GOAT. È una verità scomoda per i tifosi di Djokovic ma in fondo sono loro i primi a sapere che il loro idolo toglierebbe dal proprio palmarès 4/5 Australian Open per aver vinto un solo Wimbledon in più, magari giocando a tennis anche solo una volta in vita sua in modo spettacolare come Roger Federer
L’uomo di gommapane serbo si sta lentamente seccando e fatica ad estendersi come prima e deve cedere alla mantide robotica italiana e alle sue zampette telescopiche.
@detu… Comandante, ci manchi… Ti vedo solo con qualche pollice, verde o rosso che sia… Ma, da membro della truppa, ti dico che i tuoi post davano morale a noi, soldati semplici. Torna, comandante torna…
@ Ace di seconda (#4651996)
Persino Jannik ha capito che il Novak nel pieno dell’attività produttiva gli era superiore, lo batteva anche nella fase più avanzata e ancora adesso Jannik impara da lui quando si incontrano sul campo…e ha quel tanto di buon senso di “ovvio anagrafico” che lo privilegia adesso rispetto a Novak ma è consapevole che lui, e quindi la sua brillante carriera, non sarebbero stati tali senza il modello, su cui ha impostato il suo tennis, rappresentato da Novak, come tra l’altro più volte affermato anche e proprio dai preparatori di Jannik, Vagnozzi e Cahill, in occasione della loro premiazione a miglior Staff dell’anno, in concomitanza con l’inizio della fase vincente di Jannik…questa è la sostanza, ribadita da Jannik, che ovviamente infastidisce chi pretende di vedere in Jannik ex campioni che tennisticamente non hanno niente a che vedere con lui, mentre lui e Novak giocano a specchio, stessi gesti e posture, stessa tattica e visione di gioco, per questo Jannik ha trovato con Novak la familiarità col suo gioco e quindi la sua migliore performance nel torneo, “solo” con 14 anni di meno…per questo l’abbraccio sincero e quasi affettuoso dei due a fine match, una storia di eccellenze che continua e si tramanda col privilegio di incontrarsi ancora confrontandosi sul campo, come difficilmente è successo in passato e dove sono inutili e sciocchi i paragoni pretestuosi e senza senso che Jannik stesso respinge, privilegiando sempre il leggendario maestro
Nole è uno dei più grandi sportivi (non solo tennisti) della storia.
Leggendario Nole che non sfigura OGGI con tanti grandi tennisti top 10!
Giusto! Nole È il più importante tennista della storia! Forse solo Laver sarebbe oggi alla pari….
Cambia Nick… Buio a mezzogiorno, sull’equatore
Carriera leggendaria quella di Nole nulla da dire, metà top 10 deve farsi seriamente molte domande sul proprio livello se alle fasi finali c’è ancora lui e non loro
@ magilla (#4651990)
Secondo me invece è merito di Jannik, Djoko sente che è un suo “pari” e probabilmente il suo erede e lo rispetta troppo per fare le solite sceneggiate
Solo adesso l hai capito? Meglio tardi che mai
Vabbè ieri ha trovato una versione eccellente di Jannik.
Il nole del primo set è mezzo mi ha stupito per l ennesima volta.
Ha giocato (quasi) alla pari con un sinner in versione deluxe.
Voglio dire che se non fosse scesa in campo una delle migliori versione in assoluto dell italiano, nole avrebbe probabilmente vinto.
Solo un sinner così centrato, con gli occhi della tigre, giocando con una intensità e precisione incredibili, ha evitato il peggio.
Onore al campione sconfitto che resta con carlos ai box, ancora a 39 anni, l avversario più temibile da affrontare.
Quando serve bene, l’ha detto chiaramente anche Djokovic, puoi solo appoggiarti e sperare che entri. Peccato che il problema sia che faccia danni anche col primo colpo in uscita dal servizio. Tradotto: poco da fare. E se tiene questo livello anche in finale, Zverev inizi pure a contare i giochi.
In ordine a letterine,
(Grigor che scrive a W…),
immagino un “epitaffio”
di Jan a Nole:
“Prima c’eri tu, ora ci sono io. Sei stato la “guida”, grazie e (come si usa), buona vita”. 🙂
@ magilla (#4651990)
Più che altro è consapevole del fatto che Sinner, al contrario di altri giocatori, non è il tipo da lasciarsi condizionare da eventuali sceneggiate. Jannik è uno di quei giocatori alla Federer o alla Nadal (contro di loro Djokovic ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso in campo) e Novak sa bene che se non lo incontra in una giornata storta c’è ben poco che possa fare per contrastarlo. Ieri l’ ex numero 1 del mondo ha subito una lezione di tennis a tutto tondo che ha dimostrato per l’ ennesima volta la superiorità tennistica dell’ azzurro
Il dato Statistico incredibile
è che non ci sono “bagel” ma 6/4 periodici.
A 39 anni (e 11 mesi) Federer si è preso il bagel ma Hurkacz non era certo n. 1 del mondo.
A 39 anni (e 2 mesi) Djokovic batte Aliassime al 5′ e poi non sfigura certo con il n. 1.
Se si tolgono 10 o 15 anni dalle spalle del vecchietto, i n.1 di oggi sono spacciati.
io ieri ho imparato una cosa di djokovic: quando sta perdendo e fa i suoi “capricci” lo fa non per danneggiare l’avversario ma perche sa che puo chiedere di piu a se stesso.Ieri che ha giocato ai suoi attuali limiti ha perso da signore come non avrei mai creduto.
Buone finali di Wimbledon
Il servizio di Sinner è diventata un’arma illegale, l’aveva un po’ perso in Australia e in qualche ultimo 1000, pur dominato e vinto.. in questo Wimbledon sta servendo forse come mai in carriera