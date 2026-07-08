Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio dell’08 Luglio 2026

Andrea Pellegrino nella foto
Wimbledon – erba
QF Kostyuk vs Paolini ore 14:00
Il match deve ancora iniziare
QF Cobolli – Fery 2° inc. ore 14:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Ciurnelli /Sloboda vs Cozad /Goode 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Pistola /Popa vs Frodin /Rajeshwaran Revathi 5° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
CH 75 Trieste – terra
R16 Ribecai – Dodig Inizio 12:30
Il match deve ancora iniziare
R16 Squire – Passaro Inizio 16:45
Slam Wimbledon
J. Delgado / F. Lopez
0
4
2
J. Cabal / R. Farah•
0
6
3
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Delgado / F. Lopez
2-2 → 2-3
J. Cabal / R. Farah
2-1 → 2-2
J. Delgado / F. Lopez
1-1 → 2-1
J. Cabal / R. Farah
15-15
15-30
30-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Delgado / F. Lopez
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Cabal / R. Farah
4-5 → 4-6
J. Delgado / F. Lopez
4-4 → 4-5
J. Cabal / R. Farah
4-3 → 4-4
J. Delgado / F. Lopez
3-3 → 4-3
J. Cabal / R. Farah
3-2 → 3-3
J. Delgado / F. Lopez
2-2 → 3-2
J. Cabal / R. Farah
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-2 → 2-2
J. Delgado / F. Lopez
0-2 → 1-2
J. Cabal / R. Farah
0-1 → 0-2
J. Delgado / F. Lopez
0-0 → 0-1
R16 Pellegrino – Brancaccio Inizio 20:00
Il match deve ancora iniziare
CH 50 Liege – terra
R16 Demanet – Giustino Inizio 11:00
ATP Liege
Emilien Demanet
3
4
Lorenzo Giustino [4]
6
6
Vincitore: Giustino
Servizio
Svolgimento
Set 2
L. Giustino
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
4-5 → 4-6
E. Demanet
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
4-4 → 4-5
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
E. Demanet
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-2 → 3-2
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Demanet
15-0
15-15
15-30
15-40
40-40
40-A
3-4 → 3-5
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
2-2 → 2-3
E. Demanet
15-0
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
L. Giustino
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
L. Giustino
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 0-1
CH 50 Nottingham – erba
R16 Azkara /Ozdemir – Parizzia /Romano 2° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
R16 Covato /Dinev – Hands /Summers 3° inc. ore 12:00
Il match deve ancora iniziare
WTA Newport 125 – erba
1T Stefanini – Zhao 3 incontro dalle 17:00
Il match deve ancora iniziare
3 commenti
Giustino che è accompagnato da moglie e figlia nei vari tornei, mi piace assai. Me lo vedo che la mattina si alzano e lui dice”Mi accompagnate al lavoro? Poi si torna e andiamo a prendere un gelato e poi ci vediamo un film a casa. Un mito
Nel 2024 e 2025 si qualificò ad agosto, niente male aver anticipato a luglio pur senza Slam
Non so se è già stato scritto o forse mi è sfuggito…
…SINNER è il PRIMO qualificato alle ATP FINALS 2026…
…i miei sinceri complimenti!!!