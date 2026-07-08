Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger-compreso Wimbledon): I risultati completi con il dettaglio dell’08 Luglio 2026

08/07/2026 08:26 3 commenti
Andrea Pellegrino nella foto
Andrea Pellegrino nella foto

GBR Wimbledon – erba
QF Kostyuk UKR vs Paolini ITA ore 14:00

Il match deve ancora iniziare

QF Cobolli ITA – Fery GBR 2° inc. ore 14:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Ciurnelli ITA/Sloboda SVK vs Cozad USA/Goode USA 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Pistola ITA/Popa ROU vs Frodin USA/Rajeshwaran Revathi IND 5° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



ITA CH 75 Trieste – terra
R16 Ribecai ITA – Dodig HRV Inizio 12:30

Il match deve ancora iniziare

R16 Squire DEU – Passaro ITA Inizio 16:45

Slam Wimbledon
J. Delgado / F. Lopez
0
4
2
J. Cabal / R. Farah
0
6
3
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R16 Pellegrino ITA – Brancaccio ITA Inizio 20:00

Il match deve ancora iniziare



BEL CH 50 Liege – terra
R16 Demanet BEL – Giustino ITA Inizio 11:00

ATP Liege
Emilien Demanet
3
4
Lorenzo Giustino [4]
6
6
Vincitore: Giustino
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GBR CH 50 Nottingham – erba
R16 Azkara TUR/Ozdemir TUR – Parizzia SUI/Romano ITA 2° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare

R16 Covato ITA/Dinev BUL – Hands GBR/Summers GBR 3° inc. ore 12:00

Il match deve ancora iniziare



USA WTA Newport 125 – erba
1T Stefanini ITA – Zhao CAN 3 incontro dalle 17:00

Il match deve ancora iniziare

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3 commenti

Leprotto (Guest) 08-07-2026 12:19

Giustino che è accompagnato da moglie e figlia nei vari tornei, mi piace assai. Me lo vedo che la mattina si alzano e lui dice”Mi accompagnate al lavoro? Poi si torna e andiamo a prendere un gelato e poi ci vediamo un film a casa. Un mito

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+1: Detuqueridapresencia
JOA20 (Guest) 08-07-2026 12:12

Scritto da JannikUberAlles
Non so se è già stato scritto o forse mi è sfuggito…
…SINNER è il PRIMO qualificato alle ATP FINALS 2026…
…i miei sinceri complimenti!!!

Nel 2024 e 2025 si qualificò ad agosto, niente male aver anticipato a luglio pur senza Slam

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JannikUberAlles 08-07-2026 11:18

Non so se è già stato scritto o forse mi è sfuggito…

…SINNER è il PRIMO qualificato alle ATP FINALS 2026…

…i miei sinceri complimenti!!!

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+1: Giuras