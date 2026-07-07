Sinner implacabile al servizio, doma Struff e vola in semifinale a Wimbledon

I colpi d’inizio gioco nel tennis sono fondamentali, ancor più su erba dove il tempo è il fattore cruciale. Devi domarlo al tuo volere con rapidità, anticipo e aggressività perché se lo concedi all’avversario diventa difficile riprenderlo e il rischio di andare sotto è enorme. Per questo servizio, e risposta, comandano e chi li governa tendenzialmente vince. Lo sa benissimo Jannik Sinner, campione a Wimbledon 2025, e vittorioso nel primo match di quarti di finale 2026 sul Centre court contro un buonissimo Jan Lennard Struff con un 7-5 7-6(4) 6-3 non privo di spigoli ma sufficiente ad aprire le porte della semifinale all’azzurro, dove attende Djokovic o Auger-Aliassime. Jannik ha disputato una partita eccezionale con il servizio: non solo i 16 Ace, il 65% di prime palle vincendo l’84% dei punti (e 50 con la seconda), è la gestione complessiva del colpo a strabiliare e renderlo quasi inattaccabile perché perfetto in tutti i momenti chiave, come la chiusura del primo set dopo aver strappato un sospirato break, un terzo set perfetto per ritmo e costanza, e soprattutto il tiebreak del secondo parziale dove nei suoi punti lo scambio praticamente non è mai iniziato.

Quasi inattaccabile, si diceva, perché in realtà Jannik un break improvviso l’ha concesso nel secondo set, subito dopo averlo strappato il break, per colpa di un doppio fallo e qualche incertezza, oltre alla pressione un po’ prevedibile nei modi ma “pesante” di uno Struff che c’ha provato in modo encomiabile dal primo all’ultimo quindici. Sinner ha vinto con pieno merito, con discreto controllo ma mostrando qualche imperfezione negli scambi, in particolare nel primo set fino al break strappato sul 5 pari, e poi nel secondo dopo aver subito il contro break, fasi nelle quali non sempre gli impatti sono stati fluidi e potenti, forse un po’ trattenuti, oppure provocati da una tensione figlia della consapevolezza che contro un bombardiere e super servizio come quello di Struff non puoi concedere niente, perché subire un break per primo può costarti il set. Per almeno metà match Jannik è avanzato a tentoni in scambio, e talvolta anche in risposta sulle seconde di battuta del tedesco, con un braccio visibilmente meno sciolto e diverse palle nemmeno centrate bene. La risposta c’ha messo un po’ a carburare e diventare ficcante e aggressiva: questa è stata la discriminante del tutto perché finché il livello del colpo di rimessa non ha preso ritmo, c’è stato da soffrire o almeno restare allerta. Appena la risposta ha cambiato passo, la partita si è spaccata in due, tanto che all’avvio del secondo set Jannik ha tuonato e si è preso un meraviglioso break nel terzo game, volando. Dando sì una sensazione di superiorità totale, velocità e controllo da n.1.

Proprio in quel momento, quando ormai la salita sembrava spinare, il tutto si è di nuovo inceppato, qualche crepa e insoddisfazione anche nel suo sguardo, con l’altro tatticamente ineccepibile nel martellare a tutta e attaccare il prima possibile, tanto inchiodarsi nello scambio sulla riga di fondo equivaleva a morte sportiva certa. Il tiebreak è forse il metro della prestazione e classe di Sinner: sotto massima pressione con i punti che scottano, è venuta fuori ancora una volta la sua incredibile forza mentale, non ha sbagliato niente e ha servito come il Sampras “doc”, alternando potenza e angolo, rotazioni e velocità. Struff non ha potuto che inchinarsi a cotanta classe, travolto. Nei momenti chiave Sinner c’è, alza il livello e vince, fortissimo; ma questo quinto match a Wimbledon conferma la difficoltà ad ingranare e restare forte a quello standard di assoluta eccellenza, quello che lo pone sopra a tutti. Ci arriva ma poi cala, c’è una difficoltà nel mantenerlo, tanto che gli errori anche oggi sono stati non pochi (26, a fronte di 32 vincenti). Meglio nel terzo set, quando le chance per scappare via sono state diverse e il suo ritmo e passo nettamente superiore, come superiore è stato rispetto a Struff. Il tedesco ha disputato una buona partita che conferma la sua ottima forma, tale ad issarlo a 36 anni suonati ai primi quarti Slam. Ha servito bene Jan Lennard, tanto che la risposta di Jannik c’ha messo un po’ a centrarsi, quando ha intuito che nei momenti più importanti il tedesco sceglieva quasi sempre il centro del rettangolo di battuta, probabilmente per non aprire l’angolo alla risposta temibile dell’italiano.

Sinner in scambio ha forse cercato troppo poco il rovescio lungo linea, soluzione che poteva mandare a gambe all’aria la difesa di Struff. È un colpo che continua a centellinare, forse non se la sentiva o per tirarlo con precisione serviva un anticipo che sulla potenza dei fendenti dell’avversario non era facile trovare. Non molte anche le discese a rete di Jannik, 17, vincendo 10 punti. Si torna allo stesso punto: quando l’altro tira molto forte, avventurarsi avanti non è facile. Quasi assenti anche le palle corte e tagli, ma del resto chiamare avanti Struff non era tatticamente corretto, a meno di averlo buttato ben dietro. Resta un tipo di giocatore scomodo da affrontare, tira fortissimo e non ti dà niente di ritmo, e forse da qua viene il tempo necessario per centrare bene i colpi in scambio (quasi tutto il primo set).

Sinner fantastico al servizio, granitico nei momenti chiave, ancora con diverse cose da limare per arrivare al suo massimo livello, che ha toccato solo a fiammate. In semifinale, la sua terza a Wimbledon, ci sarà di sicuro un avversario che scambierà di più. Molto probabilmente sarà di nuovo Djokovic. Altra grandissima sfida all’orizzonte… ma del resto, Wimbledon non puoi vincere gratis.

Marco Mazzoni

La cronaca

L’inizio del match è un po’ lento. Struff non centra i suoi servizi al meglio, ma la risposta di Sinner non è precisa, e rispondere bene è la chiave per andare sopra al tedesco (1-0). Jan Lennard non ha alcun interesse a finire nello scambio di corsa, quindi ha una posizione super aggressiva in risposta e tira a tutta, costi quel che costi. Buon per Jannik che si prende il primo turno di battuta a zero senza alcun problema. Tennis ridotto all’osso, o… anche di meno. Non si scambia mai, sembra di esser tornati nei ruggenti ’90, quando dominavano i servizi di Ivanisevic e gli altri battitori classe ’71 e dintorni, massimo tre colpi. Il quarto game va ai vantaggi per un paio di incertezze di Jannik alla battuta, costretto a buttarsi a rete su di una risposta un po’ corta di Struff (2-2). Sul 3-2 15 pari ecco il primo scambio lungo, con l’italiano in discreto controllo e il tedesco che sbaglia col diritto. Bene poi Struff sul 40-15 con un attacco e volée di rovescio ottima. Si va di nuovo ai vantaggi, per colpa di un rimbalzo falso sulla risposta di Jan Lennard. 3 pari. Sinner male in risposta, nemmeno sulla seconda palla riesce ad incidere, ed è una pessima notizia (4-3). Finalmente un gran diritto dell’italiano dopo la prima palla, bordata cross imprendibile, miglior impatto del match finora. Segue il secondo Ace, un diritto potente e poi un gran vincente di Struff, non si lascia pregare per tirare a tutta il 36enne di Warstein. Terzo game di fila ai vantaggi per JS, incerto l’italiano, non sempre centra bene la palla. Ai vantaggi è cauto ma preciso, muove il rivale e si porta 4 pari. Sul 15 pari Struff sbaglia una volée scolastica, sufficienza e non si sa cosa… 15-30. Rimedia con una bordata a 137 miglia angolata. Male JS in risposta sul 30 pari, con una posizione più arretrata spedisce molto out la risposta sulla seconda del tedesco, che con l’Ace si porta 5-4. Per fortuna il servizio c’è, due prime su tre in campo e 5 pari. Finalmente Jannik trova un GRAN vincente in risposta, diritto pesantissimo sul lungo linea dopo una risposta al centro, Jan Lennard manco si muove. Poi una risposta in totale allungo, la traiettoria è calante, non facile giocarla di volo e infatti il tedesco sbaglia. 0-30, score interessante… Con una risposta di diritto profonda, ecco lo 0-40 e prime palle break del match, per l’italiano. Ace di Struff (quarto), 15-40; altro Ace… 30-40; qua c’è la seconda palla, Sinner entra alla perfezione con un diritto inside out in risposta che atterra nei pressi della riga, vincente. BREAK Sinner, zampata da campione in risposta, dove finora era mancato. 6-5. Molto più sciolto il braccio dell’italiano, lo si vede da come impatta col diritto, accelerazione bestiale per velocità e precisione. 30-0. Gli esce di un po’ un diritto vincente, forse ha cambiato idea all’ultimo con impatto un po’ calante, ma segue il terzo Ace, e 2 Set Point sul 40-15. Struff non controlla il rovescio in scambio. SET Sinner, 7-5 con parziale di 12 punti 3. Che dire, dopo un set a dir poco incerto, due zampate di classe in risposta. Da n.1.

Struff riparte al servizio nel secondo set, e sul 15 pari non riesce a sbaragliare la difesa di Sinner, sbagliando il secondo lob (non rapido coi piedi nell’andare indietro). 15-30. Si affida al suo bazooka, gran servizio vincente, poi non gioca bene una volée non facile, di nuovo su di una risposta calante dell’azzurro. 30-40, palla break immediata per JS. Si scambia dopo una buona riposta di Sinner, e Sinner è in vantaggio controllando dal centro… ma cade una palla dalla tasca del tedesco e il giudice di sedia chiama il let (corretto da regolamento). Grande vantaggio per Struff, che tira una mazzata ingestibile e annulla chance. 1-0. Sinner si prende a 15 un buon game di battuta. Risponde di più Jannik e il vento è cambiato… ottima quella di diritto nei piedi dell’avversario, investito dalla velocità dell’italiano, poi una ancora meglio rovescio sul 15-30, controllare di volo impossibile. 15-40, altre due palle break per il n.1 Stesso film: Struff si butta a rete con una battuta slice, nemmeno malvagia, ma Sinner intuisce, risponde potente e basso, tanto che la volée di Jan Lennard non la rimette oltre la rete. BREAK Sinner, 2-1. Cambio di marcia enorme dell’azzurro, impatti assai più secchi e potenti, e la risposta ha spaccato l’equilibrio. Improvvisamente Jannik si ritrova sotto 0-30, col primo doppio fallo del match. Alza l’attenzione: prima palla esterna, due passi in campo e diritto a chiudere sul contro piede, quindi una battuta precisa. Segue un bello scambio con Struff bravo a ricacciare indietro l’azzurro (si doveva chiudere lo smash….) e prendersi un punto che vale una palla break, la prima a favore. E il BREAK arriva, con un errore col diritto di Jannik in scambio. Allungo sprecato e 2 pari. Sul 3-2 Jannik perde uno scambio sotto rete a “pittino”, un po’ incerto sul primo diritto. 15-30. Segue uno scambio col brivido, una stecca col diritto di Jannik, ma la palla resta dentro e alla fine è Struff a sbagliare. È andata bene qua… Un turno non facile, con un nuovo doppio fallo ma anche il sesto Ace, qualche imprecisione ma si porta 3 pari. Picchia il sole sul Centre court, ma a far salire la temperatura ci pensa di nuovo Sinner dalla risposta: una ottima di rovescio sul 30-15, quindi una diritto che vale all’azzurro una palla break sul 30-40. Jan Lennard piazza una bordata al T a 134 miglia, troppo precisa. 5-4 Struff. Con un ottimo attacco dalla risposta il tedesco si porta 30 pari nel decimo game, è prontissimo ad attaccare, la sua chiarezza tattica è perfetta. Ci riprova subito da destra sulla seconda palla di Jannik, e sbaglia il passante di rovescio l’azzurro. Attenzione: Set Point Struff. Trova un’ottima battuta esterna, più precisa che veloce, la risposta del tedesco non va. Ancora fatica, ma JS si porta 5 pari. Sinner sbaglia ancora per primo in scambio, il contro break subito malamente nel quarto game ha di nuovo un po’ intristito e bloccato Jannik, meno sciolto e più falloso. Solo errori nel game #11, c’è tensione. 30 pari. Non passa la prima di Struff… ma tira un gran diritto vincente lungo linea, un po’ alta la risposta dell’italiano e ha potuto colpire da fermo. 6-5 Struff. Col servizio e altre incertezze in scambio, Sinner si porta al tiebreak. Domina il servizio nei primi punti. Nel quarto punto Jannik risponde e si scambia, al centro di ritmo, e il rovescio tradisce Jan Lennard. 3-1 Sinner. Con una battuta potente al T, si gira sul 4 punti a 2 Sinner e poi 5-2 con un Ace perfetto, per niente veloce ma che curva, che precisione (13esimo Ace). Con l’ennesima battuta eccellente, 6-4 Sinner e due Set Point. Non entra la prima palla di Jannik (per la prima volta nel tiebreak) ma Struff entra a tutta sulla seconda e sbaglia. SET Sinner 7 punti a 4. Dopo l’eccellente avvio e break, il contro break ha di nuovo contratto l’azzurro che ha annullato pure un set point e ha prevalso col servizio.

Terzo set, Sinner riparte alla battuta e il servizio viaggia che è un piacere. Anche un buon diritto cross, con l’altro che correndo verso destra non sempre è rapido e preciso. Game a zero, Jannik può fare corsa di testa. Sul 2-1, in risposta Jannik mette pressione al tedesco e sul 30 pari, dopo una risposta bloccata, avanza nel campo e sfonda col diritto dalla tre quarti. 30-40, e palla break. Seconda palla, si scambia, è Jannik a cercare l’affondo col lungo linea di diritto ma la palla scappa via lunga. Struff si salva, ma di nuovo sotto 3-2 inizia ad handicap, 0-15 sotto la pressione dell’italiano, e quindi doppio fallo. 0-30. Non va la prima palla di “struffi” e rischia a tutta dalla seconda, spalle al muro, ci prova a gli va bene scendendo a rete. Sul 15-30 tira una seconda a oltre 200 km/h, non può fare altro e funziona. 3 pari. Ad un passo dall’allungo, ma… non arriva. Nel settimo game, dopo un paio di mazzate a tutto braccio di Struff col diritto, si affida alla scienza del tennis percentuale: servizio esterno preciso, diritto cross ben calibrato per portare all’errore il tedesco. Chiude il game col sedicesimo Ace, 4-3. Ormai ogni turno del tedesco è complicato perché la risposta dell’italiano c’è, risponde bene, a volte da più dietro per iniziare lo scambio, e Jan Lennard sbaglia. Due diritti lunghi per togliersi dalla pressione (con meno prime palle) e 15-40, due chance di break per andare a servire per il match. Sulla prima attacca deciso e il passante di rovescio non passa la rete, 30-40; Ancora niente prima palla per Struff, perfetto Sinner! Risposta, lungo linea di rovescio per spaccare lo scambio e via col diritto inside out a prendersi il punto. BREAK! Sinner serve sul 5-3. E serve bene, preciso, costante, alzando anche la potenza al centro. 40-15 e Due Match Point. Finisce subito, out la risposta del tedesco. Centra la terza semifinale a Wimbledon e decima Slam (seconda stagionale). Un Sinner non perfetto in scambio ma terribilmente efficace con il servizio. Avanti tutta.

J. Sinner vs J. Struff

