Lo svedese in carriera ha raggiunto i quarti a Wimbledon ATP, Copertina

Wilander spinge Djokovic: “Novak mi ispira oggi ancora più fiducia rispetto a Melbourne”

07/07/2026 12:41 24 commenti
Mats Wilander
Mats Wilander

Il sogno Slam n.25 per Novak Djokovic potrà diventare realtà? Ne è convinto Mats Wilander, che nella sua rubrica sul quotidiano L’Equipe lancia il campione di Belgrado, ritenendolo ancor più in gara per la vittoria finale rispetto agli Australian Open dello scorso gennaio, dove eliminò Sinner in semifinale al termine di una partita tatticamente eccellente, e strappò un set in finale ad uno scatenato Alcaraz, subendo poi la rimonta e venendo battuto dal giovane spagnolo. Per il campione svedese, l’erba sarà l’asso nella manica di Djokovic.

“Per quanto riguarda le possibilità di Novak, ero molto ottimista già a Melbourne, ma adesso lo sono ancora di più”, commenta Wilander su L’Equipe. “E noto anche una differenza importante. Allora vedevo un giocatore che pensava di poter esprimere un buon tennis, ma non necessariamente di poter vincere il torneo. Adesso, osservando quanto è cresciuto Novak, ho la sensazione che possa davvero arrivare fino al titolo. Mi trasmette molta più fiducia.”

Wilander evidenzia anche alcune differenze rispetto allo Slam australiano, dove Djokovic aveva sconfitto Jannik Sinner in semifinale prima di arrendersi a Carlos Alcaraz in finale. “Naturalmente qui Alcaraz non c’è, e Sinner sull’erba non è pericoloso quanto lo è sul cemento”, spiega lo svedese, “Inoltre, Sinner ha faticato parecchio durante la prima settimana.”

Secondo Wilander, questo potrebbe rappresentare un vantaggio psicologico per Djokovic. “Quando ero al vertice e vedevo Ivan Lendl partire male in uno Slam, per me era uno stimolo in più.”

Lo svedese, vincitore di sette titoli del Grande Slam ma mai oltre i quarti di finale a Wimbledon, ritiene che Djokovic abbia davanti a sé i due ostacoli più difficili del torneo: il quarto di finale contro Felix Auger-Aliassime e l’eventuale semifinale contro Jannik Sinner. “Sono loro le due minacce più grandi per Novak da qui alla fine del torneo. Dal punto di vista tecnico, Auger-Aliassime ha i colpi per battere Djokovic. La vera incognita è se sia abbastanza solido mentalmente per riuscirci.”

Lo scorso anno ricordiamo che Jannik superò piuttosto nettamente Novak in semifinale a Wimbledon, vincendo poi il titolo in finale contro Alcaraz. Il serbo non è rimasto affatto contento della propria prestazione contro Roman Safiullin negli ottavi, un aspetto che Wilander nella sua analisi non ha preso in seria considerazione.

Mario Cecchi

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24 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

NonSoloSinner (Guest) 07-07-2026 14:01

Scritto da Giampi
Al di là della jella, parla per i titoli sui giornali senza un minimo di valore tecnico. Ma questo è ormai il Mood di tutti i commentatori, tutte chiacchere e distintivi..

Oddio, Wilander è sicuramente competente, non credo si possa dubitare al riguardo, poi obiettivamente porta tanta sfiga

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Sudtyrol (Guest) 07-07-2026 14:00

Mats, posa la bottiglia di Absolut. Però ti vogliamo bene….

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Leo67 07-07-2026 13:55

cosi c’è più gusto !!!

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Andy.Fi (Guest) 07-07-2026 13:54

@ il capitano (#4649031)

Capitano, non ti ho copiato, controlla nei commenti della giornata di ieri 🙂

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+1: il capitano
Andy.Fi (Guest) 07-07-2026 13:53

Grazie Mats……..anche se vorrei la semi con Djoko. Comunque la finale sarà Benzinaio con Cobollino

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+1: il capitano
Inox 07-07-2026 13:52

Scritto da il capitano
Finale Sinner-Cobolli.

.. volesse il cielo

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+1: il capitano
Marco M. 07-07-2026 13:51

Ad Aliassime piace questo elemento 😀

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+1: Setrakian, Fogazzaroj, Silvy__89
il capitano 07-07-2026 13:50

Finale Sinner-Cobolli.

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+1: Inox, Setrakian
Silvy__89 07-07-2026 13:42

Benissimo! Dopo queste dichiarazioni Nole è spacciato, grazie Wilander 😀

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Annie3 07-07-2026 13:39

“Aglio, conguaglio, fatture e travaglio, corna e bicorna”…non mi ricordo la versione corretta suggerita da un gentile utente ma intanto utilizzo di nuovo questa, meglio di niente…

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guido Guest 07-07-2026 13:39

Vai, siamo a posto

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+1: Silvy__89, Setrakian
22587 (Guest) 07-07-2026 13:30

La superstizione indica un eccessivo timore degli dèi.
Ma noi non siamo timorati di Djo

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Giampi 07-07-2026 13:14

Al di là della jella, parla per i titoli sui giornali senza un minimo di valore tecnico. Ma questo è ormai il Mood di tutti i commentatori, tutte chiacchere e distintivi..

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+1: Detuqueridapresencia, Silvy__89, il capitano
FabioR (Guest) 07-07-2026 13:12

2 wimbly già in bacheca…Grazie Mats

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+1: Silvy__89, Setrakian
king_scipion66 07-07-2026 13:08

Dopo questa lo vedo già fuori…. 😀

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+1: Silvy__89, Setrakian
Bagel 07-07-2026 13:00

Secondo me Djokovic sapeva di queste dichiarazioni di Wilander prima di giocare contro Safiullin. Ha sentito la gufata, si é innervosito ed ha tirato quella pallata 🙂

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Il mio personalissimo cartellino (Guest) 07-07-2026 12:59

Il mio ottimismo aumenta..

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+1: il capitano, Inox, Silvy__89, Setrakian
Pepusch 07-07-2026 12:57

L’aveva tirata a Sinner, dicendo che la sola incognita per Parigi sarebbe stata la tenuta fisica… Ma sappiamo bene che gli endorsement di Mats si rivelano soprattuto gufate per il malcapitato beneficiario, perciò, a buon intenditor poche parole

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+1: Detuqueridapresencia
Inox 07-07-2026 12:56

Scritto da Fogazzaroj
@ JOA20 (#4649005)
Vabbè ha gufato Nole

Ma infatti, giubilate gente che questa volta è fatta..

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NonSoloSinner (Guest) 07-07-2026 12:52

E vai, dopo questa jettatura Jannik è già in finale

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Fogazzaroj 07-07-2026 12:51

@ JOA20 (#4649005)

Vabbè ha gufato Nole

 4
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+1: Setrakian
JannikUberAlles 07-07-2026 12:48

Washed 🙁

 3
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JOA20 (Guest) 07-07-2026 12:46

Oh no, Gufander ha parlato

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italo (Guest) 07-07-2026 12:44

Wilander l’ha sparata grossa anche questa volta.
Sinner è in crescendo e sta visibilmente avanzando col freno a mano tirato per essere al massimo proprio col serbo.
che viceversa, avrà un prossimo turno durissimo. aliassime è costante su livelli alti, non è detto che ce la faccia

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